Доброе утро!

Прошло десять лет с начала российских протестов 2011–2012 года: вот фотохроника этих событий, а вот рассказ об их самых заметных участниках. В настоящем так:

Видеопереговоры Путина и Байдена намечены на 7 декабря. Байден заявил, что не приемлет “ничьих красных линий”.

Глава СК поручил проверить творчество Noize MC и Oxxxymiron после обращения “группы патриотов”. Это опубликованное в ЖЖ “обращение” – сатирический скетч.

Россиянке Софье Сапеге предъявили обвинение в Беларуси. Ей грозит 6 лет тюрьмы.

Эксперты ВОЗ приедут в Россию для оценки “Спутника V” в начале 2022 года.

Вокруг Украины

Видеосаммит Путина и Байден предварительно намечен на 7 декабря. Байден объявил, что надеется на долгий разговор по поводу украинского вопроса, и добавил, что не приемлет заявлений Путина о “красных линиях”, которые не должно переходить НАТО, размещая свою инфраструктуру в Европе.

Агентство Bloomberg пишет, что на дипломатическом ужине в Стокгольме между Лавровым и Блинкеном случилась перепалка по поводу украинского Евромайдана 2014 года: Лавров заявил, что власть в Киеве сменилась в результате госпереворота, а Блинкен напомнил, что подконтрольные Януковичу внутренние войска убили на Майдане больше ста человек.

Немецкий таблоид Bild опубликовал схему предполагаемого нападения России на Украину, основанную на оценках источников из НАТО и украинской разведки. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала публикацию “пропагандой, замешанной на идеологии”. Особенно ей не понравилось, что Львов на этой схеме назван по-немецки – Лемберг.

В Москве прошел съезд “Единой России”, единогласно переизбравший председателем партии Дмитрия Медведева. На съезде присутствовал глава так называемой “ДНР” Денис Пушилин, накануне тоже вступивший в ЕР. Пушилин отчитался, что гражданство России получили более 350 тысяч жителей "ДНР", и добавил, что в конце концов их “получат все”.

Вот интервью с Виктором Цилыком – отцом 23-летнего Александра Цилыка, задержанного в России якобы за подготовку теракта. По словам Виктора, сын пропал 15 октября – после того, как перешел российско-украинскую границу в Ростовской области. “Признаниям” сына, которые опубликовала ФСБ, Виктор не верит.

Анонимная группа патриотов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку деятельности рэперов Оксимирона и Нойза МС. Необходимость такой проверки он обосновал обращением “инициативной группы патриотов”. Довольно быстро выяснилось, что речь идет о тексте, опубликованном 2 декабря в ЖЖ Дмитрия Якушева. Блогер написал стилизованную сатирическую анонимку, “сатиру на наше время”, как он говорит. Вот его монолог.

При этом на открытое письмо члены участковых и территориальных избирательных комиссий Тувы, в котором они рассказывают, что результаты сентябрьских думских выборов были сфальсифицированы, Бастрыкин внимания не обратил.

Издание TJournal рассказывает, что под новость о смене владельца и руководителя VK пришли заказные боты, которые начали хвалить нового руководителя соцсети Владимира Кириенко – сына первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

В Москве на Красной площади задержали очередного пикетчика (суд – 13 декабря); в Новокузнецке пикетчика, протестовавшего против карательной психиатрии, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В Москве на 76-м году жизни умер основатель фестиваля "Кинотавр", продюсер Марк Рудинштейн. Вот некролог.

Вокруг света

Следственный комитет Беларуси предъявил россиянке Софье Сапеге обвинение по статье о разжигании вражды (до шести лет заключения). По версии следствия, Софья Сапега администрировала телеграм-канал "Черная книга Беларуси", где публиковались личные данные белорусских силовиков. Сам канал объявлен в Беларуси экстремистским. После приговора Сапегу, вероятно, экстрадируют в Россию, где она сможет претендовать на помилование.

У берегов Польши едва не сел на мель российский сухогруз с пьяным экипажем.

Азербайджан освободил десять армянских военнопленных в обмен на карты минных полей.

Папа римский посетил лагерь беженцев на греческом остров Лесбос, где посетовал на то, что наступила "эпоха стен и заграждений из колючей проволоки".

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро воскреснья, суточный прирост новых случаев COVID-19 в России составил 32 602. Официальное число инфицированных в стране с начала пандемии – 9 миллионов 802 тысячи; официальное число жертв достигло к утру воскресенья 281 278 человек (+1206 за сутки). По данным Росстата, опубликованным в пятницу вечером, избыточная смертность в октябре составила 100 509, а с начала пандемии – почти миллион человек. Эксперты ВОЗ приедут в Россию для повторной инспекции производства “Спутника V” в начале следующего года.

Надежных данных о коронавирусной ситуации в Беларуси нет, но врачи оценивают ее как катастрофическую. Вакцинироваться белорусы не хотят в том числе из-за недоверия к российской и китайской вакцинам.

Проблема недостаточной вакцинированности стоит и в других странах: канцлер Германии Ангела Меркель в своем последнем еженедельном обращении к гражданам призвала всех сделать прививку; в Тбилиси прошел многотысячный митинг противников ковид-паспортов. В Львове городские власти придумали, как привить бездомных и дать им QR-код – даже тем, у кого нет документов.

Шесть ссылок

Палачи и жертвы. История репрессированного в 1942 году красноармейца Федора Шаталова, судьбу которого – с помощью “Мемориала” – удалось восстановить его внучке Татьяне Литвиновой. Или обзор книг о “неудобном прошлом” на ярмарке Non/fiction.

История репрессированного в 1942 году красноармейца Федора Шаталова, судьбу которого – с помощью “Мемориала” – удалось восстановить его внучке Татьяне Литвиновой. Или обзор книг о “неудобном прошлом” на ярмарке Non/fiction. Архитектура. Отрывок из книги Анны Броновицкой и Николая Малинина “Ленинград: архитектура советского модернизма” (изд-во “Гаража”) – о том, как архитекторы годами спорили с чиновниками о фасаде Морского вокзала на Васильевском острове. Или рассказ о Доме культуры “ГЭС-2” – новом культурном пространстве на Болотной набережной в Москве.

Отрывок из книги Анны Броновицкой и Николая Малинина “Ленинград: архитектура советского модернизма” (изд-во “Гаража”) – о том, как архитекторы годами спорили с чиновниками о фасаде Морского вокзала на Васильевском острове. Или рассказ о Доме культуры “ГЭС-2” – новом культурном пространстве на Болотной набережной в Москве. Гиды. Путеводитель Дмитрия Волчека по лучшим фильмам крупнейшего европейского фестиваля документальных фильмов – IDFA в Амстердаме. Или отрывок из книги Бориса Гребенщикова “Священные места Индии” (изд-во “АСТ”) – о Канчипураме.

Искренне Ваши,

Семь Сорок