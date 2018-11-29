Утром без затей скушать четырех детей

Доброе утро!

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, отредактировавший геном эмбриона и дождавшийся рождения первых в мире генно-модифицированных детей, заставил ученый мир и публику в целом еще раз серьезно задуматься об этических импликациях применения технологии CRISPR к человеку. Если вы этот вопрос уже для себя решили, можно почитать новости:

В Крыму арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки. Киев обратился в Международный трибунал ООН по морскому праву.

На президентских выборах в Грузии побеждает Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия. Саакашвили призывает к массовому неповиновению властям.

Навальный придумал механизм “умного голосования”, чтобы добиваться поражения кандидатов от “Единой России” на региональных выборах.

Рэпер Хаски передаст деньги, собранные на концерте в его поддержку, правозащитникам и “Медиазоне”.

Они хотят кушать

В аннексированном Россией Крыму суд арестовал еще девять украинских моряков, захваченных в воскресенье в Керченском проливе. Теперь арестованы все. Достоверных данных о том, где содержатся раненые, в больнице или в российских военных санчастях, по-прежнему нет. В связи с захватом Киев обратился в Международный трибунал ООН по морскому праву.

Указ президента Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины официально опубликован. Как первый день военного положения прошел в Харькове, рассказывается тут.

Путин впервые прокомментировал захват украинских моряков, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" Он назвал случившееся провокацией, организованной действующим президентом Украины в преддверии выборов. Отметив, что во время конфликта на востоке Украины военное положение не вводилось, а теперь вот его ввели, Путин добавил: “Если они (украинские власти) потребуют сегодня младенцев на завтрак, то им, наверное, подадут и младенцев, скажут: а что же, они хотят кушать".

Сегодня Путин выступает на съезде Общероссийского народного фронта – наверняка еще что-нибудь скажет.

Грузинская мечта

Сегодня будут объявлены официальные итоги второго тура президентских выборов в Грузии, но премьер Мамука Бахтадзе и глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили уже поздравили с победой Саломе Зурабишвили – независимого кандидата, которую они поддерживали. Кто она такая, рассказывается здесь.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался признать итоги выборов и призвал граждан к “массовому неповиновению властям”. Саакашвили утверждает, что выборы проходили в условиях насилия, оппозиция, поддерживавшая Григола Вашадзе, обвиняет власти в массовом подкупе избирателей: за несколько дней до голосования премьер пообещал, что до нового года будут прощены до 600 тысяч просроченных долгов жителей Грузии на сумму до двух тысяч лари (а деньги на это даст Иванишвили).

Вчерашние выборы были последними прямыми выборами президента в Грузии. Следующего определит уже коллегия выборщиков из 300 человек.

Российское умное

Алексей Навальный объявил о проекте "Умное голосование", цель которого – лишить "Единую Россию" победы на региональных выборах. Навальный предлагает противникам "ЕР" голосовать за оппозиционного кандидата с наибольшими шансами на победу, а определять такого кандидата на каждом избирательном участке будет команда Навального. Хорошо придумано, но не возникнет ли на этой почве “плодотворного сотрудничества” между командой Навального и “оппозиционными” кандидатами?

Замгендиректора и ведущий телеканала "Россия" Сергей Брилев, у которого Навальный нашел гражданство Великобритании и который утверждает, что никогда его не скрывал, не мог по закону входить в общественный совет при МВД России. А он входил.

Врио губернаторов в Курской и Липецкой областях назначили бывших глав регионов своими представителями в Совете Федерации. Это незаконно, потому что поправки, позволяющие врио это делать, еще не приняты Госдумой.

И самое умное. Издание “Проект” выпустило расследование о том, как российские власти берут под контроль популярные анонимные телеграм-каналы и контролируют группы в WhatsApp и Viber.

Эта музыка будет вечной

В России продолжаются отмены концертов некоторых исполнителей, вот статистика. А тут воспоминания старых рокеров о том, как их концерты срывали в 1980-е годы.

Рэпер Хаски объявил, что деньги, собранные на концерте в его поддержку, пойдут на помощь правозащитникам и другим музыкантам, попавших под преследование. Деньги, в частности, получат “Агора” и “Открытая Россия”, помогавшие рэперу, а также издание “Медиазона”, освещающее работу российской судебно-следственной системы и ФСИН.

Хозяйка машины, с крыши которой Хаски выступал в Краснодаре после срыва концерта, просит полицию не заводить уголовного дела о порче имущества, потому что моральный и материальный ущерб ей полностью возместили.

В остальном – тишина

Хотя на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту появилась скульптура "Крик".

Шесть ссылок

Художества. Рассказ о главной выставке сюрреализма в парижской галерее “Изящные искусства” в 1938 году (еще один отрывок из книжки Брюса Альтшулера “Авангард на выставках”). Яркая новелла Ариадны Арендт (1906–1997), одной из немногих женщин-скульпторов поколения 1920-х годов, о том, как студенты ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа и ИНПИИ пытались примириться с нарастающими к концу 1920-х колебаниями идеологического курса. И обстоятельный рассказ об основателе био-арта Джо Дэвисе плюс интервью с ним.

Советско-еврейское. Исполнилось 70 лет разгрома Еврейского антифашистского комитета. Здесь история этого дела и этих убийств. Или удивительно абсурдная история о том, как художник-самоучка из Львова сделал эскиз для коробки конфет и попал в лапы дознавателя КГБ как злостный сионист.

И о тамплиерах. Отрывок из книги историка Дэна Джонса “Тамплиеры” – за что рыцарей-монахов ценили короли Европы и не любили современники.

Искренне Ваши,

Семь Сорок