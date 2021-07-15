Умная стрижка овец

Доброе утро!

В Курганской области после богослужения открыли скотобойню. В торжественной речи местный депутат-единоросс пообещал "много крови" и "идеальные условия, чтобы животные отправлялись в светлое будущее – кормить людей". Очертания у этого светлого будущего выглядят так:

ВОЗ объявила о начале третьей всемирной волны пандемии. В России отмечен новый рекорд суточной смертности от COVID-19.

Суд в Мурманске санкционировал принудительную госпитализацию в ковидную больницу экс-главы штаба Навального Виолетты Грудиной (ковида у нее нет).

В Беларуси после массовых обысков у правозащитников задержаны больше десяти человек.

Талибы захватили ключевой пограничный переход между Афганистаном и Пакистаном.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро среды, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 23 827. Число инфицированных в стране с начала пандемии – 5 миллионов 857 тысяч. По этому показателю Россия вышла на четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии. Официальное число жертв достигло к утру среды 145 278 человек (+796 за сутки, и это опять рекорд). На этом фоне ВОЗ объявила о начале третьей общемировой волны пандемии.

На фоне роста заболеваемости (она теперь растет главным образом в регионах, а не в столицах) власти Тувы запретили работу общепита и общественного транспорта по выходным дням. Борьбу за всеобщую вакцинацию в разных регионах тоже ведут по-разному: в Москве собираются проводить онлайн-голосование об обязательной вакцинации, а в Белгородской области врачам просто доплачивают за каждого привитого (угадайте, где доля вакцинированных больше). В вакцинации часто отказывают ВИЧ-положительным россиянам, хотя это неправильно и незаконно.

Во Франции и в Греции прошли массовые протесты против обязательной вакцинации. Впрочем, во Франции хватило одного только объявления о том, что в рестораны перестанут пускать без свидетельства о вакцинации, чтобы на прививку записались почти два миллиона человек.

Россия объявила о возобновлении с 24 июля регулярного авиасообщения с Францией и Чехией, но обычных российских туристов в эти страны все равно пока не пустят.

Навстречу выборам

Компания "Вулинтертрейд" из Ставропольского края, специализирующаяся на торговле овечьей шерстью, начала оформлять права на товарный знак “Умное голосование”. В ЦИК тоже объяснили, кто тут овцы, а кто пастух: доступ к камерам наблюдения, установленным на участках, теперь закрыт для обычных граждан. Наблюдать за вбросами смогут только избиркомы всех уровней, партии, их наблюдатели и кандидаты, причем последние – только на своем участке. Одним из таких счастливчиков будет глава партии “Россия без коррупции”, двоюродный племянник Путина Роман Путин (он самовыдвинулся в Петербурге). Мораль ясна: Путин – это Навальный, а умное голосование – стрижка овец.

У независимых кандидатов продолжают возникать разные сложности. Бывшую главу штаба Навального в Мурманске Виолетту Грудину суд принудительно госпитализировал в ковидную больницу по иску Роспотребнадзора, несмотря на предъявленный отрицательный тест на коронавирус. Кроме того, против нее возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм (здесь эта длинная история изложена со всеми подробностями). Причина в том, что Грудина хочет избраться депутатом Горсовета. Что делать, чтобы все это закончилось, тоже ясно: стоило только московскому муниципальному депутату Константину Янкаускасу отказаться от планов по избранию в Госдуму, как с него сняли обвинения по “санитарному делу”.

В Петербурге задержали сборщиков подписей за либертарианку и националиста, выдвинувшихся в Заксобрание: им вменяют статью “самовольное занятие земельного участка” (под которым подразумевается тротуар в центре города).

Руководящая и направляющая линия гнет саму себя

Активист из Саратова, прогулявшийся по Красной площади в футболке с надписью “Свободу Навальному”, арестован на 10 суток за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия (первое нарушение состояло, видимо, в том, что ранее в Саратове ему сожгли машину, на стекле которой была та же надпись). Здесь екатеринбургский политолог Федор Крашенинников, живущий теперь в Вильнюсе, рассказывает, сколько все это еще будет продолжаться.

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск "Роснефти" и обязал издание "Важные истории" удалить и опровергнуть материал под названием "Танцовщица для «Роснефти»", посвященный схеме покупки доли в компании Pirelli через московскую учительницу танцев. То, что о покупке “Роснефтью” доли в Pirelli сообщали все информационные агентства, а также сама Pirelli, суд во внимание не принял.

Российские спортсмены получили от Олимпийского комитета РФ памятку о том, как вести себя в Токио и как правильно отвечать на "провокационные" вопросы журналистов о Крыме, Донбассе, движении Black Lives Matter и харассменте (надо говорить, что спорт вне политики, а с дискриминацией никто лично не сталкивался).

Пресс-секретарь Путина Песков объявил, что решение ЕСПЧ о том, что Россия обязана в той или иной форме ввести регистрацию однополых союзов, невыполнимо, потому что противоречит конституции. Здесь заявители, по жалобам которых ЕСПЧ принял это решение, рассказывают о своей реакции на победу (они оценивают ее как символическую, но при этом и как историческую).

Историки продолжают разбирать и комментировать опус Путина о единстве русских и украинцев. Николай Сванидзе сокрушается, что нездоровый интерес Путина к истории окончательно уничтожит историческую науку в России.

Российская уголовщина

Бывшему заместителю начальника ярославской колонии № 1, в которой пытали заключенных, присудили компенсацию в размере 575 тысяч рублей. Ранее Игит Михайлов был оправдан по делу о пытках.

Суд приговорил 27 обвиняемых по делу о массовой драке между русскими и цыганами в деревне Чемодановка Пензенской области к срокам от двух до десяти лет. 25 из 27 осужденных освободили в зале суда в связи с фактическим отбытием срока (драка произошла в июне 2019 года).

Бывшему полицейскому, который выстрелил в ногу девочке-подростку, отвергшей его приставания, вынесли новый приговор – 2,5 года колонии вместо условного срока.

Беларусь: завтра придут за всеми

Сразу в нескольких городах Беларуси прошли массовые обыски у правозащитников, связанных с центром “Весна”, Белорусским Хельсинкским комитетом, Белорусской ассоциацией журналистов, центром “Гендерные перспективы” и др. Задержаны свыше десяти человек. Представитель белорусской неправительственной организации "Правовая инициатива" Сергей Устинов характеризует происходящее как “зачистку гражданского общества”. Он считает, что правозащитникам оставаться в Беларуси смысла нет (сам он успел эвакуироваться в Украину). Политолог Екатерина Шматина не думает, что новый всплеск репрессий как-то связан со встречей между Путиным и Лукашенко в Петербурге, однако признает, что Кремль поощряет “жесткую линию” Лукашенко.

Издание "Наша Нива" прекратило работу в Беларуси из соображений безопасности – журналистская команда будет восстанавливать работу сайта из-за границы.

Белорусский Минюст лишил лицензии адвоката Антона Гашинского. Гашинский защищал россиянку Софью Сапегу, политолога Виталия Шклярова, корреспондента Настоящего Времени Романа Васюковича и других обвиняемых по политическим мотивам.

Суд в Гомеле приговорил к полутора годам лишения свободы 17-летнего Никиту Золотарева, приговоренного ранее к пяти годам колонии за участие в "массовых беспорядках". Новый срок дали за “применение насилия в отношении сотрудника внутренних дел” по мотивам конфликта в колонии, где Золотарев отбывает срок. Никита Золотарев страдает эпилепсией; во время следствия он рассказывал отцу, что его ежедневно избивают.

По данным белорусского СК, арестованный в Минске россиянин Егор Дудников признал вину в “организации действий, грубо нарушающих общественный порядок” (он озвучил несколько роликов для оппозиции).

В Европе

Четыре грузинских оппозиционных телеканала на сутки прекратили вещание после смерти оператора, избитого на ЛГБТ-марше. Редакции требуют отставки премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили и наказания всех, кто нападал на мирных демонстрантов и журналистов в Тбилиси 5 и 6 июля.

Еврокомиссия представила план по борьбе с изменением климата. Он, в частности, предусматривает запрет на продажу бензиновых и дизельных машин с 2035 года. Как ожидается, его полное одобрение займет около двух лет. Скорее всего, бедные страны будут этому плану противиться, а экологи – критиковать его за недостаточный радикализм.

Европейские консерваторы, националисты и евроскептики объявили о планах объединения, чтобы противостоять “чрезмерной морализаторской активности” ЕС.

Власти Италии запретили круизным лайнерам заходить в центр Венеции. Ограничение выступит в силу с 1 августа. Этого давно добивались жители города, экологи и защитники исторического наследия.

В Париже на 77-м году жизни скончался один из ведущих современных художников Кристиан Болтански. Смерть была одной из главных тем его творчества.

Вокруг света

Хакеры REvil, связанные с Россией, пропали из даркнета после того, как Байден по телефону попросил Путина приструнить на вымогателей.

В США четверым иранцам предъявлены обвинения в подготовке похищения журналистки Голоса Америки.

Талибы подняли свой флаг над ключевым пограничным переходом между Афганистаном и Пакистаном недалеко от Кандагара. Более 70 этнических кыргызов из Афганистана бежали от талибов в Таджикистан (вместе со скотом). Здесь политолог Рустам Бурнашев напоминает, кто такие талибы и какие цели они преследуют (“примитивный фундаментальный ислам”); краткий ликбез по истории Афганистана читайте тут.

Президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован в связи с тем, что беспрерывно икает уже почти две недели.

Жертвами массовых беспорядков в ЮАР, крупнейших с момента отмены апартеида, стали по меньшей мере 72 человека. Армия пока не может ничего сделать.

Шесть ссылок

Литература. Фрагменты из писем американской писательницы Фланнери О’Коннор с комментариями знатока и переводчика ее текстов Леонида Мотылева. Или разговор с сотрудниками издательства “Ардис” Эллендеей Проффер Тисли и Рональдом Мейером о том, как работала эта американская мечта о русской литературе.

Фрагменты из писем американской писательницы Фланнери О’Коннор с комментариями знатока и переводчика ее текстов Леонида Мотылева. Или разговор с сотрудниками издательства “Ардис” Эллендеей Проффер Тисли и Рональдом Мейером о том, как работала эта американская мечта о русской литературе. Экономика. Отрывок из книги Андрея Мовчана и Алексея Митрова “Проклятые экономики” (изд-во “АСТ”) о том, почему Китай XV века, обладая всеми преимуществами, не превратился в мирового гегемона и не сделал Европу своей колонией. Или фрагмент книги историка Максима Лебского “Рабочий класс СССР. Жизнь в условиях промышленного патернализма” (изд-во “Горизонталь”) – о том, как складывались патерналистские отношения на советских предприятиях.

Отрывок из книги Андрея Мовчана и Алексея Митрова “Проклятые экономики” (изд-во “АСТ”) о том, почему Китай XV века, обладая всеми преимуществами, не превратился в мирового гегемона и не сделал Европу своей колонией. Или фрагмент книги историка Максима Лебского “Рабочий класс СССР. Жизнь в условиях промышленного патернализма” (изд-во “Горизонталь”) – о том, как складывались патерналистские отношения на советских предприятиях. Звери. Отрывок из книги зоолога Сергея Крускопа “Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны образа жизни” (изд-во “Фитон XXI”) – о происхождении рукокрылых. Или рассказ о том, как переселение белохвостых американских оленей в Россию (эту идею поддерживает министерство природных ресурсов) может уничтожить местные виды оленей.

Отрывок из книги зоолога Сергея Крускопа “Летучие мыши: Происхождение, места обитания, тайны образа жизни” (изд-во “Фитон XXI”) – о происхождении рукокрылых. Или рассказ о том, как переселение белохвостых американских оленей в Россию (эту идею поддерживает министерство природных ресурсов) может уничтожить местные виды оленей. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram.

Искренне Ваши,

Семь Сорок