Критерии бедности

Доброе утро!

“Единая Россия” подготовила законопроект, запрещающий библиотекам уничтожать советскую печатную продукцию времен Второй мировой войны. Вся остальная пусть горит синем пламенем:

Навального увезли из СИЗО в Кольчугине (куда – неизвестно). Комитет министров при Совете Европы призвал Россию немедленно его освободить.

В Беларуси сухую голодовку держат сразу четверо политзаключенных.

В Аргентине продолжается суд по делу о кокаине в российском посольстве.

Отрицающий ковид президент Танзании исчез.

Где Навальный?

В пятницу адвокатов Алексея Навального, с утра находившихся в СИЗО №3 города Кольчугина, не пускали к подзащитному, чтобы в два часа дня сообщить, что Алексей убыл. Куда – неизвестно. Источник ТАСС, как и две недели назад, утверждает, что Навальный уехал в ИК №2 в городе Покрове (и, возможно, ошибается, как и две недели назад). “Ведомости” тоже утверждают, что отбывать срок Навальный будет в Покрове (вполне вероятно, что у ТАСС и “Ведомостей” теперь один и тот же источник).

В тот же день Комитет министров при Совете Европы, контролирующий исполнение решений ЕСПЧ, призвал Россию незамедлительно освободить Навального и отменить приговор по делу “Ив Роше”. В следующий раз Комитет вернется к вопросу о Навальном в июне и, если он до тех пор не будет освобожден, примет промежуточную резолюцию о сложной ситуации, которая требует "особого внимания".

В Москве за участие в акции 23 января в поддержку Навального задержан депутат Мосгордумы и бывший председатель партии “Яблоко” Сергей Митрохин. По данным нижегородского портала NN.ru, рабочим ГАЗа предлагали премии от трех до восьми тысяч рублей за свидетельские показания против участников митингов в поддержку Навального (рабочий должен был прийти на акцию, а потом написать заявление в полицию; многие согласились). Росздравнадзор признал нарушением визит росгвардейца в больницу к Маргарите Юдиной, сбитой с ног ударом в живот на митинге в Петербурге 23 января (теперь больницу, скорее всего, оштрафуют, а росгвардеец пока никак не пострадал).

Здесь идею создания специального пула журналистов для освещений акций протеста комментирует преподаватель журфака МГУ и член Совета по правам человека при Путине Иван Засурский.

Скрип других гаек

В Чечне возбуждено еще одно уголовное дело о публичном оправдании терроризма в отношении живущего в Великобритании чеченского диссидента Ахмеда Закаева.

Бывшему журналисту “Коммерсанта” Ивану Сафронову, который с августа сидит в Лефортово по обвинению в госзимене, не разрешили поговорить по телефону с 12-летней племянницей. Разговоры с другими членами семьи тоже запрещены, потому что “могут быть использованы обвиняемым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы”.

В заключении экспертизы следствия по делу якутского шамана Александра Габышева утверждается, что при задержании он мог сам нанести себе травмы “теменной части головы”.

Протоиерея Андрея Винарского отстранили от должности настоятеля двух приходов в Еврейской автономной области из-за участия в акциях в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Вот история череповецкого правозащитника Григория Винтера, обвиняемого по делу о “коронавирусном фейке”. В рамках этого дела его на некоторое время поместили в СИЗО, где, по его словам, избивали. Когда он подал заявление о пытках, ему пообещали уголовное дело за клевету.

Суверенный рунет

Telegram по требованию Роскомнадзора заблокировал крупнейшего бота для поиска по базам данных “Глаз бога”. Создатели бота перезапустили его через час.

Вот пояснения по поводу номеров телефонов и личных данных граждан в деле московского муниципального депутата Юлии Галяминой, приговоренной к двум годам условно за “организацию митинга посредством постов в соцсетях” по “дадинской” статье. “ВКонтакте” по требованию следствия предоставила данные пользователей, лайкнувших посты Галяминой с призывом выйти на акцию: на упомянутых в обвинительном заключении шести постах стоят 163 уникальных лайка, 158 из них есть в списке следствия. Потом следователи проверили, регистрировались ли телефоны этих людей на вышках сотовой связи в районе Пушкинской площади, куда призывала прийти Галямина. Несколько таких обнаружилось, что и легло в основание обвинения. Молчи, скрывайся и не лайкай.

Компании Avast удалось обнаружить в России более шести тысяч камер видеонаблюдения с открытым доступом: это грозит не только утечкой данных, но и позволяет организовать нелегальную систему видеонаблюдения, к которой можно подключить и модули распознавания лиц. Не выходи из комнаты.

Кому на Руси жить хорошо

Минтруд разработал “критерии бедности”, позволяющие претендовать на получение пособий на детей. Теперь мало иметь низкие доходы – надо еще не иметь “существенного” имущества (например, новой мощной машины). Если есть – значит, не бедный.

Сколько на самом деле получают в России вузовские преподаватели, подробно объясняется тут (“существенного” имущества на эти деньги не приобретешь).

И вот занимательный путеводитель по чеченским госзакупкам: 40 млн рублей на содержание газона у здании администрации и управделами главы республики и пр.

Сухие голодовки

Автор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик объявил сухую голодовку и попытался порезать руки на глазах у следователя после того, как ему предъявили новое обвинение. Сейчас сухую голодовку держат четверо белорусских политзаключенных – одного из них, гродненского музыканта Игоря Банцера, обвиняют в хулиганстве за то, что 5 сентября 2020 года он якобы танцевал без трусов перед милицейской машиной. На самом деле на нем были стринги (есть видео), а свое выступление он называет художественным перформансом и отказывается верить, что “в 2020 году мой член подорвал авторитет государственной власти Республики Беларусь”. Здесь правозащитник Алесь Беляцкий (тоже сидевший) объясняет, в каких условиях находятся в Беларуси политзаключенные и что побуждает их голодать и резать вены.

Генпрокуратура Беларуси сочла слишком мягким полугодовой срок журналистке Екатерине Борисевич и опротестовала приговор суда (Борисевич написала статью, в которой доказывала, что убитый в центре Минска Роман Бондаренко не был пьян, как заявлял Лукашенко). Вместе с Борисевич был осужден врач, якобы передавший ей данные медэкспертизы. В Гродно задержан журналист-расследователь Денис Ивашин – в чем его обвиняют, пока не известно. Страшно ли быть журналистом в Беларуси, здесь рассказывают родственники уже осужденных репортеров, их коллеги и студенты журфаков.

Быть администратором дворовых чатов тоже страшно: белорусские силовики выявили более тысячи местных чатов “экстремистской направленности” и пригрозили их администраторам тюрьмой.

Польша объявила о высылке двух белорусских дипломатов.

Вокруг света

В Крыму после обысков у Свидетелей Иеговы задержан один человек.

В Аргентине идет суд по делу о чемоданах кокаина в российском посольстве, вот репортаж.

Спортивный арбитраж в Лозанне отклонил просьбу России об использовании на Олимпийских играх в Токио песни "Катюша" вместо национального гимна.

Посол США в ООН обвинил Китай в геноциде уйгуров.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России подрос до 9 794. Число инфицированных в стране с начала эпидемии составило 4 млн 370 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 91 220 человек (+486 за сутки). По данным департамента здравоохранения Москвы, смертность в городе в январе выросла на 33%, а в феврале – на 21% по сравнению с теми же месяцами 2020 года. Депздрав оперирует не статистикой оперативного штаба, а данными Росстата.

Надежда на привычные путешествия: по данным Bloomberg, в ЕС сформировалась группа государств, выступающих за смягчение правил въезда для граждан стран, не входящих в ЕС (предлагается впускать вакцинированных, переболевших или предоставивших отрицательный тест). Все это, возможно, будет обсуждаться на саммите ЕС в марте, если ситуация в самом ЕС не ухудшится (что не факт – Италия, например, возвращает карантин на Пасху и уже сейчас ужесточает ограничения в некоторых регионах).

У президента Армении, отмечавшего новый год в Лондоне, возникли осложнения после COVID-19. Президент Танзании, целый год публично высмеивавший пандемию, куда-то исчез (по данным оппозиции, он умирает в больнице – не то в Найроби, не то в Индии).

Ссылки для чтения

Путь. Рассказ филолога Андрея Соловьева об истории травелога как жанра и главных травелогах в русской литературе XVIII-XIX веков. Или разговор с писательницей Оксаной Васякиной о ее романе “Рана”, который строится вокруг путешествий с прахом ее матери.

Рассказ филолога Андрея Соловьева об истории травелога как жанра и главных травелогах в русской литературе XVIII-XIX веков. Или разговор с писательницей Оксаной Васякиной о ее романе “Рана”, который строится вокруг путешествий с прахом ее матери. Набоков. Эссе Константина Львова о набоковских сновидениях – к выходу книги “Я / сновидения Набокова”, составленной Геннадием Барабтарло. Или рассказ литературоведа Андрея Бабикова о стихотворении Набокова, написанном от лица Супермена, которое он нашел в архиве Эдмунда Уилсона, перевел и откомментировал.

Эссе Константина Львова о набоковских сновидениях – к выходу книги “Я / сновидения Набокова”, составленной Геннадием Барабтарло. Или рассказ литературоведа Андрея Бабикова о стихотворении Набокова, написанном от лица Супермена, которое он нашел в архиве Эдмунда Уилсона, перевел и откомментировал. Музыка. Отрывок из книги “Гленн Гульд берет интервью у Гленна Гульда о Гленне Гульде” (изд-во Jaromír Hladík press). Или история московского рок-андеграунда конца 1980-х.

Отрывок из книги “Гленн Гульд берет интервью у Гленна Гульда о Гленне Гульде” (изд-во Jaromír Hladík press). Или история московского рок-андеграунда конца 1980-х. Антропология. Разговор о корнях и родине с Сергиушем Ничипоруком – русином, жителем города Хайнувка в польской части Беловежской пущи, специалистом по строительству деревянных домов. Или беседа с жителем Бурятии Андреем Распутиным, который бросил адвокатскую работу и уже четвертый год живет в глухой тайге, чем страшно доволен.

Разговор о корнях и родине с Сергиушем Ничипоруком – русином, жителем города Хайнувка в польской части Беловежской пущи, специалистом по строительству деревянных домов. Или беседа с жителем Бурятии Андреем Распутиным, который бросил адвокатскую работу и уже четвертый год живет в глухой тайге, чем страшно доволен. Инженерия. Рассказ о том, как Лу Оттенс изобрел аудиокассету, а потом ее уничтожил. Или прогнозы о том, из каких материалов будет сделано наше будущее (спойлер: из мусора и умной кожи).

Рассказ о том, как Лу Оттенс изобрел аудиокассету, а потом ее уничтожил. Или прогнозы о том, из каких материалов будет сделано наше будущее (спойлер: из мусора и умной кожи). Больше интересных текстов, интервью и актуальных репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени.

Искренне Ваши,

Семь Сорок