Сломал руку назло ЦИКу

Доброе утро!

В России наступил “единый день голосования” о поправках к Конституции, которому предшествовала целая неделя “голосования до дня голосования”. За событиями последнего дня при необнуленном Путине можно будет следить в прямой трансляции Настоящего Времени. Хотя, в общем, все и так уже ясно:

Глава российской ЦИК Элла Памфилова назвала движение за права избирателей “Голос” “токсичным”; корреспонденту “Медиазоны” полицейские сломали руку на избирательном участке в Петербурге.

ЦИК Беларуси отсеял на этапе приема подписей претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало (якобы он не собрал достаточно подписей).

Евросоюз разрешил въезд гражданам 14 стран – среди них нет России и США.

В Китае сегодня вступает в силу закон о национальной безопасности в Гонконге.

В необычное время живем

Путин с Лукашенко открыли мемориал советскому солдату под Ржевом – монументальную фигуру воина, нижняя часть тела которого превращается в журавлей из советской песни. За полчаса до открытия мемориала Путин выступил на его фоне с призывом к россиянам прийти и проголосовать за поправки к Конституции, не упомянув при этом поправку о своем обнулении. Фон сработал мощно: слишком многим памятник напомнил дементора, а российский президент – Волан-де-Морта.

Онлайн-голосование уже завершилось, явка на нем превысила 93%; вот здесь рассказывается о технологии подтасовки его результатов.

Основным нарушением, которое фиксируется повсеместно, является принуждение к голосованию: вот забавная история про московский метрополитен, в профсоюзном чате которого случайно оказался корреспондент “Би-би-си” (из-за того, что номер его телефона раньше использовал глава первичной профсоюзной организации электродепо "Свиблово"): в чате народ отчитывался, что проголосовал; здесь рассказывается, как заставляют голосовать сотрудников школы-интерната в Екатеринбурге; принуждают голосовать сотрудников коронавирусной больницы в Коммунарке и даже сидящих в СИЗО крымских татар тоже принуждают.

Кроме того, наблюдатели “Голоса” говорят о массовой подмене бюллетеней в ходе растянутого голосования, а в Петербурге, по сложившейся уже традиции, просто бьют: корреспонденту “Медиазоны” Давиду Френкелю полицейский на участке сломал руку (на участке говорят, что он сам ее себе сломал).

Вот подробный обзор наиболее типичных нарушений. По завершении процедуры “всенародного одобрения” движение “Голос” выпустит подробный отчет о них – это важно, поскольку большинство опробованных за минувшую неделю “новых технологий” будет в дальнейшем применяться на обычных выборах.

Впрочем, претензии “Голоса” уже скопом отвергли в высших инстанциях: в Совете по правам человека при президенте РФ сказали, что 92% сообщений “Голоса” о нарушениях являются фейками, а глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала само движение “токсичным”. Зато в высших сферах находят другие нарушения: вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что радужные флаги, которые вывесили на своих фасадах посольства США и Великобритании в Москве, могут повлиять на итоги голосования (проецирование рекламы поправок к Конституции “Была ваша – станет наша” на фасад американского посольства Толстого не смущает).

Кадыров предложил сделать Путина пожизненным президентом России (да чего уж там, можно сразу и посмертным), а пресс-секретарь Путина наконец нашел слова, чтобы объяснить все странности завершающейся сегодня процедуры “одобрения”: “Мы в целом сейчас в необычное время живем”, – сказал Песков.

Тем временем коронавирус

В Алтайском крае и Омской области коронавирус выявлен у 30 членов участковых избирательных комиссий. По официальным данным на утро вторника, в России обнаружено 6693 новых случая Covid-19. За сутки умерли 154 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро вторника 9320, за день в Москве скончались еще 35 человек.

“Медиазона” вместе с демографом Алексеем Ракшой изучила данные о смертности в апреле и мае 2020 года и обнаружила по меньшей мере семь регионов, где прирост смертности на порядок превышает официальные данные о смертях от коронавируса. Вот рассказ об исследовании, проведенном Европейским университетом в Петербурге и сетью клиник “Скандинавия”, – предварительные результаты свидетельствуют, что Covid-19 переболели почти 6% петербуржцев. Все, что вы хотели знать о “второй волне”, рассказано тут.

В США все никак не завершится первая волна: главный эксперт оперативной рабочей группы по борьбе с Covid-19 Энтони Фаучи сказал на слушаниях в комитете Сената США, что его не удивит, если суточный прирост новых случаев дойдет до 100 тысяч (сейчас этот показатель в стране колеблется между 40 и 47 тысячами). Никаких ограничений на федеральном уровне в США нет.

Евросоюз с сегодняшнего дня открывает внешние границы для граждан 14 стран – ни США, ни России среди них нет. Из постсоветских стран в список попала только Грузия. Что понятно: в Украине суточный прирост новых случаев не падает, особенно сложная ситуация в курортных районах (вот репортаж с одесских пляжей), в Узбекистане с сегодняшнего дня ужесточили ограничения, в Кыргызстане с двусторонней пневмонией госпитализирован из СИЗО осужденный экс-президент Атамбаев (у его адвоката подтвердили коронавирус).

Граждане Великобритании могут беспрепятственно въезжать в ЕС, но внутри страны закрывают город Лестер – там необъяснимо высокий уровень новых случаев инфицирования. Во Франции под лозунгом “Вчера – герои, сегодня забыты” протестуют медики.

Беларусь: минус один претендент в кандидаты

ЦИК Беларуси вывел из предвыборной кампании Валерия Цепкало – он якобы собрал недостаточно подписей. Остальные претенденты, включая сидящего в СИЗО банкира Бабарико и жену арестованного блогера Тихановского, перешли к следующему этапу. Вряд ли их всех зарегистрируют, объясняет в комментарии политический обозреватель Игорь Ильяш, но избиратели готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за Лукашенко.

Вот забавная история: житель Минска позвонил в милицию с вопросом, как доехать до работы, чтобы не быть “упакованным в автозак”, – его нашли, задержали, звонок расценили как мелкое хулиганство, суд оштрафовал его на $223.

Российская повседневность

Суд в Москве приговорил бывшего бухгалтера “Седьмой студии” Нину Масляеву к двум годам и трем месяцам колонии и освободил ее от наказания. Масляева – единственная из обвиняемых по делу, признавшая вину. Обвинение строилось на ее показаниях.

Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 98 тысяч евро родственникам жителя Дагестана Марата Сатыбалова, умершего после избиения в отделе полиции в 2010 году.

Суд в Архангельской области оправдал двух активистов Шиеса, еще двоим дали условные сроки по так называемому экскаваторному делу.

Группа Bellingcat обнародовала расследование о втором подозреваемом по делу об убийстве в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили. Этим вторым человеком оказался некий Роман Давыдов, ранее имевший паспорт на имя Романа Николаева, а поскольку все эти паспорта, выдающиеся российскими спецслужбами на несуществующих людей, имеют сходные номера, расследователям удалось обнаружить еще нескольких человек, предположительно связанных с ФСБ и совершающих регулярные поездки в Европу.

США ужесточили правила экспорта в Россию.

Латвия запретила вещание в стране семи телеканалов RT, в RT сказали, что это "решение – показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией".

Все остальное

Телеканал CNN опубликовал материал о телефонных разговорах Трампа с мировыми лидерами – американский президент, по словам источников, больше всего хамил женщинам, Ангеле Меркель и Терезе Мэй, регулярно обзывая их глупыми. О других “губительных недостатках” Трампа мы пока ничего не узнаем – выход книги его племянницы на эту тему приостановлен американским судом.

Президент США одобрил план по выводу из Германии 9,5 тысячи военных. Ранее США ставили Германии три условия для отмены этого плана: прекращение строительства “Северного потока-2”, отказ от услуг китайской Huawei как провайдера 5G и ускоренное укрепление Бундесвера. Бундесвер сейчас реформируется, но не в том смысле, в каком хотелось бы США: из элитного подразделения KSK увольняют спецназовцев, связанных с неонацистами.

Сегодня вступает в силу закон "О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга", накануне единогласно принятый Всекитайским собранием народных представителей. Вот все, что о нем известно.

Шесть ссылок

Советская неофициальная культура. Рассказы о Киме Ивановиче Хадееве (1929–2001) – одном из ярчайших персонажей неофициальной культуры советского Минска и важном деятеле белорусского андеграунда. Или воспоминания об украинском фотографе Александре Ранчукове (1943–2019), снимавшем печальную позднесоветскую действительность, и карточки из его архива.

Рассказы о Киме Ивановиче Хадееве (1929–2001) – одном из ярчайших персонажей неофициальной культуры советского Минска и важном деятеле белорусского андеграунда. Или воспоминания об украинском фотографе Александре Ранчукове (1943–2019), снимавшем печальную позднесоветскую действительность, и карточки из его архива. Религиозность и совковость. Рассказ социолога религии Николая Митрохина о распространении религиозности и паранауки в среде советской интеллигенции в 1953–1985 годах. Или очерк Ольги Бартошевич-Жагель о поэте Денисе Новикове (1967–2004), прославившемся в конце 1980-х, не прижившемся в новой России и умершем в 37 лет почти в полной изоляции и безвестности.

Рассказ социолога религии Николая Митрохина о распространении религиозности и паранауки в среде советской интеллигенции в 1953–1985 годах. Или очерк Ольги Бартошевич-Жагель о поэте Денисе Новикове (1967–2004), прославившемся в конце 1980-х, не прижившемся в новой России и умершем в 37 лет почти в полной изоляции и безвестности. Краеведение. Отрывок из книги Екатерины Леденцовой и Брониславы Овчинниковой “Музеи Урала в истории России XX века” (изд-во “Кабинетный ученый”), посвященный становлению советского краеведения. Или зарисовки Александра Горянина о Ташкенте 1960-х годов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок