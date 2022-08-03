Практиковалось людоедство

Доброе утро!

Повар Путина Евгений Пригожин направил в Высокий суд в Лондоне "эмоциональное письмо", в котором поставил под сомнение независимость судов в Великобритании. Ранее несколько британских адвокатских контор отказались представлять его интересы в деле против Bellingcat во избежание репутационных потерь, а судья отказал в его рассмотрении. Bloomberg пишет, что Пригожин был в ярости. В новостях так:

Во вторник по Украине было выпущено восемь российских ракет, семь из них сбили системы ПВО. Николаев обстреливали дважды.

Первое судно с украинской кукурузой прибыло в Турцию.

Верховный суд России объявил полк “Азов” террористической организацией.

Российский Минюст выпустил рекомендации для следователей о том, как отличать “фейки” об армии от ее “дискредитации”.

США и Канада расширили санкции в отношении России. Под ограничения попала любимая гимнастка Путина Алина Кабаева.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Китай сосредоточил военную технику в ближайшей к Тайваню провинции.

Военные сводки

Утром во вторник Россия обстреливала Харьковскую, Луганскую, Донецкую области и Николаев. Днем воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, были выпущены восемь ракет, семь из которых сбили системы ПВО – одна поразила зенитно-ракетный комплекс в Львовской области. Вечером обстрелам вновь подвергся Николаев. Вот репортаж “Би-би-си” о партизанском движении на юге Украины – руководство подпольем тоже осуществляется из Николаева. В Харькове в ночь на среду опять были слышны два мощных взрыва.

На оккупированной Херсонщине ждут наступления украинской армии (тем более, что Киев давно его анонсировал), но украинский политолог Кирилл Сазонов считает, что основные боевые действия вскоре вновь переместятся на север: он ожидает вторжения белорусской армии, которая, по его данным, на 80% укомплектована россиянами. Доказательство тому – перемещение военной техники и в 12-й раз продленные “учения” на границе с Украиной. Как раз там служит бывшая стилистка “Квартала 95” Шура Рязанцева – вот интервью с ней. Еще один источник постоянной тревоги – захваченная Россией Запорожская АЭС: освободить ее с использованием тяжелой артиллерии невозможно, здесь описаны несколько сценариев дальнейшего развития событий, в том числе апокалиптические.

Киевская школа экономики оценила нанесенный войной ущерб инфраструктуре Украины в 108 млрд долларов. Общее число убитых пока никто не называет, но вот здесь независимый демограф Алексей Ракша рассказывает, какие долгосрочные последствия имеют тотальные войны для численности населения и дает мрачный прогноз для Украины.

В клинике в Кракове умер врач-невролог Павел Ковальчук, получивший тяжелые ожоги в результате российского ракетного удара по центру Винницы 14 июля. Таким образом, число жертв этого удара выросло до 28.

Еленовка, “Азов”, терроризм

Американский институт изучения войны утверждает, что ответственность за нападение на колонию в Еленовке Донецкой области несут российские войска: нет никаких свидетельств того, что это сделали украинцы. При обстреле барака на прошлой неделе погибли 53 украинских военнопленных из полка “Азов”.

На этом фоне Верховный суд России объявил полк “Азов” террористической организацией. Заседание проходило в закрытом режиме. На нем выступили председатель московской Общественной наблюдательной комиссии Георгий Волков, член СПЧ при Путине Марина Ахмедова и другие. Выступающие говорили, ссылаясь на жителей украинских городов, о “зверствах” военных. Например, Волков со слов сдавшегося в плен солдата утверждал, что в “Азове” практиковалось людоедство. Теперь деятельность полка в России запрещена (но он в России и не действовал), о прочих последствиях здесь рассказывает адвокат Николай Полозов. В тот же день россиянина, вступившего в “Азов” в 2015 году, заочно приговорили к девяти годам колонии.

В ответ на все это Украина требует от стран Запада признать Россию государством – спонсором терроризма. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже объяснял, почему это делать нецелесообразно, но соответствующие законопроекты рассматриваются в Конгрессе. МИД России пригрозил США разрывом дипотношений, если Вашингтон все же решится на этот шаг. Пока откликнулась только Латвия: комиссия Сейма по иностранным делам одобрила законопроект о признании России террористическим государством, и сегодня его рассмотрит Сейм в полном составе.

Российская спецвойна

Минобороны РФ сделало удивительное заявление: ведомство обвинило США в непосредственном участии в войне в Украине. Следует ли из этого, что Россия участвует в ней опосредованно, остается только догадываться. Вот истории о непосредственных потерях:

22-летнего разведчика Александра Соколова, погибшего в Харькове на третий день войны, похоронили в Киришах Ленинградской области только 20 июня. Вот разговор с его матерью: Александр заключил двухлетний контракт с Минобороны во время срочной службы, но продлять его не собирался.

В Южно-Сахалинске прощание с 12 омоновцами, убитыми на Донбассе в конце июля, намечено на 5 августа. Вместе с ними погибли коллеги из других российских регионов – так и не узнав, какие задачи они должны были решать в Украине.

Дмитрий Шкребец, сын которого Егор числился пропавшим без вести после потопления крейсера “Москва”, получил свидетельство о его смерти – на 110-й день.

Опосредованные потери таковы:

США ввели санкции в отношении любимой гимнастки Путина Алины Кабаевой, ряда российских бизнесменов, сотрудников оккупационных властей Херсона и Мариуполя, а также против МФТИ, “Сколкова” и оборонных предприятий. Отдельно Госдепартамент США ввел визовые ограничения против 893 российских чиновников и 31 зарубежного, поддержавших присоединение Крыма к России, а Минторг США добавил 25 самолетов Airbus, эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, в список нарушителей мер экспортного контроля.

Канада расширила санкции против российского военного руководства и оборонных предприятий.

Организация ETS, которая проводит международный экзамен по английскому языку TOEFL, будет допускать до тестирования россиян и белорусов только за границей или онлайн. В самих этих двух странах экзамены проводиться не будут. Во вторник россиянам и белорусам закрыли возможность для регистрации на экзамен на сайте ETS, но это изменится с 4 августа.

Но война ширится:

Итальянская пресса обвиняет Россию в развале итальянской правящей коалиции: журналисты утверждают, что представители правой партии “Лига” покинули свои посты в коалиционном правительстве Марио Драги после серии встреч советника главы “Лиги” Маттео Сальвини с сотрудником посольства России Олегом Костюковым, сыном начальника ГРУ Генштаба РФ Ильи Костюкова. Итальянские спецслужбы расследование журналистов не комментируют, но предупреждают, что Россия может вмешаться в парламентские выборы, намеченные на 25 сентября.

Утром во вторник в ВК замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева появился (и через 10 минут пропал) воинственный пост о том, что Советский Союз скоро будет восстановлен, что составлявших его республик “вообще не существовало”, пока их не захватила Россия, и что Казахстан – искусственное государство, занятое в данный момент геноцидом русских. Помощник Медведева объяснил появление этого поста взломом, хотя текст больше похож на откровенное заявление о намерениях.

Российская борьба (и немного белорусской)

Роскомнадзор заблокировал медиаплатформу Госдепартамента США ShareAmerica, страницу белорусского движения "За свободу", портал Kyky и сайт "Бесплатной библиотеки Филадельфии".

Российский Минюст подготовил две методички для следователей, объясняющие, как отличать “фейки” о российской армии от ее “дискредитации”. Уголовно наказуемые фейки – это факты, не соответствующие действительности (а действительность – это то, что находит отражение в сводках Минобороны и ничего сверх этого). Административно наказуемая “дискредитация” – это любое негативное мнение о действиях армии. Но на практике все сложно:

На депутата петербургского ЗакСа от “Яблока” Александра Шишлова составили административный протокол о “дискредитации” армии за пост о том, что в ЗакСе не следовало объявлять минуту молчания в связи со смертью Жириновского, потому что тот много лет разжигал агрессию и подталкивал к войне. При чем здесь вообще армия, в этом материале пытаются понять эксперты, правозащитники и коллеги Шишлова по партии.

Кроме того, “дискредитация” может быть и уголовной – особенно если она “повторная”: уголовное дело о “дискредитации” за посты в соцсетях возбудили в отношении жителя Тулы, ранее оштрафованного по той же статье на 40 тысяч рублей за флаг Украины на куртке. С него взяли подписку о невыезде.

Но антивоенная деятельность легко подпадает и под другие статьи:

Жителя Кандалакши арестовали на 14 суток за плакат Z+V=[изображение свастики] – статья о публичной демонстрации нацистской символики.

В отношение жителя Железногорска Красноярского края Романа Балясина возбудили уголовное дело о применении насилия к фсбшнику и составили административный протокол о “дискредитации”: Балясин пытался закрасить из баллончика букву Z в названии города (в порыве воинственности З заменили на Z) на каком-то баннере, его схватили фсбшники в штатском и сразу начали бить, он отмахнулся, и оперативник ФСБ теперь потерпевший, хотя синяки – у Балясина.

По подсчетам “Сетевых свобод”, по меньшей мере 44 уголовных дела за антивоенный протест возбуждены по статье о “вандализме”. Чаще всего эту статью применяют к деятелям стрит-арта.

ФСИН требует продлить на 2 месяца условный срок политику Юлии Галяминой на том основании, что она дважды не пришла отмечаться к инспектору, пока отбывала 30-суточный арест за антивоенный пост. Кроме того, ФСИН просит суд назначить ей курс “психокоррекции”.

Невоенные кары:

Суд в Москве приговорил основателя телеграм-канала "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова к пяти годам колонии по обвинениям в вымогательстве, распространении порнографии и оскорблении оперативника МВД. Его лишили звания майора полиции и запретили администрировать сайты в течение 10 лет.

Виктора Шендеровича оштрафовали на 10 тысяч рублей за недобросовестное иноагентство.

Следствие попросило перевести из СИЗО под домашний арест ректора Шанинки Сергея Зуева (сегодня суд). По данным New Times и “Би-би-си”, ректора РАНХиГС Владимира Мау отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Стало известно о новом похищении гея в Чечне – вот интервью с одним из основателей "Российской ЛГБТ-сети" Игорем Кочетковым, который занимается этим делом.

Белорусское:

Житель Беларуси получил два года колонии по статье о “дискредитации Беларуси” за комментарий под видео перестрелки между сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком и сотрудником компании EPAM Systems Андреем Зельцером (Зельцер смертельно ранил кгбшника и был убит). За комментарии в соцсетях в связи с этим инцидентом в Беларуси задержаны более 200 человек.

Мать пятерых детей из Гродно приговорена к трем годам “домашней химии” за участие в протестах 2020 года. Политическую активность она стала проявлять после того, как на митинге избили и задержали ее 18-летнего сына. До суда она провела в СИЗО 145 дней.

Все остальное

Делегация Конгресса США во главе с Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань. Из-за угроз Китая сбить самолет с Пелоси на борту за его полетом на сайте FlightRadar следили более 700 тысяч человек. В воздушном пространстве Тайваня борт сопровождали тайваньские истребители, Китай поднимал в воздух свои. В ближайшей к Тайваню китайской провинции наблюдалось скопление военной техники, а Россия назвала визит американской делегацией “явной провокацией”. Здесь – хроника китайских угроз и история отношений Нэнси Пелоси с Китаем.

Первое судно с украинской кукурузой добралось до берегов Турции. Теперь вопрос в том, насколько регулярными станут эти отправки.

Две биографии: российского торговца оружием Виктора Бута, которого в скором времени могут обменять на заключенных в России американцев, и главы “Аль-Каиды” аль-Завахири, убитого в Кабуле ударом с американского беспилотника.

Шесть ссылок

Фиксация военного времени. Грузинский дневник Татьяны Вольтской – поэта и корреспондентки Радио Свобода, которая была вынуждена уехать из Петербурга в Тбилиси. Или беседа с новосибирской художницей Яниной Болдыревой о ее выставке “Черный календарь”, созданной в военные месяцы.

Грузинский дневник Татьяны Вольтской – поэта и корреспондентки Радио Свобода, которая была вынуждена уехать из Петербурга в Тбилиси. Или беседа с новосибирской художницей Яниной Болдыревой о ее выставке “Черный календарь”, созданной в военные месяцы. Изобретение привычного. Отрывок из книги философа науки Питера Галисона “Часы Эйнштейна, карты Пуанкаре: империи времени” (издательский дом ВШЭ) – о том, какую роль в установлении согласованного времени сыграли железнодорожники, геодезисты и навигаторы. Или рассказ о долгом изобретении телевидения – в России, США и во всем мире.

Отрывок из книги философа науки Питера Галисона “Часы Эйнштейна, карты Пуанкаре: империи времени” (издательский дом ВШЭ) – о том, какую роль в установлении согласованного времени сыграли железнодорожники, геодезисты и навигаторы. Или рассказ о долгом изобретении телевидения – в России, США и во всем мире. Человеческое. История улыбки и физиология зуда.

Искренне Ваши,

Семь Сорок