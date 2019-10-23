Контакт бутылки с телом

Доброе утро!
Сегодня в Сочи открывается первый в истории саммит “Россия – Африка”. Лидеров полусотни африканских государств повезут на дачу Сталина и будут вкусно кормить. Так Сочи становится дипломатической столицей России – накануне Путин уже достиг там “судьбоносных договоренностей”:
- Путин с Эрдоганом договорились об условиях прекращения турецкой военной операции в Сирии.
- Путин наградил главу следственной группы по “московскому делу”.
- Парламент Великобритании принял во втором чтении проект соглашения о выходе из ЕС, но отказался ратифицировать его до 31 октября. Брекзит почти наверняка будет отложен, страну, скорее всего, ждут досрочные выборы.
- Джастин Трюдо сохранит пост премьера Канады, но будет формировать правительство меньшинства.
Судьбоносные договоренности
После шестичасовых переговоров в Сочи Путин и Эрдоган приняли соглашение, по которому занятые турецкими силами районы Сирии останутся под контролем Турции, а остальные участки сирийско-турецкой границы с сегодняшнего дня начнут патрулировать российская военная полиция и сирийские погранвойска. Таким образом, вместо 400 км границы Турция получила под свой контроль только сто, вместо десятков городов – два. (Президент Сирии Башар Асад уже сообщил Путину, что этим недоволен).
Курдские вооруженные формирования должны будут покинуть тридцатикилометровую зону вдоль границы. Что будет с курдской автономией, из документа не ясно.
В то же время США рассматривают возможность оставить в Сирии свой небольшой контингент, который будет охранять нефть (ранее на эти месторождения пытались претендовать российские “вагнеровцы”, США ответили авиаударом).
Российско-сирийская коалиция по итогам этих договоренностей как будто бы усилила свои позиции, но есть еще провинция Идлиб, находящаяся под контролем оппозиционных Асаду исламистов, которые сотрудничают с Турцией. Там сирийская правительственная армия вроде бы должна продолжить наступление, но для этого снова придется договариваться с Анкарой, которая выступает гарантом мира в этом районе по соглашению 2017 года.
Здесь перспективы достигнутых соглашений комментируют директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев и немецкий журналист Борис Райтшустер.
За заслуги перед Отечеством
Путин наградил главу следственной группы по “московскому делу” Рустама Габдулина медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” I степени. Ранее Габдулин занимался “болотным делом”.
Не желая попадать в жернова этих дел, гражданин России, которого преследуют за участие в акциях протеста, попросил политическое убежище в Украине (имя россиянина не называется, в каких именно митингах он участвовал, тоже не известно).
О тех, кто уже попал в жернова: вот интервью с матерью студента МАИ Андрея Баршая, сидящего в СИЗО по обвинению в насилии по отношению к полицейскому, а вот результаты экспертизы действий рэпера Самариддина Раджабова, проведенной Институтом криминалистики ФСБ: "Достоверно установить, был ли контакт бутылки с телом сотрудника правоохранительных органов, не представляется возможным". Недавно Раджабову продлили срок содержания под стражей.
Но есть и другие “дела”
- “Мемориал” оштрафовали на 300 тысяч рублей, а председателя его правления – на 100 тысяч за отсутствие маркировки “иностранный агент” в публикациях организации в соцсетях (мало указать это на страничке – надо в каждом посте это повторять).
- В “Комитет за гражданские права” пришли с обысками в сопровождении телекамер, зампредседателя увезли на допрос в СК по не очень понятным обвинениям.
- Продолжаются преследования Свидетелей Иеговы: трое арестованы в Курске, в Норильске устроили облаву на встрече общины, а потом обыски по пяти адресам.
- Сепаратисты так называемой “ДНР” приговорили украинского автора Радио Свобода Станислава Асеева к 15 годам колонии по обвинению в шпионаже и “нарушении территориальной целостности” так называемой “ДНР”. Асеева арестовали весной 2017 года.
Великобритания и ее бывшие колонии
Опять небрекзит. Палата общин британского парламента приняла во втором чтении проект соглашения о выходе из ЕС, согласованный премьером Борисом Джонсоном на прошлой неделе в Брюсселе. Казалось бы, осталось быстро одобрить его во всех остальных чтениях и благополучно выйти из ЕС 31 октября. Но не тут-то было. Поскольку это несомненно добавило бы Джонсону политических очков, оппозиция объединилась и отказала премьеру в ускоренном рассмотрении документа. Теперь ему предстоит обсудить все это с брюссельскими руководителями. Скорее всего, брекзит опять будет отсрочен, а в стране пройдут досрочные выборы – которые, по опросам, опять не дадут консерваторам твердого большинства.
Полууспех Трюдо. В Канаде Либеральная партия заняла первое место на парламентских выборах, но потеряла большинство в нижней палате. Джастину Трюдо придется формировать правительство меньшинства, что случается нередко, только такие правительства обычно разваливаются через полтора-два года.
В Конгрессе США продолжается расследование по делу об импичменте президента. Показания давал посол США в Украине Уильям Тейлор. По слухам, он подтвердил, что Трамп вел “неформальную” политику в отношении Киева.
Все прочее
- В Красноярском крае при осушении затопленного прииска нашли тела еще двух погибших (теперь их 17) и сейф с золотом, о пропаже которого заявлял арестованный гендиректор компании “Сисим”.
- При аварии в руднике “Норникеля” погибли три человека.
- В Петербурге к восьми годам колонии приговорен один из двух предполагаемых участников нападения на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Только приговорили его не за избиение Кашина, а за похищение Александра Горбунова, который, по версии одного из похитителей, и заказал им нападение на Кашина. Вся эта история была распутана Кашиным еще в 2015 году, но движения по делу о нападении на него нет.
- В Украине ликвидировано Управление спецрасследований, которое пять лет занималось делом о расстрелах на Майдане. Теперь это переходит в ведение нового органа – Государственного бюро расследований (ГБУ).
Шесть ссылок
- История. Рассказ о “курортном лагере” на Алтае, в котором откармливали “доходяг” (часто на зависть “свободным” крестьянам). Или хроники советско-финской войны, составленные по материалам прессы того времени.
- Литература. Подборка цитат (порой весьма неожиданных) из русской классики, показывающих, как литература осваивает новые слова и реалии вроде автомобиля, банана или граммофона. Или разговор Ивана Толстого с набоковедом Андреем Бабиковым, недавно опубликовавшим раннюю поэму Набокова “Солнечный сон”.
- Социология (ну, своего рода). Фрагмент из книги биолога Эдварда Уилсона “Эусоциальность: Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о том, как интересы колонии становятся важнее личных потребностей. Или исследование антрополога Леты Югай о культах, которые складываются вокруг могил звезд шоу-бизнеса.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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