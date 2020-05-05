Щиток поверх респиратора

Доброе утро!

Число жертв пандемии Covid-19 перевалило за четверть миллиона, люди считают проведенные в карантине недели и сбиваются со счета, а в Сибири, как и прежде, горят леса и последователь якутского шамана продолжает поход на Москву. То ли все течет, то ли ничего не меняется:

В России два дня подряд выявляется больше 10,5 тысяч новых случаев Covid-19, власти объясняют это расширением тестирования. Смертность остается рекордно низкой.

В части европейских стран ослаблен карантин – в понедельник итальянцы смогли выйти на улицы просто так.

Сегодня в Минске пройдет репетиция Парада Победы – он состоится, но без ветеранов. В Беларуси выявлено 17,5 тысяч случаев Covid-19.

В Таджикистане накануне визита ВОЗ появились первый официально инфицированные коронавирусом и первые жертвы.

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Россия: эпидемия ширится

По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 581 – больше случаев инфицирования выявляется за сутки только в США. Власти объясняют такой прирост расширением тестирования. Общее число жертв в 1356 человек объясняется, видимо, особенностями национальной статистики (оно низкое по сравнению с другими странами с близким количеством инфицированных – в Германии почти 7 тысяч умерших, в Турции почти 3,5 тысячи). За понедельник в Москве скончались еще 52 человека.

Умер вице-президент корпорации "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов (пневмония). Среди заболевших – спикер Заксобрания Ленинградской области, а также муфтий Дагестана и вся его семья. Жена муфтия, побывав в больнице, попросила “людей с возможностями” помочь медучреждению деньгами, а то там почти ничего нет.

В Москве новый госпиталь планируют развернуть в павильонах парка “Сокольники”, в Петербурге – в еще одном павильоне Ленэкспо.

Под Петербургом сгорела фабрика нетканых материалов, недавно анонсировавшая запуск производства одноразовых масок. За время эпидемии в городе скончались уже 12 медработников. Вот разговор с младшей медсестрой из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, которая обратилась за средствами защиты к самому Путину (в этом медучреждении, по официальным данным, больны 111 сотрудников, по внутренним данным – около двухсот). Пожалуй, обратиться за помощью стоило к 98-летней Зинаиде Корневой: подражая британскому ветерану Тому Муру, она запустила на YouTube серию рассказов о войне и уже собрала больше 1,6 миллиона рублей для врачей, заболевших Covid-19.

Врачей не хватает по всей стране. Минздрав Калининградской области объявил, что 350 медиков просто отказались от работы в период пандемии; вот хороший репортаж о том, как студентов медицинских вузов по всей стране пытаются угрозами заставить работать с коронавирусными пациентами (все, кто хотел поучаствовать, уже и так работают), а вот интервью с захотевшим поучаствовать – московским врачом-онкологом, который на время пандемии пошел работать с больными Covid-19.

У губернатора Санкт-Петербурга Беглова проблем со средствами защиты нет:

Когда карантины кончатся

Везде по-разному. В Москве с 6 мая частично возобновляется работа на стройках; в Украине кое-что откроется после 11 мая (но сам карантин действует до 22-го); в Алматы уже сняли блокпосты и разрешили свободно ходить по городу; первый день относительной свободы прожили итальянцы. В Сербии комендантский час отменят 7 мая, в Молдове режим ЧП истекает 15 мая.

Но после снятия карантина начнутся новые проблемы. Власти Курганской области явно опасаются голода, поэтому предлагают потерявшим доходы гражданам поросят, телят и семенной картофель. В Петербурге карантин может не пережить легендарный арт-центр “Пушкинская-10”. Что будет с призывом, который в России не отменили, а только отложили до после карантина, рассказывается здесь (спойлер: ничего хорошего).

Навстречу Дню Победы

В республике Коми – типичный для последних лет плакатный скандал: вместо советского солдата из оленьего батальона, формировавшегося в годы войны в тех местах, на плакате поместили фотографию финского солдата из лапландского оленьего подразделения с финским автоматом. Известны даже имя этого солдата и кличка оленя, потому что в Финляндии издают красивые альбомы с военными фотографиями. Только финны воевали на стороне гитлеровской Германии.

Сегодня в Минске пройдет репетиция Парада Победы. Он не отменен, но решено провести его без ветеранов. В Беларуси, по официальным данным, выявлено почти 17,5 тысяч инфицированных коронавирусом, 109 человек скончались. Данные о числе госпитализаций отсутствуют.

Мировые коронавирусные хроники

Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 3 млн 600 тысяч, за последние сутки умерли больше 4 тысяч человек – эта цифра сейчас в целом снижается, но в некоторых странах (например, в Бразилии) число заболевших и умерших, наоборот, растет.

Президент США – страны, лидирующей в мире по количеству заболевших и умерших, – оценил финальное число жертв для своей страны в 100 тысяч человек (уже сейчас в США почти 70 тысяч смертей). По данным New York Times, в администрации Трампа циркулирует документ с куда более мрачными прогнозами, но официально Белый дом этого не подтверждает.

ВОЗ назвала “спекуляциями” утверждения американских политиков об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. В Таджикистане накануне визита ВОЗ появились первые официально больные Covid-19 и первые официальные жертвы.

Британское правительство заподозрило связанных с Москвой хакеров в охоте за данными о вакцине против коронавируса, Китай требует от пассажиров авиарейса Москва – Пекин справку об отсутствии Covid-19.

Сенат Франции отклонил предложенный правительством план выхода из изоляции после 11 мая; после повторных анализов пациентов парижских клиник, переболевших пневмонией в декабре-январе, выяснилось, что первый пациент с Covid-19 был госпитализирован в Париже уже в декабре. Он выздоровел.

В связи с пандемией до сих пор остается непонятной судьба президентских выборов в Польше, первый тур которых был намечен на 10 мая: правящая партия провела закон о голосовании по почте через Сейм, но теперь этот закон застрял в Сенате, где большинство голосов – у оппозиции.

Некоронавирусное

Таинственные украинские новости. Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические гонения в порядке досудебного урегулирования в США. Кто ей заплатил – не известно. Суд в Киеве постановил арестовать бывшего президента Януковича на два месяца заочно. Зачем – не понятно.

Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические гонения в порядке досудебного урегулирования в США. Кто ей заплатил – не известно. Суд в Киеве постановил арестовать бывшего президента Януковича на два месяца заочно. Зачем – не понятно. В Казахстане определен преемник Дариги Назарбаевой на посту спикера Сената – им стал замглавы администрации президента Маулен Ашимбаев. Смену второго лица в государстве объясняют тем, что елбасы разочаровался в своей дочери.

определен преемник Дариги Назарбаевой на посту спикера Сената – им стал замглавы администрации президента Маулен Ашимбаев. Смену второго лица в государстве объясняют тем, что елбасы разочаровался в своей дочери. В Узбекистане прорвало дамбу, эвакуировано 70 тысяч человек в этой стране и еще 30 тысяч – в соседних районах Казахстана.

прорвало дамбу, эвакуировано 70 тысяч человек в этой стране и еще 30 тысяч – в соседних районах Казахстана. Родственники заключенных пикетируют здание колонии в Ангарске, где 10 апреля произошел бунт, – требуют объяснить, где находятся их близкие.

Шесть ссылок с бонусом

Любовь и смерть. Еще один фрагмент из последней книги Эдуарда Лимонова “Старик путешествует” (изд-во Individuum) – о первой любви автора, Вете Волиной. Или старый рассказ о смерти в знойный полдень лидера Ферганской школы Шамшада Абдуллаева (изд-во “Носорог” собирает деньги на публикацию сборника его прозы).

Еще один фрагмент из последней книги Эдуарда Лимонова “Старик путешествует” (изд-во Individuum) – о первой любви автора, Вете Волиной. Или старый рассказ о смерти в знойный полдень лидера Ферганской школы Шамшада Абдуллаева (изд-во “Носорог” собирает деньги на публикацию сборника его прозы). Смысл искусства. Отрывок из книги итальянского искусствоведа Филиппа Даверио “Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу” (изд-во “Слово”) – об истории красоты. Или отличное эссе философа Ирины Жеребкиной об одной из самых знаменитых серий фотографа Бориса Михайлова “История болезни”.

Отрывок из книги итальянского искусствоведа Филиппа Даверио “Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу” (изд-во “Слово”) – об истории красоты. Или отличное эссе философа Ирины Жеребкиной об одной из самых знаменитых серий фотографа Бориса Михайлова “История болезни”. Голая жизнь. Разговор с иммунологом Марком Головизниным – об иммунитете, истории его изучения и философских основаниях всего этого. Или чуть более легкий жанр – приключенческий рассказ о почти столетних поисках генома испанки.

Разговор с иммунологом Марком Головизниным – об иммунитете, истории его изучения и философских основаниях всего этого. Или чуть более легкий жанр – приключенческий рассказ о почти столетних поисках генома испанки. Бонус. Новый документальный фильм Андрея Лошака – о концерте группы IC3PEAK в Воронеже в 2018 году, сорванном полицией через полчаса после начала. “Современная Россия в миниатюре”, – пишут продюсеры.

Искренне Ваши,

Семь Сорок