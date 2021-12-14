Доброе утро!

В Москве умер режиссер Сергей Соловьев – он снял культовый фильм “Асса”, затмивший своей славой все другие его творения. Соловьеву было 77 лет. У живых так:

В православной школе в Серпухове выпускник взорвал бомбу – 7 пострадавших в больницах, нападавший тоже.

ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников неонацистской группировки “М.К.У.”, якобы созданной под руководством украинских спецслужб.

В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК.

Борис Джонсон сообщил о первом умершем от штамма омикрон.

Бомба в монастыре и другие странности

Утром в понедельник у входа в православную гимназию при Введенском женском монастыре в Серпухове 18-летний выпускник этой гимназии взорвал самодельную бомбу. В результате семь пострадавших попали в больницы с различными травмами, нападавший – тоже. Его мотивы пока не ясны: у него были серьезные проблемы со здоровьем, одноклассники говорят, что в гимназии над ним издевались преподаватели.

Присяжные в Москве признали виновными Андрея Ковальчука и трех других подсудимых по делу о 400 кг кокаина в российском посольстве в Аргентине. Ни одного дипломата среди обвиняемых нет. Жизнь Ковальчука по-прежнему покрыта тайной.

Показания троих свидетелей по делу блогера Хованского имеют наполовину идентичный текст, причем двое из них ранее могли работать в полиции. Хованского обвиняют в призывах к террористической деятельности через интернет за песню о захвате террористами театрального центра на Дубровке. Свидетели утверждают, что он исполнил ее в ходе некоего стрима в 2018 году, тогда как сам Хованский настаивает, что пел ее только один раз – на квартирнике в 2012 году, и сроки давности уже истекли. Он сидит в СИЗО уже почти полгода. В связи с чем его начали преследовать на самом деле, так до конца и не ясно.

ФСИН сообщила о "бытовой драке" в колонии, в которой ранее систематически пытали: “несколько” заключенных попали в больницу с “различными травмами”. На этом фоне Конституционный суд отклонил жалобу членов общественных наблюдательных комиссий на запрет говорить с заключенными СИЗО о чем-либо, кроме условий содержания в СИЗО (в том числе и о пытках).

Невеста журналиста Ивана Сафронова, который уже почти полтора года сидит в “Лефортове” по обвинению в госизмене, заметила, что кто-то пользуется его аккаунтом в инстаграме. Она опасается, что неизвестные могут добавить туда какую-либо информацию.

По делу об убийстве лося суд запретил депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину выходить из дома по ночам, пользоваться средствами связи и интернетом и охотиться.

Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева попросили главу Мосгорсуда ускорить рассмотрение апелляции на арест из-за его состояния здоровья. Они напомнили, что Путин сказал на встрече с членами СПЧ, что не видит оснований держать Зуева за решеткой.

Российская политика

Исполнилось пять лет уголовному преследованию Юрия Дмитриева – карельского краеведа и историка сталинских репрессий. 13 декабря 2016 года его задержали дома и обвинили в создании детской порнографии. С тех пор суд несколько раз выносил оправдательные приговоры, но Верховный суд Карелии всякий раз возвращал дело в суд первой инстанции. Вот интервью с Дмитриевым, взятое через сервис “ФСИН-Письмо”. До ареста Дмитриев возглавлял карельское отделение “Мемориала”. Сегодня Верховный суд России вернется к рассмотрению дела о ликвидации организации.

В Томске майора полиции Юлию Суворову заставили уволиться из-за того, что она была подписана в соцсетях на ФБК Навального и “Умное голосование”. Она проработала в полиции 15 лет.

Екатерина Мизулина (дочь Елены), возглавляющая “Лигу безопасного интернета”, рассказала в интервью на дружественном YouTube-канале, что рэпер Моргенштерн получает из-за рубежа деньги и “темники” для своих песен. Никакого подтверждения она в эфире не привела, но потом дала в своем телеграме ссылку на статью на сайте NewsFront, в отношении которого в США введены санкции из-за предполагаемой связи этого издания с “поваром Путина” Евгением Пригожиным. От излишнего внимания властей страдают не только рэперы, но и стендаперы – вот интервью с Русланом Белым, концерты которого то и дело отменяют.

Главой “ВКонтакте” официально назначен сын Сергея Кириенко Владимир. Вот рассказ о его трудовой биографии.

Истории молодых офицеров, которые – столкнувшись с реальностью российской армии – пытаются оттуда уволиться, читайте здесь. На это у людей уходят годы, потому что доказать нарушения условий контракта со стороны воинской части почти невозможно.

Братские народы

Путин поговорил по телефону с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, речь снова шла об Украине. Путин опять рассказывал про “деструктивную линию” Киева и требовал нерасширения НАТО, а Джонсон повторял, что в случае вторжения в Украину Россию ждут тяжелые последствия. Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод "Северный поток – 2" на данный момент не может быть сертифицирован из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства (что тоже можно рассматривать как часть давления на Россию в связи с концентрацией войск на украинской границе). Здесь эти слова объясняет бывший глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

В Киеве на этом фоне проводят инспекцию бомбоубежищ, а российская ФБС сообщает о задержании 106 "сторонников неонацистской группировки "М.К.У.", якобы созданной по наущению украинских спецслужб. ФСБ утверждает, что задержанные анонсировали "теракты и массовые убийства" в России 14 декабря. Служба безопасности Украины назвала эти заявления “частью информационной операции, которую следует рассматривать только через призму гибридной войны”. Здесь рассказано все, что известно об “М.К.У.”: эта организация действительно существует, в отношении ее основателя в Украине расследуется уголовное дело об убийстве, но ни в каких связях со спецслужбами она не замечена.

О реальной работе украинских спецслужб читайте здесь: бывший начальник Главного управления разведки минобороны Украины Василий Бурба рассказывает, почему сорвалась операция по задержанию группы наемников ЧВК Вагнера в июле 2020 года. (Евросоюз, вслед за США, ввел санкции против этой ЧВК в связи с преступлениями, совершенными ее наемниками в Украине, Сирии, Ливии и ЦАР).

Белорусские будни

Сегодня, как ожидается, суд в Гомеле вынесет приговоры Сергею Тихановскому, Игорю Лосику и Николаю Статкевичу, задержанным еще до президентских выборов (они, как утверждают в Следственном Комитете, "на протяжении длительного периода активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период").

В отношении члена президиума Координационного совета демократической оппозиции Павла Латушко, который находится в Польше, возбуждено шестое уголовное дело – на этот раз за превышение служебных полномочий в бытность его министром культуры: финансировал “заведомо невостребованные кинопроекты”.

Лукашенко впервые за 25 лет поменял главу ЦИК: на место вечной Лидии Ермошиной пришел бывший министр образования, лидер белорусских коммунистов Игорь Карпенко.

В городе Слониме болельщика оштрафовали на 114 долларов за то, что он не сразу встал при исполнении гимна перед футбольным матчем ("незаконные действия по отношению к государственным символам").

О жизни белорусских айтишников за границей рассказывается здесь.

Вокруг света

Россия наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором изменения климата названы угрозой международной безопасности. Проект предложили Ирландия и Нигер, его поддержали 12 из 15 членов Совбеза. Против проголосовали Россия, имеющая право вето, и Индия. Китай воздержался.

Швейцария разрешила экстрадировать в США россиянина Владислава Клюшина – владельца системы мониторинга блогов и СМИ "Катюша", которой пользуются администрация президента и Минобороны России. В США Клюшина обвиняют в "инсайдерской торговле" на десятки миллионов долларов и хакерстве против IBM, Tesla и других корпораций. По данным издания “Проект”, Клюшин тесно связан с замглавы администрации президента Андреем Громовым, который курирует медиа.

На выборах президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики победу одержал ее действующий глава Вадим Красносельский, который держит курс на интеграцию с Россией. Группу поддержки Красносельского, состоявшую из десяти околокремлевских официальных лиц, в аэропорту Кишинева не пропустили через границу и отправили обратно в Москву.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России упал до 29 558. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 10 миллионов 46 тысяч; официальное число жертв достигло к утру понедельника 290 604 человек (+1121 за сутки). Эти данные не соответствуют реальности, но их внутренняя динамика показывает общий настрой властей. Сейчас он явно оптимистический.

На фоне отказа Госдумы от рассмотрения законопроекта о QR-кодах на транспорте (здесь анализируются причины этого отказа) вице-премьер Голикова объявила, что QR-коды будут выдавать по анализам на антитела – чтобы привитые иностранными вакцинами и неофициально переболевшие не страдали от невозможности сходить в театр или на выставку.

Премьер Великобритании сообщил о первом умершем от штамма “омикрон”. Считается, что этот штамм более заразен, но менее зловреден.

Шесть ссылок

Советское. Рассказ о генпрокуроре СССР Романе Руденко – участнике сталинских репрессий в Донецкой области, главном обвинителе от СССР на Нюрнбергском процессе и яром преследователе диссидентов: не было бы повода о нем вспоминать, если бы в Новосибирске не собрались ставить ему памятник. Или история из начала 1960-х: судьба киевлянина Яна Шейнкина, который нелегально торговал фруктами, а нажитый таким образом немалый капитал хранил в золотых монетах, которые прятал под надгробием своей жены – его, как и более известного московского валютчика Яна Рокотова, расстреляли.

Рассказ о генпрокуроре СССР Романе Руденко – участнике сталинских репрессий в Донецкой области, главном обвинителе от СССР на Нюрнбергском процессе и яром преследователе диссидентов: не было бы повода о нем вспоминать, если бы в Новосибирске не собрались ставить ему памятник. Или история из начала 1960-х: судьба киевлянина Яна Шейнкина, который нелегально торговал фруктами, а нажитый таким образом немалый капитал хранил в золотых монетах, которые прятал под надгробием своей жены – его, как и более известного московского валютчика Яна Рокотова, расстреляли. Литература. К 255-летию Карамзина: историк Артем Ефимов объясняет, почему “История государства Российского” – это первый русский роман. Или очерк истории лесбийской литературы в дореволюционной и раннесоветской России.

К 255-летию Карамзина: историк Артем Ефимов объясняет, почему “История государства Российского” – это первый русский роман. Или очерк истории лесбийской литературы в дореволюционной и раннесоветской России. Кино. Путеводитель по кинематографу Ларисы Шепитько. Или отрывок из большой биографии Жана Ренуара, написанной Паскалем Мерижо (изд-во “Роузбад Интерэктив”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок