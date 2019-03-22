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Умереть за родину до 12 апреля

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Все, что нужно знать рано утром 22 марта

Доброе утро!

Очередная отставка российского губернатора (Оренбургской области) на этой неделе уже не новость, новости же такие:

  • Евросоюз готов отложить брекзит до 12 апреля. Или до 22 мая, если парламент одобрит существующий договор о выходе.
  • Сегодня будет вынесен приговор украинцу Павлу Грибу, похищенному ФСБ на территории Беларуси. Прокурор требует шесть лет.
  • Трамп готов признать Голанские высоты территорией Израиля.
  • В Бразилии задержан бывший президент Мишел Темер, в Венесуэле – ближайший сподвижник Хуана Гуайдо.

Короли саспенса

Лидеры Евросоюза согласились дать Великобритании отсрочку по брекзиту либо до 22 мая, либо только до 12 апреля – в зависимости от того, одобрит ли британский парламент соглашение о выходе из ЕС. Третье голосование в парламенте по договору о брекзите мало того, что не принесет, скорее всего, победы Терезе Мэй (особенно после ее речи с обвинениями в адрес депутатов) – оно может вообще не состояться, потому что Мэй еще не придумала, как обойти запрет спикера Палаты общин Джона Беркоу заново вносить на голосование тот же самый документ.

В случае (маловероятном) одобрения парламентом имеющегося договора брекзит произойдет 22 мая. В случае окончательного провала политики Мэй по продавливанию документа Великобритания должна будет до 12 апреля объяснить Евросоюзу план дальнейших действий, и если он покажется Брюсселю разумным, дата брекзита будет опять отложена, если же нет – 12 апреля случится “жесткий брекзит” с восстановлением границ, таможенными проверками и прочими прелестями, от которых британцы за 46 лет членства в ЕС уже отвыкли.

А в хорошей империи нет новостей

  • Суд в Нижнем Новгороде в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме отменил приговор одному из создателей паблика ВК "Мужское государство" Владиславу Позднякову. Поздняков был приговорен к двум годам условно. Можно было бы радоваться, если бы полмесяца назад, 7 марта, суд в Хабаровске не дал реальные сроки от двух до четырех лет четверым местным жителям, состоявшим в этой группе. Пойди пойми логику декриминализации.
  • В Карелии заведено уголовное дело об экстремизме против молодой женщины, писавшей в соцсетях о нападении на приемную ФСБ в Архангельске.
  • В Магадане монах-герой России спросил подростков, готовы ли они умереть за родину. Подростки как один ответили “да”. (Непонятно, зачем “Росмолодежи” семикратно увеличенный годовой бюджет – все равно же все умрут за родину).
  • Уже погибшим героям России (вернее, их вдовам) приходится несладко: вот тут подробно рассказано, как им приходится глотать пыль по судам, чтобы добиться надбавки к пенсии по утере кормильца.

Суп с конем

Агентство Bloomberg пишет, что в Кремле усиленно думают, как бы на подольше оставить Путина у власти. Среди возможных сценариев – образование единого государства с Беларусью, а также уход по типу Назарбаева. Почему последний вариант маловероятен, здесь объясняет Татьяна Становая.

Ушедший в отставку Назарбаев тем временем мирно празднует Навруз, ест наурыз-коже (суп из конины) и знать-не знает, что в столице его имени задержаны 20 человек, протестовавших против переименования Астаны в Нурсултан. (Вот, кстати, забавный тест про переименования).

Украина и украинцы

Власти Украины ввели санкции против председателя Госдумы России Вячеслава Володина – на это обратили внимание собственно в Госдуме. Указ о расширении санкций в отношении российских граждан Петр Порошенко подписал 20 марта, но там так много фамилий, что осилить этот список первыми смогли в прессе, а в российском парламенте.

Сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд России вынесет приговор двадцатилетнему гражданину Украины Павлу Грибу, которого обвиняют в содействии терроризму. Прокурор просит приговорить его к шести годам. Гриб вину не признал, в последнем слове назвал ФСБ “бандитами и убийцами”. Заседание суда прерывали, потому что Грибу, страдающему хроническим заболеванием, в СИЗО уже второй год не оказывают медицинскую помощь. Павла Гриба похитили в Беларуси, куда он приехал на встречу с девушкой, организовать которую, как она позже призналась, ее заставили сотрудники ФСБ.

В Западном полушарии

  • Президент США написал в твиттере, что пора уже признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Голанские высоты принадлежали Сирии и были частично оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. ОНН так и не признала эту территорию израильской и неоднократно призывала вернуть ее Сирии. В нынешней ситуации такие призывы утихли: сирийская часть Голанских высот находится под контролем сирийской правительственной армии, так что момент для своего заявления Трамп выбрал удачный.
  • Белый дом отказал Палате представителей в доступе к документам и записям, касающимся переговоров между Трампом и Путиным. Потому что мол президент имеет право вести дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что их содержание будет потом использовано в политических целях.
  • В Бразилии по обвинению в коррупции задержан бывший президент Мишел Темер, который стал президентом после того, как парламент объявил импичмент президенту Дилме Русеф (при которой Темер был вице-президентом). Русеф тоже обвиняется в коррупции, президент Лула да Силва, преемницей которого была Русеф, уже сидит по тем же обвинениям. Читающим по-английски можно порекомендовать вот этот исчерпывающий текст о том, что в Бразилии вообще происходит.
  • В Венесуэле задержан ближайший сподвижник Хуана Гуайдо. Его обвиняют в терроризме.

История и культура, книжки и шайбы

  • Российский Минкульт создаст собственную службу безопасности. Момент выбран удачно: не далее как в среду вечером группе акционистов удалось беспрепятственно провести по залам Третьяковки обнаженного молодого человека и развесить на стенах новые картины. Росгвардия сказала, что за такое она ответственности не несет.
  • О беззаветной борьбе центра “Э” с Театром.doc читайте тут (эшникам не понравился спектакль про любовь немки-кенигсберженки и советского офицера-калининградца).
  • О борьбе иркутских властей с “Книжным приютом”, куда любой может принести ненужные книги и взять нужные, рассказано здесь (власти исходят из того, что книги – это макулатура, и принимать их без специального разрешения нельзя).
  • В Германии и других странах Европы в четверг не работала Википедия – в знак протеста против реформы авторского права в Евросоюзе.
  • ФСБ рассекретила дело Колчака, но доступа к нему не дает. Потому что он не реабилитирован.
  • Исполнилось 50 лет хоккейным победам сборной Чехословакии над сборной СССР, счет которых (2:0 и 4:3) надолго стал в ЧССР самым популярным политическим граффити, протестующим присутствия войск Варшавского договора на территории Чехословакии.

Шесть ссылок

  • Окололитературное. Филолог Илья Виницкий рассказывает семь историй об отношениях русских писателей XIX века с духами и привидениями. Почему английского художника Уильями Хогарта (1697–1764) называют “литератором с кистью”, объясняется здесь.
  • Кино и современное искусство. История югославской “черной волны” в двух интервью – разговоре с кинооператором и режиссером Карпо Годиной (2019) и беседе с Душаном Макавеевым (1997). Тут Дмитрий Гутов вспоминает, как диссидентские идеи привели его в современное искусство.
  • Науки точные и не очень. Отрывок из книги астрофизика Приямвады Натараджан “Карта Вселенной. Главные идеи, которые объясняют устройство космоса” о том, как меняется концептуальное восприятие вселенной из-за случайных, казалось бы, вещей. Здесь Татьяна Фирсова сравнивает легальную германскую проституцию и нелегальную российскую и приходит к выводу, что легализация этой деятельности России не нужна.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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