Черная пятница

Добрый день!

Сегодня в Минске проходит акция за независимость Беларуси – планируется, что к полудню люди выстроятся живой цепью вдоль основной магистрали Минска, проспекта Независимости. Встреча Путина и Лукашенко, последствий которой так опасаются белорусы, состоится в воскресенье в Сочи, вот прогнозы. Главное из уже свершившегося:

Суды вынесли семь приговоров по “московскому делу” – ни одного оправдательного среди них нет. Правда, прекращено уголовное дело против Сергея Фомина.

Bellingcat и The Insider представили доказательства того, что Вадим Красиков, совершивший убийство в Берлине, ранее служил в спецназе ФСБ “Вымпел”.

По данным экспертов НАТО, Россия – главный поставщик фальшивых лайков и комментов в соцсетях.

Бывший премьер Кыргызстана получил 15 лет колонии.

Родина и жертва

Пока Кунцевский суд Москвы выносил обвинительный приговор студенту-политологу Егору Жукову, Российская ассоциация политической науки проводила ежегодную конференцию “Траектории политического развития России: институты, проекты, акторы”. Аудитория в здании московского педа на Пироговской выглядела так.

Это цитата из лосевской надрывной повести “Жизнь”, написанной в 1941 году, когда немецкая бомба уничтожила дом на Воздвиженке, где жил Лосев – вместе с его библиотекой и архивом (а до этого он трубил свое в лагере). В 2016 году Путин цитировал этот текст в послании к Федеральному собранию, хотя тогда ему все же выбрали кусочек помягче. Но время идет.

Жертвы “московского дела”

На оглашение приговора Егору Жукову у Кунцевского суда Москвы собрались несколько сотен человек, требовали его оправдания. Жуков получил три года условно, суд постановил вернуть ему изъятую при обыске технику, а либертарианский флаг и фигурки лягушек, тоже изъятые, – уничтожить. Жукову запрещено администрировать сайт, вести блог и пользоваться интернетом. Это не то что нереалистично, а попросту невозможно. И Жуков это сразу же подтвердил: “Они превратили суд в репрессивный институт. Мы должны понимать, что это все политика. Если они думают, что я прекращу публичную деятельность, ну come on", – сказал он, выйдя из здания суда. Условный приговор в любой момент может превратиться в реальный, как показал на днях случай Марка Гальперина.

Никита Чирцов приговорен к году колонии за то, что толкнул полицейского. Сам полицейский говорил в суде, что боли не чувствовал и что обвиняемому не следует назначать наказание, связанное с лишением свободы.

Мерчендайзер из Подмосковья Владимир Емельянов – тот самый, что живет с бабушкой и 91-летней прабабушкой – получил два года условно за то, что потянул росгвардейца за бронежилет. Суд учел, что Емельянов сирота и на его попечении находятся пожилые родственники.

Зубной техник Павел Новиков ударил полицейского бутылкой с водой. Он был единственным, кто признал вину. Ударенный полицейский его простил. Суд оштрафовал его на 120 тысяч рублей и освободил прямо в зале. Ранее он рассказывал в суде, как плохо было ему в СИЗО.

Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова судили вместе (потому что они якобы совместно повалили на землю росгвардейца), но сроки они получили разные. Егору Лесных (прямо в суде он сделал предложение своей девушке Даше) дали три года колонии, Максиму Мартинцову – 2,5 года колонии, Александру Мыльникову – два года условно. Бывшего обвиняемого по “московскому делу” Алексея Миняйло, который пытался кинуть белую розу осужденным в “аквариум”, грубо вытолкали из зала суда, но потом все же отпустили.

Одновременно Следственный комитет объявил, что дело против Сергея Фомина – того самого, который якобы “дирижировал толпой”, прикрываясь младенцем, а когда его объявили в розыск, полночи пытался сдаться следствию – прекращено за отсутствием состава преступления. Он оставался единственным, кого обвиняли по статье о “массовых беспорядках” и находился под домашним арестом. Родителей младенца, которым Фомин якобы “прикрывался”, пытались лишить родительских прав. Фомин, как и осужденный утром Егор Жуков, пришли на оглашение последнего по времени приговора – Лесных, Мартинцову и Мыльникову.

Вот здесь главред “Медиазоны” Сергей Смирнов пытается объяснить логику, которой подчиняется все это дело, но не то чтобы у него это получается.

Вокруг “московского дела”

В пятницу утром полицейские задержали директора ФБК Ивана Жданова за “организацию” несогласованной акции у здания Мосгоризбиркома 14 июля – с нее и начались летние протесты в Москве. К вечеру суд дал ему 10 суток административного ареста.

за “организацию” несогласованной акции у здания Мосгоризбиркома 14 июля – с нее и начались летние протесты в Москве. К вечеру суд дал ему 10 суток административного ареста. Бывших обвиняемых в “массовых беспорядках” Сергея Абаничева и Даниила Конона суд приговорил к 15 суткам административного ареста за участие в акции 27 июля, но, учтя их летнее пребывание в СИЗО, освободил в зале суда.

суд приговорил к 15 суткам административного ареста за участие в акции 27 июля, но, учтя их летнее пребывание в СИЗО, освободил в зале суда. Журналиста Илью Азара суд оштрафовал на 300 тысяч рублей за “организацию несогласованной акции” 31 августа. Чтобы вчинить этот штраф, 2 сентября полиция увезла Азара в ОВД прямо в домашних тапочках, оставив незапертой квартиру, в которой оставалась одна его двухлетняя дочь.

Экс-премьер и астроном

Бывший премьер Кыргызстана Сапар Исаков приговорен к 15 годам тюрьмы за мошенничество при модернизации бишкекской ТЭЦ, но в деле просматривается и политическая подоплека.

Какую подоплеку усматривать в преследовании директора Новосибирского планетария Сергея Масликова, никто не знает. Он сдавал в аренду помещения, а вырученные средства (минус налоги) пускал на нужды планетария. В ходе следствия вырученные средства превратились во взятки, а ФНС, получавшая налоги, проходит по делу как потерпевшая сторона.

Расследования

Группа Bellingcat совместно с изданием The Insider опубликовала вторую часть расследования о Вадиме Красикове , который, въехав в ЕС по фальшивому паспорту на имя Вадима Соколова, убил в Берлине гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Расследователи обнаружили еще одно убийство, совершенное Красиковым в 2007 году в Костомукше. Несмотря на то, что дело было раскрыто, Красикову обвинения предъявлять не стали, а на суде по избранию меры пресечения двум его подельникам выяснилось, что они служили в спецназе ФСБ “Вымпел”. За убийство никто не сел, материалы дела исчезли. Расследователи предполагают, что подавшихся в бандиты ФСБшников завербовали ГРУшники, и приводят примеры убийств из мести, осуществленных в последнее время за рубежом по такой же схеме. (Полная версия: английский, русский).

, который, въехав в ЕС по фальшивому паспорту на имя Вадима Соколова, убил в Берлине гражданина Грузии, этнического чеченца Зелимхана Хангошвили. Расследователи обнаружили еще одно убийство, совершенное Красиковым в 2007 году в Костомукше. Несмотря на то, что дело было раскрыто, Красикову обвинения предъявлять не стали, а на суде по избранию меры пресечения двум его подельникам выяснилось, что они служили в спецназе ФСБ “Вымпел”. За убийство никто не сел, материалы дела исчезли. Расследователи предполагают, что подавшихся в бандиты ФСБшников завербовали ГРУшники, и приводят примеры убийств из мести, осуществленных в последнее время за рубежом по такой же схеме. (Полная версия: английский, русский). В отчете экспертов StratCom COE (Стратегического коммуникационного центра при НАТО) в Риге рассказывается, как тролли из России фактически монополизировали рынок онлайн-манипуляций: за 300 евро можно купить 3530 комментариев, 25750 лайков, 5100 подписчиков, и платформы не торопятся все это чистить.

фактически монополизировали рынок онлайн-манипуляций: за 300 евро можно купить 3530 комментариев, 25750 лайков, 5100 подписчиков, и платформы не торопятся все это чистить. The Bell обнаружил еще один самолет , которым управляет та же компания, что и самолетами телеведущей Наили Аскер-заде и Светланы Медведевой. На этом самолете летает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, но иногда и другие кремлевские чиновники.

, которым управляет та же компания, что и самолетами телеведущей Наили Аскер-заде и Светланы Медведевой. На этом самолете летает Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, но иногда и другие кремлевские чиновники. “Медуза” создала яркое полотно об “экспертах”, услугами которых пользуется Роскомнадзор – почитайте, чтобы узнать, как ярые борцы с абортами, ВИЧ-отрицатели, сторонники альтернативной медицины и видные представители антипрививочного движения определяют, что нашим детям можно читать, смотреть и слушать, а что нельзя.

В связи с Россией

Генпрокуратура Украины обвинила представителей пророссийской группы "Казачий союз Область войска Донского" во внесудебных казнях девяти украинских военных в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году.

В Германии начато расследование в связи с приездом “Петрова” и “Боширова” во Франкфурт в 2014 году.

В Великобритании – еще одна подозрительная смерть небедного россиянина.

Все прочее

Курсант из Саудовской Аварии, проходивший подготовку на военно-морской базе США во Флориде, открыл огонь, убил троих военнослужащих, еще несколько человек получили ранения. Буквально за день до этого случилась стрельба на базе ВМС США Перл-Харбор.

Второй день всеобщей забастовки во Франции привел к хаосу на транспорте. 10 из 14 линий парижского метро не работали. Забастовка направлена против радикальной пенсионной реформы.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила лагерь уничтожения Аушвиц, чтобы объявить о пожертвовании в 60 млн евро на сохранение кирпичных остовов бараков в лагере Аушвиц-Биркенау.

Ссылки для чтения

История. (1) Благодаря декоммунизации и архивной революции в Украине историки получили доступ к следственным делам коллаборационистов и пришли к выводу, что костяком вспомогательных формирований на немецкой службе стал вчерашний партсовактив, успешно приспособившийся к новой власти. Читайте рассказ о двух таких перекрасившихся. (2) Или вот история забытого композитора Наталии Правосудович – выпускнице Петроградской консерватории, ученице Шенберга, которая всю жизнь прожила в эмиграции и оставила свое наследие фонду русского зарубежья, созданному некогда Солженицыным.

(1) Благодаря декоммунизации и архивной революции в Украине историки получили доступ к следственным делам коллаборационистов и пришли к выводу, что костяком вспомогательных формирований на немецкой службе стал вчерашний партсовактив, успешно приспособившийся к новой власти. Читайте рассказ о двух таких перекрасившихся. (2) Или вот история забытого композитора Наталии Правосудович – выпускнице Петроградской консерватории, ученице Шенберга, которая всю жизнь прожила в эмиграции и оставила свое наследие фонду русского зарубежья, созданному некогда Солженицыным. Социология и философия. Замечательный разговор Олега Хархордина с французским социологом Люком Болтански, в котором они обсуждают феномен заговора – и применительно к другим эпохам, и к нынешней. Или рассказ о спекулятивном реализме – это предисловие Александра Писарева и Артема Морозова к переводу работы Грэма Хармана “Спекулятивный реализм: введение” (изд-во “Рипол-классик”), очень симпатичное.

Замечательный разговор Олега Хархордина с французским социологом Люком Болтански, в котором они обсуждают феномен заговора – и применительно к другим эпохам, и к нынешней. Или рассказ о спекулятивном реализме – это предисловие Александра Писарева и Артема Морозова к переводу работы Грэма Хармана “Спекулятивный реализм: введение” (изд-во “Рипол-классик”), очень симпатичное. Литературное. Константин Львов рассказывает о двух текстах, впервые изданных по-русски: рассказе Зебальда “Макс Фербер” и романе Миленко Ерговича “Вилимовски”, объединяет их общая тема – жизнь предвоенной Европы, которая пережившим войну представляется чем-то чуть ли не мифическим. Или обзор стереотипов о русских в польской литературе.

Константин Львов рассказывает о двух текстах, впервые изданных по-русски: рассказе Зебальда “Макс Фербер” и романе Миленко Ерговича “Вилимовски”, объединяет их общая тема – жизнь предвоенной Европы, которая пережившим войну представляется чем-то чуть ли не мифическим. Или обзор стереотипов о русских в польской литературе. Издатель и писатель. Очень забавный рассказ редактора небольшого издательства художественной литературы о том, как он пытался продать изданную им книгу (все плохо). Или разговор с российской писательницей и общественной деятельницей Алисой Ганиевой – о гражданской позиции писателя, но и о писательстве тоже.

Искренне Ваши,

Семь Сорок