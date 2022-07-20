Собака – символ вестернизации

Доброе утро!

Суд в Лондоне разрешил находящемуся под санкциями российскому олигарху Петру Авену оплачивать неотложные расходы с замороженных счетов – неотложные расходы составляют около 140 тысяч фунтов в месяц. Не ломайте голову над тем, куда уходит такая прорва денег: на страхование и охрану художественной коллекции. В мире далеком от искусства дела обстоят так:

Российская армия пытается штурмовать Бахмут и обстреливает украинские города: Славянск, Краматорск, Николаев, Никополь. Украина ударила по Антоновскому мосту в Херсоне.

Верховная Рада Украины уволила главу СБУ и генпрокурора Украины. В СБУ проводятся кадровые перестановки.

В Москве продолжается преследование муниципальных депутатов по статьям, лишающим их права избираться в течение года.

Путин впервые с начала войны выехал за пределы бывшего СССР – в Иран.

В Великобритании установлен новый температурный рекорд, в Западной Европе – тоже страшная жара и пожары.

Военные сводки

На фронтах особых изменений нет. Американский институт изучения войны считает, что Россия сосредоточит основные усилия на захвате Северска и Бахмута, генштаб Вооруженных сил Украины тоже сообщает об отбитых попытках штурма в этом направлении. Незначительного продвижения в сторону Бахмута российские войска, судя по всему, достигли.

Во вторник российская армия снова обстреляла, помимо Николаева, Никополь Днепропетровской области. Днем ракеты прилетели в центр Краматорска (шесть человек попали в больницы, один из них умер – вот репортаж с места) и Славянск (фотографии). Украинская армия нанесла ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне – зачем, рассказано здесь.

Число жертв российского удара по центру Винницы выросло до 25: в больнице умерла Наталья Фальштынская – врач, работавшая в клинике “Нейромед”. Среди погибших в Виннице – по меньшей мере три офицера Военно-воздушных сил Украины (в городе находится командование украинских ВВС). Это как будто бы подтверждает версию российских властей о встрече военных, в которую они метили; Украина эти сообщения не комментирует.

Шведское телевидение сообщило о гибели на Донбассе 28-летнего шведского военного (всего на Украине воюют несколько сотен граждан этой страны). В Запорожской области состоялся обмен телами погибших в формате 45 на 45. Украинская компания “Энергоатом” сообщает о похищении двух сотрудников Запорожской АЭС: после захвата станции российскими войсками 4 марта персонал станции работает в плену.

Новые свидетельства о грабежах на оккупированных территориях собрала “Медиазона”: житель Гостомеля обнаружил свои AirPods в Ульяновской области и рассказал журналистам, как из квартир его соседей вынесли все подчистую, включая вуманайзер.

Что дальше

Министерство обороны Великобритании отмечает, что Россия стоит перед дилеммой: развертывать наступление на Донбассе или сосредоточить силы на удержании Херсонской области. Дилемма связана с истощением запасов вооружений (здесь об этом говорит украинский военный эксперт Александр Мусиенко) и острой нехваткой личного состава, чему есть множество подтверждений:

Рассказы тувинских активисток, помогающих землякам-отказникам расторгнуть контракты с Минобороны;

Тотальная мобилизация студентов, включая первокурсников, в так называемых “ДНР” и “ЛНР”;

Подготовка к мобилизации жителей оккупированных частей Украины, снабженных российскими паспортами – о ней говорит украинский мэр Мариуполя.

Преследование белорусских специалистов, помогающих гражданам получить военный билет или отсрочку от службы в армии на законных основаниях.

В качестве цели этой войны Россия с самого начала провозглашала “денацификацию” Украины, в связи с чем нужно вроде бы поддерживать нарратив о нацистских зверствах. У вице-спикеров Совета Федерации и Госдумы Константина Косачева и Ирины Яровой получилось как-то криво: они рассказали, что в якобы обнаруженных на территории Украины “американских биолабораториях” ставились опыты над украинскими военными, то есть, по сути, обвинили в “нацистских зверствах” уже Вашингтон. Что же до реальных целей, которые преследует в этой войне Путин, то политолог Татьяна Становая в колонке в New York Times называет три: захват Донбасса и сухопутного коридора в Крым, капитуляция Киева и установление нового миропорядка.

В США считают, что в данный момент Россия активно готовит аннексию оккупированных частей Украины. “Референдумы” о присоединении, скорее всего, пройдут 11 сентября, в единый день голосования.

Война (Украина)

Верховная Рада Украины официально отправила в отставку главу Службы безопасности Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Венедиктову, по слухам, отправят послом в Швейцарию – ее отставка, возможно, связана с вечно откладывавшимся назначением главы Антикоррупционной прокуратуры Украины – здесь объясняется суть этой проблемы. Увольнение Баканова, скорее всего, объясняется его неудовлетворительной работой:

Президент Украины уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко и сменил руководителей ведомства в пяти областях. Ранее Зеленский анонсировал "кадровые ревизии" в СБУ.

Бывший глава СБУ по Крыму Олег Кулинич отправлен под арест – его обвиняют в госизмене. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, которое само находится под уголовным делом по статье о госизмене в связи с уничтожением материалов резонансных уголовных дел.

Здесь рассказывается о предательствах других сотрудниках СБУ, а начавшуюся реформу спецслужбы комментирует генерал-майор СБУ в запасе Игорь Гуськов.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак объявил в интервью, что Киев будет добиваться введения международных санкций в отношении родственников россиян, участвующих в войне. Как этого можно добиться и чем виноваты, например, малолетние дети военнослужащих, Ермак не объяснил.

Война (Россия)

Верховный суд республики Хакасия принял иски девяти нацгвардейцев, уволенных со службы после того, как они отказались воевать в Украине. Дела рассматриваются в закрытом режиме, потому что это государственная тайна. Михаил Афанасьев, главред хакасского издания “Новый фокус”, первым рассказавшего об этих отказниках, продолжает сидеть в СИЗО по уголовному делу о “фейках” про российскую армию. И не только он – вот хороший проект о региональных медиа, раздавленных этой войной. Теперь общественное движение “Ветераны России” требует от Минцифры и Роскомнадзора не допустить возобновления вещания “Дождя” – требования этой доблестной организации обычно немедленно удовлетворяются властями России.

Прочие вехи борьбы с антивоенщиной:

На приморского депутата Леонида Васюкевича, потребовавшего от Путина прекратить войну в Украине, составили административный протокол о "дискредитации" армии. Сразу после антивоенного выступления в краевом парламенте Васюкевича исключили из фракции КПРФ.

Профессора Белгородского университета Татьяну Новикову, ранее уволенную с работы за антивоенные комментарии в ВК, оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о “дискредитации”. Комментируя увольнение профессора, ректор БелГУ говорил о “нарушении морально-этических норм”.

Суд в Архангельске оштрафовал на 30 тысяч рублей бывшего депутата Госдумы Ирину Чиркову по статье о “фейках” за пост, в котором она обвиняла “Единую Россию”, отправляющую гуманитарную помощь на Донбасс, в создании дефицита сахара в регионе.

Суд в Екатеринбурге отправил художника, нарисовавшего стикеры “ГруZ200” и “ПиZдец”, на экспертизу в психиатрическую больницу. Она длится 30 дней.

Одна из участниц акции "Нам не отмыться от крови" перед зданием МИД в Москве оштрафована на 50 тысяч рублей по статье о “дискредитации”. Ранее обе участницы получили за ту же акцию административный арест и штраф за нарушение правил проведения публичного мероприятия. Они уехали из России.

В Москве возбуждено уголовное дело о вандализме из-за антивоенных надписей на улице. На подозреваемого по этому делу также составили административные протоколы о “дискредитации” и мелком хулиганстве.

Украинский журналист Дмитрий Гордон, обвиняемый в России в распространении “фейков” о российской армии и публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, объявлен в розыск.

Очередная жертва российской войны с крымскими татарами в аннексированном Крыму: суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам колонии строгого режима активиста Азамата Эюпова по делу "Хизб ут-Тахрир" (“подготовка к насильственному захвату власти” и “участие в террористической организации”). Первые три года он проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию.

Война (весь мир)

Путин впервые после начала войны выехал за пределы бывшего СССР – в Иран, где встретился не только с руководителями этого государства, но и с президентом Турции. Формально встреча была продолжением “астанинского формата”, созданного для разрешения противоречий в сирийской войне (пояснения здесь), однако обсуждались, скорее всего, и поставки иранских беспилотников в Россию (духовный лидер Ирана после встречи с Путиным публично поддержал кремлевский тезис о том, что “если бы Россия не напала, то на Россию бы напали”), и разблокировка экспорта украинского зерна морским путем (по этому вопросу Эрдоган и Путин высказались на пресс-конференции в позитивном ключе). В ближайшие дни в Турции должна состояться встреча делегаций России, Украины, Турции и ООН для подписания окончательных договоренностей. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что соглашение “почти достигнуто”. Что не мешает России воровать украинское зерно на оккупированных территориях – из Харьковской области его везут на зерновозах с украинскими номерами прямиком в Россию.

По данным Reuters, “Газпром” возобновит после профилактики подачу газа в Европу по “Северному потоку – 1”, но не в полном объеме, чтобы сохранить рычаг давления в газовой войне. Сегодня, как ожидается, Еврокомиссия представит энергетический план на ближайшую зиму (которая обещает быть холодной – в смысле температуры в квартирах).

Эстонская спецслужба задержала россиянина с двойным гражданством, который собрал деньги на коммерческие беспилотники, купил их и пытался вывезти из страны, чтобы пожертвовать российской армии.

Чисто российское

Правоохранительные органы в Москве продолжают готовиться к сентябрьским муниципальным выборам, устраняя возможных независимых кандидатов посредством административной статьи, лишающей права избираться на год:

Муниципальный депутат Вадим Коровин арестован на 10 суток по статье о публичной демонстрации нацистской символики за ретвит шутки про мироточащую фуражку Гитлера в храме вооруженных сил РФ.

Муниципальный депутат Андрей Морев арестован на 15 суток по статье о публичной демонстрации экстремисткой символики за стикер “Умного голосования”, который на его машину наклеили неизвестные.

Бывший муниципальный депутат Юлия Галямина получила официальное предупреждение от ФСИН о замене условного срока на реальный. В декабре прошлого года ее приговорили к двум годам условно по “дадинской статье” о повторном нарушении правил публичных мероприятий. Галямина не может участвовать в выборах, но помогает другим.

Госизменники:

Следственный комитет начал проверку по факту смерти в СИЗО физика Дмитрия Колкера, обвинявшегося в госизмене. Колкер умер 2 июля, однако прощание с ним состоялась в Новосибирске только во вторник, потому что тело долго не отдавали родственникам – вот репортаж с церемонии.

Суд в Тамбове с девятого раза освободил из колонии бывшего авиадиспетчера Петра Парпулова, приговоренного к 12 годам за госизмену по мотивам “пятидневной войны” в Грузии. У Парпулова – сразу несколько онкологических заболеваний, он нуждается в срочной госпитализации.

Коронавирус:

Оперный певец Вадим Чельдиев приговорен к 10 годам колонии за призывы к митингам против самоизоляции во Владикавказе. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Коронавирус, несмотря на репрессии, возвращается, заболеваемость растет по всему миру, включая Россию. Здесь молекулярный биолог Ирина Якутенко объясняет, что нас ждет дальше (спойлер: новых локдаунов не будет, но привиться еще раз не помешает).

Вокруг света

Суд в Минске приговорил к одному году и одному месяцу колонии гражданина России, сфотографировавшегося в прыжке перед Вечным огнем (“хулиганство”); суд в Гомеле дал три года колонии 18-летнему белорусу, снявшего на видео передвижение российской военной техники и отправившего его “экстремистскому” телеграм-каналу; Верховный суд Беларуси прекратил деятельность пяти независимых профсоюзов.

ИКАО – организация ООН по гражданской авиации – изучила новую информацию об инциденте с самолетом Ryanair с Романом Протасевичем и Софьей Сапегой на борту, который в мае 2021 года посадили в Минске, и пришла к выводу, что сообщение о минировании самолета не просто было заведомо ложным – это ложное сообщение было передано по указанию руководства страны.

Иранского режиссера Джафара Панаки посадили на шесть лет по приговору 2010 года. Двое других его коллег-кинематографистов тоже сидят. Власти страны тем временем планируют запретить гражданам держать домашних животных, потому что это “символ вестернизации”.

Парламент Великобритании не поддержал вотум недоверия правительству Бориса Джонсона – это значит, что Джонсон останется премьером до избрания нового лидера тори. После очередного отсеивающего раунда голосования кандидатов на этот пост осталось трое: бывший министр финансов Риши Сунак, младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

В Великобритании установлен новый температурный рекорд. Страшная жара вызывает пожары не только в окрестностях Лондона, но и в Испании, Португалии, Франции. В России из-за пожаров в Якутии и Хабаровском крае объявлен режим ЧС федерального уровня.

Шесть ссылок

Вторая мировая война. Рассказ о том, как обычные британцы прожили всю Вторую мировую в условиях светомаскировки. Или история немецкого почвоведа Ганса Бейтельшпахера, который в 1940-е годы был заметным нацистским преступником, но которому удалось это скрыть.

Рассказ о том, как обычные британцы прожили всю Вторую мировую в условиях светомаскировки. Или история немецкого почвоведа Ганса Бейтельшпахера, который в 1940-е годы был заметным нацистским преступником, но которому удалось это скрыть. Писатели. Рассказ о норвежском классике Кнуте Гамсуне, которого имеет смысл (пере)читать сегодня. Или беседа с французским писателем Матиасом Энаром – его роман “Ежегодный пир Погребального братства” вышел в изд-ве “Поляндрия No Age”.

Рассказ о норвежском классике Кнуте Гамсуне, которого имеет смысл (пере)читать сегодня. Или беседа с французским писателем Матиасом Энаром – его роман “Ежегодный пир Погребального братства” вышел в изд-ве “Поляндрия No Age”. Художества. Истории знаменитых незаконченных картин. Или рассказ о незамеченном концептуалисте Михаиле Чернышове – статья Георгия Кизевальтера “Концептуалист, оставшийся незамеченным” из его сборника Репортажи из-под-валов” (изд-во “НЛО”).

Искренне Ваши,

Семь Сорок