Циничная надпись на асфальте

Доброе утро!

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал ветеранами службы князя Петра Вяземского, Александра Грибоедова и Дмитрия Менделеева. Последний мол выведал секреты американского керосина и французского бездымного пороха – такое вот нарышкинское барокко. А в новостях – сплошной брутализм:

В России второй день подряд фиксируют рекорд суточной смертности от Covid-19. Жертвами вируса стали актер Борис Плотников и экс-президент Франции Жискар д’Эстен.

Лукашенко пожаловался Путину на НАТО: союз якобы готовит захват белорусских земель.

Бывший командир ЧВК, рассказавший “Медузе” о своей службе в Сирии, отказался печатать свои мемуары.

Верховный суд Кыргызстана разрешил отложить парламентские выборы: они пройдут после избрания президента и принятия новой конституции.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 25 345 (это на тысячу меньше, чем сутками ранее). В Москве выявлен 5191 новый случай, в Петербурге – 3684, в Подмосковье – 1148. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 2 миллиона 347 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 41 053 человек (+589 за сутки – это новый рекорд с начала пандемии). За день в Москве скончались еще 73 человека.

Жертвой коронавируса стал уже шестой митрополит РПЦ – митрополиту Иову было 82 года, в начале 1990-х он прославился активным противодействием восстановлению украинской автокефалии. От последствий Covid-19 умер актер Борис Плотников (доктор Борменталь в “Собачьем сердце”). Заболел глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

В Петербурге главе Комитета по культуре объявлен выговор из-за концерта Басты в Ледовом. Губернатор Беглов пожаловался на дефицит противовирусных препаратов в городе и объявил, что с 30 декабря по 3 января включительно в городе будут закрыты все рестораны, бары, музеи, театры, отменены все концерты.

Три больничные истории из Сибири: в одной врачи стационара выписывают пациентку домой в состоянии комы, в другой участковая приходит по вызову уже после смерти пациента.

Российскую вакцину Sputnik V презентовали в ООН, и Путин приказал Голиковой начать массовую вакцинацию на следующей неделе (хотя крупносерийное производство российской вакцины, по слухам, до сих пор не налажено). Великобритания первой в мире одобрила использование вакцины Pfizer, прививки начнут делать на следующей неделе.

Общее число случаев Covid-19 в мире превысило 64 миллиона, число жертв приближается к полутора миллионам. Во Франции одной из жертв стал бывший президент страны Валери Жискар д’Эстен, ему было 94 года.

Европейские страны спорят между собой по поводу открытия горнолыжного сезона. В Италии горнолыжные курорты до января не откроются, передвижение по стране в рождественские праздники будет ограничено. В Чехии сегодня открываются после локдауна рестораны, непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, музеи.

Российская рутина

В Хабаровске продолжается преследование участников протестов в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала: вынесены еще два штрафа, двух человек приговорили к административным арестам. Еще трое задержаны, в том числе журналистка, уже отсидевшая четверо суток.

Директору правозащитного проекта "Правовая инициатива" Ванессе Коган аннулировали вид на жительство в России в связи с тем, что она несет “угрозу безопасности России”. Организация, которую она возглавляет, занимается правовой помощью жителям Чечни, Дагестана, крымским татарам и представляет их интересы в ЕСПЧ. Ранее ее признали “нежелательной”. В интервью “Би-би-си” Коган говорит, что не знает, куда ей с семьей ехать в условиях пандемии (у ее мужа, гражданина России, никакого другого гражданства нет, а у нее самой нет никакой собственности в США, гражданкой которых она является).

Жителю Татарстана дали год условно за попытку загрузить фотографию Гитлера на сайт "Бессмертного полка".

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев в военной части в Забайкалье, не стал извиняться в суде перед вдовой убитого им офицера, потому что, по его словам, этот офицер сильно над ним издевался.

Бывший командир разведроты "ЧВК Вагнера" отказался издавать мемуары о своей службе в Сирии, отозвав рукопись из сибирского издательства “Наемник”. Накануне вышло его большое интервью “Медузе”.

В Москве полиция составила новый административный протокол на Марию Алехину (предположительно за акцию против полицейского насилия); активисту Марку Гальперину по непонятным причинам продлили срок содержания в колонии; перформансиста Павла Крисевича все-таки отчислили из Университета дружбы народов (потому что в вузе считают, что административное правонарушение и учеба в РУНД несовместимы).

Чубайс лишился работы – возглавить "Роснано" предложено зампреду ВПК Сергею Куликову.

Актера Михаила Ефремова этапировали в колонию в Белгороде.

Посягательства извне

В Беларуси продолжается преследование всех недовольных: идет суд над людьми, написавшими “Не забудем!” на асфальте на месте гибели Александра Тарайковского, прокурор требует посадок, в документах суда надпись названа “циничной”. Вывешивание красно-бело-красных флагов из окон приравняли к “массовым акциям”, недовольных спортсменов увольняют с работы. Выпущено фейковое обращение спортсменов с призывом "положить конец посягательствам на белорусский спорт извне" (фейковое в том смысле, что люди, фамилии которых стоят под этим письмом, его не подписывали).

Александр Лукашенко в ходе онлайн сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ тоже жаловался на “посягательства извне”: НАТО, по его словам, создает специальную группировку для захвата западных областей Беларуси, нужна мол коллективная помощь.

Некоторую помощь Лукашенко оказывают бывшие бойцы украинского спецподразделения "Беркут", уехавшие из страны после победы Майдана. Идентифицированы несколько человек, здесь журналист-расследователь Денис Ивашин рассказывает, как он их обнаруживает по открытым источникам и зачем он это делает.

Вышел новый промежуточной отчет Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси. По данным правозащитников, насилие над задержанными продолжается, а большинство задержаний носят характер похищения. Условия содержания арестованных названы бесчеловечными. За все время протестов в Беларуси были задержаны 30 300 человек.

В большом интервью Настоящему Времени первый президент Украины Леонид Кравчук много говорит о насилии со стороны белорусских властей и призывает международное сообщество оказать консолидированное давление на Лукашенко и Россию, которая его поддерживает. Что может сделать для этого Европарламент, здесь объясняет юрист-международник Евгения Андреюк.

По данным интернет-исследования, проведенного в Беларуси британским Chatham House, большинство граждан позитивно относятся к Путину и России, а поддержка Александра Лукашенко составляет около 30%. Здесь эти результаты комментирует автор исследования Рыгор Астапеня, а здесь – кандидат в президенты Беларуси 2010 года и бывший политзаключенный Владимир Некляев.

Все прочее

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что Минюст не обнаружил доказательств масштабных фальсификаций президентских выборов. По данным источников Washington Post, президент Трамп собирается его за это уволить. Команда юристов Трампа продолжает выдвигать все новые и новые версии нарушений и придумывать методы, которые позволили бы не допустить президентства Байдена. Но Трамп, похоже, на это всерьез не рассчитывает, потому что, по данным источников CNN, активно обсуждает способы заранее помиловать самого себя.

Конституционная палата Верховного суда Кыргызстана оставила в силе закон о переносе парламентских выборов. Они состоятся после выборов президента и конституционной реформы уже по новым правилам.

В Латвии прекращено уголовное преследование бывшего мэра Риги, а ныне депутата Европарламента Нила Ушакова.

Бывший депутат Европарламента Йожеф Сайер, отказавшийся от мандата после задержания на запрещенной коронавирусными ограничениями гей-секс-вечерике, вышел из правящей в Венгрии партии “Фидес”. Премьер Виктор Орбан сказал, что действия его давнего соратника “несовместимы с ценностями нашего политического объединения” и не имеют оправдания.

Познавательное

Подробное объяснение, как Европа собирается бороться с российской дезинформацией – в Брюсселе оглашен “План действий в области европейской демократии”.

Рассказ о том, что такое “гринвошинг”, или как крупные компании тратят немалые бюджеты на зеленую рекламу, продолжая вести неэкологичное производство, то есть попросту врут.

Шесть ссылок

Русская поэзия. Фрагмент из трехтомника “Иосиф Бродский в Риме” (вышел в изд-ве Perlov Design Center) – разговор с византологом Сильвией Ронкей о ее знакомстве с Бродским. Или рассказ литературоведа Марка Липовецкого о барачном цикле Игоря Холина.

Фрагмент из трехтомника “Иосиф Бродский в Риме” (вышел в изд-ве Perlov Design Center) – разговор с византологом Сильвией Ронкей о ее знакомстве с Бродским. Или рассказ литературоведа Марка Липовецкого о барачном цикле Игоря Холина. Магические практики. Отрывок из книги Валери Кивельсон “Магия отчаяния. Моральная экономика колдовства в России XVII века” (изд-во Academic Studies Press). Или история превращения карт Таро в нечто мистическое и оккультное.

Отрывок из книги Валери Кивельсон “Магия отчаяния. Моральная экономика колдовства в России XVII века” (изд-во Academic Studies Press). Или история превращения карт Таро в нечто мистическое и оккультное. Визуальное. Фрагмент из книги Фрэнка Уитфорда “Баухаус” (изд-во Ad Marginem) – о Ласло Мохой-Наде. Или путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам фестиваля документального кино IDFA в Амстердаме.

Фрагмент из книги Фрэнка Уитфорда “Баухаус” (изд-во Ad Marginem) – о Ласло Мохой-Наде. Или путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам фестиваля документального кино IDFA в Амстердаме. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок