Таракан попал в стакан

Добрый день!

Белорусскому президенту Александру Лукашенко исполнилось 66 лет. В воскресенье белорусы несли ему подарки – тыквы, похоронные венки, огромного картонного таракана, гроб для диктатуры, плакат “Саша, прости! Подарков не будет. Чешские кукловоды зажали деньги”. В остальном так:

В воскресенье “Марш мира и независимости” в Минске собрал около 200 тысяч человек. Мирные акции не прекращаются и в других городах Беларуси.

Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве.

Егора Жукова, получившего условный срок по “московскому делу”, отчислили из магистратуры ВШЭ и потом избили на улице.

В Индии зафиксировано рекордное число новых случаев Covid-19 за сутки.

“Революционный процесс всегда карается”

Мирные протесты в Беларуси продолжаются уже 22 дня. В субботу на “Марш солидарности” вышли женщины, ОМОН несколько раз преграждал им дорогу, но задерживали в основном примкнувших к акции мужчин. В воскресенье в Минск ввели бронетехнику, однако “Марш мира и независимости” все равно собрал около 200 тысяч человек, вот фотографии. По официальным данным, были задержаны 140 человек.

Вечером к протестующим, остававшимся на площади Государственного флага, вышел помощник Лукашенко Николай Латышонок, и объяснил, что переговоров с оппозицией не будет, а уголовные дела об избиении и гибели протестующих заводить не будут, потому что “революционный процесс всегда карается”. При этом Следственный комитет Беларуси возбудил за месяц 50 уголовных дел об угрозах разным функционерам.

МИД Беларуси лишил аккредитации более десяти работающих в стране журналистов иностранных СМИ, в том числе корреспондента Настоящего Времени Романа Васюковича. Вот разговоры с белорусскими театральными деятелями, тоже оказавшимися в эпицентре политической борьбы.

Путин и Лукашенко договорились встретиться в Москве в “ближайшие недели” для “дальнейшего укрепления российско-белорусского союзничества”. Что это может означать, объясняют политолог Аббас Галямов (“Путин будет выкручивать Лукашенко руки и пытаться выдавить из него как можно больше каких-то профитов”), политолог Валерий Карбалевич (“Москва потребует углубления интеграции”), аналитики Дмитрий Орешкин и Александр Класковский (“Лукашенко своими руками рушит ту самую государственность, которую он так высоко ценит”).

О том, как Human Rights Watch собирает свидетельства о пытках в белорусских изоляторах, здесь рассказывает Татьяна Локшина. Страны Запада вновь осудили насилие и репрессии в Беларуси.

Российская жизнь

Егора Жукова, приговоренного к условному сроку по “московскому делу”, избили неизвестные. Он в больнице с подозрением на черепно-мозговую травму. Ранее стало известно, что его отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления, а профиль, на котором он собирался учиться, просто закрыли.

Жителям Забайкалья назначили штрафы в 700 и 800 рублей за надпись "Путин вор" на сопке.

В Хабаровске в субботу прошла 50-я акция протеста в связи с арестом губернатора Сергея Фургала. Жители города продолжают выходить на улицы каждый день. По данным “Коммерсанта”, следствие пока не смогло начать уголовное преследование Фургала в связи с убийством бизнесмена Евгения Зори. 15 лет назад следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска признал Фургала непричастным к этому преступлению, и окончательно отменить его решение сможет только Мосгорсуд, заседание которого состоится сегодня.

Французский офицер задержан по подозрению в госизмене в пользу России.

По данным совместного расследования группы Bellingcat, российского издания The Insider и германского журнала Spiegel, второй россиянин, причастный к убийству в Берлине бывшего полевого командира чеченских сепаратистов Зелимхана Хангошвили, – это бывший спецназовец ФСБ Роман Демьянченко.

Тем временем пандемия

Число жертв эпидемии коронавируса в России на утро воскресенья составляло 17 093 человека (+68 за сутки), за день в Москве скончались еще 12 человек. С начала эпидемии в России выявлено 990 тысяч инфицированных, объявленный в воскресенье утром суточный прирост составил 4 980 случаев.

Число инфицированных по всему миру с начала пандемии перевалило за 25 миллионов. Индия установила мировой рекорд по числу новых заболевших за сутки – в стране зарегистрировали 78 761 случай заболевания. Около 63 тысяч человек в Индии уже скончались от осложнений, вызванных Covid-19.

В Германии в субботу полиция задержала около 300 участников акции против коронавирусных ограничений, которая чуть не закончилась взятием Рейхстага.

Вокруг света

В Турции после 238 дней голодовки умерла адвокат Эбру Тимтик, ей было 42 года. Она требовала справедливого судебного разбирательства для себя и своих коллег, приговоренных по делу о терроризме.

На марше ЛГБТ в Одессе произошла драка с участием националистов.

В самопровозглашенной Южной Осетии не прекращаются массовые протесты в связи со смертью местного жителя, задержанного по подозрению в покушении на главу МВД. Правительство ушло в отставку.

Шесть ссылок

Годовщины. (1) К 125-летию со дня рождения Ирины Одоевцевой – рассказ о ее петроградской молодости. (2) К годовщине со дня смерти Ефима Славинского о нем вспоминает литературовед Константин Азадовский. (3) К 250-летию Гегеля – отрывок из свежей книжки Славоя Жижека “Гегель в подключенном мозге”.

(1) К 125-летию со дня рождения Ирины Одоевцевой – рассказ о ее петроградской молодости. (2) К годовщине со дня смерти Ефима Славинского о нем вспоминает литературовед Константин Азадовский. (3) К 250-летию Гегеля – отрывок из свежей книжки Славоя Жижека “Гегель в подключенном мозге”. Расизм и алкоголизм. Три стихотворения современных российских поэтов о расизме с комментариями авторов. Или целый проект об алкоголе в русской жизни – от личных историй и государственных усилий по борьбе с выпивкой до разговора о сильно пьющих писателях.

Три стихотворения современных российских поэтов о расизме с комментариями авторов. Или целый проект об алкоголе в русской жизни – от личных историй и государственных усилий по борьбе с выпивкой до разговора о сильно пьющих писателях. Архитектура. Эссе художника Икуру Куваджимы о японских связях кёнигсбергского архитектора-экспрессиониста Бруно Таута (1880–1938).

Эссе художника Икуру Куваджимы о японских связях кёнигсбергского архитектора-экспрессиониста Бруно Таута (1880–1938). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

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Семь Сорок