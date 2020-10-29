Не сравнивайте

Доброе утро!

Общее число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 45 миллионам, за минувшие сутки в мире зафиксирован рекордный суточный прирост – 500 тысяч. Но в России есть дела поважнее: Путин поддержал идею законодательно запретить сравнения СССР с нацистской Германией. В остальном там:

В России – новый рекорд суточной смертности от Covid-19. В Германии и Франции возвращают локдаун.

Генпрокурор Беларуси обещает квалифицировать дела против протестующих как терроризм.

Президент Турции подал в суд на французский журнал Charlie Hebdo.

Самолет Ту-154 совершил последний гражданский рейс.

“Понравится кутья”

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 16 202. В Москве выявлено 3670 новых случая, в Петербурге – 727. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 564 тысячи. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру среды 26 935 человек (+346 за сутки – это новый рекорд). За день в Москве скончались еще 66 человек.

В Москве продлили дистанционное обучение для старшеклассников, режим удаленной работы для сотрудников предприятий и режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Бары и рестораны продолжать работать по QR-кодам, Кремль утверждает, что таким образом новые меры поддержки для бизнеса не потребуется, а регионам велено выделить 10 млрд рублей на маски и тесты.

В регионах ситуация тяжелая:

В разных городах Кузбасса больницы переполнены, людей отправляют болеть дома, лекарств в аптеках нет.

В столице Амурской области Благовещенске на улицах появилась социальная реклама с текстом “Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья”. Еще пару недель назад в городе вовсю проводились массовые мероприятия типа субботников и принятия “казачьей клятвы”.

После акции с подвозом больных на скорой к зданию регионального Минздрава временно отстранена от должности замминистра здравоохранения Омской области. Ранее в отставку ушла глава Минздрава Ростовской области – после смерти пяти пациентов, вызванной перебоями в подаче кислорода (что может быть причиной таких перебоев, объясняется здесь).

Чтобы подобные инциденты не становились достоянием общественности, Минздрав запретил медикам публично высказываться о коронавирусе без предварительного согласования с пресс-службой ведомства. Сообщения о том, что несколько участников испытаний российской вакцины Sputnik V заразились коронавирусом, надо думать, были согласованы.

В мире зафиксирован рекордный суточный прирост новых заболевших – 500 тысяч. В Германии и Франции вводится общенациональный локдаун: во Франции – с пятницы (чтобы выйти на улицу, надо будет заполнять специальную форму), в Германии – с понедельника (закрываются бары, отели, кинотеатры, школы и магазины работать будут, но собираться больше 10 человек нельзя). С гаданиями о том, эффективны ли такие меры, можно ознакомиться тут.

“Атлант” расправил плечи

В Беларуси продолжается объявленная Светланой Тихановской общенациональная забастовка. Сотрудник завода "Атлант" Виктор Манкевич забрался на трубу промышленного здания с бело-красно-белым флагом и записал обращение к Лукашенко с требованием уйти в отставку. Когда Манкевич спустился, его передали милиции. С завода “Гродно Азот” уволили 14 сотрудников, причем уволили задним числом – вот разговор с главой стачкома предприятия, который еще в августе вынужден был бежать в Польшу. Начались отчисления бастующих студентов – в Академии искусств проректор отказалась подписывать приказы об отчислении. К забастовке присоединились несколько десятков преподавателей и сотрудников Минского государственного лингвистического университета. Посол Беларуси в Аргентине, ранее подавший в отставку, отозвал свое заявление, чтобы указать другую причину увольнения: в связи нарушением закона нанимателем (он отказывается представлять за рубежом “нелегитимного президента”).

Генпрокурор Беларуси отчитался о возбуждении 657 уголовных дел в связи с протестами, действия некоторых протестующих будут, по его словам, квалифицироваться как терроризм. Советник Тихановской по международной политике Франак Вячорка считает, что это блеф: в последние недели, с его точки зрения, Лукашенко не предпринимает никаких собственных действий, а только реагирует.

О репрессиях против белорусских журналистов подробно рассказано тут; здесь – разговор с женой остающегося в заключении топ-менеджера PandaDOC Виктора Кувшинова, она рассказывает, почему его не выпустили.

Российская рутина

Госдума продолжает пачками принимать поправки к законам, приводящие их в соответствие с новой конституцией.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, проработавший в этой функции сто дней, дал большое интервью, в котором рассказал о своем стремлении стать тираном и восславил Путина (по его словам, ему нужно ставить памятники “где только можно”). Дегтяреву наняли охрану за 800 тысяч рублей в месяц.

"Проект" нашел у семьи патриарха Кирилла имущество на 225 млн рублей: у него самого и его троюродных сестер почему-то есть квартиры сразу и в Москве, и в Петербурге.

Прокуратура хочет закрыть процесс над полицейскими, обвиняемыми по делу о подбросе наркотиков журналиста “Медузы” Ивана Голунова.

По данным чеченского оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, за полгода в республике были похищены полторы тысячи человек.

Единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой последний регулярный рейс из Мирного в Новосибирск. Здесь об этом самолете вспоминают летчики.

В Петербурге умер поэт и переводчик Михаил Яснов. Ему было 74 года.

Оскорбленные чувства

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в своей стране иск к французскому журналу Charlie Hebdo, опубликовавшему на него карикатуру. Какой в этом смысл, не очень понятно – здесь это пытается объяснить чешский востоковед Люция Тунгул.

Рамзан Кадыров получил по шапке от Пескова за высказывания о президенте Франции (Кадыров назвал Макрона “террористом номер один”): “Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой”, – сказал пресс-секретарь Путина. Здесь заявление Кадырова комментирует французский политолог Сесиль Вессье.

Но в Чечне не унимаются: власти республики пообещали выплатить по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут родившихся в республике детей в честь пророка Мухаммеда, "членов его семьи, его достопочтенных жен и ближайших сподвижников".

Россия на мировой арене

Испанская газета el Periodico пишет со ссылкой на материалы следствия по делу бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, что Россия предлагала ему 10 тысяч военнослужащих и сотни миллиардов евро для поддержки независимости региона.

The Wall Street Journal нашел первоисточника некоторых обвинений против Трампа о сговоре с Россией из досье, составленного в 2016 году бывшим агентом “Ми-6” Кристофером Стилом. По версии издания, им была бывшая журналистка РИА “Новости” Ольга Галкина, после этого работавшая главой пресс-службы губернатора Саратовской области и вице-мэром Саратова, а затем — пресс-секретарем Ростехнадзора. В ФБР предоставленные ею сведения особого доверия не вызвали.

Сайт предвыборного штаба Дональда Трампа кто-то взломал за неделю до выборов – пока не известно кто.

Другие битвы

Баку заявил об обстреле города Барда и гибели свыше 20 человек. Ереван назвал это обвинение "безосновательным и лживым". Из Нагорного Карабаха сообщают о взрывах в Степанакерте.

В Польше продолжаются протесты против запрета абортов. Как забота о правах нерожденных младенцев с серьезными патологиями фактически оборачивается принуждением женщины к родам, рассказано тут (не для слабонервных).

Шесть ссылок

Инородцы. Чем крымчаки отличаются от караимов? – подробный ликбез о евреях Российской империи. Или отрывок из книги британского исследователя Мунго Мелвина “История Крыма и Севастополя: От Потемкина до наших дней” (изд-во “КоЛибри”) – о первых провалах и успехах России в противостоянии с крымскими татарами.

Чем крымчаки отличаются от караимов? – подробный ликбез о евреях Российской империи. Или отрывок из книги британского исследователя Мунго Мелвина “История Крыма и Севастополя: От Потемкина до наших дней” (изд-во “КоЛибри”) – о первых провалах и успехах России в противостоянии с крымскими татарами. Из истории французской прессы. Очерк Федорова Журавлева о рождении свободной прессы из духа Великой французской революции. Или фельетон “Неприятности человеческой жизни” Фредерика Сулье (1800–1847) с комментариями Веры Мильчиной.

Очерк Федорова Журавлева о рождении свободной прессы из духа Великой французской революции. Или фельетон “Неприятности человеческой жизни” Фредерика Сулье (1800–1847) с комментариями Веры Мильчиной. Российская литературная провинция. Ростов-на-Дону и Челябинск.

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Семь Сорок