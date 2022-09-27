Гроб в каждый дом

Доброе утро!

В Москве появилась улица Жириновского – именем покойного назвали безымянную дорогу, в окрестностях которой Жириновскому и связанным с ним структурам принадлежало 19 квартир. В новостях – огонь:

В Дагестане продолжаются протесты против объявленной Путиным мобилизации, задержаны свыше 200 человек.

В результате стрельбы в усть-илимском военкомате тяжело ранен начальник призывной комиссии; продолжаются поджоги военкоматов в разных регионах; в Рязани мужчина предпринял попытку самосожжения.

В Ижевске выпускник открыл стрельбу в школе, убиты 17 человек, в том числе 11 детей.

В Москве полиция избила и изнасиловала гантелей поэта и активиста Артема Камардина; против него возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти за старое стихотворение о донбасских “ополченцах”.

Пригожин признал, что создал и финансирует ЧВК Вагнера.

За выходные почти 17 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией.

Япония и Великобритания расширили санкции в отношении России.

Нормализация мобилизации

“Медуза” изучила подготовленную в администрации Путина методичку о том, как правильно объяснять россиянам смысл мобилизации: надо говорить, что идет “война народная”, и враг в ней – НАТО, поставивший своей целью “расчленить и разграбить Россию”. В то же время, пропагандистам советуют подчеркивать, что мобилизация затронет лишь “1% от списочного состава военнообязанных”, и поэтому поводов для паники нет. Комментируя методичку, близкие к Кремлю источники сказали, что власть обеспокоена протестами, но собирается “купировать” их посредством репрессий и признаний “перегибов на местах”. Репрессии давно не новость:

В Дагестане, где протесты начались в воскресенье и продолжились в понедельник, задержано в общей сложности свыше 200 человек. Многих задержанных били – вот лишь два свидетельства о происходившем в отделениях полиции в воскресенье. По мотивам воскресной акции возбуждены восемь уголовных дел о насилии в отношении полицейских и два – о призывах к экстремизму. В понедельник протесты переросли в массовую драку. Глава региона Сергей Меликов на совещании заявил, что "акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа", но недоработки военкоматов тоже признал. Под “за рубежом” может подразумеваться разве что президент Украины, который отметил протесты в Махачкале и призвал россиян бороться за то, чтобы “на смерть не отправляли ваших детей”.

В Нальчике акции против мобилизации продолжились в понедельник – собралось не менее ста человек. Чиновники пока лишь обвинили оравших на них разъяренных женщин в "ненужном пиаре".

В Москве нескольких участников воскресных “Маяковских чтений”, которые проводятся у памятника поэту в центре города, подозревают в “возбуждении ненависти” (от трех до шести лет лишения свободы). Днем спецназ взял штурмом квартиру поэта Артема Камардина. Полицейские избили его и изнасиловали гантелей. Его девушку Александру Попову измазали клеем, вырвали ей волосы, трогали за половые органы и угрожали изнасиловать впятером. Камардина заставили записать видео с извинениями за прочитанное в воскресенье стихотворение, а Попову – смотреть видео с изнасилованием Камардина. Извинения записали еще два поэта, Николай Дайнеко и Егор Штовба – их тоже подозревают в “возбуждении ненависти”. Из Следственного комитета Камардина увезли на скорой с сотрясением мозга.

В Москве за расклейку листовок с текстом "Привезем гроб в каждый дом за счет государства" задержали Дарью Иванову и Викторию Лион. Иванову, подтвердившую, что она клеила эти листовки, в отделении полиции душили, били руками и ногами, таскали за волосы и били об окружающие предметы, а Лион – только оскорбляли. Девушек продержали в отделении 11 часов, на обеих составлены административные протоколы о “дискредитации” российской армии.

Петербуржца Игоря Мальцева приговорили к 3 годам и 8 месяцам колонии за сожжение чучела в военной форме на Масленицу (“хулиганство по мотивам политической вражды”). Гособвинитель отметил: то, чучело было сожжено в последний день Масленицы, "лишь подчеркивает цинизм" этого действия.

В Новосибирске поэтессу Каталису Гольдину оштрафовали на 40 тысяч рублей за стихотворение по статье о "дискредитации" армии – это ее третий штраф по этой статье.

Суд в Ленобласти назначил активисту Дмитрию Скурихину запрет определенных действий по делу о повторной "дискредитации" армии: ему запрещено общаться со свидетелями по делу, пользоваться средствами связи и почтой. Уголовное дело возбудили из-за плаката "Идите вы к черту с вашей могилизацией", который он разместил на своем магазине в поселке Русско-Высоцкое.

С плакатами бороться научились, но вот что делать со стрельбой и огнем, российские власти, похоже, пока не знают:

В Усть-Илимске Иркутской области молодой человек попытался застрелить военкома – тот тяжело ранен, лежит в реанимации. Перед тем как открыть стрельбу, молодой человек сказал: "Сейчас все поедем домой". По словам матери стрелявшего, он был обижен за своего лучшего друга, которому пришла повестка, хотя тот никогда не служил в армии. Ранее с призывом расстреливать “идиотов на местах”, то есть военкомов, рассылающих повестки всем подряд, выступил телепропагандист Владимир Соловьев. Сам он случившееся в Усть-Илимске никак не прокомментировал, но прокремлевские блогеры и военкоры сошлись на том, что стрельба в военкома – дело рук “западных спецслужб”, которые “работают с психами”.

В Рязани мужчина попытался совершить самосожжение на автовокзале. Он кричал, что не хочет участвовать в войне в Украине. Вроде бы остался жив.

В разных частях России продолжают поджигать военкоматы – вот список, вот видео. По подсчетам “Медиазоны”, после объявления мобилизации произошло не менее 17 поджогов.

Стрельба в школе в Ижевске, которую открыл бывший выпускник 1988 года рождения, с мобилизацией прямо не связана – но точно связана с нормализацией насилия, уже давно идущей в России. Жертвами стрельбы стали 17 человек, в том числе 11 детей, 24 человека получили ранения, стрелявший покончил с собой.

Все ушли на фронт

Конгресс Республики Саха в открытом письме, обращенном к Путину, Шойгу и властям республики, потребовал освободить от мобилизации малочисленные народы Севера. Обращение к президенту Турции с просьбой защитить от российской мобилизации крымскотатарский народ готовят украинские правозащитники – здесь журналист из Крыма Руслан Халапов рассказывает о попытках российских властей Крыма мобилизовать по возможности всех крымских татар призывного возраста и усилиях, которые те предпринимают, чтобы этого избежать. Халапов отмечает, что повестки приносят всем подряд – даже людям, страдающим эпилепсией.

Подобное, впрочем, случается не только в Крыму: в Адыгее повестку получил мужчина с I группой инвалидности, передвигающийся исключительно на коляске, а в Брянске повестка пришла инсулинозависимому диабетику – он взял документы об инвалидности, пошел с ними в военкомат – и больше родные его не видели.

В порядке борьбы с “перегибами на местах” некоторых незаконно мобилизованных начали отпускать домой, но это не значит, что в связи с нарушениями проводится какая-то систематическая проверка. Без возмущения родных и обращения в военную прокуратуру возвращения может и не случиться. На вопрос о том, почему россияне столь покорно отправляются на фронт, здесь отвечает политолог Владимир Гельман.

От мобилизации страдают не только сами мобилизуемые, но и предприятия, на которых они работают. Министерство связи и цифрового развития обнародовало перечень специальностей, которые должны, по мнению ведомства, быть основанием для освобождения от войны сотрудников сфер IT и связи – там 195 пунктов, от ядерной физики до лингвистики и журналистки (потому что айтишниками сейчас работают все подряд). По оценкам агентства Bloomberg, мобилизация увеличит спад экономики в России и вызовет рост инфляции.

Бегство

Из России продолжается исход военнообязанных: только границу с Финляндией за выходные пересекли почти 17 тысяч человек. Европейский дипломаты в понедельник обсуждали в Брюсселе, как помочь россиянам, бегущим от мобилизации, но до чего договорились – не известно.

На сухопутном погранпереходе между Россией и Грузией стоит многокилометровая очередь, люди пытаются объехать пробку на велосипедах и самокатах, с российской стороны к границе подогнали БТР – вот репортаж с границы и подъездов к ней. Как российских “релокантов” принимают в Казахстане и Кыргызстане, рассказано тут, а здесь собраны мнения местных жителей о происходящем: второй волне российских беженцев рады далеко не все.

Минобороны России заявило, что мобилизация не предусматривает ограничений на передвижения граждан, а Песков сказал, что ничего не знает о скором введении военного положения и закрытии границ, однако изданию The Bell удалось выяснить, что погранслужба ФСБ получила списки подлежащих мобилизации и не выпускает из страны тех, кто в них значится. В сообщении The Bell речь идет об аэропортах, но снимают также и с поездов: на станции Невель-2 на границе с Беларусью минувшей ночью развернули по меньшей мере пятерых россиян. Накануне Лукашенко, прилетавший в Сочи к Путину, комментировал массовое бегство от мобилизации словами “пусть бегут”. Путин, очевидно, думает иначе.

Война и оккупация

В Украине ожидают, что российские новобранцы появятся на передовой в течение шести недель. Российская мобилизация затруднит для Украины дальнейший ход войны, однако не фатально, как считает украинский военный эксперт Роман Свитан. "Нельзя мясом воевать против железа", – говорит он, отмечая техническое превосходство западной военной техники. На этом фоне Нидерланды объявили об увеличении военной помощи Украине.

В ночь на понедельник Россия обстреливала Запорожье и область, а также нанесла удар дронами-камикадзе по Одесской области. В понедельник российским ракетным ударом был выведен из строя аэропорт в Кривом Роге. В ночь на вторник интенсивным обстрелам подвергся Николаев.

Украинский генштаб подтвердил взятие под контроль южного пригорода Купянска, станции Купянск-Узловой на восточном берегу Оскола. Других перемен на фронтах нет. Президент Зеленский заявил, что целью номер один для Украины остается Донбасс. В Донецке это тоже хорошо понимают – вот репортаж из города, откуда российские чиновники и видные “сепаратисты” спешно эвакуируют семьи, невзирая на псевдореферендумы и мобилизацию. Наиболее активные боевые действия на Донбассе сейчас ведет так называемая ЧВК Вагнера – накануне Пригожин заявил через пресс-службу “Конкорда”, что это он ее создал и финансирует. Ранее он яростно это отрицал, в чем ему активно помогали российские суды. Какими мотивами мог руководствоваться Пригожин в своих вчерашних откровениях, читайте тут.

Сегодня должны закончиться псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины – оккупационные власти уже заявили, что явка везде превысила 50%, то есть они состоялись. Как они проходили в Донецке, рассказано тут; о Луганске здесь рассуждает журналист Андрей Дихтяренко; вот кадры, доступные в сети и российских агентствах. Российский политолог Иван Преображенский называет эти референдумы “телеспектаклем”, цель которого – обосновать адресованные Западу угрозы применения ядерного оружия и легализовать для внутренней аудитории отправку на оккупированные территории солдат-срочников (защищать территорию России призывники по закону могут). Запад в лице госсекретаря США Энтони Блинкена еще раз подтвердил наличие ясного плана действий на случай применения Путиным ядерного оружия, а как Путин может его применить, здесь объясняет эксперт по российской ядерной политике Максим Старчак.

Международное эхо войны

Великобритания вводит санкции против 92 человек и организаций из России в связи с проведением псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Среди компаний, попавших под ограничения, – Гознак, Международный расчетный банк и пиар-агентство "ИМА-Консалтинг".

Япония добавила в свои санкционные списки 21 российскую компанию и ввела эмбарго на экспорт "товаров и материалов, связанных с химическим оружием в РФ". ФСБ России, со своей стороны, заявила о задержании японского консула во Владивостоке – он объявлен персоной нон-грата в связи со шпионской деятельностью, опубликовано видео с признанием со стороны консула.

Президент Молдовы Майя Санду объявила, что собирается лишать гражданства молдаван с российским паспортом, воюющих на стороне России против Украины. Эти планы связаны с опасениями, что российская мобилизация может коснуться Приднестровья. Об отношении Румынии к этой войне читайте тут.

Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, обнародовавшему в 2013 году массу секретных документов, в том числе данные о прослушивании американцами телефонных разговоров высокопоставленных политиков из разных стран. Уругвайская полиция арестовала главу президентской охраны Уругвая по обвинению в организации незаконной выдачи паспортов страны сотням российских граждан.

Из App Store в России пропали приложения "ВКонтакте" и других сервисов, связанных c VK.

Роджер Уотерс написал письмо Путину, в котором послал его на ***, если тот планирует завоевать Европу. Уотерс – антимилитарист и большой критик США, поэтому с войной в Украине ему пришлось нелегко. Сначала он обвинил Вашингтон в ее затягивании, повторив тем самым путинский нарратив, потом попросил жену Зеленского воздействовать на мужа, чтобы тот прекратил войну (получил отпор), затем столкнулся с отменой концертов в Кракове – и вот теперь, кажется, выучил урок.

Россия решила в этом году не выдвигать фильм на “Оскар” и причин объяснять не стала – впрочем, они и так понятны.

Вокруг света

Команда Навального обнаружила у семьи генерала ФСБ Алексея Седова, возглавляющего службу по защите конституционного строя, недвижимость в России и Италии на миллиард рублей. Итальянская недвижимость получена брачным путем (дочь Седова замужем за итальянцем), а вот российская, как полагают расследователи, является взяткой со стороны миллиардера Евтушенкова.

В Казахстане племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы приговорили к шести годам лишения свободы по делу о хищениях.

Газ из российского газопровода "Северный поток – 2" попал в Балтийское море в районе острова Борнхольм. Причины аварии выясняются.

На Кубе легализовали однополые браки и суррогатное материнство, а в харьковском метро провели прайд.

Шесть ссылок

Искусство и революция. Статья литературоведа Марка Альтшуллера об отношении акмеистов к октябрьской революции. Или рассказ о гибели Всеволода Мейерхольда – к полному изданию документов его следственного дела.

Статья литературоведа Марка Альтшуллера об отношении акмеистов к октябрьской революции. Или рассказ о гибели Всеволода Мейерхольда – к полному изданию документов его следственного дела. Грудь и вульва. Краткая история института кормилиц. Или эволюция образов вульвы и вагины в западной культуре: символ любви, защитный амулет и Христова рана.

Краткая история института кормилиц. Или эволюция образов вульвы и вагины в западной культуре: символ любви, защитный амулет и Христова рана. Лимфа и кофе. Фрагмент из книги Джеральда Лемоля “Лимфа и долголетие: Путь к укреплению иммунитета и предупреждению болезней” (изд-во “Альпина Паблишер”), посвященный влиянию лимфы на состояние психики. Или отрывок из книги нутрициолога Марии Кардаковой и биолога Анчи Барановой “Что мы знаем (и не знаем) о еде. Научные факты, которые перевернут ваши представления о питании” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”) – о влиянии кофе на человеческий организм.

Искренне Ваши,

Семь Сорок