Почему санкции не работают

Доброе утро!

Когда весной 2014 года Россия аннексировала Крым, и в ответ стали вводиться международные санкции, казалось, что экономическая жизнь на полуострове заглохнет. Но этого не произошло: сотни компаний эти санкции обходили и обходят, а в ЕС – да и в Украине – просто закрывают на это глаза. Читайте масштабное расследование Настоящего Времени и проекта “Муниципальный сканер” – о том, как нарушала санкции компания, перевозившая в Крым “зеленых человечков”, как жена комика из “Квартала 95” продолжает владеть отелем в Крыму, как крымский алкоголь ловко меняет происхождение в зависимости от того, где он продается, и многое другое. А новости такие:

Навальный нашел у ведущей “России 1” Наили Аскер-заде роскошную яхту и бизнес-джет, связанный с госбанком ВТБ. У Аскер-заде и главы ВТБ Костина – большая любовь.

Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать Владимира Цемаха – одного из главных свидетелей по делу о крушении MH-17.

Путин и председатель Си запустили газопровод “Сила Сибири”.

Китай ввел санкции в отношении США в связи с протестами в Гонконге.

Путин деятельный

Президент России подписал законы, которые на минувшей неделе успел одобрить Совет Федерации: теперь практически любого человека в России можно объявить “иностранным агентом”, на продающиеся в России смартфоны с 1 июля будут в обязательном порядке устанавливать российские приложения (пока не ясно, какие именно), свастику при условии осуждения нацизма показывать снова можно, штрафы за повторный отказ предоставить ФСБ ключи шифрования мессенджеров сильно выросли.

Совместно с председателем КНР Си Цзиньпином Путина запустил газопровод “Сила Сибири”. Вот тут перспективы этого проекта оценивает газовый аналитик Михаил Крутихин.

“Мы с тобой одной крови”

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выяснил, что телеведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде пользуется бизнес-джетом Bombardier Global 6000 и 62-метровой яхтой SEA&US. Самолет удалось связать с госбанком ВТБ, но вообще-то расследование начинается с романтической таблички, установленной на одной из скамеек в нью-йоркском Центральном парке: ANDREY KOSTIN. Don’t forget we are of the same blood. I LOVE YOU. NAILYA 2015. Прикрутить к скамейке такой “знак внимания” стоит не менее 10 тысяч долларов. На этом фоне как-то меркнет даже внушительный список недвижимости, которой владеет Аскер-заде (его ФБК тоже представил).

Бывший комиссар движения “Наши” и депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство, живет в Мюнхене и работает в IT-компании Acronis, созданной давно уехавшими из России выпускниками московского физтеха. Вот здесь он сам объясняет, как из нашиста превращаются в баварского айтишника.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассказало, как именно редактировалась база данных Московской антидопинговой лаборатории. Этим занимался муж главы лаборатории, который работает там сисадмином.

И вот рассказ о черных схемах финансирования предвыборных кампаний “Единой России”, очень занимательно.

Тюрьма и наркотики

Суд отклонил жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия. Судья согласилась с прокурором, что следствие не бездействует, но как именно оно не бездействует, мы знать не можем, потому что материалы дела засекречены.

Журналиста Голунова хотели посадить за распространение наркотиков – сейчас четверть заключенных в России сидят именно по этой статье. Распространении считается доказанным, если у человека обнаруживают больше определенной массы вещества. Но время идет, и вот уже справедливороссы собираются вносить в Госдуму законопроект об уголовном наказании за употребление наркотиков – тогда сажать можно будет вообще за любую массу вещества.

Сидеть при этом лучше не становится: из 44 сообщений заключенных о насилии в колониях лишь одна приводит к уголовному делу.

Вокруг света

Сегодня в Лондоне открывается юбилейный саммит НАТО – организация отмечает 70-летие.

Китай ввел санкции в отношении США из-за поддержки протестов в Гонконге со стороны Вашингтона. Китая с понедельника приостановил рассмотрение запросов на посещение Гонконга американскими военными кораблями и самолетами. Кроме того, санкции введены против НКО – Human Rights Watch, Национального фонда демократии и Freedom House, потому что, по мнению китайских властей, они разжигают.

Премьер Мальты пообещал уйти в отставку в связи с делом об убийстве местной журналистки – этого уже несколько лет требуют активисты.

Парламент Азербайджана решил самораспутиться, досрочные выборы пройдут в ноябре 2020 года и, по мнению, оппозиции приведут к еще большей консолидации власти в руках семейства Алиевых.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью сразу нескольким западным изданиям. Он утверждает, что у него есть план “Б” на случай безрезультатного четырехстороннего саммита в Париже, и этот план “Б” – не наступление на Донбассе.

Нидерланды обвинили Россию в отказе выдать Владимира Цемаха – важнейшего свидетеля по делу о крушении MH17 над Донбассом. Но это никак не повлияет на судебные слушания, которые должны начаться 9 марта 2020 года.

Культура и около

Предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации агентство Bloomberg, потому что его владелец Майкл Блумберг тоже выдвинулся в президенты.

Роскомнадзор заблокировал домен фотобанка Shutterstock из-за фотографии с флажком России в неуважительном контексте.

Amazon снял с продажи елочные игрушки с фотографиями Аушвица (но коврик для мыши Birkenau Jewish Death некоторое время после этого еще оставался в продаже).

Луганский мединститут получил российскую аккредитацию.

Фестиваль женского искусства в Кыргызстане сильно не понравился местным националистам. Директор музея была вынуждена уволиться из-за угроз.

В Париже умер писатель, издатель журнала “Ковчег” Николай Боков (он уехал из СССР в 1975 году).

Шесть ссылок

Американская классика. Разговор с импровизатором и музыкантом, изобретателем минимализма Терри Райли или фрагмент о художнице Ли Краснер из книжки Мэри Габриэль “Женщины Девятой улицы” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”).

Разговор с импровизатором и музыкантом, изобретателем минимализма Терри Райли или фрагмент о художнице Ли Краснер из книжки Мэри Габриэль “Женщины Девятой улицы” (изд-во “Манн, Иванов и Фербер”). Шпалеры и хорроры. Ликбез искусствоведа Дильшат Харман о шпалерах разных эпох и о том, как их смотреть. Или рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах Туринского кинофестиваля, темой которого в этом году был страх.

Ликбез искусствоведа Дильшат Харман о шпалерах разных эпох и о том, как их смотреть. Или рассказ Дмитрия Волчека о лучших фильмах Туринского кинофестиваля, темой которого в этом году был страх. Краеведение. Рассказ о первом московском небоскребе, доме Нирнзее, и судьбе самого Нирнзее, которую удалось выяснить через сто с лишним лет после его исчезновения из Москвы. Или рассказ о жизни в Выборге и Сортавале через 80 лет после начала Зимней войны.

Искренне Ваши,

Семь Сорок