Храм космонавтов

Доброе утро!

Число случаев Covid-19 по всему миру перевалило за 10 миллионов, число жертв эпидемии превысило 500 тысяч. Самая сложная ситуация опять в США, где инфицированных свыше 2,5 миллионов и в день регистрируется по 40 тысяч новых заражений. Но в России сейчас другая повестка:

Пенсионный фонд и российские государственные банки стараются приурочить выплату 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет к 1 июля.

“Норникель” признал грубым нарушением слив технической воды в тундру – его обнаружили журналисты “Новой газеты”.

В субботу на акциях в поддержку художницы Юлии Цветковой, которую обвиняют в распространении порнографии, задержали больше 30 человек.

В Польше будет второй тур президентских выборов – в него вышли действующий президент Дуда и мэр Варшавы.

Вы знаете, что у нас произойдет первого числа

По данным Znak.com, глава российского Пенсионного фонда Максим Топилин поручил руководителям региональных подразделений организовать выплату обещанных Путиным 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет так, чтобы деньги пришли на счета россиян утром 1 июля – в последний (он же основной) день голосования о поправках к Конституции. “Вы знаете, что у нас произойдет первого числа”, – сказал на совещании Топилин, запретив рассказывать прессе о горячечной подготовке выплат. 1 июля объявлено выходным днем, но банки будут работать.

ЦИК России сообщает, что за три дня “голосования до дня голосования” явка превысила 28%; комиссии поступили сообщения о 113 случаях принуждения к голосованию (вот здесь член совета движения за права избирателей “Голос” рассказывает о типичных нарушениях, с которыми сталкиваются независимые наблюдатели). Явка на онлайн-голосовании превысила 80%, несмотря на хакерскую атаку в Москве (которая при этом не привела к сбою).

Для интересующихся содержанием поправок, которые к 1 июля пакетно одобрит российский народ: вот разъяснение по поводу слова “подряд” в норме о том, что президентом нельзя быть больше двух сроков (теперь “подряд” решено выкинуть) и рассказ о том, как расширятся полномочия президента с принятием поправок.

Тем временем коронавирус

Пока в России идет всенародное голосование, число новых случаев Covid-19 в стране неуклонно снижается. По официальным данным на утро воскресенья, новых случаев было 6791. За сутки умерли 104 человека, общее число жертв эпидемии составляло на утро воскресенья 9073, за день в Москве скончались еще 23 человека. Путин сообщил россиянам, что за его здоровье беспокоиться не надо – он сдает тесты на коронавирус каждые три-четыре дня.

За кого стоит побеспокоиться – так это за голодающих в российских тюрьмах граждан Таджикистана: у них закончились сроки, но их не освобождают из-за эпидемии. 24 человека объявили голодовку в знак протеста.

Экологическое

Принадлежащая "Норникелю" Талнахская обогатительная фабрика сливала в тундру загрязненную воду, которая использовалась в горнообогатительном производстве. Она попала в реку Хараелах, а затем – в озеро Пясино. Это обнаружили журналисты “Новой газеты”. Когда они вызвали полицию, МЧС, Росприроднадзор и прокуратуру, рабочие предприятия начали демонтировать трубы, в процессе трактор раздавил прокурорскую машину. “Норникель” признал слив грубым нарушением. Журналисты “Новой “ поехали в командировку на Таймыр после утечки 20 тысяч кубометров дизельного топлива с Норильской ТЭЦ. За две недели их несколько раз задерживали, передвижение ограничивали, полиция преследовала на вертолете катер, в котором они плыли по реке. 27 июня сотрудники аэропорта Норильска помешали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти образцы загрязненной почвы и воды, которые ему передали журналисты “Новой”.

В июне станции наблюдения за радиоактивной обстановкой в странах севера Европы зафиксировали увеличение концентраций искусственных радиоактивных веществ в воздухе. По расчетам, радионуклиды поступают со стороны запада России, конкретное место идентифицировать невозможно. В России все отрицают.

В Находке сотни жителей перекрыли центральную улицу. Они протестуют против строительства химзавода, провести митинг власти города им не разрешили.

Религиозное

На съемочную группу Ксении Собчак напали в монастыре схиигумена Сергия в Свердловской области – он удалился в Среднеуральский женский монастырь после того, как его запретили в служении в связи с ковид-диссидентством.

Новосибирскому священнику запретили служить после того, как он раскритиковал в соцсетях торжественно открытую церковь Минобороны в подмосковном парке “Патриот”. Вот разговор с ним: “Ну давайте храм космонавтов построим отдельный, или блогеров, или парикмахеров”.

Российская уголовщина

В субботу на акциях в поддержку художницы из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой задержали больше 30 человек. Цветкову обвиняют в распространении порнографии за публикацию рисунков женского тела в ВК. Вот разговор с ее матерью, в вот реплика американской писательницы Элиф Батуман в защиту Цветковой.

В Кемерове арестовали блогеров, снявших сюжет о работе ФСБ, – им вменяют уголовную статью о хулиганстве (до семи лет лишения свободы).

По данным журнала Spiegel, в деле об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, организованного, как считает следствие, российскими спецслужбами, фигурирует, кроме арестованного Вадима Соколова (Красикова), еще один гражданин России – его вычислили по номеру загранпаспорта, который почти совпадает с номером паспорта Красикова, выданного на чужую фамилию. Сегодня должно выйти посвященное этому расследование Bellingcat.

Все остальное

Президент США назвал неправдой информацию о том, что российское ГРУ предлагало афганским талибам вознаграждение за убийство военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Ее опубликовала, со ссылкой на свои источники, газета The New York Times.

В США предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности четверым участникам антирасистской акции протеста в Вашингтоне у Белого дома – за осквернение памятника Эндрю Джексону. Им грозит до 10 лет.

В Гонконге задержаны 50 участников запрещенной протестной манифестации. Большие волнения там ожидаются 1 июля, в годовщину перехода Гонконга под управление Китая.

На президентских выборах в Польше будет второй тур – в него вышли действующий правоконсервативный президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский (его поддерживает население крупных городов).

В Ирландии по результатам февральских выборов сформирована трехпартийная коалиция. Премьером стал лидер партии "Фианна Фойл" Михол Мартин, через два с половиной года его сменит Лео Варадкар, глава либерально-консервативной "Финэ Гэл". Радикалов из "Шинн Фейн" в коалицию не взяли.

Шесть ссылок

Советская история. (1) Рассказ Александра Гогуна о вторжении Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину – к 80-летию событий. (2) Беседа с поэтом и исследовательницей ленинградской блокады Полиной Барсковой – о ее книге “Седьмая щелочь” (изд-во Ивана Лимбаха), посвященной стихам и судьбам восьми блокадных авторов. (3) Разговор с историком Олегом Бажаном, одним из редакторов второго сборника рассекреченных документов "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", который вышел в Украине.

(1) Рассказ Александра Гогуна о вторжении Красной Армии в Бессарабию и Северную Буковину – к 80-летию событий. (2) Беседа с поэтом и исследовательницей ленинградской блокады Полиной Барсковой – о ее книге “Седьмая щелочь” (изд-во Ивана Лимбаха), посвященной стихам и судьбам восьми блокадных авторов. (3) Разговор с историком Олегом Бажаном, одним из редакторов второго сборника рассекреченных документов "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", который вышел в Украине. Дневники и мемуары. Подборка из семи дневников, авторы которых особенно внимательно относились к визуальному сопровождению текстов. Или отрывок из книги Елены Муриной “Об искусстве и искусствознании” (изд-во им. Н.И. Новикова), в котором рассказывается о ее знакомстве с архитектором Александром Весниным и скульптором Александром Матвеевым.

Подборка из семи дневников, авторы которых особенно внимательно относились к визуальному сопровождению текстов. Или отрывок из книги Елены Муриной “Об искусстве и искусствознании” (изд-во им. Н.И. Новикова), в котором рассказывается о ее знакомстве с архитектором Александром Весниным и скульптором Александром Матвеевым. Traduttore – traditore. Отрывок из книги Марии Елифёровой “#Панталоныфракжилет” (изд-во “Альпина Нон-фикшн”) о ложных друзьях переводчика.

Искренне Ваши,

Семь Сорок