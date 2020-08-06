Что общего между Хабаровском и Бейрутом

Доброе утро!

Сегодня суд в Москве огласит приговоры по делу “Нового величия”, во многом определившему российскую политическую реальность последних лет. Процесс тянется с марта 2018 года. Новости такие:

Число жертв взрыва в порту Бейрута возросло до 135 человек, около пяти тысяч пострадали, 300 тысяч остались без жилья. Взорвавшаяся аммиачная селитра хранилась в порту с 2014 года – ее конфисковали с направлявшегося в Мозамбик судна, принадлежащего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину.

В Беларуси массово задерживают независимых наблюдателей на выборах президента.

В пяти городах Кузбасса вернули часть коронавирусных ограничений. Глава Калмыкии заболел Covid-19.

Шла в Мозамбик и застряла в Бейруте

Причиной мощнейшего взрыва в порту ливанской столицы стали 2 750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры – в 2014 году ее конфисковали с судна Rhosus, ходившего под молдавским флагом и принадлежавшего российскому бизнесмену из Хабаровска Игорю Гречушкину. Селитра должна была отправиться в Мозамбик на завод промышленной взрывчатки, однако Rhosus вместе с частью экипажа задержали в Бейруте за неуплату портового сбора. Вот что рассказывает об этом капитан судна Борис Прокошев.

В результате взрыва погибли, по последним данным, не менее 135 человек, пострадали около пяти тысяч, разрушения коснулись примерно половины зданий в Бейруте; без жилья остались около 300 тысяч человек. Вот монологи жителей города о пережитом.

Ущерб от взрыва власти Ливана оценивают в $3-5 млрд, это примерно 10% ВВП страны. Все руководство порта отправлено под домашний арест. Гуманитарную помощь Ливану направляют многие страны мира.

“Сыты по горло”

В Беларуси вместе с досрочным голосованием на президентских выборах начались массовые задержания независимых наблюдателей. По данным ЦИК республики, явка в первый день досрочного голосования составила почти 5%.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, ставшая символом борьбы с произволом на выборах, в интервью немецкому изданию Bild обратилась к канцлеру ФРГ с такими словами: “Госпожа Меркель, свяжитесь с Лукашенко. Скажите ему, что мы не хотим войны. Все, чего мы хотим, – ​это честных выборов. Мы сыты по горло тем, что нами управляет этот диктатор”.

На сегодня намечен предвыборный митинг объединенных штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало, однако на его площадке внезапно организовалось праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожных войск. Глава штаба Бабарико Мария Колесникова говорит, что мероприятие, скорее всего, состоится, и добавляет: “Ситуация выглядит так, что кто-то специально нам помогает. Потому что чем больше людям запрещают что-то делать, тем больше они хотят это делать, тем больше они понимают, насколько несправедливо все то, что сейчас происходит”.

Президент Украины, со своей стороны, выразил надежду, что Лукашенко передаст Украине задержанных в Беларуси “вагнеровцев” – Украине есть в чем их обвинить, потому что как минимум некоторые из них воевали в Донецке на стороне пророссийских сепаратистов.

Россия в преступлениях и наказаниях

Тверской облсуд постановил отпустить по УДО бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимира Лапыгина, осужденного за госизмену. Ему 79 лет.

Служба внешней разведки России следила за журналистом Иваном Сафроновым, которого обвиняют в госизмене, по меньшей мере с осени 2019 года. Сафронов уже месяц сидит в “Лефортово”, и за этого время его допросили только один раз, причем ни одного вопроса по существу дела не задали.

Общественная наблюдательная комиссия Москвы, контролирующая соблюдение прав человека в СИЗО, спецприемниках и отделениях полиции, утверждает, что ее офис захватили неизвестные.

Европейский суд по правам человека коммуницировал 130 жалоб от задержанных на акциях оппозиции в центре Москвы летом прошлого года. Всего их более пятисот.

Псковских журналистов, освещавших акцию “кормления голубей” в поддержку хабаровчан, вызывают в полицию для составления протоколов.

Ведущая ГТРК “Камчатка” Александра Новикова (та самая, которая засмеялась, зачитывая новость об индексации льгот) уволилась с работы после того, как организовала митинг в поддержку хабаровчан.

В Москве по делу о преднамеренном банкротстве крупнейшего в Мордовии застройщика задержан проректор МГУ (до того, как стать проректором МГУ, Алексей Гришин работал министром строительства Самарской области, отец Гришина – ректор “плехановки”).

Актер Михаил Ефремов не признал вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек, потому что он “ничего не помнит”.

Призыв в армию на оккупированных территориях является нарушением международного права, что не мешает России дважды в год забирать в армию крымчан, потому что Россия не считает Крым оккупированным. Как с этим борются правозащитники, подробно рассказано тут.

Деньги и власть, тоже российские

ЦИК России заказал мониторинг негатива и "фейков" о себе в соцсетях: их должны находить в течение часа. Предстоящие в сентябре выборы простыми быть не обещают – вот материал из Иркутска, в котором объясняется, почему на губернаторских выборах там совсем не обязательно победит засланный Кремлем врио из Воронежа.

Роскосмос потратил 23 млн рублей на переговорную комнату в одном из своих офисов.

Семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова возглавила список богатейших людей в России по версии журнала Forbes – потому что золото дорожает, а компания “Полюс Золото” принадлежит сыну сенатора Саиду, четыре года назад закончившему МГИМО.

Россия постепенно разрывает соглашения об избежании двойного налогообложения с европейскими странами – это делается ради повышения ставки налога на уходящие за границу дивиденды. Брать деньги с богачей Путин потребовал в одном из своих коронавирусных видеообращений.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро среды, в России за сутки выявлено 5204 новых случаев Covid-19 (чуть больше, чем сутками ранее), общее число инфицированных с начала эпидемии превысило 866 тысяч. За сутки умерли 139 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро среды 14 503, за день в Москве скончались еще 13 человек.

Мэр Москвы сказал по телевизору, что ношение масок в городе останется обязательным еще несколько месяцев; в пяти городах Кузбасса вернули часть ограничений – снова закрыты фитнес-центры, детские кружки, запрещены развлекательные мероприятия, рестораны могут обслуживать посетителей только на террасах. Глава Калмыкии Бату Хасиков заболел Covid-19. При этом кинофестиваль “Кинотавр”, который должен пройти в Сочи в середине сентября, объявил программу.

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире за весь период пандемии вплотную приблизилось к 19 миллионам, умерли более 700 тысяч человек. Наиболее напряженной ситуация остается в США, Бразилии и Индии (Россия – на четвертом месте). Но это официальные цифры, реальность может оказаться другой: результаты массового тестирования на антитела, проведенного при содействии ВОЗ в Афганистане, свидетельствуют, что коронавирусом могла заразиться треть населения страны.

Семь ссылок

Печальные годовщины. 5 августа 1937 года в СССР начался Большой террор: вот отрывок из книжки Николая Эппле “Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах” (изд-во НЛО), а вот рассказ о том, как 5 августа отмечают в Сандармохе (официальные церемонии запрещены из-за пандемии, Юрий Дмитриев, открывший место захоронения, сидит в тюрьме). 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму: вот чего мы до сих пор не знаем о последствиях этой бомбардировки.

5 августа 1937 года в СССР начался Большой террор: вот отрывок из книжки Николая Эппле “Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах” (изд-во НЛО), а вот рассказ о том, как 5 августа отмечают в Сандармохе (официальные церемонии запрещены из-за пандемии, Юрий Дмитриев, открывший место захоронения, сидит в тюрьме). 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму: вот чего мы до сих пор не знаем о последствиях этой бомбардировки. Злободневное. Отрывок из книги лингвиста Ирины Фуфаевой “Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция” (изд-во Corpus) – о феминитивах допетровской Руси. Или рассказ философа и литератора Леонида Бляхера о двух типах хабаровской словесности – официальной и бунтарской.

Отрывок из книги лингвиста Ирины Фуфаевой “Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция” (изд-во Corpus) – о феминитивах допетровской Руси. Или рассказ философа и литератора Леонида Бляхера о двух типах хабаровской словесности – официальной и бунтарской. Античность. Разговор с филологом-классиком Андреем Лебедевым о его научной карьере, первом томе фрагментов досократиков, который он сделал, и о необходимости переписать историю древнегреческой мысли. Или рассказ Дениса Давыдова о “Приаповых песнях” – первой дошедшей до нас срамной поэзии.

Разговор с филологом-классиком Андреем Лебедевым о его научной карьере, первом томе фрагментов досократиков, который он сделал, и о необходимости переписать историю древнегреческой мысли. Или рассказ Дениса Давыдова о “Приаповых песнях” – первой дошедшей до нас срамной поэзии. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок