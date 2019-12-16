Доброе утро!

Конференция ООН по климату, на которую с такими приключениями добиралась из Америки Грета Тунберг, закончилась безрезультатно. В остальном результаты тоже не очень:

“Новая газета” опубликовала расписки на крупные суммы, которые получили – предположительно, от Пригожина – организаторы летней кампании против Соболь.

Глава МИД Германии утверждает, что Кремль врет и Россия никогда не просила Германию о выдаче Хангошвили.

Китай и США приблизились к подписанию торгового соглашения.

Бывшего президента Судана приговорили к двум годам, он будет отбывать их в клинике.

В России

Ольгу Швецову, ранее работавшую прокурором одного из районов Владикавказа, задержали по обвинению в организации заказного убийства. Следственный комитет утверждает, что в 2012 году она “заказала” московского следователя, который незадолго до этого развелся с ее сестрой.

“Новая газета” опубликовала расследование о провокаторах, которые работали против Любови Соболь на выборах в Мосгордуму летом 2019 года, и показала подписанные ими расписки в получении денег за эти "заказы". Бывший сотрудник Пригожина, православный активист и борец за независимость Донбасса Игорь Мангушев получил 300 тысяч рублей за “комплекс мероприятий «Любовь»”, операция “Говномет”, в ходе которой сотрудников штаба Соболь облили фекалиями, обошлась заказчикам в 130 тысяч рублей.

Новым председателем партии “Яблоко” стал Николай Рыбаков из Петербурга.

В Москве прошла акция с требованием освободить сестер Хачатурян.

На государственном телеканале "Россия-1" заглушили слово "протесты" в вступлении группы "Куртки Кобейна" (они же "Би-2"), онлайн-кинотеатр Premier удалил эпизод фантастического сериала "Эпидемия" режиссера Павла Костомарова, в котором силовики расстреливают протест мирных жителей.

Вокруг России

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сказал в эфире телеканала ZDF, что Кремль врет, утверждая, что Россия просила Германию выдать Зелимхана Хангошвили, когда тот еще был жив. Никаких запросов от Москвы Германия не получала, а теперь обвинения, выдвинутые Путиным в адрес Хангошвили на пресс-конференции в Париже, проверить трудно. Прокуратура Германии подозревает, что россиянин с фальшивым паспортом, обвиняемый в убийстве Хангошвили, связан с российскими спецслужбами.

Прекратили существование Украинская православная церковь Киевского патриархата и патриархия Украинской автокефальной православной церкви, они вошли в состав Православной церкви Украины.

Украина депортировала в Азербайджан оппозиционного блогера Эльвина Исаева, ранее лишенного российского гражданства. Он арестован в Баку. Исаев жил в России с 1998 года, в Петербурге у него осталась семья.

В Грузии прошла акция в поддержку известного грузинского врача Важи Гаприндашвили, который уже больше месяца находится в заключении в Южной Осетии непонятно за что.

В Севастополе затонул плавучий док с российской подводной лодкой. В порту – разлив нефтепродуктов.

Вокруг света

По данным New York Times, США впервые за 30 лет тайно выслали из страны двух китайских дипломатов – их задержали на территории военной базы в штате Виргиния. В то же время обе страны рапортуют о прогрессе в переговорах о торговом соглашении, Китай отложил введение новых пошлин на товары из США.

Свергнутый президент Судана приговорен судом в столице страны Хартуме к двум годам тюрьмы по обвинению в коррупции, но отбывать их из-за преклонного возраста он будет в коррекционном центре.

В Италии набирают силу акции протеста против правой партии “Лига” и ее главы Маттео Сальвини. Символом протеста стали сардины, выглядит все это довольно безумно.

Во Франции умерла актриса Анна Карина.

Шесть ссылок

Советско-германское. Рассказ о советско-нацистской культурной дружбе: письмо Эйзенштейна Герингу, нацистская версия “Потемкина” и премьера оперы Глинки в 1940 году в Берлине. Или биографии чекистов, которых во время войны засылали в составе диверсионных групп на оккупированные нацистами территории СССР.

Рассказ о советско-нацистской культурной дружбе: письмо Эйзенштейна Герингу, нацистская версия “Потемкина” и премьера оперы Глинки в 1940 году в Берлине. Или биографии чекистов, которых во время войны засылали в составе диверсионных групп на оккупированные нацистами территории СССР. Творцы. Забытая история Папуши – цыганской поэтессы Брониславы Вайс (к выходу сборника ее стихов на русском). Большая статья Глеба Морева, в которой, как он утверждает, наконец складывается истинная цепочка событий, связанных с первым делом Мандельштама (возникшим из-за стихотворения “Мы живем, под собою не чуя страны”). Или хороший разговор с кинорежиссером Александром Зельдовичем.

Забытая история Папуши – цыганской поэтессы Брониславы Вайс (к выходу сборника ее стихов на русском). Большая статья Глеба Морева, в которой, как он утверждает, наконец складывается истинная цепочка событий, связанных с первым делом Мандельштама (возникшим из-за стихотворения “Мы живем, под собою не чуя страны”). Или хороший разговор с кинорежиссером Александром Зельдовичем. Дизайн. Как связана форма бутылки соевого соуса Kikkoman со взрывом атомной бомбы в Хиросиме – список из десяти предметов, изменивших историю дизайна.

Искренне Ваши,

Семь Сорок