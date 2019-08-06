Потому что ужас

Доброе утро!

В Красноярском крае, недалеко от Ачинска, горит уже не лес, а склад армейских боеприпасов, осколки от взрывов разлетаются в радиусе 15 км, есть пострадавшие, ведется эвакуация – в опасной зоне оказались около шести тысяч человек. Губернатор Усс сказал загадочную фразу: “Есть определенные проблемы и с самим городом Ачинском”. “Определенные проблемы” – в каждом новостном заголовке:

В Москве арестованы еще три подозреваемых по делу о “массовых беспорядках”, один – по делу об экстремизме, еще один – о насилии по отношению к полицейскому.

В связи с акцией 3 августа около 20 человек получили административные аресты, вынесено 30 штрафов.

Московские власти согласовали митинг на проспекте Сахарова 10 августа.

Начался новый виток в торговой войне между США и Китаем: американские власти признали Китай валютным манипулятором.

Ширится дело о “массовых беспорядках”

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО еще троих обвиняемых по делу о “массовых беспорядках” 27 июля: Владислава Барабанова (“координировал действия толпы”), Даниила Конона (“наносил росгвардейцам удары по рукам”) и Сергея Абаничева (“бросил бумажный стаканчик”). Еще один человек, Сергей Фомин, о задержании которого ранее говорили федеральные телеканалы, объявлен в розыск (“взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления”). У знакомых Фомина ночью прошел обыск.

В ходе суда об избрании меры пресечения Даниилу Конону следователь отчитал мать Конона за то, что она (видимо, своим воспитанием) “гарантировала, что 27 числа он участвовал в незаконных акциях и совершил по сути преступление”.

Обвиняемых по “делу о массовых беспорядках” теперь десять. Здесь подробно рассказано об одном из них – 34-летнем волонтере штаба Любови Соболь Алексее Миняйло. Он арестован, но держит голодовку вместе с Соболь.

В поддержку другого арестованного по этому делу, 21-летнего студента-политолога ВШЭ Егора Жукова, организованы постоянные одиночные пикеты на Петровке, 38. Часть пикетчиков задержали сразу же, некоторых из них будут судить сегодня. Вечером в том же месте был задержан пикетчик с плакатом “Мусора – позор России”, ему вменяют “нарушение правил проведения” и “неуважение к власти”.

За Жукова, талантливого видеоблогера, вступились “Новая газета” и “Эхо Москвы” – они направили в суд письма о том, что готовы взять его на работу. “Новая газета”, кроме того, запустила петицию на change.org с требованием прекратить уголовное дело о “массовых беспорядках”. С требованием прекратить преследования выступили и ПЭН-Москва и ассоциация “Свободное слово”.

Вот здесь показания росгвардейцев, на основании которых строится это дело.

Другие последствия 3 августа

По делу о “вывихнутом плече” бойца Росгвардии арестован бывший боец Росгвардии Павел Устинов – вину он не признал.

По делу о твите про “сыновей силовиков” арестован блогер Владислав Синица (“возбуждение ненависти либо вражды”), он тоже не признает вины.

Сотрудник ФБК Георгий Албуров, задержанный на бульварах 3 августа, арестован на 10 суток за организацию этих прогулок.

Незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Константину Янкаускасу, задержанному на выходе из спецприемника 3 августа, дали еще на 10 суток.

Суды над задержанными 3 августа вынесли решения о 20 административных арестах и выписали порядка 30 штрафов.

О возбуждении дел в отношении правоохранителей не сообщается, хотя вот монологи избитых с подробным описанием того, что с ними делали, а вот рассказ задержанного на акции члена Совета по правам человека Игоря Каляпина – он подал заявление.

Член партии “Единая Россия”, мужа которой задержали прямо в прямом эфире Настоящего Времени, говорит, что выходит из партии, “потому что ужас”.

Что дальше

Московские власти согласовали митинг 10 августа на проспекте Сахарова. Любовь Соболь призывает прийти на него и потом прогуляться – от полиции она потребовала обеспечить людям право беспрепятственно гулять по городу.

Сегодня состоится заседание рабочей группы ЦИК – на ней будут предварительно рассматриваться жалобы на отказ в регистрации независимых кандидатов. Алексей Венедиктов (он возглавляет не только “Эхо Москвы”, но и Общественный штаб наблюдателей за выборами) утверждает, что ЦИК проведет повторную экспертизу подписей избирателей. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире все того же “Эха” рассказал о планах потребовать отставки главы Мосгоризбиркома Горбунова.

Накануне Горбунов в интервью “Российской газете” объяснил, что независимые кандидаты на самом деле не хотели попасть в московский парламент, а занимались “своеобразной репетицией борьбы за отмену сбора подписей” – а попади их фамилии в бюллетень, они бы набрали “не больше 1%” (поэтому, видимо, и не надо их в бюллетень).

Дополнительная литература:

Здесь о дальнейших планах рассказывает незарегистрированный независимый депутат Александр Соловьев, только что отсидевший свой административный арест.

Вот рассуждения региональных политологов о том, какое развитие московский политический кризис может получить на местах.

О своем понимании происходящего в Москве рассказывают теннисист Евгений Кафельников (предсказывает нарастание протестов) и Макс Покровский из "Ногу свело" (призывает граждан “выключить телевизор”).

Если все-таки очень хочется телевизор, то посмотрите лучше, как туркменское ТВ доказывает, что Гурбангулы Бердымухамедов, вопреки слухам, жив и здоров (28 минут он разнообразно отдыхает в кадре, в том числе едет на внедорожнике к "Вратам ада", горящему газовому кратеру посреди пустыни Каракум) – после этого гораздо лучше усваиваются сообщения российских телеканалов о правомерности разгона прогулки по бульварам.

Прочее российское

На болельщика “Зенита”, как и ожидалось, завели уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей еще трех крымских активистов за поддержку осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир".

Центр “Э” не смог найти создателей сайта "Пила против ЛГБТ", потому что этот сайт заблокирован Роскомнадзором. Но зато в ВК-группе ЛГБТ-движения "Солидарность", где был опубликован официальный ответ Центра “Э”, нашли признаки “пропаганды гомосексуализма”. На сайте “Пилы” были размещены угрозы в адрес петербургской активистки Елены Григорьевой, которая была убита 23 июля.

США и вокруг

Президент США Дональд Трамп анонсировал закон о смертной казни для тех, кто совершает в США массовые убийства на почве ненависти. Это его ответ на стрельбу в Огайо и Техасе в минувшие выходные. Необходимости ограничить право на свободное ношение оружия Трамп не признает. В числе факторов, которые ведут к росту массовых убийств в США, он назвал интернет, соцсети, видеоигры, психические расстройства. Убивают, по его словам, именно они, а не оружие.

Минфин США признал Китай валютным манипулятором. Подробнее о новом витке этой торговой войны читайте тут.

В Гонконге прошла всеобщая забастовка, были новые столкновения с полицией.

Семь ссылок

Государство. Отрывок из книги научного руководителя Института проблем правоприменения Вадима Волкова “Государство, или Цена порядка” (изд-во ЕУ в СПб) – о социальном контроле и символическом насилии. О насилии реальном – рассказ о расстрельном полигоне Сандармох в Карелии (двое хранителей памяти о котором сейчас преследуются по “педофильским” статьям). И расследование в духе ФБК о непомерных расходах высших государственных чиновниках периода становления большевизма – Зиновьева, Троцкого и других.

Отрывок из книги научного руководителя Института проблем правоприменения Вадима Волкова “Государство, или Цена порядка” (изд-во ЕУ в СПб) – о социальном контроле и символическом насилии. О насилии реальном – рассказ о расстрельном полигоне Сандармох в Карелии (двое хранителей памяти о котором сейчас преследуются по “педофильским” статьям). И расследование в духе ФБК о непомерных расходах высших государственных чиновниках периода становления большевизма – Зиновьева, Троцкого и других. Художества. Отличное расследование “Медузы” о русском художнике-аутсайдере Фоме Яремчуке, который довольно дорого продается на Западе, но которого на самом деле не существует. Или разговор с латвийским художником Марисом Бишофсом, который довольно долго рисовал для “Нью-Йоркера” и “Нью-Йорк Таймс”.

Отличное расследование “Медузы” о русском художнике-аутсайдере Фоме Яремчуке, который довольно дорого продается на Западе, но которого на самом деле не существует. Или разговор с латвийским художником Марисом Бишофсом, который довольно долго рисовал для “Нью-Йоркера” и “Нью-Йорк Таймс”. Личные истории. О своем переезде в Лондон рассказывает бывший священник и открытый гей из Тольятти Том (Артём) Вечелковский. Или рассказ дочери офицера, сбежавшей из московского Пансиона воспитанниц Министерства обороны – прямо-таки “Душевные смуты воспитанника Терлеса” образца XXI века.

Искренне Ваши,

Семь Сорок