Как снизить смертность и не опорочить институт брака

Доброе утро!

Российские власти так озаботились оттоком зарубежных инвестиций, что предлагают иностранцам вид на жительство в обмен на покупку недвижимости и надеются в связи с этим на улучшение “делового климата”. Надежда умирает последней:

В России впервые с начала мая выявлено меньше 10 тысяч новых случаев Covid-19 – конкретно, 9974. В прессе продолжается дискуссия об учете жертв эпидемии.

Начинается бесплатное массовое тестирование москвичей на антитела. По данным “Би-би-си”, московская мэрия торгует масками, произведенными на ее собственном заводе.

Сечин просит освободить от налогов инвестиции “Роснефти” в генетику. Нефтяной актив в Венесуэле, которое правительство России выкупило у “Роснефти”, переписали на рязанский ЧОП.

Еврокомиссия рекомендует открывать внутренние границы в ЕС с середины июня.

Если вам удобнее читать эту рассылку в Telegram, подписывайтесь на наш канал.

Как не умереть от Covid-19 в России

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 9974 – впервые со 2 мая этот показатель не превышает 10 тысяч. Вероятно, эти цифры дали возможность главе Роспотребнадзора Анне Поповой сказать, что рост заболеваемости в России остановлен. Всего в стране свыше 252 тысяч заболевших. Общее число умерших составляло на утро четверга 2305, за день в Москве скончались еще 68 человек. В Петербурге от Covid-19 умер известный скульптор и кукольник Роман Шустров.

Публикации Financial Times и The New York Times о занижении числа умерших от Covid-19 в России теперь изучают в Роскомнадзоре – как изучат, начнут, вероятно, блокировать, штрафовать и лишать аккредитации. На этом фоне “Медуза” опубликовала свое расследование о манипулировании статистикой жертв эпидемии: поговорив с врачами, патологоанатомами, демографами и чиновниками, журналисты пришли к выводу, что в официальную статистику попадает не больше трети смертей от Covid-19, что рекомендации по манипулированию часто носят неформальный характер и что практика “улучшения” статистики была порождена “майскими указами” Путина 2012 года. Обнаружился и совсем странный случай: умершие от Covid-19 в закрытом городе Сарове не учитываются нигде. О “недорепортированности” случаев смерти говорит в своем комментарии и доктор медицинских наук Руслан Сайгитов.

Страна идет на поправку

В российском правительстве – сплошные выздоровления: вернулись к работе министр науки и высшего образования и министр культуры. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для школ – когда они откроются, не понятно, зато появилась бумажка, где четко прописано, как мерить температуру. В Москве с сегодняшнего дня начинается бесплатное массовое тестирование на антитела.

В российских больницах по-прежнему не хватает средств защиты и болеют врачи: вот история из Чечни, вот репортаж из города Ревда Свердловской области, а вот ответы замминистра промышленности и торговли о том, как устроено в России производство средств индивидуальной защиты для медиков (черт ногу сломит).

По данным “Би-би-си”, с производством масок у московской мэрии все хорошо: сейчас она торгует продукцией предприятия, принадлежащего ей самой. Отдельный источник доходов – штрафы, которые автоматически выписывает находящимся на карантине москвичам приложение “Социальный мониторинг” (очень кривое). Всего таких штрафов уже выписано на 140 млн рублей. О том, как выплачиваются штрафы за нарушение пропускного режима, рассказано тут (надо ехать в Новую Москву, стоять там в очереди, оформлять и платить – оспорить штраф почти нереально).

Власти Краснодарского края тоже проявили финансовую находчивость: предлагают сидящим в обсерваторах приезжим из других регионов самим оплачивать свое содержание в обсерваторах.

Деньги нужны всем. В интернете появились десятки мошеннических сайтов для заявок на детские выплаты. По подсчетам петербургских волонтеров, число людей, которым не хватает денег на еду, выросло примерно в полтора раза. Российские банки резко ужесточили требования для выдачи кредитов.

“Аэрофлот” обратился за субсидиями из резервного фонда и попросил Путина отменить обязательную 14-дневную изоляцию для приезжих в регионах, хотя не Путин ее вводил. Что будет с российской авиацией после эпидемии, рассказывается тут; как кризис в отрасли отразится на пассажирах, читайте здесь.

Генпрокуратуру в период эпидемии очень заботит чистота нравов: по просьбе депутата Милонова и примкнувших к нему товарищей ведомство изучает “порочащие институт брака” сообщения о росте домашнего насилия. Какие еще проблемы волнуют находящихся в самоизоляции россиян, можно понять по результатам исследования “Левада-Центра”.

Преступники разных мастей

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в связи с появлением портретов Гитлера и Гиммлера на сайте “Бессмертный полк – онлайн”.

В Екатеринбурге власти жалуются в ФСБ на вопиющий случай “экологического экстремизма” в форме самовольной посадки деревьев.

ФСИН признал “применение силы и спецсредств” к 415 заключенным ангарской колонии, где произошел бунт.

По данным “Би-би-си”, в Донецке по обвинению в незаконном хранении оружия арестован один из обвиняемых по делу о крушении MH17 над Донбассом Леонид Харченко – очевидно, чтобы понадежнее спрятать его от международного правосудия.

Крепкие хозяйственники

Глава “Роснефти” просит освободить от налогов инвестиции компании в генетический проект, курировать который будет старшая дочь Путина. Две недели назад компания грозила подать в суд на “Би-би-си”, за статью об этом проекте.

Нефтяной актив в Венесуэле, выкупленный российским правительством у “Роснефти”, записали на рязанский ЧОП, связанный со структурами безопасности “Роснефти”.

“Росатом” совместно с “Ростехом” построят 25 мусоросжигательных заводов по всей России. Не спрашивайте, почему бытовым мусором занимается “Росатом”.

Вокруг коронавирусного света

Число жертв пандемии по всему миру превысило 300 тысяч. В США, лидирующих и по количеству смертей (почти 87 тысяч), и по числу инфицированных, Конгресс выслушал сотрудника Минздрава, уволенного в связи с тем, что он подал в Конгресс жалобу на бездействие властей. Он предрекает вторую волну эпидемии и “мрачную зиму”.

В Таджикистане начали хоронить вероятных жертв коронавируса. Как выглядит эпидемия Covid-19 в Беларуси с точки зрения пациента, читайте тут.

Почему следующая пандемия может прийти из лесов Амазонки, рассказано здесь.

Но мир оживает. Еврокомиссия рекомендует странам ЕС открыть внутренние границы в середине июня; на большей части территории Японии снят режим ЧС.

Шесть ссылок

Литература. Разговор с французским славистом Жоржем Нива – к 85-летию ученого. Или обзор новой оруэллианы по-русски: дневники писателя, биография, британское исследование о влиянии главной книги Оруэлла на несколько поколений читателей.

Разговор с французским славистом Жоржем Нива – к 85-летию ученого. Или обзор новой оруэллианы по-русски: дневники писателя, биография, британское исследование о влиянии главной книги Оруэлла на несколько поколений читателей. Социализм. Маркс в картинках – увлекательный рассказ Андрея Россомахина о связанных с “мегабородачем” мемах. Или хорошее изложение взглядов основоположника “аналитического марксизма” Джеральда Коэна (1941–2009).

Маркс в картинках – увлекательный рассказ Андрея Россомахина о связанных с “мегабородачем” мемах. Или хорошее изложение взглядов основоположника “аналитического марксизма” Джеральда Коэна (1941–2009). Медицина. Фрагмент из книги Стивена Джонсона “Карта призраков” (изд-во “Бомбора”), посвященный одному из пионеров современной анестезии Джону Сноу. Или отрывок из книжки Джонатана Эйга “Рождение таблетки. Как четверо энтузиастов переоткрыли секс и совершили революцию” (изд-во Livebook).

Искренне Ваши,

Семь Сорок