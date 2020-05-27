Эпидемия закончится 24 июня

Доброе утро!

В России коронавирусом заразилась первая кошка, а у людей так:

Российский Минздрав впервые представил статистику по жертвам эпидемии среди медиков: 101. В “Списке памяти” втрое больше имен.

Путин назначил Парад Победы на 24 июня, этот день планируют сделать выходным.

Россия согласилась сохранить ограничения на добычу нефти под давлением Саудовской Аравии.

ЕС собрал 9,5 млрд евро на создание вакцины от Covid-19.

Если вам удобнее читать эту рассылку в Telegram, подписывайтесь на наш канал.

История болезни

По данным на утро вторника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8915. Всего в стране 362 тысячи инфицированных, 131 тысяча из них выздоровели. Общее число умерших составляло на утро вторника 3807, за день в Москве скончались еще 73 человека. Официальную статистику ставят под сомнение самые разные специалисты – вот мнение дата-аналитика Бориса Овчинникова.

Среди жертв коронавируса – первый министр топлива и энергетики России Владимир Лопухин, человек интересной судьбы; ему было 68 лет. Нынешний глава Минстроя Якушев вернулся к работе, и Кадыров, судя по всему, тоже.

По сообщению “Росатома”, около ста сотрудников госкорпорации, работающих в Беларуси, заболели Covid-19, всего в структурах “Росатома” болеют 485 человек. В Северодвинске от COVID умер сотрудник завода “Звездочка”, большинство заболевших на оборонных предприятиях города – работники "Севмаша", 299 человек.

Российский Минздрав впервые назвал число врачей, умерших от коронавируса с начала эпидемии – 101 человек. В неофициальном “Списке памяти” втрое больше имен. Вот рассказы московских врачей, работающих в коронавирусных больницах, здесь трагическая история медсестры из Саранска, которая заболела сама и заразила родителей (мать умерла, но в статистику не попала). Сотрудников скорой помощи из Кинешмы, жаловавшихся на нехватку средств защиты, штрафовать все-таки не стали.

Главный приказал

Путин приказал министру обороны готовить Парад Победы – он пройдет 24 июня, в 75-ю годовщину настоящего Парада Победы в Москве. Это среда, но ее вроде бы сделают выходной. Возможно, на этот же день назначат и “всенародное одобрение” обнуления путинских сроков (изначальная дата, 22 апреля, тоже была средой). При этом акцию “Бессмертный полк” совместят с Военно-морским парадом, который пройдет 26 июля.

Забавно, но сроки проведения ЕГЭ, оказывается, тоже определял лично Путин.

Совет по правам человека при Путине предлагает отменить все штрафы, выписанные московским приложением “Социальный мониторинг”, потому что оно работало некорректно, но в мэрии отказываются это делать. Власти Подмосковья обещают удалить все личные данные граждан, полученные при выдаче электронных пропусков.

В отношении главы сельского поселения в Адыгее, где почти 200 человек заразились коронавирусом на похоронах, возбуждено уголовное дело.

В Приморье, как теперь говорят, “приступили к первому этапу снятия ограничений”.

А жизнь уже кипит

По данным Forbes, российские миллиардеры разбогатели за время эпидемии на $62 миллиарда (один из них по итогам “виртуального осмотра” даже купил особняк в Лондоне). Но некоторые не дожили – вот подробности об американском конопляном бизнесе Дмитрия Босова, который покончил с собой 6 мая.

Впервые с 2014 года в России вышел на свободу осужденный по статье за госизмену – бывшего сотрудника ГРУ, радиоинженера Геннадия Кравцова осудили на 14 лет за отправку резюме в Швецию (позже Верховный суд смягчил наказание до 6 лет).

В время одиночного пикета на Петровке полиция задержала журналиста Илью Азара. Азар вышел на пикет, когда за пикет в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” задержали активиста Немытова. В итоге Азара отпустили до суда с протоколами, а Немытов так и сидит в ОВД.

Правозащитные группы "Агора" и "Зона права" запустили программу защиты "Фабрика 228" – для обвиняемых по самой массовой “наркотической” статье.

Экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, уволенный Путиным “в связи с утратой доверия”, оспаривает свое увольнение в Верховном Суде (это тот самый губернатор, который заставлял сотрудников МЧС подпрыгивать по-собачьи за ключами от новых пожарных машин – лихой человек).

На Чукотке при крушении военного вертолета погибли четыре человека – это вторая катастрофа МИ-8 за неделю.

Хроники пандемии

Общее число случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило к 5,6 миллионов, жертвами пандемии стали свыше 352 тысяч человек. Центр пандемии сейчас находится на американском континенте, ВОЗ особенно обеспокоена ситуацией в Бразилии, уже догоняющей Испанию по количеству жертв, и не рекомендует странам Латинской Америки ослаблять ограничения (там, где они введены). В США число новых случаев Covid-19 и новых смертей постепенно снижается, возобновила работу Нью-Йоркская биржа (правда, только на четверть).

В Таджикистане запретили праздновать свадьбы. В официальную статистику о числе жертв там не верят, поэтому считают погибших по накрытым целлофаном могилам на кладбищах. Их много.

В Испании сегодня начинается десятидневный траур по жертвам эпидемии, Евросоюз собрал 9,5 млрд евро на создание вакцины от Covid-19.

В Великобритании ушел в отставку младший министр по делам Шотландии Дуглас Росс – в связи с тем, что его избиратели осуждают поведение советника премьера Доминика Каммингса, который не только нарушил введенные правительством ограничения, но и даже не извинился за это. Скандал вокруг Каммингса привел к спорам в Консервативной партии и падению рейтинга Бориса Джонсона.

На этом фоне примерным выглядит поведение премьера Нидерландов: у него умерла 96-летняя мать, которую он не видел с 20 марта, когда был введен запрет на посещение домов престарелых.

Но делаются и другие дела. США (1) обвинили Россию в отправке военных самолетов (перекрашенных) в Ливию для поддержки “ЧВК Вагнера”, которая воюет на стороне генерала Хафтара; (2) подготовили санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве “Северного потока–2”; и (3) грозят Китаю “мощным” ответом на действия в Гонконге (в связи с новым законом о безопасности города). Россия, по слухам, собирается выступить за продление текущих квот на добычу нефти под давлением Саудовской Аравии.

Новая российская этика

Дочь покойного Эдуарда Успенского обвинила отца в домашнем насилии и потребовала не называть его именем премию в области детской литературы.

Студентка истфака МГУ требует увольнения профессора, которого она обвиняет в домогательствах.

Выпускники СПбГУ требуют от ректора Кропачева на уровне нормативных документов университета "признать недопустимыми любовные/сексуальные отношения между студентами/аспирантами и преподавателями, находящимися в прямой институциональной зависимости". (И вспоминают, конечно, дело историка Олега Соколова).

Сегодня в Петербурге День города, и даже страшно подумать, что будет твориться на стене с замазанной фотографией Бродского – прошлой ночью она превратилась в поэтическую платформу для особо находчивых.

Шесть ссылок

Страшное. Историк Евгений Анисимов описывает страхи русских людей по материалам политического сыска XVIII века – главным у него оказывается Великий Государственный Страх. Или рассказ о волне стихийного и организованного насилия, захлестнувшей Чехословакию сразу после ее освобождения от нацистской оккупации.

Историк Евгений Анисимов описывает страхи русских людей по материалам политического сыска XVIII века – главным у него оказывается Великий Государственный Страх. Или рассказ о волне стихийного и организованного насилия, захлестнувшей Чехословакию сразу после ее освобождения от нацистской оккупации. Странное. Интервью с Людмилой Петрушевской (к дню рождению) – хорошее и, как всегда, странное. Или разговор о художнике и литераторе Николае Матренине – представителе позднего ленинградского андеграунда и образцовом аутсайдере (к выходу собрания его стихов и прозы в издательстве петербургской галереи “Борей”).

Интервью с Людмилой Петрушевской (к дню рождению) – хорошее и, как всегда, странное. Или разговор о художнике и литераторе Николае Матренине – представителе позднего ленинградского андеграунда и образцовом аутсайдере (к выходу собрания его стихов и прозы в издательстве петербургской галереи “Борей”). Южное. Рассказ о фотографе-документалисте из Узбекистана Анзоре Бухарском, с картинками. Или анализ “секс-диссидентства” в Азербайджане (ужасно целомудренно: “диссидентами” там считаются те, кто не против секса до свадьбы).

Искренне Ваши,

Семь Сорок