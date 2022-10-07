Все шатаются и пьют

Доброе утро!

Нобелевскую премию по литературе получила француженка Анни Эрно – хорошая, вдумчивая писательница, незаслуженно малоизвестная в России, хотя несколько ее книг переведены на русский. Вот здесь об Эрно пишет Оксана Васякина, а мы переходим к новостям:

Жертвами российских ракетных ударов по Запорожью стали шесть человек, еще 12 получили ранения. Россия нанесла удар по Хмельницкой области с территории Беларуси.

Появились сообщения о еще двух смертях мобилизованных в России. В отдельных регионах военкоматы стали требовать от полиции объявлять уклонистов в розыск.

В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбудили третье уголовное дело – на этот раз о госизмене.

Новыми “иностранными агентами” объявлены координатор и активист движения “Весна”.

Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России; Норвегия ограничила доступ в свои порты для российских рыболовных судов.

Президент США помиловал всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны – это около 6,5 тысяч человек.

Военные сводки

Официальных сообщений о подвижках на фронтах в четверг не было. Украинский генштаб отчитался об освобождении 122 населенных пунктов с 21 сентября и косвенно признал, что наступление на северо-западе Херсонской области приостановилось. Ситуацию на Херсонщине здесь комментирует депутат облсовета Сергей Хлань. На востоке наступление, вероятно, продолжается: представитель так называемой “ЛНР” объявил об эвакуации “социальных учреждений” из Кременной и Сватова. Здесь о положении в Северодонецке и его окрестностях рассказывает украинский глава города Александр Стрюк: по его словам, город покинули все россияне, приезжавшие его восстанавливать, связь там глушат, а местные жители прячутся по деревням, чтобы избежать российской мобилизации. На вопрос о том, способна ли Россия остановить украинское контрнаступление, опрошенные “Медузой” военные аналитики отвечают скорее отрицательно, указывая на исчерпанность ресурсов у Москвы.

The Wall Street Journal пишет со ссылкой на аналитиков Oryx и военных чиновников, что с начала своего полномасштабного вторжения Россия оставила в Украине больше вооружений, чем передали Киеву западные страны. В этом видео украинские военные показывают трофейную российскую технику, здесь военный эксперт Валерий Рябых объясняет, как эта техника используется на фронтах.

Командование Воздушных сил Украины утверждает, что в ночь на четверг на юге страны были сбиты девять запущенных россиянами иранских дронов-камикадзе. С начала использования Россией этого вида оружия, по данным украинского генштаба, из 86 запущенных “Шахидов” 60% были сбиты. Как их сбивают, рассказано здесь. Хорошая новость в том, что конвейерное производство этих дронов в Иране не налажено, а кустарное сложно интенсифицировать, поэтому скоро дроны просто кончатся. Но пока запасы еще есть: в ночь на пятницу “летающие мопеды” совершили налет на Николаевскую область.

Жертвами российских ракетных ударов по пятиэтажкам в Запорожье стали, по последним данным, шесть человек, еще 12 получили ранения. Вот репортаж с места. Утром в четверг российская авиация нанесла ракетный удар по Украине с территории Беларуси – первый с 28 августа. С самолетов Ту-22 М3 стратегической авиации по территории Хмельницкой области были выпущены две ракеты X-22 (они никуда не попали). При отступлении в Донецкой области российские военные подорвали дамбу – подтоплен поселок Райгородок.

Из исторических материалов о текущей войне читайте рассказ российского артиллериста, который месяц с небольшим провоевал под Черниговом, после чего был уволен за несоблюдение условий контракта – теперь он опасается, что его загребут обратно уже на волне “частичной” мобилизации. Говорит, что лучше сядет, но воевать не пойдет.

Нормализация мобилизации

В военной части в поселке Каменка Ленинградской области во время тренировки застрелился 28-летний петербуржец. Мать мобилизованного жителя Братска Александра Колтуна рассказала, что ее сын умер на четвертый день нахождения в учебной части в Новосибирской области. По ее словам, когда он звонил в последний раз, он говорил, что “форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют”. Вот неполный список похожих смертей за последнюю неделю.

Родственники мобилизованных из Уфы и Челябинска рассказали “Верстке” об ужасных условиях их содержания: в военных частях не кормят, бараки не отапливаются, душа, бани и горячей воды нет, в грязных матрасах полно клопов. На юге России ситуация ничем не отличается – разве что там нет мест даже в бараках без горячей воды. Экипировку мобилизованным родственники закупают сами, причем компенсировать эти затраты российские власти не собираются – об этом сообщил правительственный портал “Объясняем.рф” (в Бурятии, правда, оставшимся без кормильцев семьям обещают дрова). Зато власти Кузбасса ребром поставили нравственный вопрос: губернатор Цивилёв, муж двоюродной племянницы Путина, призвал уходящих на фронт жениться на своих девушках. “Вы идете на святое дело, надо все сделать так, как это должно быть на Руси”, – сказал он.

На “святое дело” гребут всех без разбора: выходцев из Центральной Азии, получивших российское гражданство, людей с эпилепсией и шизофренией, сельских учителей, которые ведут в своей школе половину всех предметов, заключенных и даже желающих повоевать профессионалов за рубежом. Последними двумя категориями бойцов интересуется, естественно, ЧВК Вагнера. Подозрения о том, что вчерашнее видео возмущенных мобилизованных было провокацией Пригожина, кажется, не оправдались – здесь объясняется почему.

Детали первого уголовного дела об уклонении от мобилизации, возбужденного против жителя Пензы Максима Моисеева, изложены тут. Обыск был проведен с нарушениями, после этого обвиняемого три дня продержали в СИЗО, а потом отпустили под подписку о невыезде. Юристы считают это дело незаконным, потому что ранее Верховный суд России разъяснил, что вменяемая статья относится исключительно к срочникам. Это, впрочем, никого не останавливает: московские военкоматы, по слухам, потребовали от полиции объявить в розыск уклоняющихся от мобилизации, в Новосибирской области их уже разыскивают.

Родственникам иногда удается отбить незаконно мобилизованных – вот несколько историй со счастливым концом и комментариями юристов. Впрочем, любой юрист скажет, что лучше вообще избегать военкоматов и заранее обратиться за помощью. Вот интервью с Григорием Свердлиным, который основал проект “Идите лесом”, помогающий россиянам не принимать участие в войне.

Борьба с “перегибами на местах”, похоже, завершилась: военкома Хабаровского края, уволенного из-за ошибок в ходе мобилизации, вернули на должность спустя три дня.

Бегство, протесты и кары

На острове Святого Лаврентия, относящемся к штату Аляска, задержали двух россиян, которые, по их словам, пришли на лодке с Чукотки, чтобы избежать мобилизации в России. Репортаж о бегущих от мобилизации в Монголию читайте здесь. Живая очередь из украинцев на погранпереходах в Псковской области после шума в прессе рассосалась, но машин там по-прежнему много. Здесь псковский политик Лев Шлосберг поясняет, что как минимум часть из стоящих в этой очереди украинцев – либо беженцы из формально аннексированных Россией оккупированных территорий, либо люди, успевшие получить российское гражданство, – получается, что и они тоже бегут от российской мобилизации. По словам Шлосберга, крымская транспортная компания “Южный поток”, которая подвозит людей к границе на автобусах, из-за псковского хаоса переориентировалась на Беларусь и теперь будет свозить украинцев к литовской и польской границам. Украинцам для въезда в ЕС виза не нужна; могут ли россияне по закону претендовать на убежище в странах ЕС, подробно разбирается тут (спойлер: теоретически да).

Внутри России протесты сводятся к попытке поджога военкомата на Кубани, поджогу двух машин в “Москва-сити” и повреждению памятной доски донецкому боевику Мотороле в Ухте. Зато список репрессий длинный:

Роскомнадзор через три дня после запуска заблокировал сайт медиапроекта "Эхо", созданный бывшими журналистами "Эха Москвы".

Минюст (почему-то в четверг) пополнил список “иностранных агентов” координатором движения "Весна" Богданом Литвиным и бывшим сотрудником штаба Навального и активистом "Весны" Тимофеем Мартыненко. Оба находятся за границей.

На 26-летнюю преподавательницу английского Ольгу Лизункову из Воротынского района Нижегородской области составили протокол о “дискредитации” армии за разговор с учениками о том, что лучше сесть в тюрьму, чем идти в армию. Донесли на нее ученики.

Петербургскую фем‑активистку Марину Сингх арестовали на семь суток по статье о неповиновении требованиям полиции.

Суд в Москве на пять суток арестовал координатора движения "Голос" Владимира Егорова – тоже за “неповиновение”.

В Петрозаводске в отношении 77-летней пенсионерки МВД Татьяны Савинкиной возбудили второе уголовное дело о “дискредитации” армии. Она расклеивает антивоенные листовки в своем подъезде.

В отношении находящегося в СИЗО политика Владимира Кара-Мурзы возбудили уже третье уголовное дело – на этот раз о госизмене. Здесь этот шаг российских правоохранителей комментирует его жена Евгения.

Суд назначил год ограничения свободы петербуржцу, который в начале марта раскрасил в цвета украинского флага гаубицы у Музея артиллерии.

Подконтрольный России суд в Севастополе приговорил к шести годам колонии троих Свидетелей Иеговы. Они признаны в России “экстремистами” – вероятно, потому что пацифисты.

Глава РПЦ призвал два дня молиться за здравие Путина, а о настроениях среди российских буддистов читайте здесь.

Прочее российское и белорусское

Соратники Навального нашли у семьи вице‑премьера Голиковой пять вилл в Испании и Португалии, отель на Лазурном берегу, самолет Bombardier Challenger 600, три гольф-клуба в России и один в Испании, доли в фармацевтических компаниях и прочую собственность на 50 млрд рублей. В виде фильма расследование можно посмотреть тут.

Лукашенко запретил повышать розничные цены в Беларуси, а Россия выделяет Беларуси кредит в $1,5 млрд на нужды импортозамещения.

КГБ Беларуси внес в "список террористов" журналиста и активиста Союза поляков Анджея Почобута и еще четверых человек; четверых журналистов независимого информационного агентства БелаПАН, признанного в Беларуси “экстремистским формированием”, приговорили к срокам от четырех до 14 лет колонии за “создание экстремистского формирования”, “подготовку беспорядков” путем оплаты штрафов и услуг адвокатов задержанным сотрудникам, измену государству и неуплату налогов.

Международное эхо войны

Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. В нем вводятся ограничения для семи юридических и 30 физических лиц (в числе которых артисты Газманов, Расторгуев и Чичерина, ЦИК России, Гознак, заводы и конструкторские бюро). Кроме того, пакет вводит (но не определяет) потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты, запрет на обслуживание криптокошельков россиян и оказание им IT- и консалтинговых услуг, запрет на импорт из России оружия и его компонентов. Экспортные ограничения коснутся угля, электронных компонентов, технических изделий, используемых в авиационной отрасли.

Как скажется на стоимости нефти решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, объясняется здесь (спойлер: не особо, потому что нефти и так не добывалось столько, сколько было заявлено; решение, скорее, следует считать политическим сигналом).

Полиция Швеции подтвердила версию о том, что утечки на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошли в результате взрывов. В связи с этим Норвегия ограничила заход в свои порты для российских рыболовных судов.

Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко приехала на саммит парламентов стран G20 и предложила делегации Украины “прямо сегодня” начать переговоры о мире на условиях России (Украина, предсказуемо, никак не отреагировала). Параллельно в Праге проходит встреча лидеров 44 стран, составляющих неформальное Европейское политическое сообщество. Идея создать такой формат принадлежит Эммануэлю Макрону; глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи заявил, что ее участники будут обсуждать создание "нового порядка без России".

Международная премия имени Анны Политковской присуждена в этом году Татьяне Соколовой, акушерке из мариупольского роддома № 2, который неоднократно обстреливали российские военные, и Светлане Ганнушкиной – российской правозащитнице, главе фонда "Гражданское содействие", который специализируется на помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Вот интервью с ними.

Вокруг света

КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщили власти Южной Кореи и Японии. Пхеньян заявил, что ракетные запуски в последние дни – "справедливый ответ" на совместные учения США и Южной Кореи.

В Таиланде неизвестный открыл стрельбу в детском саду, погибли более 30 человек – в основном дети.

Касым-Жомарта Токаева выдвинули кандидатом в президенты от правящей партии Казахстана. Он обещает честные выборы.

Национальная энергосеть Великобритании, компания National Grid, допустила отключения электроэнергии в случае холодной зимы и перебоев с газом. Одобрение деятельности британского премьера Лиз Трасс рухнуло до рекордно низкого уровня – но не из-за гипотетических отключений света, а из-за ее неудачного экономического плана, предполагающего снижение налогов для богатых, а не поддержку рядовых граждан, которые столкнулись с высокой инфляцией и заоблачными ценами на энергию. Сейчас Лиз Трасс является самым непопулярным лидером Консервативной партии.

Президент США помиловал всех осужденных по федеральным законам за хранение марихуаны – это примерно 6,5 тысяч человек. Байден призвал губернаторов последовать его примеру и провести помилование осужденных за хранение марихуаны по законодательствам штатов. Это, очевидно, предвыборный шаг, хотя смягчение федеральной политики по отношению к марихуане было одним из обещаний Байдена в 2020 году.

Шесть ссылок

Святой и герой. Филолог Андрей Ранчин объясняет, как читать Житие Сергия Радонежского. Историк Андрей Вдовенко разбирает, как конструировался и разрушался, а потом создавался вновь образ национального героя Ивана Сусанина.

Филолог Андрей Ранчин объясняет, как читать Житие Сергия Радонежского. Историк Андрей Вдовенко разбирает, как конструировался и разрушался, а потом создавался вновь образ национального героя Ивана Сусанина. Молдавское. Рассказ о том, как национальные движения боролись за право молдаван говорить и учиться на родном языке, как Молдова получила независимость и как начинался конфликт в Приднестровье. Или репортаж о том, что стало с этим конфликтом через 30 лет после его начала.

Рассказ о том, как национальные движения боролись за право молдаван говорить и учиться на родном языке, как Молдова получила независимость и как начинался конфликт в Приднестровье. Или репортаж о том, что стало с этим конфликтом через 30 лет после его начала. Дружелюбие. Два отрывка из книги антропологов Брайана Хэйра и Ванессы Вудс “Выживает самый дружелюбный. Почему женщины выбирают добродушных мужчин, молодежь избегает агрессии и другие парадоксы, которые помогут узнать себя лучше” (изд-во “Бомбора”): первый, посвященный самоодомашниванию человека, и второй, рассказывающий о физических чертах, которые появляются в этом процессе.

Искренне Ваши,

Семь Сорок