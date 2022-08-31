Крабы прощупывают оборону

Доброе утро!

В Москве в Центральной клинической больнице умер первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев. Ему был 91 год. Вот его интервью 2018 года, а вот разговор с документалистом Виталием Манским, снимавшим Горбачева в последние годы его жизни. В остальном так:

При обстреле центральных районов Харькова погибли пять человек, еще семеро ранены.

Украинская армия продолжает наносить удары по военным базам и коммуникациям в Херсонской области. Командование характеризует ситуацию на юге как сложную, но контролируемую.

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев и сегодня должна доехать до Запорожской АЭС.

Обвинение требует приговорить журналиста Ивана Сафронова к 24 годам по обвинению в госизмене.

Навального в третий раз за две недели отправили в ШИЗО. У него болит спина.

Немецкую компанию Riol Chemie подозревают в поставках компонентов для “Новичка” в Россию.

Военные сводки

В ночь на среду российская армия обстреляла Киевский район Харькова, власти города говорят о прямом попадании в жилой дом. Накануне при обстреле центральных районов города погибли пять мирных жителей, еще семь человек получили ранения. В ночь на вторник Россия обстреливала Кривой Рог (Минобороны РФ заявило об уничтожении цехов на предприятии “Интервзрывпром”) и Никопольский район Днепропетровской области, а также города и поселки Донецкой области: в Славянске пострадала база Красного Креста. Вот репортаж о многодетном семействе из села Переездное Бахмутского района Донецкой области: люди уже несколько месяцев сидят в подвале, но эвакуироваться не хотят, потому что “это все наше”.

Ситуацию на юге Украины украинское командование оценивает как “стабильно сложную, но контролируемую”. Днем во вторник Украина продолжала наносить удары по транспортной инфраструктуре и пунктам управления российской армии; в Херсоне слышалась стрельба и взрывы. Здесь ход военной операции в регионе комментирует депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, здесь – военный аналитик, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен. Хлань подчеркивает, что ВСУ держат всю Херсонскую область под артиллерийским контролем, О’Брайен описывает происходящее как “множество операций по прощупыванию”. Эксперт британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джастин Бронк говорит, что Украина заставляет российскую армию гадать о планах будущего наступления. Вероятно, подобные описания должны дать понять, что широкомасштабного контрнаступления у украинской армии пока не получается. По данным британской военной разведки, Россия усовершенствовала управление своими войсками на юге Украины.

Евросоюз создает специальную миссию для подготовки украинских военных, а на фронт прибывает все больше западной техники – вот репортаж о работе польской самоходной гаубицы “Краб”. Россия, судя по всему, получила от Ирана первую партию дронов – специалисты, впрочем, характеризуют их как “весьма примитивные” и часто некачественные. Военный эксперт Павел Лузин полагает, что к концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники.

Проблему с личным составом в России продолжают решать за счет заключенных: “Важные истории” сообщают, что сегодня в ивановской ИК-2 3 отслужат молебен для зеков, записавшихся в "ЧВК Вагнера". Вербовал их лично Пригожин – он рассказывал, как воевал в интересах России в Африке, где "отрезал уши неграм", как отсидел 10 лет, но смог искупить свои грехи и теперь "дважды Герой России".

Запорожская АЭС

Во вторник миссия из 14 экспертов Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла в Киев, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Сегодня миссия должна прибыть на Запорожскую АЭС, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские войска "намеренно обстреливают коридоры, по которым миссия МАГАТЭ должна добраться на ЗАЭС", чтобы предложить им альтернативный маршрут через Крым и оккупированные территории Украины.

Прилегающий к ЗАЭС город Энергодар в последние дни находится под постоянными обстрелами (стороны обвиняют в этих обстрелах друг друга). По словам украинского мэра города, жители в панике, но оккупационные власти не выпускают их на подконтрольную Украине территорию. Сейчас в Энергодаре остается примерно половина населения, в том числе большинство работников ЗАЭС.

Коллаборанты, отказники и антигерои

В Херсоне подорвали машину майора Снешина, назначенного оккупационными властями "начальником дежурной части ГИБДД" (он остался жив). Вот список перешедших на сторону России чиновников, убитых на оккупированных территориях.

Замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов признал, что видео о “мирном небе” над Херсоном, которое он выложил в сеть в понедельник, было записано в Воронеже: он утверждает, что ездит по городам России, встречаясь с разными людьми по работе.

В Украине суд официально признал жителя Сум коллаборантом и приговорил к году лишения свободы: в приговоре говорится, что он добровольно резал своих баранов для российских военных и ездил для них за водкой.

По данным источников The Insider, бывший украинский генерал и руководитель Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов, который, вероятно, передавал российским спецслужбам информацию о Чернобыльской АЭС, может получить убежище в России: главное условие – его свидетельство против президента Зеленского. Наумов уехал из Украины за несколько часов до российского вторжения, жил в Германии, а в июле был задержан в Сербии.

Бывший российский десантник Павел Филатьев, написавший после возвращения с войны в Украине книгу "ZOV" и осудивший действия армии России, приехал во Францию и попросил политическое убежище.

“Медиазона” рассказывает историю контрактника-отказника, прошедшего через четыре лагеря для отказников и угрозы убийством, и его отца, который не только писал заявления во все инстанции, но и вместе с другими родителями отправился в Луганск, чтобы вызволить сына.

“Кавказ.Реалии” публикуют рассказы родственников российских военных, которые по возвращении с фронта ведут себя не вполне нормально.

Вот история Игоря Мангушева, который вышел на сцену черепом защитника "Азовстали" и призвал к убийству всех носителей “идеи Украины”. Он, как выяснилось, человек известный.

Международное эхо войны

“Газпром” остановил поставки газа французской компании Engie – якобы в связи с неполной оплатой июльских поставок.

Углетрейдинговая компания племянницы Путина Анны Цивилевой переехала из Швейцарии в Дубай. Швейцария присоединилась к европейским санкциям, запрещающим экспорт угля из России.

Финский железнодорожный оператор списал все поезда “Аллегро”, которые курсировали между Петербургом и Хельсинки. У россиян, возвращающихся домой через финскую границу, стали изымать евро – в связи с тем, что ввоз в Россию валюты Евросоюза запрещен санкциями.

В немецкой компании Riol Chemie и нескольких связанных с нею фирмах, прошли обыски. Правоохранительные органы Германии подозревают их в производстве и поставках в Россию химического и биологического оружия, в том числе прекурсоров отравляющего вещества "Новичок".

В Африку прибыло первое судно с украинским зерном, закупленным для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. ЮНЕСКО поддержало заявку Украины о включении Одессы в список Всемирного наследия.

Германия и Франция предложили Евросоюзу рассмотреть "творческие пути" для борьбы с пропагандой в России и профинансировать курсы медиаграмотности для россиян. Медиаграмотным россиянам от этого не легче: вот история бывшего активиста псковского штаба Навального, который уехал учиться в Эстонию, а теперь борется за то, чтобы его оттуда не депортировали прямо на войну.

Раввин Воронежской области Авигдор Носиков сообщил, что уехал из России в Израиль и покинул свой пост (на самом деле уехал он сразу после начала войны, но полгода руководил жизнью общины удаленно.

Российская антивоенщина и борьба с ней

Секретарь генсовета “Единой России” Андрей Турчак заявил, что в России выпустят “правильный учебник истории”, в котором будут главы о “специальной военной операции” в Украине и “подвигах наших ребят”. О том, как руководство школ будет следить за использованием этого учебника, можно представить по делу учителя истории из Набережных Челнов Раушана Валиуллина: в связи с антивоенной позицией его лишили классного руководства (из-за чего он потерял в зарплате), а с началом учебного года установили в его классе видеокамеру, чтобы всегда держать под колпаком. То, что в 20 регионах России стоимость набора для школы превышает среднедушевой доход, никого не волнует.

Вне школы так:

Бывшему заключенному, который рассказал о пытках в ИК-9 Петрозаводска, назначили запрет определенных действий в качестве меры пресечения по делу о "фейках" про российскую армию: ему нельзя пользоваться интернетом и участвовать в массовых мероприятиях.

Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева за распространение “фейков” о российской армии (до 10 лет). Что именно стало поводом, не известно. Возможно, рассказы об убийстве Дарьи Дугиной.

Навального в третий раз за две недели отправили в штрафной изолятор – на этот раз на семь дней за “излишнюю политическую активность”. Навальный связывает давление с антивоенной активностью своих соратников. Адвокат политика сообщает, что в ШИЗО, где невозможно делать упражнения, у Навального обострились боли в спине, ему уже начали колоть обезболивающее. Соратники Навального опубликовали сокращенный вариант своего списка "разжигателей войны" (не 600, а 200 человек), составленный ими по просьбе британского МИД.

В отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана готово новое уголовное дело об оправдании терроризма, но ему пока не дают ход (сообщают источники в полиции). Пока его уголовно обвинили в “дискредитации” российской армии.

Суд в Москве арестовал на 15 суток 72-летнего политика Леонида Гозмана – по делу об отождествлении нацистской Германии и сталинского СССР (несколько лет назад Гозман написал в фейсбуке, что Сталин хуже Гитлера).

Мосгорсуд ликвидировал организацию Льва Пономарева "Горячая линия", занимавшуюся защитой прав человека в различных сферах жизни. Пономарев уехал из России в апреле.

Прокуратура потребовала признать экстремистской песню Оксимирона “Последний звонок” – в ней нашли “оправдание идеологии насилия”.

Суд в Москве оштрафовал стриминговый сервис Twitch на три миллиона рублей за отказ удалить интервью с советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Российское: госизмена, гостайна и прочее довоенное

Гособвинение запросило 24 года колонии журналисту Ивану Сафронову по делу о госизмене (максимальное наказание по этой статье 20 лет, но в данном случае срок получился больше из-за сложения наказания по двум эпизодам). В перерыве заседания перед прениями прокурор Эльвира Зотчик предложила Сафронову признать вину в обмен на 12-летний срок лишения свободы, но он отказался. Приговор вынесут 5 сентября, вот последнее слово, с которым Иван выступил в суде. Как следует из документов, доступ к которым получили журналисты Русской службы “Би-би-си”, причиной преследования Сафронова, скорее всего, стал его текст о поставках российских самолетов Су-35 Египту, вышедший в “Коммерсанте” в марте 2019 года – именно после этого текста за журналистом начали следить в рамках дела о госизмене.

В Москве по делу о незаконном получении сведений, составляющих гостайну, арестовали сотрудника “Бондюэль-Кубань” Дмитрия Блинова. Вторым обвиняемым по этому делу является фотограф Лана Сатор, снимающая заброшенные промышленные и военные объекты. Она задержана в Албании по обвинению в шпионаже. Пока не ясно, что связывает Сатор и Блинова.

Прокурор потребовал приговорить калининградских врачей Белую и Сушкевич к 13 годам колонии по делу о смерти недоношенного младенца. Ранее суд в Калининграде оправдал их по этому делу, но прокуратура обжаловала приговор и добилась пересмотра дела в Москве, где присяжные признали врачей виновными.

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, четыре часа избивавших в отделении местного жителя.

Суд в Ставропольском крае назначил условные сроки ингушским полицейским, отказавшимся разгонять митинг в Магасе против пересмотра административной границы с Чечней.

Вейшнория

В Беларуси признаны экстремистскими телеграм-чат адвокатов и соцсети государства Вейшнория, придуманного во время военных учений Беларуси и России в 2017 году в качестве одного из государств-агрессоров (вскоре после публикации фабулы учений у Вейшнории появились сайт, министерства и ведомства, а также соцсети).

Тиктокер приговорен к двум годам колонии за ролики с “оскорблениями Лукашенко”; двое минских инженеров получили три и два года за то, что во время антивоенного митинга они "шли" на отступавшего от них спиной силовика.

Жителя Гомельского района обвинили в госизмене за передачу данных о белорусских военных объектах телеграм-боту, “контролируемому иностранной державой”.

Россиянку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии за администрирование оппозиционных телеграм-каналов в компании с Романом Протасевичем, лишили вида на жительстве в Беларуси. Видимо, будут отдавать России.

Белорусский расследовательский центр утверждает, что мать Коли Лукашенко Ирина Абельская основала "Минскую международную гимназию", доходы которой превышают миллион долларов. При этом полученные от белорусских властей привилегии позволяют тратить на содержание гимназии бюджетные деньги.

Шесть ссылок

Тридцатые. Рассказ о выставке "Сандармох, где у деревьев есть лица", которая должна была пройти в Петербурге и Праге, но в итоге открылась только в столице Чехии (с объяснениями почему). Или отрывок из книги Ульриха Клана и Дитера Неллеса “Пламя еще пылает: Рейнские анархо-синдикалисты/(ки)в Веймарской республике времен фашизма” (1986) – об антифашистском сопротивлении в Рейнланде в период с 1930 по 1933 годы.

Рассказ о выставке "Сандармох, где у деревьев есть лица", которая должна была пройти в Петербурге и Праге, но в итоге открылась только в столице Чехии (с объяснениями почему). Или отрывок из книги Ульриха Клана и Дитера Неллеса “Пламя еще пылает: Рейнские анархо-синдикалисты/(ки)в Веймарской республике времен фашизма” (1986) – об антифашистском сопротивлении в Рейнланде в период с 1930 по 1933 годы. История всего. Прошлое и будущее пиратства – от “музыки на костях” до торрентов. Или краткая всемирная история контрацепции.

Прошлое и будущее пиратства – от “музыки на костях” до торрентов. Или краткая всемирная история контрацепции. Шмели и красавицы. Рассказ о критериях, на основании которых животных включают в категорию способных ощущать боль, и объяснение, почему шмелям и ракам пока не светит туда войти. Или отрывок из книги Каролин Дей “Чахоточный шик. История красоты, моды и недуга” (изд-во “НЛО”) – о том, как туберкулез повлиял на стандарты женской красоты.

Искренне Ваши,

Семь Сорок