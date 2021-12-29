Доброе утро!

В уходящем году Россия попала в пятерку стран с самым низким индексом счастья – вместе с Ганой, Афганистаном, Ираком и Гонконгом. И есть от чего:

Верховный суд России ликвидировал “Международный Мемориал”.

В пяти городах России задержали бывших сотрудников штабов Навального.

Россия выдает Минску еще одного белоруса.

Новый раунд российско-американских переговоров назначен на 10 января.

Потомки победителей

Верховный суд России ликвидировал “Международный Мемориал” по иску Генпрокуратуры. Прокурор Алексей Жафяров заявил в суде: “«Мемориал», спекулируя на теме политических репрессий XX века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан. Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников… Наверное, потому что за это кто-то платит”.

Решение Верховного суда будет обжаловано в апелляционной инстанции. “Мемориал” пообещал, что найдет “законные способы” продолжить свою работу – вот короткое интервью с председателем правления “Международного Мемориала” Яном Рачинским.

У здания Верховного суда в Москве полиция задержала не менее семи человек, пришедших поддержать “Мемориал”. Вечером в Петербурге прошли одиночные пикеты против ликвидации этой старейшей в России правозащитной организации. Здесь о решении Верховного суда говорят историк Тамара Эйдельман и адвокат Иван Павлов (оба подчеркивают необходимость сохранения исторической памяти в каких бы то ни было форматах).

Здесь рассказывается о нескольких людях, создававших “Мемориал” на закате советской эпохи, и о тех, кто продолжает в нем работать.

Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать вопрос о ликвидации второй структуры “Мемориала”, одноименного правозащитного центра – и, вероятнее всего, тоже ее ликвидирует. Еще в понедельник многие не верили, что это возможно: вот, например, интервью с Людмилой Улицкой, в котором она говорит, что до ликвидации дело не дойдет.

Штабисты-“экстремисты”

Юристы правозащитного проекта “Первый отдел”, созданного адвокатом Иваном Павловым после его вынужденного отъезда из России, обжаловали решение по делу о признании структур Навального “экстремистской организацией”. В кассационной жалобе 65 страниц. Дата ее рассмотрения пока не назначена, но “экстремистское” уголовное дело в отношении соратников Навального стремительно набирает обороты: в пяти городах России прошли обыски у бывших сотрудников штабов Навального.

Бывшие координаторы штабов в Иркутске и Томске Захар Сарапулов и Ксения Фадеева (она депутат томской гордумы) стали подозреваемыми в причастности к “экстремистскому сообществу” и “организации, посягающей на личность и права граждан”. В качестве меры пресечения суд назначил им запрет определенных действий (нельзя пользоваться интернетом, общаться с кем-либо без разрешения следователя и посещать массовые мероприятия). На допрос возили также бывших координаторов штабов в Архангельске и Барнауле и бывшего смм-редактора саратовского штаба. Со всех взяли подписку о неразглашении, поэтому подробностей нет.

Ранее по делу об участии в “экстремистской организации” была арестована экс-глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. После этого бывший координатор сети региональных штабов Леонид Волков предложил всем остающимся в России соратникам уехать, но Фадеева и Сарапулов решили остаться. Теперь им грозят 12-летние сроки.

Невеселые, нечетные годовщины

Исполнился ровно год с тех пор, как в России появились первые физлица – "иностранные агенты". За это время в Госдуму были внесены несколько законопроектов, модифицирующих “иноагентский” закон, весь год высказывались требования вообще его отменить, но российские власти упорно кивают на американский закон об “иностранных агентах”, с которым у российского нет почти ничего общего. Как ситуация будет развиваться дальше, здесь предсказывают физлицо – “иностранный агент” Лев Пономарев и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (спойлер: будет только хуже).

Подробный рассказ о том, как живут люди со статусом “иностранного агента”, читайте здесь: кроме бессмысленной мороки, этот статус приносит своему носителю еще и дополнительные расходы – в размере 3,5 тысяч долларов в год. Работу “иностранным агентам” найти тоже затруднительно. Зато легко лишиться того, что уже имеешь: московские власти потребовали от комитета "Гражданское содействие", объявленного “иностранным агентом” в 2015 году, покинуть помещение, выделенное ему в 2011 году с подачи тогдашнего президента Медведева.

“Закону Димы Яковлева”, запрещающему американцам усыновлять российских сирот, исполнилось девять лет. Здесь рассказывается о судьбе детей, которых собирались усыновить, но не успели, и том, как изменилось положение сирот в России за это время.

Российские будни

В Госдуме создают межфракционную рабочую группу по защите христианских ценностей. Возглавит ее Петр Толстой – потомок отлученного от церкви Льва.

Глава Совета по правам человека при Путине Валерий Фадеев выступил в защиту 19-летнего студента, приговоренного к четырем годам колонии за то, что он справил нужду на стенд с портретом ветерана и выложил соответствующее видео в инстаграм. По словам Фадеева, студенту нужно было "дать месяц обязательных работ" и отправить его "выносить горшки".

Житель Северодвинска написал заявление на ФСБ по статье об оскорблении ветеранов в связи с тем, что в 2014 году у него при обыске изъяли медали, кортик и десантный нож его отца. Медали потом вернули, а кортик и нож так и не отдают.

22-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала заслуженным работником культуры Чечни. На прошлой неделе она получила медаль “За защиту прав человека”.

В Ставропольском крае прошел обыск у юриста северокавказского филиала "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева. У него изъяли технику, после чего увезли в полицию в Пятигорск, где допрашивали как свидетеля по делу об “оправдании терроризма”, задавали вопросы о телеграм-канале 1ADAT. Кто проходит обвиняемым по этому делу, Янгулбаеву не сказали. 25 декабря Янгулбаев сообщил о похищении почти сорока своих родственников в Чечне.

Путин без объяснения причин уволил замглавы ФСИН Анатолия Якунина. Ранее с должности был снят директор этой структуры. Неофициально эти перестановки считают реакцией властей на утечку видео пыток в российских тюремных структурах.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в связи с видеообращением 25-летнего Евгения Ипатова, в котором он рассказал о пытках в полиции. Через день после того, как он отослал это видео знакомой, его обезглавленное тело нашли на железнодорожных путях недалеко от Адлера.

Губернатор Пензенской области выписал премию своему заместителю – за то, что тот отказался от взятки. 47 тысяч 200 законных рублей вместо незаконных трех миллионов.

“Коммерсант” удалил по требованию Роскомнадзора новость о недвижимости бывшего министра строительства Татарстана Марата Хуснуллина, написанную по материалам расследования “Открытых медиа”. Там говорилось, что семья Хуснуллина управляет портфелем участков в Татарстане площадью 86 квадратных километров. Сейчас Хуснуллин – вице-премьер российского правительства.

Петербургский филолог Александр Кобринский написал заявление о клевете на журналистку Римму Поляк в связи с текстом в издании Republic, в котором она анализировала реакцию партии “Яблоко”, членом которой он является, на обвинения Кобринского в домогательствах. Ранее суд в Петербурге взыскал 300 тысяч рублей с журналистки “Холода” Софьи Вольяновой за статью, в которой несколько студенток анонимно рассказали о домогательствах со стороны Кобринского.

Вокруг света

Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ: 10, 12 и 13 января. Чего ждать от этих переговоров, здесь рассказывает украинский политолог Анна Шелест (спойлер: ничего).

Россия выдаст Беларуси еще одного участника протестов против Лукашенко – Дмитрия Подлобникова, обвиняемого на родине в причинении морального вреда (!) сотруднику милиции. С мая Подлобников сидит в СИЗО в Подмосковье.

Белорусские власти предъявили обвинения активисту со стажем Павлу Виноградову: клевета на президента, разжигание розни, организация массовых беспорядков – всё это за пост в фейсбуке. Обвинения в организации массовых беспорядков предъявлены и журналисту Радио Свобода Олегу Груздиловичу, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Трое участников белорусской фолк-группы Irdorath приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Они играли на митингах после президентских выборов, что тоже расценивается как организация массовых беспорядков.

По данным пограничной службы Польши, с 18 августа 2020 года в страну въехали 23 тысячи граждан Беларуси.

Во всем мире растет заболеваемость COVID-19 – по всей видимости, это вызвано распространением штамма омикрон. Европейские страны по-разному ужесточают ограничения: после нового года во Франции вводится удаленный режим работы для всех, кто может работать удаленно, в Финляндии бары обязали закрываться в 18.00. В США сократили срок карантина для тех, кто болеет без симптомов, – иначе просто некому будет работать. Российский оперативный штаб, напротив, рассказывает о плавном, но неуклонном снижении заболеваемости (21 922 новых случаев за сутки) и суточной смертности (935).

Шесть ссылок

Философское. Интервью с философом-античником Романом Светловым – о том, зачем сегодня читать древнегреческих и римских мыслителей. Или гид по разным направлениям феминизма – от марксистского и либерального до лесбосепаратизма и анархо-феминизма.

Интервью с философом-античником Романом Светловым – о том, зачем сегодня читать древнегреческих и римских мыслителей. Или гид по разным направлениям феминизма – от марксистского и либерального до лесбосепаратизма и анархо-феминизма. Религиозное. Отрывок из книги Андрея Бермана “Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты” (изд-во Common Place) – о религиозном самозванстве и его связях с сектантскими практиками. Или фрагмент из исследования социолога Марка Юргенсмейера “Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе” (изд-во “НЛО”), рассказывающий о манифесте норвежского террориста Андерса Брейвика.

Отрывок из книги Андрея Бермана “Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты” (изд-во Common Place) – о религиозном самозванстве и его связях с сектантскими практиками. Или фрагмент из исследования социолога Марка Юргенсмейера “Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе” (изд-во “НЛО”), рассказывающий о манифесте норвежского террориста Андерса Брейвика. Киношное. Беседа Дмитрия Волчека с историком кино Николаем Изволовым, которому удалось реконструировать дебют Дзиги Вертова "Годовщина революции". Или два ответа на вопрос, что такое авангард в кино – киноведа Евгения Майзеля и культуролога Инны Кушнаревой (со ссылками на фильмы).

Искренне Ваши,

Семь Сорок