Контакт бутылки с телом

Доброе утро!

Сегодня в Сочи открывается первый в истории саммит “Россия – Африка”. Лидеров полусотни африканских государств повезут на дачу Сталина и будут вкусно кормить. Так Сочи становится дипломатической столицей России – накануне Путин уже достиг там “судьбоносных договоренностей”:

Путин с Эрдоганом договорились об условиях прекращения турецкой военной операции в Сирии.

Путин наградил главу следственной группы по “московскому делу”.

Парламент Великобритании принял во втором чтении проект соглашения о выходе из ЕС, но отказался ратифицировать его до 31 октября. Брекзит почти наверняка будет отложен, страну, скорее всего, ждут досрочные выборы.

Джастин Трюдо сохранит пост премьера Канады, но будет формировать правительство меньшинства.

Судьбоносные договоренности

После шестичасовых переговоров в Сочи Путин и Эрдоган приняли соглашение, по которому занятые турецкими силами районы Сирии останутся под контролем Турции, а остальные участки сирийско-турецкой границы с сегодняшнего дня начнут патрулировать российская военная полиция и сирийские погранвойска. Таким образом, вместо 400 км границы Турция получила под свой контроль только сто, вместо десятков городов – два. (Президент Сирии Башар Асад уже сообщил Путину, что этим недоволен).

Курдские вооруженные формирования должны будут покинуть тридцатикилометровую зону вдоль границы. Что будет с курдской автономией, из документа не ясно.

В то же время США рассматривают возможность оставить в Сирии свой небольшой контингент, который будет охранять нефть (ранее на эти месторождения пытались претендовать российские “вагнеровцы”, США ответили авиаударом).

Российско-сирийская коалиция по итогам этих договоренностей как будто бы усилила свои позиции, но есть еще провинция Идлиб, находящаяся под контролем оппозиционных Асаду исламистов, которые сотрудничают с Турцией. Там сирийская правительственная армия вроде бы должна продолжить наступление, но для этого снова придется договариваться с Анкарой, которая выступает гарантом мира в этом районе по соглашению 2017 года.

Здесь перспективы достигнутых соглашений комментируют директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев и немецкий журналист Борис Райтшустер.

За заслуги перед Отечеством

Путин наградил главу следственной группы по “московскому делу” Рустама Габдулина медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени. Ранее Габдулин занимался “болотным делом”.

Не желая попадать в жернова этих дел, гражданин России, которого преследуют за участие в акциях протеста, попросил политическое убежище в Украине (имя россиянина не называется, в каких именно митингах он участвовал, тоже не известно).

О тех, кто уже попал в жернова: вот интервью с матерью студента МАИ Андрея Баршая, сидящего в СИЗО по обвинению в насилии по отношению к полицейскому, а вот результаты экспертизы действий рэпера Самариддина Раджабова, проведенной Институтом криминалистики ФСБ: "Достоверно установить, был ли контакт бутылки с телом сотрудника правоохранительных органов, не представляется возможным". Недавно Раджабову продлили срок содержания под стражей.

Но есть и другие “дела”

“Мемориал” оштрафовали на 300 тысяч рублей, а председателя его правления – на 100 тысяч за отсутствие маркировки “иностранный агент” в публикациях организации в соцсетях (мало указать это на страничке – надо в каждом посте это повторять).

В “Комитет за гражданские права” пришли с обысками в сопровождении телекамер, зампредседателя увезли на допрос в СК по не очень понятным обвинениям.

Продолжаются преследования Свидетелей Иеговы: трое арестованы в Курске, в Норильске устроили облаву на встрече общины, а потом обыски по пяти адресам.

Сепаратисты так называемой “ДНР” приговорили украинского автора Радио Свобода Станислава Асеева к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже и “нарушении территориальной целостности” так называемой “ДНР”. Асеева арестовали весной 2017 года.

Великобритания и ее бывшие колонии

Опять небрекзит. Палата общин британского парламента приняла во втором чтении проект соглашения о выходе из ЕС, согласованный премьером Борисом Джонсоном на прошлой неделе в Брюсселе. Казалось бы, осталось быстро одобрить его во всех остальных чтениях и благополучно выйти из ЕС 31 октября. Но не тут-то было. Поскольку это несомненно добавило бы Джонсону политических очков, оппозиция объединилась и отказала премьеру в ускоренном рассмотрении документа. Теперь ему предстоит обсудить все это с брюссельскими руководителями. Скорее всего, брекзит опять будет отсрочен, а в стране пройдут досрочные выборы – которые, по опросам, опять не дадут консерваторам твердого большинства.

Полууспех Трюдо. В Канаде Либеральная партия заняла первое место на парламентских выборах, но потеряла большинство в нижней палате. Джастину Трюдо придется формировать правительство меньшинства, что случается нередко, только такие правительства обычно разваливаются через полтора-два года.

В Конгрессе США продолжается расследование по делу об импичменте президента. Показания давал посол США в Украине Уильям Тейлор. По слухам, он подтвердил, что Трамп вел “неформальную” политику в отношении Киева.

Все прочее

В Красноярском крае при осушении затопленного прииска нашли тела еще двух погибших (теперь их 17) и сейф с золотом, о пропаже которого заявлял арестованный гендиректор компании “Сисим”.

При аварии в руднике “Норникеля” погибли три человека.

В Петербурге к восьми годам колонии приговорен один из двух предполагаемых участников нападения на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Только приговорили его не за избиение Кашина, а за похищение Александра Горбунова, который, по версии одного из похитителей, и заказал им нападение на Кашина. Вся эта история была распутана Кашиным еще в 2015 году, но движения по делу о нападении на него нет.

В Украине ликвидировано Управление спецрасследований, которое пять лет занималось делом о расстрелах на Майдане. Теперь это переходит в ведение нового органа – Государственного бюро расследований (ГБУ).

Шесть ссылок

История. Рассказ о “курортном лагере” на Алтае, в котором откармливали “доходяг” (часто на зависть “свободным” крестьянам). Или хроники советско-финской войны, составленные по материалам прессы того времени.

Рассказ о “курортном лагере” на Алтае, в котором откармливали “доходяг” (часто на зависть “свободным” крестьянам). Или хроники советско-финской войны, составленные по материалам прессы того времени. Литература. Подборка цитат (порой весьма неожиданных) из русской классики, показывающих, как литература осваивает новые слова и реалии вроде автомобиля, банана или граммофона. Или разговор Ивана Толстого с набоковедом Андреем Бабиковым, недавно опубликовавшим раннюю поэму Набокова “Солнечный сон”.

Подборка цитат (порой весьма неожиданных) из русской классики, показывающих, как литература осваивает новые слова и реалии вроде автомобиля, банана или граммофона. Или разговор Ивана Толстого с набоковедом Андреем Бабиковым, недавно опубликовавшим раннюю поэму Набокова “Солнечный сон”. Социология (ну, своего рода). Фрагмент из книги биолога Эдварда Уилсона “Эусоциальность: Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о том, как интересы колонии становятся важнее личных потребностей. Или исследование антрополога Леты Югай о культах, которые складываются вокруг могил звезд шоу-бизнеса.

Искренне Ваши,

Семь Сорок