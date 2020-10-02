Враг или предатель?

Доброе утро!

Российская Госдума заплатила за продвижение новости о том, что спикер Володин назвал Навального "бесстыдником и подлецом" и обвинил в связях с иностранными спецслужбами, хотя “Путин спас его жизнь”. Но обо всем по порядку:

В интервью немецкому журналу Der Spiegel Навальный обвинил в своем отравлении Путина. Песков сказал, что с Навальным “работают” агенты ЦРУ.

Евросоюз согласовал санкции против белорусских чиновников.

Путин, Трамп и Макрон призвали прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Эрдоган посоветовал им не вмешиваться.

В России четвертый день подряд выявляют более восьми тысяч новых случаев Covid-19. Московский мэр допускает введение жестких ограничений.

Навальный говорит

Навальный дал первое после отравления большое интервью – оно вышло в немецком журнале Der Spiegel (немецкий оригинал, но без подписки можно прочитать только первую треть; английский перевод, полностью; русский пересказ, укороченный). В интервью Навальный прямо обвинил в своем отравлении президента России: если доступ к “Новичку” есть только у ФСБ, СВР и ГРУ, то понятно, что без Путина они не стали бы его применять. Версию с причастностью Пригожина к отравлению Навальный отвергает на том основании, что если бы у “повара Путина” был доступ к “Новичку”, то он отравил бы уже полмира. Одно, правда, так и осталось непонятным: если считать, что “Новичок” – это оружие против “предателей”, то почему в данном случае его использовали против простого “баламута в интернете”?

Ответ не заставил себя ждать: сначала спикер Госдумы Володин сказал, что Навальный – игрушка в руках “западных спецслужб”, потом эту мысль развил пресс-секретарь Путина Песков: "Не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Действительно, есть такая информация, я даже могу сказать конкретно – с ним работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки в эти дни".

Навальный в связи с этим подает на Пескова в суд, а Россия вдруг приглашает специалистов ОЗХО для выяснения обстоятельств “произошедшего” с Навальным. Не далее как два дня назад МИД России обвинял ОЗХО в политической ангажированности, а Германию – в том, что она прячется за спиной международной организации. Чем мотивирован этот ход, никто не знает, но вот гадания политолога Баунова о том, что может происходить в голове у Путина, столкнувшегося сразу с тремя международными проблемами: Навальным, протестами в Беларуси и обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Но обо всем по порядку.

Затишье перед выходными

Непосредственно из Беларуси горячая новость только одна: против 19-летнего белорусского студента возбуждено уголовное дело об оскорблении представителя власти, которое состояло в том, что кто-то написал слово “убийца” у подъезда, в котором живет командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба. На сайте милиции опубликовано покаянное видео со студентом – прямо как в Чечне. Причем кается студент перед самим Балабой.

На международном фронте две подвижки:

Страны Евросоюза согласовали общие санкции ЕС в отношении Беларуси – ограничения коснутся примерно сорока чиновников, Лукашенко в списке нет, поскольку его еще надеются вовлечь в переговорный процесс. Если не удастся, то его тоже внесут в список. Сегодня эти санкции формально введут в действие.

В Конгресс США внесен законопроект о защите демократии и суверенитета Беларуси, его готовили совместно представители обеих партий.

Тройственный союз

Трамп, Путин и Макрон выпустили совместное заявление о ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, в котором призвали немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры при посредничестве ОБСЕ без выдвижения предварительных условий. Совместность заявления объясняется тем, что США, Россия и Франция являются сопредседателями Минской группы, которая уже 28 лет занимается поиском способов урегулирования карабахского конфликта. Почти одновременно с обнародованием этого заявления президент Турции заявил, что эти три державы утратили свое право выступать с мирными инициативами, поскольку тридцать лет игнорировали карабахскую проблему. О том, что происходило в течение этих почти тридцати лет, и о перспективах быстрого урегулирования нынешнего кризиса читайте в содержательном интервью с Сергеем Маркедоновым.

Маркедонов считает, что в течение недели со дня начала конфликта точно определится, война это или очередное обострение, каких было уже немало. Сегодня – шестой день обстрелов. Армения сообщила, что недалеко от Еревана сбит азербайджанский беспилотник, в связи с чем армянский посол в Тель-Авиве отозван для консультаций (Азербайджан закупает беспилотники не только у Турции, но и у Израиля). Азербайджан говорит о непрекращающихся обстрелах с армянской территории. Под обстрел в Карабахе попали журналисты "Дождя" и французской Le Monde, есть раненые. Параллельно идет война пропаганд, вот подборка сообщений армянских и азербайджанских медиа.

Президент Франции в отдельном заявлении отметил, что у него есть точная информация о том, что в боевых действиях принимают участие сирийские джихадисты из Турции. При этом у Радио Свобода есть информация, что участие в боевых действиях принимают и российские наемники-вагнеровцы. Переходим к их спонсору Евгению Пригожину.

NAEBC и Peace Data

Агентство Reuters рассказало о российской структуре, связанной с пригожинским Агентством интернет-исследований (оно же “петербургская фабрика троллей”), которая в преддверии нынешних президентских выборов в США выдавала себя за независимое новостное агентство с правой идеологической платформой. Для звучного русского ругательства NAEBC придумали даже английскую расшифровку: Newsroom for American and European Based Citizens. Другое пригожинское “СМИ”, выявленное ранее, тоже носило нецензурное по нынешним российским законам название Peace Data. В итоге и то, и другое из соцсетей поудаляли.

Хотя хорошие названия, годные:

Агентство ТАСС анонсировало аресты геев, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей, чтобы завести детей. Детей планируется отдать в интернаты. Это отголосок “дела врачей”, возбужденного в январе, когда в съемной квартире в Подмосковье обнаружили четырех младенцев, один из которых умер.

В Нижнем Новгороде прошли обыски у местных активистов – независимых, связанных с местным штабом Навального и с движением за права избирателей “Голос”. Во всех случаях обоснованием было “дело о нежелательной организации” (подразумевается “Открытая Россия”, с которой обыскиваемые якобы сотрудничают).

В государственной типографии "Башкортостан" исчез весь тираж еженедельной уфимской газеты Bonus: в номере была статья о бизнесе семьи руководителя администрации главы Башкирии.

Новый губернатор Камчатки объявил о создании “министерства счастья”. Ждем министерства любви и правды.

ФСИН требует 3 млрд рублей на борьбу с “тюремными кол-центрами”, то есть с мошенническими звонками “от Сбербанка” о подозрительных транзакциях, с которыми к сегодняшнему дню столкнулся уже, наверное, каждый россиянин. Бороться собираются посредством глушилок мобильной связи.

В Ингушетии рассматривается первое уголовное дело о "женском обрезании", потерпевшей – 10 лет, здесь подробно о том, что это такое и насколько все плохо.

Глава “Агоры” Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на пост судьи ЕСПЧ от России. Здесь подробно объясняется, почему ЕСПЧ для России – не панацея.

Новым председателем Мосгорсуда стал военный судья из Ростова-на-Дону Михаил Птицын – именно он вынес приговор украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову (и украинцу Павлу Грибу тоже).

Тем временем пандемия

По данным на утро четверга, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8945 (почти на 500 больше, чем сутками ранее). В одной Москве выявлено почти 2,5 тысячи новых заболевших. Всего инфицированных с начала эпидемии 1 миллион 185 тысяч. Число жертв эпидемии достигло к утру четверга 20 891 человек (+169 за сутки). За день в Москве скончались еще 28 человек.

В интервью “России-24” московский мэр сказал, что второй волны нет, но “вероятность жестких мер очень высока”. Насколько высока, рассказывается здесь (по информации от “источников”). С 5 октября работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Власти Петербурга обещали привлечь Росгвардию к контролю за соблюдением масочного режима, но маски все равно мало кто носит и никакой Росгвардии на улицах нет.

Евросоюз одобрил экспресс-тесты на Covid-19 (они чуть менее точны, но это даже хорошо). Что за препараты от Covid-19 продают в России по 12 тысяч рублей за пачку, рассказано здесь.

Шесть ссылок

Классики литературоведения. Письма Наума Берковского (1901–1972) из Комарова и о Комарове, с приложением разных стихов на случай, забавных. Или фрагмент из книжки Льва Гудкова и Бориса Дубина “Литература как социальный институт” – по случаю ее переиздания в НЛО.

Письма Наума Берковского (1901–1972) из Комарова и о Комарове, с приложением разных стихов на случай, забавных. Или фрагмент из книжки Льва Гудкова и Бориса Дубина “Литература как социальный институт” – по случаю ее переиздания в НЛО. Кино. Отрывок из “Социологии стрема” Константина Филоненко – о том, как менялось отношение к космосу в кино (от Жоржа Мельеса до Кристофера Нолана). Или репортаж с только что завершившегося кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Отрывок из “Социологии стрема” Константина Филоненко – о том, как менялось отношение к космосу в кино (от Жоржа Мельеса до Кристофера Нолана). Или репортаж с только что завершившегося кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Экология. Фрагмент манифеста Михаэля Браунгарта и Уильяма МакДонаха “От колыбели до колыбели”, который лег в основу одноименного (C2C) принципа создания безотходных систем производства. Или отрывок из книги Дэвида Уоллеса-Уэллса “Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления” (изд-во “Individuum”).

Фрагмент манифеста Михаэля Браунгарта и Уильяма МакДонаха “От колыбели до колыбели”, который лег в основу одноименного (C2C) принципа создания безотходных систем производства. Или отрывок из книги Дэвида Уоллеса-Уэллса “Необитаемая Земля. Жизнь после глобального потепления” (изд-во “Individuum”). Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок