Щиток поверх респиратора

Доброе утро!
Число жертв пандемии Covid-19 перевалило за четверть миллиона, люди считают проведенные в карантине недели и сбиваются со счета, а в Сибири, как и прежде, горят леса и последователь якутского шамана продолжает поход на Москву. То ли все течет, то ли ничего не меняется:
- В России два дня подряд выявляется больше 10,5 тысяч новых случаев Covid-19, власти объясняют это расширением тестирования. Смертность остается рекордно низкой.
- В части европейских стран ослаблен карантин – в понедельник итальянцы смогли выйти на улицы просто так.
- Сегодня в Минске пройдет репетиция Парада Победы – он состоится, но без ветеранов. В Беларуси выявлено 17,5 тысяч случаев Covid-19.
- В Таджикистане накануне визита ВОЗ появились первый официально инфицированные коронавирусом и первые жертвы.
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Россия: эпидемия ширится
По данным на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 10 581 – больше случаев инфицирования выявляется за сутки только в США. Власти объясняют такой прирост расширением тестирования. Общее число жертв в 1356 человек объясняется, видимо, особенностями национальной статистики (оно низкое по сравнению с другими странами с близким количеством инфицированных – в Германии почти 7 тысяч умерших, в Турции почти 3,5 тысячи). За понедельник в Москве скончались еще 52 человека.
Умер вице-президент корпорации "Иркут" по сертификации и качеству гражданской авиатехники Игорь Виноградов (пневмония). Среди заболевших – спикер Заксобрания Ленинградской области, а также муфтий Дагестана и вся его семья. Жена муфтия, побывав в больнице, попросила “людей с возможностями” помочь медучреждению деньгами, а то там почти ничего нет.
В Москве новый госпиталь планируют развернуть в павильонах парка “Сокольники”, в Петербурге – в еще одном павильоне Ленэкспо.
Под Петербургом сгорела фабрика нетканых материалов, недавно анонсировавшая запуск производства одноразовых масок. За время эпидемии в городе скончались уже 12 медработников. Вот разговор с младшей медсестрой из НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, которая обратилась за средствами защиты к самому Путину (в этом медучреждении, по официальным данным, больны 111 сотрудников, по внутренним данным – около двухсот). Пожалуй, обратиться за помощью стоило к 98-летней Зинаиде Корневой: подражая британскому ветерану Тому Муру, она запустила на YouTube серию рассказов о войне и уже собрала больше 1,6 миллиона рублей для врачей, заболевших Covid-19.
Врачей не хватает по всей стране. Минздрав Калининградской области объявил, что 350 медиков просто отказались от работы в период пандемии; вот хороший репортаж о том, как студентов медицинских вузов по всей стране пытаются угрозами заставить работать с коронавирусными пациентами (все, кто хотел поучаствовать, уже и так работают), а вот интервью с захотевшим поучаствовать – московским врачом-онкологом, который на время пандемии пошел работать с больными Covid-19.
У губернатора Санкт-Петербурга Беглова проблем со средствами защиты нет:
Когда карантины кончатся
Везде по-разному. В Москве с 6 мая частично возобновляется работа на стройках; в Украине кое-что откроется после 11 мая (но сам карантин действует до 22-го); в Алматы уже сняли блокпосты и разрешили свободно ходить по городу; первый день относительной свободы прожили итальянцы. В Сербии комендантский час отменят 7 мая, в Молдове режим ЧП истекает 15 мая.
Но после снятия карантина начнутся новые проблемы. Власти Курганской области явно опасаются голода, поэтому предлагают потерявшим доходы гражданам поросят, телят и семенной картофель. В Петербурге карантин может не пережить легендарный арт-центр “Пушкинская-10”. Что будет с призывом, который в России не отменили, а только отложили до после карантина, рассказывается здесь (спойлер: ничего хорошего).
Навстречу Дню Победы
В республике Коми – типичный для последних лет плакатный скандал: вместо советского солдата из оленьего батальона, формировавшегося в годы войны в тех местах, на плакате поместили фотографию финского солдата из лапландского оленьего подразделения с финским автоматом. Известны даже имя этого солдата и кличка оленя, потому что в Финляндии издают красивые альбомы с военными фотографиями. Только финны воевали на стороне гитлеровской Германии.
Сегодня в Минске пройдет репетиция Парада Победы. Он не отменен, но решено провести его без ветеранов. В Беларуси, по официальным данным, выявлено почти 17,5 тысяч инфицированных коронавирусом, 109 человек скончались. Данные о числе госпитализаций отсутствуют.
Мировые коронавирусные хроники
Общее число выявленных случаев Covid-19 в мире перевалило за 3 млн 600 тысяч, за последние сутки умерли больше 4 тысяч человек – эта цифра сейчас в целом снижается, но в некоторых странах (например, в Бразилии) число заболевших и умерших, наоборот, растет.
Президент США – страны, лидирующей в мире по количеству заболевших и умерших, – оценил финальное число жертв для своей страны в 100 тысяч человек (уже сейчас в США почти 70 тысяч смертей). По данным New York Times, в администрации Трампа циркулирует документ с куда более мрачными прогнозами, но официально Белый дом этого не подтверждает.
ВОЗ назвала “спекуляциями” утверждения американских политиков об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане. В Таджикистане накануне визита ВОЗ появились первые официально больные Covid-19 и первые официальные жертвы.
Британское правительство заподозрило связанных с Москвой хакеров в охоте за данными о вакцине против коронавируса, Китай требует от пассажиров авиарейса Москва – Пекин справку об отсутствии Covid-19.
Сенат Франции отклонил предложенный правительством план выхода из изоляции после 11 мая; после повторных анализов пациентов парижских клиник, переболевших пневмонией в декабре-январе, выяснилось, что первый пациент с Covid-19 был госпитализирован в Париже уже в декабре. Он выздоровел.
В связи с пандемией до сих пор остается непонятной судьба президентских выборов в Польше, первый тур которых был намечен на 10 мая: правящая партия провела закон о голосовании по почте через Сейм, но теперь этот закон застрял в Сенате, где большинство голосов – у оппозиции.
Некоронавирусное
- Таинственные украинские новости. Лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила компенсацию в $5,5 млн за политические гонения в порядке досудебного урегулирования в США. Кто ей заплатил – не известно. Суд в Киеве постановил арестовать бывшего президента Януковича на два месяца заочно. Зачем – не понятно.
- В Казахстане определен преемник Дариги Назарбаевой на посту спикера Сената – им стал замглавы администрации президента Маулен Ашимбаев. Смену второго лица в государстве объясняют тем, что елбасы разочаровался в своей дочери.
- В Узбекистане прорвало дамбу, эвакуировано 70 тысяч человек в этой стране и еще 30 тысяч – в соседних районах Казахстана.
- Родственники заключенных пикетируют здание колонии в Ангарске, где 10 апреля произошел бунт, – требуют объяснить, где находятся их близкие.
Шесть ссылок с бонусом
- Любовь и смерть. Еще один фрагмент из последней книги Эдуарда Лимонова “Старик путешествует” (изд-во Individuum) – о первой любви автора, Вете Волиной. Или старый рассказ о смерти в знойный полдень лидера Ферганской школы Шамшада Абдуллаева (изд-во “Носорог” собирает деньги на публикацию сборника его прозы).
- Смысл искусства. Отрывок из книги итальянского искусствоведа Филиппа Даверио “Единство непохожих. Искусство, объединившее Европу” (изд-во “Слово”) – об истории красоты. Или отличное эссе философа Ирины Жеребкиной об одной из самых знаменитых серий фотографа Бориса Михайлова “История болезни”.
- Голая жизнь. Разговор с иммунологом Марком Головизниным – об иммунитете, истории его изучения и философских основаниях всего этого. Или чуть более легкий жанр – приключенческий рассказ о почти столетних поисках генома испанки.
- Бонус. Новый документальный фильм Андрея Лошака – о концерте группы IC3PEAK в Воронеже в 2018 году, сорванном полицией через полчаса после начала. “Современная Россия в миниатюре”, – пишут продюсеры.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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