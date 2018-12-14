Не расстаться с бакланом

Добрый день!

Начнем с новостей орнитологии. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, прославившийся в августе прошлого года байкой про баклана, раздолбавшего своим мощным клювом крышу “Зенит-Арены” так, что она протекла, теперь признал, что баклана придумали, чтобы “переключить городскую повестку”. Сожалений Албин не испытывает: “Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом”, – сказал он журналистам. Новости, если без бакланов и уток, такие:

В Госдуму России внесли законопроект об автономной работе российского интернета.

Архангельский суд освободил активиста Сергея Мохнаткина. Но дело против него не закрыто, ему грозит новый (пятый) срок.

В Киеве проходит объединительный собор Украинской православной церкви. Накануне патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пожаловался на Украину папе римскому, архиепископу Кентерберийскому, а также Макрону, Меркель и генсеку ООН.

Парламент Косова проголосовал за создание армии.

Суверенный интранет

Сенатор Андрей Клишас работает не покладая рук: в среду он придумал, как очистить российский интернет от материалов, “выражающих в неприличной форме явное неуважение государству”, а в пятницу уже представил законопроект об обеспечении автономной от мировой сети работы российского сегмента интернета. Стоит ли продолжать называть интернетом этот национальный интранет, еще не обсуждалось. Одним из соавторов Клишаса по этому законопроекту стал Андрей Луговой, которого британские власти обвиняют в отравлении бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Здесь попытка объяснить, как это будет работать.

Ущерб от Навального

Прокуратура Петербурга подала иск на 11 млн рублей к координатору местного штаба Алексея Навального Денису Михайлову и пресс-секретарю движения "Весна" Богдану Литвину – за порчу зеленых насаждений во время митинга “Он нам не царь” 5 мая 2018 года. Объем дела составляет больше 300 листов. В качестве обеспечительной меры прокуратура требует арестовать имущество ответчиков. Ранее Денис Михайлов уже заплатил 300 тысяч рублей штрафа за организацию этого митинга.

В подмосковном Егорьевске подожгли больницу, расследование о нарушениях в которой накануне вышел на youtube-канале “Навальный.Live”. Репортаж-расследование подготовил профсоюз “Альянс врачей”: они установили, что больница не предоставляет пациентом лекарства и расходные материалы типа шприцов и капельниц, которые они должны получать бесплатно. По слухам, съемочная группа “России–1” уже сняла свой репортаж-опровержение.

Но зато протокол за неудаление фильма про российского премьера “Он нам не Димон” с youtube на Навального составлять почему-то не стали.

Заключенные, освобожденные, арестованные

Суд в Архангельске освободил из-под стражи 64-летнего активиста Сергея Мохнаткина, однако недавно заведенное против него уголовное дело (пятое по счету) не закрыто.

75-летнему ученому Виктору Кудрявцеву, арестованному по обвинению в госизмене, запретили свидания с родными после того, как он отказался признать вину и заключить сделку со следствием.

В Москве активистка Дарья Полюдова получила десять суток за одиночный пикет “Марш против власти”. Полюдова провела два года в колонии-поселении за попытку организовать "марш за федерализацию Кубани". На свободу она вышла в октябре 2017 года.

ФСБ задержала псковского вице-губернатора, и скоро мы, вероятно, узнаем за что, а на Урале начался процесс по делу “банды ФСБ”.

Глава российского МИДа Сергей Лавров объясняет признательные показания арестованной в США россиянки Марии Бутиной тем, что к ней применяли “своеобразные пытки”. Здесь рассказано, как это дело освещается в российской и зарубежной прессе.

В Европе неспокойно

Число погибших в результате теракта в Страсбурге во вторник возросло до четырех. Нападавший убит в перестрелке с полицией, дело расследуется как теракт.

Парламент Косова проголосовал за создание собственной пятитысячной армии взамен действующих сейчас четырехтысячных сил безопасности. НАТО не одобряет этого шага, США поддержали, косовские сербы возмущены. Президент Сербии Александр Вучич с пятницы до воскресенья инспектирует военные части на косовской границе и просит созвать заседание Совета безопасности ООН.

Религиозное

Сегодня в Украине проходит Объединительный собор украинской православной церкви. Накануне патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пожаловался на подавление свободы совести в Украине папе римскому и архиепископу Кентерберийскому и до кучи Макрону, Меркель и в ООН.

Предстоящее и далекое прошлое

В воскресенье состоится инаугурация избранного президента Грузии, а в Приморье пройдут губернаторские выборы. О настроениях в регионе рассказано тут.

В Будапеште в воскресенье ожидается крупная демонстрация протеста против принятых на уходящей неделе поправок к трудовому кодексу и судебной реформе.

Ну и Франция пока тоже не угомонилась.

Как Путин использовал свою корочку Штази, обнаруженную в дрезденских архивах на минувшей неделе, объясняется здесь.

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Семь Сорок