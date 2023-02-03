Кресты на бортах “Леопардов”

Доброе утро!

1 февраля посреди калмыцкой степи упал и взорвался беспилотник, взрыв запечатлен на видео. Кому он принадлежал и куда летел, не известно. Известно вот что:

Украина настолько нуждается в дальнобойных ракетах, что готова взять на себя обязательства перед союзниками не бить ими по территории России.

США могут разрешить третьим странам отправить Украине истребители F-16.

Северная Корея отправит своих граждан на “восстановление” Донбасса.

Перед приездом Путина в центре Волгограда ограничили движение транспорта, закрыли Мамаев Курган и отключили мобильный интернет.

Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным в двух убийствах и покушении на убийство в 2000-е годы.

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий без суда отправлять под арест военнослужащих.

Команда Навального нашла в Италии и Черногории виллы единороссов, которые регулярно ругают НАТО и восхваляют Путина в российском телеэфире.

Киев потребовал от властей Грузии “прекратить издеваться” над Саакашвили и вернуть его в Украину.

Назад, в историю

Российское министерство образования и науки утвердило концепцию преподавания истории в вузах – этот предмет теперь будут читать студентам всех специальностей. Особое внимание уделяется “историческому опыту строительства российской государственности на всех его этапах” и ключевой роли сильной центральной власти в этом процессе. При рассказе о проблемах рекомендовано избегать “очернительства”, а вторжение в Украину сказано объяснять “отказом США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России” и “подготовкой украинским режимом силового захвата республик Донбасса”. Курс начнут читать с 1 сентября; сложно сказать, как будет выглядеть к тому моменту это и так нескладное объяснение.

В четверг в Волгограде, переименованном в Сталинград на время празднования 80-летия победы в Сталинградской битве, прошел военный парад. Губернатор области Андрей Бочаров на этом мероприятии не присутствовал – предположительно, потому что сидел на карантине перед встречей с Путиным. Появление Путина в городе было ознаменовано перекрытиями всего и вся (цветы на Мамаевом кургане он возлагал в абсолютном одиночестве) и глушением интернета. В преддверии торжеств бюджетникам дали выходные, чтобы они не отсвечивали, а с активистами провели профилактические беседы с просьбой “не совершать ошибок прошлого”. Путин выступил на торжественном вечере по случаю исторической годовщины и сказал: “Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками "Леопард", на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками бандеровцев”. Путин заверил волгоградцев, что России есть чем ответить на поставки “Леопардов”: “применением бронетехники дело не закончится” (особо отважные могут посмотреть видео).

В то же время околокремлевские источники утверждают, что в послании Федеральному собранию, оглашение которого Путин собирается приурочить к годовщине своего вторжения в Украину, речь пойдет о сугубо мирных материях – в основном о социальной поддержке россиян. Обычным людям, объяснит Путин, нечего беспокоиться: современное оружие защитит их от любых военных угроз. Войну в Украине планируется подать как самоотверженную борьбу России против “колониализма” и за “многополярный мир”.

Украинцы, зная путинскую страсть к годовщинам, ожидают к 24 февраля нового российского вторжения, в котором, по данным Минобороны Украины, будут задействованы до полумиллиона мобилизованных. Откуда и куда двинутся эти массы, остается неизвестным. Угадать планы украинского командования тоже никто не берется.

Военные сводки

Зато более или менее ясны намерения вагнеровцев в Донецкой области: они планируют захватить Бахмут и потом направить все силы на захват Константиновки – крупнейшего транспортного узла всего региона. Навстречу ЧВК Вагнера с юга должны наступать – после захвата Угледара – части регулярной российской армии. Ни Бахмут, ни Угледар пока не захвачены, и к отступлению украинская армия, по словам находящегося сейчас в Бахмуте майора Максима Жорина, не готовится. Снабжать войска и осуществлять эвакуацию мирных жителей по-прежнему можно – вот история эвакуации из Бахмута шестилетней Арины. В осажденном городе остаются около 200 детей.

В четверг новым ракетным обстрелам подвергся Краматорск Донецкой области – пять человек получили ранения, повреждены жилые дома, поликлиника, школа. Жертвами нанесенного накануне ракетного удара по жилому дому стали три человека, больше 20 ранены: вот видео с места трагедии, а вот военные фотографии последних дней.

Украина продолжает добиваться от Запада поставок все новых вооружений. Министр обороны Алексей Резников публично пообещал западным партнерам не стрелять по территории России в случае поставок Киеву крайне необходимых дальнобойных ракет. Поставлять Украине боевую авиацию США не готовы, но, по данным высокопоставленного источника Politico в Пентагоне, могут разрешить делать это третьим странам. Отправку истребителей в Украину не исключают теперь и в Великобритании.

Северная Корея, со своей стороны, решила отправить своих граждан на “восстановление” Донбасса: эти граждане должны быть военными или полицейскими и обязательно женатыми (оставленная дома семья должна предотвращать дезертирство). Действительно ли они будут заниматься “восстановлением”, не известно, но если это так, то им было бы полезно знать о пожаре в строительных бытовках в аннексированном Севастополе, унесшем жизни восьми человек. Погибшие строили трассу “Таврида”, связывающую Керчь, Симферополь и Севастополь.

Когда и чем закончится война, сказать по-прежнему невозможно. В Пентагоне, по слухам, не верят, что Украине удастся отвоевать Крым. Глава российского МИД Сергей Лавров как будто указал на следующую цель для российского вторжения, объявив, что Запад делает из Молдовы новую “анти-Россию”: раньше “анти-Россией” была Украина, но в сознании Лаврова ее, похоже, уже нет. Здесь заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили о необходимости возврата Грузии ее оккупированных Россией территорий по итогам войны в Украине комментируют грузинский и украинский политологи.

Война, вид из России

В Госдуму внесен законопроект о дисциплинарном аресте военнослужащих без суда в период мобилизации. Юристы называют его антиконституционным: основной закон допускает возможность ареста без суда только в условиях чрезвычайного положения.

Гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска приговорил к трем годам условно военнослужащего, который дважды самовольно покидал место службы, чтобы не попасть на войну в Украине.

Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Пешков по делу о госизмене. В чем состояла госизмена, не известно – дело засекречено, но предыдущий арест никому не известного студента по этой статье был связан с его гипотетическим намерением воевать на стороне Украины.

“Би-би-си” публикует интервью с бывшим российским офицером, который после нескольких месяцев службы в Украине бежал домой, где был с позором уволен из армии, а после объявления “частичной мобилизации” уехал за границу. Он рассказывает о жестоком обращении россиян с украинскими военнопленными, физических и психологических пытках, грабежах и мародерстве.

Война усилила позиции двух не самых приятных деятелей: один продолжает раздавать руководящие должности в Чечне своим многочисленным юным племянникам, а значимость второго, по мнению Татьяны Становой, сильно преувеличена – пока Путин остается в России верховным арбитром, возвышения Пригожина можно не бояться. Что будет после, попросту непредсказуемо.

За первый год войны, по данным Росстата, численность населения России сократилась на 555 тысяч человек; сама Россия опустилась на 22 позиции в "Индекс демократии", составляемом аналитическим подразделением британского журнала The Economist; а количество блокировок интернет-ресурсов и число уголовных дел за выражение мнения в интернете рекордно выросло (более 637 тысяч сайтов заблокировано, 779 уголовных дел возбуждено, подсчитали “Сетевые свободы” для своего ежегодного доклада). В сфере здравоохранения и образования сохранился стабильный отрицательный рост: вот истории из жизни медиков, а вот рассказ о школе, в которой перманентно едет потолок. Из-за проблем с чипами в России приостановлен прием заявлений на выпуск биометрических загранпаспортов.

Война с антивоенщиной не утихает:

Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал активистку Надежду Филимонову за пикет с плакатом "Мир": 30 тысяч рублей, “дискредитация” армии. Слово “мир” в тексте постановления суда писать побоялись, написали: “(Иные данные)”.

Суд в Московской области заменил условный срок на реальный полковнику армии в отставке и левому активисту Михаилу Шендакову, осужденному за возбуждение ненависти и призывы к экстремистской деятельности из-за ролика в YouTube. Причиной замены стали два административных протокола о “дискредитации” армии.

Суд в Петрозаводске оштрафовал на 30 тысяч рублей депутата Законодательного собрания Карелии Эмилию Слабунову по протоколу о "дискредитации" армии. “Дискредитация” состояла в том, что на одном из заседаний ЗакСа Слабунова призвала коллег распределять бюджетные деньги на образование, а не на войну в Украине. Донос написал депутат от “Единой России”.

Вот разговор с жительницей Читы Нелли Лосевой, оштрафованной на 35 тысяч рублей по делу об оскорблении власти за лайк в “Одноклассниках” к картинке “Путин – х**ло”. Говорит, что в городе она слывет “бандеровкой” и “врагом народа”. Ранее сын Нелли Лосевой прославился тем, что был оштрафован по статье о “дискредитации” за пересказ сна с участием президента Украины.

Суд в Сочи оштрафовал на две тысячи рублей местную жительницу из-за статуса "Слава Украине" на корейском языке в WhatsApp. Ей вменили "публичную демонстрацию символики экстремистских организаций".

В отношении уехавшего из России журналиста Ильи Азара собираются возбудить уголовное дело о “дискредитации” российской армии. Ведется проверка.

МВД обязало родственников экоактивиста Аршака Макичяна покинуть Россию в течение трех дней. Аршак Макичян, организатор российских акций в формате Fridays for Future, придуманном Гретой Тунберг, выступил против российского вторжения в Украину и вскоре после начала войны уехал из страны. В конце октября 2022 года суд в Москве лишил его самого, его отца и двух его братьев российского гражданства, полученного больше двадцати лет назад. Другого гражданства у них нет.

Прокуратура потребовала убрать имя Бориса Акунина, выступившего против войны, с афиш еще одного театра.

Международное эхо войны

В Киев для участия в саммите Украина – ЕС прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и 15 европейских комиссаров. Глава Еврокомиссии анонсировала новый пакет санкций ЕС против России, который будет введен в годовщину российского вторжения.

Минобороны Украины объявило об увольнении и.о. руководителя департамента военно-технической политики ведомства Александра Лиева. Ранее украинские медиа сообщали, что у Лиева мог быть российский паспорт.

Соратники Навального выпустили фильм о трех единороссах, близкие родственники которых владеют недвижимостью в Европе. Герои расследования Олег Морозов, Олег Матвейчев и Константин Костин – частые гости российских телеэфиров, в которых они предрекают скорую смерть Западу, поносят “предателей” из числа уехавших россиян и восхваляют мудрость Путина. Авторы фильма направили документы властям Италии, Черногории и Швейцарии с требованием включить героев расследования и их родственников в санкционные списки.

Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов. Одновременно журналист-расследователь Христо Грозев, 20 лет проживший в Вене, решил не возвращаться домой из США после предупреждения об угрозе со стороны российских спецслужб. "Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, информаторов и подручных, чем полицейских", – сказал Грозев в комментарии австрийскому изданию Falter. Связана ли высылка российских дипломатов с Грозевым, не известно.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила на пресс-конференции во время визита в Швецию, что ее страна не собирается вступать в НАТО отдельно от Швеции, членству которой препятствует Турция. Как Хельсинки и Стокгольм собираются решать турецкую проблему, Марин не объяснила.

Международный олимпийский комитет опубликовал пространное заявление, в котором объяснил, почему имеет смысл допустить россиян и белорусов на мировые соревнования. Осталось только довести эти доводы до сознания украинцев, но вот это видео с похорон чемпиона Украины по десятиборью 22-летнего Владимира Андрощука, убитого в боях под Бахмутом, подсказывает, что украинцы останутся глухи к рассуждениям МОК.

Из-за решетки

Присяжные признали бывшего губернатора Хабаровского края Фургала виновным в двух убийствах и покушении на убийство в 2000-е годы. Бывшему губернатору грозит наказание вплоть до пожизненного. Приговор Фургалу планируют огласить 6 февраля.

Бывший замглавы Росприроднадзора, политик и бизнесмен Олег Митволь, сидящий в СИЗО Красноярска по обвинению в мошенничестве, экстренно госпитализирован в тюремную больницу. До этого к нему в камеру специально подселяли арестантов, которые “непрерывно кашляли”.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опубликовал заявление ко второй годовщине приговора Алексею Навальному, в котором выразил тревогу по поводу жестокого обращения с Навальным в тюрьме. “Российские власти несут ответственность за его безопасность и здоровье, и мы призываем их к ответу”, – говорится в заявлении.

Суд в Минске приговорил к восьми годам колонии усиленного режима адвоката Виталия Брагинца, защищавшего правозащитника Алеся Беляцкого. Правозащитный центр “Вясна”, председателем которого является находящийся в заключении лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, сообщает, что с начала 2022 года задержаны 58 вернувшихся из-за границы граждан Беларуси. Зачем задерживать людей, которых сам же Лукашенко призвал вернуться, объясняется здесь (спойлер: нельзя же просто вернуться – надо еще публично покаяться, пройти через унижения).

МИД Украины потребовал от властей Грузии “прекратить издеваться” над Михаилом Саакашвили и вернуть политика, у которого есть украинское гражданство, в Киев. Саакашвили уже несколько дней находится в реанимации, здесь о его состоянии рассказывает его мать. Европарламент обсуждает “жесткую реакцию” на нежелание грузинских властей адекватно отреагировать на заключения грузинских врачей и международных экспертов о смертельной опасности, угрожающей Саакашвили. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили просто занимается “преднамеренным самовредительством”.

Палата общин парламента Канады приняла резолюцию с призывом к властям страны принять десять тысяч уйгурских беженцев из китайского региона Синьцзян в течение двух лет.

Шесть ссылок

Военная история. Рассказ о том, как в разные периоды истории лишенных свободы людей привлекали к участию в войнах. Или три самых громких побега военных пилотов из СССР.

Рассказ о том, как в разные периоды истории лишенных свободы людей привлекали к участию в войнах. Или три самых громких побега военных пилотов из СССР. Ученые. Беседа с профессором Принстонского университета Ильей Виницким о “легком” жанре детективно-филологических новелл и серьезных открытиях, которые можно в этом жанре сделать. Или рассказ лингвиста Саши Айхенвальд о безумном советском детстве, эмиграции и знакомстве с людьми, живущими на севере Амазонки и говорящими на удивительных языках.

Беседа с профессором Принстонского университета Ильей Виницким о “легком” жанре детективно-филологических новелл и серьезных открытиях, которые можно в этом жанре сделать. Или рассказ лингвиста Саши Айхенвальд о безумном советском детстве, эмиграции и знакомстве с людьми, живущими на севере Амазонки и говорящими на удивительных языках. Феминизм. Рассказ о том, как родился, жил и умер советский феминизм. Или хроника ключевого дня в истории борьбы за гендерное равноправие в Исландии: 24 октября 1975 года 90% женщин в стране отказались работать, готовить и ухаживать за детьми.

Искренне Ваши,

Семь Сорок