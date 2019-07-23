Выборы, пикеты и труп в кустах

Доброе утро!

Сын Жириновского с товарищем внесли в российскую Госдуму законопроект о возврате продажи пива на стадионах. В обосновании сказано, что пиво разрешено на стадионах практически во всех европейских странах, в том числе и в Чехословакии. В мире, где Чехословакии не существует уже почти 30 лет, новости такие:

Партия Владимира Зеленского “Слуга народа” получила большинство в Верховной Раде Украины. Ее представители выиграли 127 из 206 мест по одномандатным округам.

В Петербурге убита гражданская активистка Елена Григорьева.

Сегодня незарегистрированные независимые кандидаты в Мосгордуму должны встретиться с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Накануне перед московской мэрией проходили непрерывные пикеты с требованием регистрации.

Президент США сказал, что мог бы закончить войну в Афганистане за неделю, но ему не хочется убивать 10 млн человек.

Триумф “Слуги народа”

Партия президента Украины Владимира Зеленского одержала сокрушительную победу в одномандатных округах: ее кандидаты выиграли 127 из 206 мест. В целом "Слуга народа" имеет большинство в Раде, получая как минимум 250 мест из 450. Это означает, что Зеленский может назначить премьера и ключевых министров, не вступая ни с кем в коалицию.

Кого могут быть выдвинут в премьеры, пока не ясно, зато интересно кратко рассказать о новых депутатах:

29-летний свадебный фотограф Сергей Штепа выиграл у владельца двигателестроительного завода миллионера Вячеслава Богуслаева;

Школьный учитель истории из города Коростень Вячеслав Сигачев выиграл у экс-главы Администрации президента Сергея Пашинского;

Ресторатор Алексей Леонов выиграл у Сергея Кивалова, который во время Оранжевой революции 2004 года возглавлял ЦИК и не признавал победы Ющенко.

В Верховной Раде впервые появится темнокожий депутат. Жан Беленюк, сын украинки и уроженца Руанды, до избрания в Раду занимался греко-римской борьбой и прекращать спортивную карьеру не планирует. При этом в Раду не прошла Надежда Савченко – за нее отдали голоса всего восемь человек в ее округе в Донецкой области.

Чего ждать от второй по численности партии в украинском парламенте, пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь!", кратко объясняется здесь.

Не связанная (или все-таки связанная?) с выборами новость: суд в Старобельске Луганской области отпустил под домашний арест бывшего зампредседателя "Партии регионов" Александра Ефремова. Бывший соратник бежавшего в Россию Виктора Януковича находился в СИЗО с 2016 года.

Московская борьба

Сегодня ожидается встреча главы российской ЦИК Эллы Памфиловой с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Накануне у здания московской мэрии проходили пикеты. Одного из кандидатов, Ивана Жданова, задержали во время пикета и потом отпустили без составления протокола. Участника субботнего митинга за свободные выборы в Москве, которому полицейские сломали руку при задержании, оштрафовали на тысячу рублей.

Петербургская жуть

В Петербурге обнаружили тело убитой гражданской и ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Об этом сообщает правозащитник Динар Идрисов и "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие", в котором состояла Григорьева. На теле активистки обнаружили не менее восьми глубоких ножевых ранений. Ранее ей угрожали, о чем она сообщала в полицию. В полиции утверждают, что ее обращения “не касались возможных угроз жизни”.

Борьба за муниципальные выборы в Петербурге ведется иначе, чем в Москве: активист от “Яблока” Федор Горожанко обвинил главу муниципалитета “Коломна” в попытке купить его самоотвод.

Врио губернатора Александра Беглова уверенно ведет к победе его заместительница Любовь Совершаева – вот захватывающе интересный рассказ о ее биографии.

В среду в Петербурге пройдет согласованный митинг против нарушений на выборах.

Российское рутинное

Навальный нашел у телеведущего Соловьева вид на жительство в Италии.

Против активиста из Челябинска завели уголовное дело о призывах к экстремизму из-за репоста записи Аркадия Бабченко в 2017 году.

Против жителя Екатеринбурга Ярослава Ширшикова (в марте он организовал пастафарианский молебен против строительства церкви в сквере) возбудили два уголовных дела: “призывы к массовым беспорядкам” и “клевета”.

В Пензе на координатора "Левого фронта" по Приволжскому федеральному округу Сергея Падалкина составили протокол о неуважении к власти за публикацию фотографии с участником митинга 12 июня, который рвет Конституцию.

Зато Мария Мотузная из Барнаула отсудила 100 тысяч рублей компенсации за свое незаконное уголовное преследование: ее обвиняли в экстремизме за сохраненные в ВК мемы.

Стихии и ресурсы, природные и человеческие

В Красноярском крае и Иркутской области, отдельные регионы которых в июне пострадали от наводнения, теперь горят леса.

При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае погибла девочка, еще три человека попали в реанимацию (всего в лагере было 189 детей; когда приехали пожарные, сгорели 20 из 26 палаток в лагере).

Путин ввел мораторий до конца года на господдержку разработки нефтяных месторождений – будут проводить инвентаризацию уже имеющихся.

В России вступил в силу закон, позволяющий открыть филиалы колоний при предприятиях. Как это будет работать, объясняется здесь.

Забавный материал о том, как таинственные исчезновения авторитарных лидеров порождают слухи о их кончине.

Островное

Сегодня в Великобритании объявят имя нового лидера консервативной партии, который сменит Терезу Мэй на посту премьера (с наибольшей вероятностью это будет бывший глава МИД и экс-мэр Лондона Борис Джонсон).

Британская Либерально-демократическая партия уже избрала (англ.) нового лидера – им стала 39-летняя Джо Суинсон. В речи после избрания она сказала, что страна заслуживает лучшего премьера, чем Джонсон. Либдемы показали хорошие результаты на последних местных выборах и выборах в Европарламент – это единственная партия, последовательно выступающая против брекзита.

Вокруг света

В перестрелке на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном погиб один человек.

23 человека стали жертвами удара российской авиации в Сирии.

Иран заявил об аресте "17 шпионов ЦРУ" и обнародовал фотографию экипажа задержанного британского танкера “Стена Имперо” – он состоит из граждан Индии, России, Латвии и Филиппин.

В ходе встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США сказал, что мог бы выиграть войну в Афганистане за неделю – просто ему “не хочется убивать 10 млн человек”. Он рассчитывает на поддержку Пакистана в достижении мира в Афганистане, и Пакистан теперь очень готов помочь, потому что в прошлом году Трамп прекратил военную помощь Исламабаду за недостаточно деятельное участие в конфликте (подробнее, англ.)

Одетые в маски неизвестные избили участников акций протеста, прошедших в Гонконге в воскресенье. Демонстранты обвинили в нападении членов китайской мафии Триады, которые по их мнению действуют по указанию местной полиции.

Умер глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано, ему было 72 года.

Индия отправила к Луне межпланетную станцию.

Семь ссылок

История. (1) Биография экономиста, профессора Львовского политеха Николая Ильича Шрага (1894–1970) казалась безупречной, пока его дело случайно не нашел в рассекреченных архивах украинского КГБ исследователь Константин Богуславский: выяснилось, что Шраг был ценнейшим агентом НКВД, поскольку имел связи в кругах украинских националистов, хорошо знал политэмигрантов и пользовался всеобщим уважением и доверием. (2) История о том, как в СССР уничтожали толстовские коммуны (путем переселения их в Сибирь). (3) Любопытный разговор с Ириной Флиге, автором книги “Сандормох: драматургия смыслов”, в которой рассказывается о том, как тайное место расстрела соловецких заключенных становится местом памяти о жертвах Большого террора.

Биография экономиста, профессора Львовского политеха Николая Ильича Шрага (1894–1970) казалась безупречной, пока его дело случайно не нашел в рассекреченных архивах украинского КГБ исследователь Константин Богуславский: выяснилось, что Шраг был ценнейшим агентом НКВД, поскольку имел связи в кругах украинских националистов, хорошо знал политэмигрантов и пользовался всеобщим уважением и доверием. История о том, как в СССР уничтожали толстовские коммуны (путем переселения их в Сибирь). Любопытный разговор с Ириной Флиге, автором книги “Сандормох: драматургия смыслов”, в которой рассказывается о том, как тайное место расстрела соловецких заключенных становится местом памяти о жертвах Большого террора. Кино и картинки. Старинное, но никогда не публиковавшееся ранее интервью с Татьяной Лиозновой, автором сериала про Штирлица (к 95-летнему юбилею). Любителям поспорить о книгах про Италию – фрагмент из “альтернативного путеводителя” Андрея Бильжо “Моя Венеция”, с картинками.

Старинное, но никогда не публиковавшееся ранее интервью с Татьяной Лиозновой, автором сериала про Штирлица (к 95-летнему юбилею). Любителям поспорить о книгах про Италию – фрагмент из “альтернативного путеводителя” Андрея Бильжо “Моя Венеция”, с картинками. Наука. Фрагмент из книги нейробиолога Джины Риппон “Гендерный мозг. Современная нейробиология развенчивает миф о женском мозге” (изд-во “Бомбора”) или разговор с Алексеем Малаховым, старшим научным сотрудником отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, в котором он объясняет, как управляют марсоходом.

Искренне Ваши,

Семь Сорок