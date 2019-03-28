Язов осужден, Абызов арестован, а брекзит и ныне там

Доброе утро!

Сегодня президент России едет с визитом в Кыргызстан, причем едет не с пустыми руками, а с 30 миллионами долларов безвозмездной финансовой помощи для поддержки бюджета страны. Россия – щедрая душа, это не новость. Новости вот:

Суд Москве арестовал экс-министра Абызова, хотя у него были видные поручители, а защита предлагала отпустить его под залог в миллиард рублей.

В Крыму прошла новая волна обысков у сторонников "Хизб ут-Тахрир". 20 человек задержаны, девять уже арестованы.

Суд в Вильнюсе заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Язова к 10 годам тюрьмы.

Парламент Великобритании отклонил все восемь альтернативных вариантов брекзита. Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если ее план соглашения все-таки будет принят.

“На фоне резкого сужения кормовой базы”

Суд в Москве арестовал бывшего министра Михаила Абызова и еще пять человек, проходящих по его делу. Не помогли ни поручительство известных людей (от Чубайса, Волошина и советника главы “Роснефти” Сечина до Ксении Раппопорт и Чулпан Хаматовой), ни предложенный защитой залог в миллиард рублей. Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении четырех миллиардов рублей у новосибирских энергетических компаний, бенефициаром которых был он сам. Детали обвинения пока никому не понятны. Абызов вины не признал, но сказал, что будет сотрудничать со следствием. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Объясняя, что может стоять за делом Абызова, основатель “Руси сидящей” Ольга Романова сказала, что на фоне сужения кормовой базы силовики руководствуются максимой “все, что не силовики, должно быть сожрано”. Источник Настоящего Времени утверждает, что арест Абызова связан с финансированием его американских оборонных технологических проектов. Абызов вложил свои деньги в венчурный фонд Bright Capital, один из самых активных российских фондов в Кремниевой долине, а он будто бы вложил их куда-то не туда.

Гендиректора компании, поставлявшей компьютеры в МВД, тоже арестовали (он якобы нанес 300-миллионный ущерб бюджету).

Ради сужения круга недовольных

Митинг в столице Ингушетии Магасе прекращен на пять дней: после того, как протестующие провели на площади ночь и, по словам полиции, перекрыли федеральную трассу “Кавказ”, их убедили разойтись хотя бы на время. Дороги, ведущие в Магас, были перекрыты, интернет опять не работал. Протестующие недовольны изменением местного закона о референдумах и требуют отставки руководства региона.

В аннексированном Россией Крыму прошла новая волна обысков у крымских татар по делу "Хизб ут-Тахрир" – организации, которая признана экстремистской в России, но не в странах Европы. После обысков были задержаны 20 человек, девять из них уже арестованы до 15 мая. Арест одиннадцати других суд рассмотрит сегодня. Евросоюз осудил случившееся.

В Москве и в Екатеринбурге полиция задержала участников автопробега против системы “Платон”.

И даже к “Яблоку” в Москве приходила полиция: какой-то добрый человек позвонил в “02” с сообщением, что там распространяют экстремистскую литературу.

Восьмикратное “нет”

Палата общин британского парламента не поддержала ни один из восьми альтернативных подходов к брекзиту, вынесенных на рейтинговое голосование, подтвердив таким образом, что альтернативы договору Терезы Мэй действительно нет. Сама премьер пообещала депутатам-консерваторам уйти в отставку, если в ходе третьего голосования они поддержат ее план выхода из ЕС. В то же время, само это третье голосование остается проблематичным: спикер палаты общин настаивает, что одно и то же предложение нельзя выносить на голосование больше одного раза за парламентскую сессию. Но даже если тори придумают, как обойти запрет спикера, одобрение плана Мэй не гарантировано: поддержать его отказалась Североирландская Демократическая юнионистская партия. Точно известно пока только одно: раньше 12 апреля брекзита ни в каком виде не будет, потому что парламент официально перенес его дату с 29 марта на 12 апреля.

Россия за пределами России

Суд в Вильнюсе признал виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и приговорил его заочно к 10 годам лишения свободы. Также заочно осужден на 12 лет бывший офицер КГБ Михаил Головатов. Бывший глава Вильнюсского гарнизона Советской армии, гражданин Беларуси Владимир Усхопчик получил 14 лет лишения свободы. Язову сейчас 94 года, он живет в Москве. Головатов и Усхопчик вне зоны досягаемости литовских властей. В общей сложности в связи со штурмом вильнюсской телебашни в январе 1991 года осудили 67 человек, но в суде присутствовали лишь двое из них.

Президент США призвал Россию “убраться” из Венесуэлы – правда, как этого добиться, он пока не придумал. Свое заявление Дональд Трамп сделал в ходе встречи в Белом доме с Фабьяной Росалес, женой лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США признали временным президентом. Гуайдо тем временем анонсировал некую “Операцию Свобода”, цель которой – “прекращение узурпации” власти в Венесуэле. Что происходит внутри и вокруг Венесуэлы, подробно рассказано тут.

Госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новую серию санкций в отношении России в связи с ее действиями в отношении Украины.

Представители России участвовали в консультациях с Нидерландами и Австралией по делу о крушении пассажирского “Боинга” над Донбассом, но содержание этих консультаций ни одна из сторон не разглашает.

Ширится борьба за освоение космоса

Вице-президент США Майкл Пенс объявил, что Дональд Трамп потребовал от NASA “любой ценой” отправить американских астронавтов на Луну до 2024 года (когда завершится его второй президентский срок, если он будет).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил в специальном телеобращении, что его страна “подтвердила свой статус космической державы”, причем сделала это чрезвычайно элегантным способом: Индия сбила противоспутниковой ракетой свой же находившийся на орбите спутник.

В России умер космонавт Валерий Быковский – он был пятым человеком, побывавшим в космосе. Ему было 84 года.

Семь ссылок

Книжки. Отрывок из книги Хорхе Карриона “Книжные магазины”, в которой рассказывается, как торговля книгами утратила ауру престижа. Очень умная рецензия Алексея Павловского на графический роман Ольги Лаврентьевой “Сурвило”, в котором рассказывается о сталинском терроре и блокаде Ленинграда через судьбу бабушки автора (видимо, эта книга станет российским “Маусом”). И рассказ Ольги Баллы о переписке Владимира Бибихина и Ольги Седаковой, только что вышедшей отдельным томом в издательстве Ивана Лимбаха.

Науки. Лингвист Александр Пиперски объясняет, для чего нужны частотные словари и почему одни слова важнее других. Тут изложено все, что грамотному человеку нужно знать о столбняке, заболевании крайне опасном и до сих не искорененном.

Искусства. Здесь путеводитель по венгерскому кинематографу, от Михая Кертеса (он же Майкл Кёртиц, автор “Касабланки”) до Габора Боди и Белы Тарра. Или краткая история своттерского движения, прошедшего путь от радикальной контркультурности до мейнстрима.

Искренне Ваши,

Семь Сорок