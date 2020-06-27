Творец соприкасается с деньгами

Доброе утро!

Сегодня в России будет всенародный выпускной – он пройдет по телевизору, а Путин выпускников уже поздравил. Если вам кажется, что его в последнее время как-то много, то вот вам еще:

Суд вынес условные приговоры по делу “Седьмой студии”. Серебренников, Итин и Малобродский должны будут возместить Минкульту128,9 млн рублей.

В первый день голосования за инициированные Путиным поправки к Конституции проголосовали свыше 10 млн россиян, явка на электронном голосовании достигла 66%.

Лукашенко в третий раз собрался менять Конституцию Беларуси.

Суточный прирост случаев Covid-19 в России упал ниже 7 тысяч; в южных штатах США возвращают уже отмененные ограничения.

Показательная порка

Мещанский суд Москвы признал всех четверых обвиняемых по делу “Седьмой студии” виновными, сроки они получили условные:

Режиссер Кирилл Серебренников – три года условно, 800 тысяч штрафа и три года испытательного срока. Он не может менять место жительства и обязан встать на учет.

Бывший гендиректор “Седьмой студии” Юрий Итин получил три года условно и 200 тысяч штрафа.

Бывший генпродюсер Алексей Малобродский – два года условно и 300 тысяч штрафа.

Бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум – 100 тысяч штрафа, от выплаты которого ее освободили.

Кроме того, Серебренников, Итин и Малобродский должны будут возместить якобы нанесенный Минкульту ущерб – 128,9 млн рублей ($1,84 млн), арест с их имущества не снят. Итину и Малобродскому запрещено в течение двух лет заниматься административной деятельностью в сфере культуры. Защита будет обжаловать приговор.

Поддержать обвиняемых к зданию суда пришли сотни человек, приговор судья читала почти пять часов, вот репортаж. На выходе из суда Серебренников поблагодарил собравшихся за поддержку. Здесь видеорепортаж о том, как провел этот день Алексей Малобродский.

Глава Минкульта Ольга Любимова, комментируя решение суда, подчеркнула, что ущерб Минкульту был нанесен большой, но добавила, что ее ведомство разработало законопроект, разделяющий полномочия худруков и директоров учреждений культуры, чтобы исключить “подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами”. Тот факт, что все спектакли, деньги на которые были якобы украдены, успешно поставлены, она не вспоминала.

Деятели культуры осудили приговор (вот подборка), документалист Виталий Манский назвал процесс “показательной поркой, направленной на креативный класс”, писательница Людмила Улицкая говорит, что это сигнал для всех, кто работает в сфере культуры за госсчет: государство требует, чтобы его обслуживали идеологически.

Правда в первой инстанции

ЦИК России отрапортовал, что за первый день “голосования до дня голосования” проголосовали свыше 10 млн россиян, к концу второго дня явка на онлайн-голосовании, которое проводится в двух регионах, достигла 66%. Глава УИКа в Омской области выиграла квартиру в лотерею – и это даже не противозаконно, члены избиркомов могут участвовать в этой лотерее.

Журналиста “Дождя” Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды, опросила полиция. В квартире арестованного на 15 суток Петра Верзилова прошел второй обыск. Активиста Виктора Немытова, в четверг протестовавшего на Красной площади против этого голосования, арестовали на 20 суток. Возможно, в ИВС его будут принуждать голосовать – во всяком случае, в СИЗО “Бутырка”, где уже полтора года сидит аспирант мехмата МГУ анархист Азат Мифтахов, принуждают.

“Медуза” выяснила, что система контроля за явкой на голосование сотрудников крупных компаний и госструктур votely.ru работает на госсерверах регионов, то есть функционирует при полной поддержке государства и, вероятно, по его заказу. Сам этот учет, как и принуждение к голосованию, для которого он создан, незаконны.

Институт русского языка РАН пытался предотвратить грубую грамматическую ошибку в бюллетене, но безуспешно. Песков, правда, сказал, что прислушается к мнению лингвистов, хотя для принятия поправок это неважно. Но признать правдой фотографии и видео избиркомов на пеньках у колодца он не готов: “Отказываемся воспринимать публикации в каких-то интернет-ресурсах как правду в первой инстанции”. Ну понятно: с правдой в первой инстанции он знаком лично.

В этом свете непонятно, конечно, зачем одной из одобряемых сейчас поправок в Конституцию вводится Госсовет – есть предположение, что его просто забыли убрать оттуда после внесения туда обнулительной инициативы Терешковой.

На Ставрополье меж тем у 50 членов избиркомов выявлен коронавирус.

Вирус возвращается

По официальным данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России упал до 6800, это самый низкий показатель с апреля. За сутки умерли 176 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 8781, за день в Москве скончались еще 20 человек. В Россию разрешили приезжать иностранным специалистам. Московские медики жалуются на то, что им недоплатили обещанные Путиным “коронавирусные прибавки”.

Общее число инфицированных в мире приближается к 10 млн, число жертв пандемии – к полумиллиону. На юге США, в штатах Флорида и Техас, вновь будут закрыты кафе и бары. В этих штатах, а также Аризоне, будут отложены планы дальнейшего смягчения противоэпидемических ограничений. В четверг в стране был отмечен рекордный суточный прирост количества инфицированных – более 40 тысяч.

Ограничительные меры частично восстанавливаются в Черногории, в Сербии тоже растет число новых случаев. Рекордное количество новых случаев Covid-19 зафиксировано в Кыргызстане; в Таджикистане, по данным журналистов, серьезно занижается смертность.

Российское повседневное

В Воронеже погиб призывник из Иркутской области – его мать говорит, что получила из военной части "изрезанное" тело со следами пыток и вырванной гортанью. Официальная причина смерти – самоубийство.

В Москве завели уголовное дело о халатности в отношении полицейского, который не стал посылать наряд в квартиру, где муж бил жену – вскоре она умерла.

Ольга Романова объявила о закрытии фонда “Русь сидящая”. Это связано с судебным иском к фонду. Организация будет работать без юрлица и счетов.

“Отрытые медиа” опубликовали обзор российских охотничьих угодий: площадь, по размерам соответствующую двум Бельгиям, принадлежит крупнейшим госкомпаниям – "Газпрому", ВТБ, "Роснефти", "Ростеху", "Ростелекому", а также их топ-менеджерам, губернаторам, сенаторам, депутатам, друзьям Путина и лидерам списка Forbes.

Все остальное

Президент Беларуси решил в третий раз поменять Конституцию. Зачем ему это, здесь объясняет политолог Александр Федута: Лукашенко задумался о преемнике.

В Турции вынесли еще 121 пожизненный приговор по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

В столице Казахстана у посольства Китая задержаны пикетчики, требовавшие освобождения своих родных из “лагерей перевоспитания” в Синьцзяне.

Шесть человек получили ранения при нападении с ножом в центре Глазго. Нападавший убит. Полиция утверждает, что дело не связано с терроризмом.

Российского хакера Буркова, выданного Израилем, приговорили в США к 9 годам тюрьмы.

Демократы в Конгрессе США проголосовали за признание города Вашингтона новым штатом. Республиканцы в Сенате и президент Дональд Трамп уже заявили, что заблокируют это решение.

Ссылки для чтения

История. Отрывок из книги Теодора Линднера “История Ганзы” о нелегкой жизни европейских коммерсантов в средневековом Новгороде. Или рассказ о судьбе одного из создателей танка Т-34 Адольфа Дика (10 лет лагерей и 17 лет ссылки).

Отрывок из книги Теодора Линднера “История Ганзы” о нелегкой жизни европейских коммерсантов в средневековом Новгороде. Или рассказ о судьбе одного из создателей танка Т-34 Адольфа Дика (10 лет лагерей и 17 лет ссылки). Философия. Доклад Бруно Латура 2011 года – о традиционной дихотомии души и тела и о том, как она не дает современной психиатрии осмыслить массу проблем. Или философско-политический текст Юка Хуэя “О несчастном сознании неореакционеров” (2017) – эта самая “неорекация” продолжается уже долго, пора ее как-то понять.

Доклад Бруно Латура 2011 года – о традиционной дихотомии души и тела и о том, как она не дает современной психиатрии осмыслить массу проблем. Или философско-политический текст Юка Хуэя “О несчастном сознании неореакционеров” (2017) – эта самая “неорекация” продолжается уже долго, пора ее как-то понять. Социальное. Разговор с социологом Григорием Юдиным об основных идеях его книги “Общественное мнение, или Власть цифр” и о том, какие практические выводы для россиян из нее следуют. Или большое интервью с адвокатом Мари Давтян, одним из авторов законопроекта о домашнем насилии.

Разговор с социологом Григорием Юдиным об основных идеях его книги “Общественное мнение, или Власть цифр” и о том, какие практические выводы для россиян из нее следуют. Или большое интервью с адвокатом Мари Давтян, одним из авторов законопроекта о домашнем насилии. Мемуары. Два отрывка из книги воспоминаний Андре Асимана “Из Египта”: первый, второй (Асиман – автор романа “Назови меня своим именем”, фильм по которому многие наверняка видели).

Два отрывка из книги воспоминаний Андре Асимана “Из Египта”: первый, второй (Асиман – автор романа “Назови меня своим именем”, фильм по которому многие наверняка видели). Поп-наука. Отрывок из книги Полины Лосевой “Против часовой стрелки: Что такое старение и как с ним бороться” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о свободнорадикальной теории старения. Или краткая история эндокринологии.

Отрывок из книги Полины Лосевой “Против часовой стрелки: Что такое старение и как с ним бороться” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) о свободнорадикальной теории старения. Или краткая история эндокринологии. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок