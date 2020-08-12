С балконов падают двери

Доброе утро!

Сегодня исполняется 20 лет со дня гибели экипажа российской атомной подлодки “Курск” – будут памятные мероприятия, почему-то в Курске. А новости такие:

Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву и выпустила два видеообращения: одно, записанное в кабинете главы ЦИК Беларуси, с призывом прекратить протесты, другое – человеческое.

В городах Беларуси третий день продолжается брутальный разгон несогласных с официальными итогами выборов. За предыдущие два дня было задержано около пяти тысяч человек, около двухсот человек, по официальным данным, находятся в больницах. Продолжаются нападения на журналистов, интернет почти не работает.

Путин объявил о регистрации российской вакцины от Covid-19. Ее назвали “Спутник”.

Джо Байден выбрал кандидатом в вице-президенты США сенатора от Калифорнии Камалу Харрис.

Тихановская и лидеры белорусского протеста

Светлана Тихановская, не признавшая официальных результатов президентских выборов, уехала из Беларуси в Литву – после того, как ее несколько часов удерживали в ЦИК республики. Отъезд Тихановской организовали белорусские власти. Утром во вторник появилось сразу два видеообращения Светланы – одно было записано в кабинете главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошкиной (там Тихановская читает текст по бумажке и призывает белорусов отказаться от протестов); во втором обращении она говорит о детях и собственной слабости. Первое видео, опубликованное провластным телеграм-каналом, очевидно, записывалось под давлением (в Беларуси уже не раз такое бывало).

Соратники не осуждают Светлану: Вероника Цепкало, тоже уехавшая из Беларуси, рассказывает о возможных способах давления через детей, муж Вероники Цепкало Виктор говорит, что на Тихановскую могли давить через мужа, находящегося в заключении. Власти Литвы предоставили Светлане Тихановской жилье и охрану, с ней вместе находится глава ее штаба Мария Мороз с детьми.

Мария Колесникова, глава предвыборного штаба арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико, остается в Беларуси, вот короткий разговор с ней. Незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало объявил о создании Фронта национального спасения, вот разговор с ним. Штаб Тихановской призвал руководство Беларуси “передать власть народу”.

Все сходятся на том, что Тихановская в прошедшей президентской кампании была символом, а не политиком, и теперь ее может заменить любой белорус. Пока протест остается стихийным – попытку координации в условиях почти неработающего интернета предпринимают Telegram-каналы.

Протесты продолжаются

Общенациональная забастовка, к которой днем ранее призывали Telegram-каналы, во вторник так и не началась, однако рабочие Минского электротехнического завода устроили митинг, коллективные заявления публикуют и сотрудники других предприятий.

Во вторник днем жители Минска стали нести цветы к месту гибели демонстранта, о которой власти объявили днем ранее, позже их стал разгонять ОМОН. МВД Беларуси отказалось раскрыть имя погибшего, провластные медиа назвали его "уголовником, осужденным за убийство".

В минском метро на станции “Октябрьская” мужчина встал на рельсы перед поездом с плакатом "Прекратите калечить и убивать людей", акция длилась пять минут, движение поездов временно остановилось.

К вечеру вторника массовые протесты возобновились на окраинах Минска и в других белорусских городах. На этот раз силовики проявляли особую агрессию по отношению к автомобилистам, людей вытаскивали из машин и били ногами, вот сборное видео. ОМОН часто передвигался на гражданских машинах. Кое-где протестующие возводили баррикады. На Каменной Горке с балкона высотки на омоновцев сбросили дверь, когда они толпой избивали молодого человека, – здесь подробнее о происходившем в разных местах.

Репрессии

По данным белорусского МВД, во второй день протестов в республике задержали свыше двух тысяч человек, всего в стране пять тысяч задержанных. Вот видео о том, как родственники разыскивают задержанных по СИЗО, здесь рассказ минчанина, которого отпустили из СИЗО в Жодино просто так, потому что у судей на хватило на него времени. Глава правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий считает, что если протесты продолжатся с той же интенсивностью еще несколько дней, тюремная система застопорится.

Более двухсот человек, по данным Минздрава, находятся в больницах. Власти решили изымать автомобили у протестующих; на тех, кто блокирует дороги, не пропуская автозаки, завели уголовное дело. В Следственном комитете напомнили, что строительство баррикад влечет уголовную ответственность, начиная с 16-летнего возраста.

Кто именно разгоняет протесты на улицах белорусских городов, рассказывает правозащитник Роман Киселев. Есть единичные случаи отказа от такой работы – капитан милиции Егор Емельянов объявил о своей отставке в инстаграме.

Фонд помощи раненым и задержанным во время акций протеста против фальсификаций итогов выборов в Беларуси собрал миллион долларов.

Информполитика и международная реакция

За неделю протестов в Беларуси задержали не менее 55 журналистов. Во вторник силовики напали на съемочную группу “Би-би-си”. Корреспондент “Медузы” Максим Солопов нашелся, был освобожден при содействии российских дипломатов и депортирован. Также депортированы корреспондент Znak.com и фотокорр “России сегодня”; сотрудничающий с российским изданием “Проект” белорусский журналист Станислав Ивашкевич оштрафован; найдены в СИЗО и депортированы из Беларуси наблюдатели “Открытой России” Артем Важенков и Игорь Рогов. До этого государственное информагентство “Белта” показало “видео задержания провокаторов” – люди избиты, лежат лицом вниз и стоят на коленях: среди них были Важенков и Рогов.

Чтобы понять общий настрой белорусского телевизора, стоит посмотреть, как там освещаются протесты: в токшоу обсуждают особую технику “психографического социохакинга” и “обкуренных” демонстрантов. Интернет в стране практически не работает – попытка понять, как именно его блокируют, предпринята тут. На этом фоне белорусская служба Радио Свобода возобновляет вещание на средних волнах, как в старые времена.

Евросоюз пригрозил Лукашенко ухудшением отношений и санкциями. Бывший премьер Украины Арсений Яценюк настаивает, что белорусам сейчас надо выбрать, с кем они – с Россией или с Европой. Российский политолог Андрей Колесников никакого вмешательства Москвы в протестах пока не видит, но признает, что они могут иметь далеко идущие последствия для всего постсоветского пространства.

Российская повседневность

Минюст России приостановил выплаты по решениям ЕСПЧ – внезапно кончились деньги.

В Петербурге на 20 суток арестован третий участник перекрытия Невского транспарантом "Меняй власть, а не Конституцию", его поймали в Таврическом саду еще 5 августа.

Актера Михаила Ефремова госпитализировали прямо из зала суда – предположительно, с инсультом. Сын погибшего в ДТП с участием Ефремова подал иск к актеру о взыскании компенсации за моральный ущерб.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро вторника, в России за сутки выявлено 4945 новых случаев Covid-19 (уже неделю этот показатель падает примерно на сотню за сутки), общее число инфицированных с начала эпидемии составило 897 тысяч. За сутки умерли 130 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро вторника 15 131, за день в Москве скончались еще 12 человек.

Путин объявил о регистрации в России "первой в мире вакцины" от коронавируса и добавил, что одна из его дочерей уже сделала прививку (но не уточнил, которая). Вакцину решили назвать Sputnik V. Мнения специалистов о безопасности и эффективности этой вакцины изложены тут.

Вокруг света

Претендент на статус кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил, что в качестве кандидата на пост вице-президента выбрал сенатора от Калифорнии Камалу Харрис – она дочь иммигрантов из Индии и Ямайки.

В Бейруте возобновились акции протеста – после того, как выяснилось, что за две недели до взрыва, унесшего жизни 170 человек, спецслужбы предупреждали премьера и президента, что хранившаяся в порту аммиачная селитра может взлететь на воздух и снести полгорода.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости создать в обществе "атмосферу стыда за неумеренное потребление продовольствия". Отбирает последнюю святыню.

Шесть ссылок

Актуальная история. Отрывок из книги Адриана Селина “Московские карантины. Борьба с „моровыми поветриями“ в XVI–XVII вв. в Новгороде и Пскове” (изд-во “Евразия”) – о борьбе с эпидемией в районе реки Шелони летом 1662 года. Или рассказ о беспорядках на расовой почве, захлестнувших США летом 1919 года – все началось с того, что подросток-афроамериканец заплыл на пляж для белых.

Отрывок из книги Адриана Селина “Московские карантины. Борьба с „моровыми поветриями“ в XVI–XVII вв. в Новгороде и Пскове” (изд-во “Евразия”) – о борьбе с эпидемией в районе реки Шелони летом 1662 года. Или рассказ о беспорядках на расовой почве, захлестнувших США летом 1919 года – все началось с того, что подросток-афроамериканец заплыл на пляж для белых. Современная русская проза. Разговор с писателем Александром Иличевским о его последней книге “Чертеж Ньютона”. Или отрывок из книги критика Елены Макеенко “Важные вещи” о романах Михаила Шишкина.

Разговор с писателем Александром Иличевским о его последней книге “Чертеж Ньютона”. Или отрывок из книги критика Елены Макеенко “Важные вещи” о романах Михаила Шишкина. Музыка. Интервью с алтайским музыкантом Добрыней Сатиным об истории музыки тюркских народов и современной алтайской этнокультуре. Или фрагмент из книги музыкального журналиста Артема Рондарева “Эпоха распада. Грандиозная история музыки в XX веке” (изд-во “РИПОЛ классик”) – о первых электронных инструментах и рождении идеи “эмансипации звука”.

Интервью с алтайским музыкантом Добрыней Сатиным об истории музыки тюркских народов и современной алтайской этнокультуре. Или фрагмент из книги музыкального журналиста Артема Рондарева “Эпоха распада. Грандиозная история музыки в XX веке” (изд-во “РИПОЛ классик”) – о первых электронных инструментах и рождении идеи “эмансипации звука”. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок