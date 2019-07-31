Вечное возвращение Болотной

Доброе утро!

Прошел год после убийства в Центральноафриканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Убийцы не найдены, расследование в России фактически не ведется. К годовщине центр “Досье” опубликовал итоговый доклад об обстоятельствах убийства, здесь о нем рассказывает вдова Орхана Джемаля Ирина Гордиенко. А новости вот:

В связи с субботним митингом в Москве заведено уголовное дело о массовых беспорядках, дел о применении насилия к полицейским уже три. Мэр Москвы одобрил действия полиции. Почти все известные независимые политики в Москве арестованы.

По данным “Левада-Центра”, целых 38% россиян не хотели бы, чтобы Путин оставался во главе России по окончании нынешнего срока.

Подросток, критиковавший власти Чечни в инстаграме, 46 минут извинялся по телевизору со слезами на глазах.

Десятиэтажный предвыборный плакат, на котором Путин жмет руку Нетаньяху, вызвал протесты в Израиле.

Массовые беспорядки задним числом

В Москве внезапно образовались “массовые беспорядки”. Первым эти слова произнес мэр Собянин: он осудил выходивших на улицы 27 июля и одобрил действия полиции, даже поблагодарил ее. Правда, почти все, что он сказал, – неправда (вот фактчек, а вот хороший анализ генеалогии подобного рода российской пропаганды).

Как только слова были сказаны, возникло и уголовное дело о массовых беспорядках. Обвиняемых по нему пока нет, но когда их найдут, то за организацию могут дать до 15 лет, за участие – до восьми, а за призывы к участию – до двух лет. Мрачные перспективы этого дела оцениваются здесь. Сегодня ночью начались первые следственные действия: с обысками по делу о массовых беспорядках пришли к руководителю движения “Левый блок” Василию Кузьмину.

Уголовных дел о применении насилия по отношению к представителю власти уже три. Дел о превышении полномочий полицейскими нет, но вот истории пострадавших от рук полиции.

Где кнут – там и пряник: отказ в регистрации Сергея Митрохина кандидатом в Мосгордуму отменили. Но Митрохин обещает бороться за регистрацию всех, кто собрал подписи.

Аресты и новые задержания

Фактически все известные московские независимые политики сейчас за решеткой.

Мосгорсуд не стал прерывать 30-дневное заключение Навального ради его лечения (хотя об этом ходатайствовала не только защита, но и начальник спецприемника, где он сидит).

Незарегистрированные кандидаты арестованы на разные сроки: Юлия Галямина получила 10 суток, Дмитрий Гудков – 30 (еще одно дело на него будут рассматривать сегодня), Илья Яшин – еще 10 (что бессмысленно, потому что эти сроки не суммируются). Их увозят отбывать эти сутки в подмосковные изоляторы, что незаконно. Вот список всех отдыхающих по разным ИВС.

В Москве на Никольской улице задержали девушку с плакатом “Оставь дубинку, сними шлем, мы один народ”. В полиции ей угрожали, отпустили за полночь после составления протокола. (Столь нервная реакция была, возможно, вызвана инициативой по идентификации орудовавших дубинками правоохранителей – издание Baza утверждает, что московским полицейским велели поменять данные о себе в соцсетях и убрать фотографии).

Что дальше и когда уже балет?

В Москве акция за свободные выборы 3 августа объявлена незаконной. Член правления незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов не сумел убедить мэрию, что проспект Сахарова – неприемлемое место для этого митинга. Когда переговоры провалились, Светова задержали прямо на выходе. На него составили протокол за участие в акции 16 июля на Трубной площади (“скандировал лозунги”). Любовь Соболь – едва ли не единственная из оставшихся на свободе известных политиков – приглашает москвичей прогуляться в субботу по Бульварному кольцу. Независимые кандидаты попытаются подать заявку на митинг 10 августа.

Сегодня в Петербурге выяснится, допустят ли до муниципальных выборов независимых кандидатов, незаконно снятых районными комиссиями. Если восстановят не всех, будет акция у здания горизбиркома.

По данным РБК, второй тур губернаторских выборов прогнозируется в пяти регионах России (и это почему-то воспринимается как катастрофа), “Левада-Центр” фиксирует близкое к рекордному нежелание россиян и дальше видеть Путина во главе страны (целых 38% его не хотят), и даже в Израиле громадные предвыборные плакаты, на которых Нетаньяху жмет руку Путину, вызвали акции протеста (в основном в них участвовали переселенцы из России и Украины).

Другие аресты, суды, наказания

Российское Минобороны через суд добилось отмены выплаты наградных вдове погибшего в Сирии военнослужащего. Вот интервью с ней.

Главу "Мемориала" Александра Черкасова и правозащитницу Светлану Ганнушкину оштрафовали за пикет в день десятой годовщины со дня убийства Натальи Эстемировой (на 10 и 150 тысяч рублей соответственно).

Заведено еще одно уголовное дело за сотрудничество с “нежелательной организацией” – на журналиста “МБХ Медиа” из Краснодара Александра Савельева. Обыски прошли у местных экологов и активистов.

По обвинению в коррупции арестован начальник уголовного розыска Приморья (он вел дело “приморских партизан”).

Негативная характеристика на одного из обвиняемых по делу “Сети” была сфабрикована в пензенском ФСБ.

В Чечне дела о критике властей решают внесудебно: 16-летнего автора критического поста в инстаграме заставили 46 минут извиняться по местному телевизору.

Суд в Кыргызстане оставил в силе пожизненный срок правозащитнику Аскарову. Пересмотреть дело требовала ООН.

В Беларуси вынесли второй за год смертный приговор.

Шесть ссылок

Философическое. Отрывок из книги “Шутки Жижека. Слышали анекдот про Гегеля и отрицание?” (изд-во Рипол-Классик), в которой собраны все анекдоты, встречающиеся в текстах Славоя Жижека (да, мы дожили и до этого – хотя местами смешно). Или фрагмент книги культуролога Светланы Бойм “Будущее ностальгии”, содержащий сложноустроенную интерпретацию фильма “Парк Юрского периода” (изд-во НЛО).

Отрывок из книги “Шутки Жижека. Слышали анекдот про Гегеля и отрицание?” (изд-во Рипол-Классик), в которой собраны все анекдоты, встречающиеся в текстах Славоя Жижека (да, мы дожили и до этого – хотя местами смешно). Или фрагмент книги культуролога Светланы Бойм “Будущее ностальгии”, содержащий сложноустроенную интерпретацию фильма “Парк Юрского периода” (изд-во НЛО). Поп-наука. Отрывок из книжки астронома Владимира Липунова “От Большого взрыва до Великого молчания” (изд-во АСТ) – о Людвиге Больцмане и все никак не наступающей тепловой смерти Вселенной. Или вот очень веселый рассказ об экзотических болезнях, которые можно подхватить в дальних странствиях.

Отрывок из книжки астронома Владимира Липунова “От Большого взрыва до Великого молчания” (изд-во АСТ) – о Людвиге Больцмане и все никак не наступающей тепловой смерти Вселенной. Или вот очень веселый рассказ об экзотических болезнях, которые можно подхватить в дальних странствиях. Драматург и бродячий певец. Рассказ Константина Львова о драматурге Александре Гладкове (1912–1976) и его бесконечных записных книжках. Или удивительная история забытого Григория Гнесина – брата того тех самых Гнесиных, имени которых.

Искренне Ваши,

Семь Сорок