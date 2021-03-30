Штраф за неуплату штрафа

Доброе утро!

Сибирское отделение Российской академии наук засекретило основанный на открытых данных доклад о загрязнении атмосферы в городах Сибирского федерального округа, чтобы его не посчитали "бомбой накануне выборов". Из несекретных остались такие бомбы:

За две недели в колонии Навальному вынесли шесть выговоров. Отец директора ФБК Ивана Жданова арестован в рамках уголовного дела.

В уральской колонии №47 заключенные вскрыли себе вены.

В Беларуси против Светланы Тихановской и членов инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.

Возобновилось движение судов по Суэцкому каналу.

“На встрече с адвокатами был в футболке”

В соцсетях опубликован новый пост Навального: он рассказывает, что за две недели в ИК №2 в Покрове получил шесть выговоров, в том числе за то, что встал с кровати на 10 минут раньше побудки и на встрече с адвокатами был в футболке. Еще 20 рапортов находятся на рассмотрении. По словам Навального, выговоры ему выносит дисциплинарная комиссия из семи человек. "И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже", – написал он. Здесь эту лавину выговоров комментирует правозащитница Марина Литвинович.

Замглавы ОНК Владимирской области, не ездивший в колонию к Навальному в эти выходные, заявил в интервью “Дождю”, что Навальный свои проблемы со здоровьем симулирует и что “у них там права больше, чем у нас”. По словам адвокатов, Навальный назвал ОНК Владимирской области “сборищем лжецов, которые обслуживают администрацию концлагерей” (он 40 минут подробно рассказывал им о проблемах со здоровьем).

Число российских врачей, требующих незамедлительно оказать медицинскую помощь Навальному, растет, их уже около 500; вот реплики подписавших обращение. Почему медики в России часто оказываются на стороне силовиков, а не на стороне пациентов, здесь рассказывает журналистка “Медиазоны” Анна Козкина.

Адвокаты Навального подали новый иск к Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации – за слова Пескова о том, что с Навальным работают “специалисты ЦРУ”, вкладывая ему в уста обвинения против Путина. Предыдущий иск суд не принял из-за недочетов. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин добился, чтобы полиция начала проверку в отношении телеведущего Соловьева, который сравнил Навального с Гитлером (и сравнение вышло в пользу Гитлера).

Возбуждено уголовное дело против отца директора ФБК Ивана Жданова. Он отправлен в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий. Здесь Иван Жданов рассказывает о сути обвинений и объясняет, почему это дело против него.

Распродан весь тираж романа пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш (она находится под домашним арестом по “санитарному делу”), будет допечатка.

На сайте free.navalny.com зарегистрировались 360 тысяч участников будущего митинга, “который Путин не сможет разогнать”.

Прочие заключенные, приговоренные и обвиняемые

“Медиазона” составила путеводитель по новым российским политзаключенным, их уголовным делам, мерам пресечения и прочее. Их около ста.

С бывшего главы штаба Навального в Петербурге взыскали 500 тысяч рублей штрафа за неуплату штрафа в 7,3 млн рублей (семимиллионный штраф был связан с митингом 5 мая 2018 года, его вынесли за “повреждение зеленых насаждений”).

В Новосибирске Росгвардия приехала на пикет снеговиков, чтобы снять их на видео и уехать. Полиция к снеговикам интереса не проявила.

На томича Дениса Карагодина, назвавшего по именам НКВДшников, причастных к расстрелу своего прадеда в 1938 году, подали второе заявление в полицию. Житель Рязанской области Мечислав Прокофьев считает, что публикация данных о сотрудниках Томского управления НКВД является клеветой, нарушает неприкосновенность частной жизни и закон о персональных данных.

Заключенные уральской ИК‑47 вскрыли себе вены. В ГУФСИН сообщили, что "ситуация в учреждении управляемая". По неподтвержденным данным, вены вскрыли около ста человек.

22-летняя жительница Тюмени сбежала от родителей (семья родом из Дагестана), полиция вернула ее домой, а после второго побега началось разбирательство в отношении ее адвоката. Адвокат объясняет происходящее “коррупционной связью и личными интересами, в том числе на почве национальных культур”.

В Москве – по обвинению в покушении на убийство – арестован руфер. По версии следствия, он уговаривал подростков свешиваться с большой высоты и делать в этом положении селфи. (Вероятно, это развитие темы детских самоубийств).

В Иркутской области военный избил двух призывников: один споткнулся, другой пришел без каски. Его оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Благотворители хотели построить в московском дворе площадку для детей с синдромом Дауна, но сердобольные москвичи активно воспротивились такому соседству, и теперь площадки не будет.

И вот репортаж об анатомической выставке “Мир тела”, которая активно не нравится разным фундаменталистам, даже не удосужившимся ее посмотреть.

Российское государственное

Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК еще на пять лет.

По данным “Открытых медиа”, 71-летняя мать губернатора Подмосковья Андрея Воробьева владеет трехэтажным бизнес-центром в центре Москвы (разрешение на его строительство было получено в тот же год, когда Воробьев стал и.о. губернатора Московской области). В офисах этого центра зарегистрированы несколько компаний семьи Воробьевых, которые приносят им миллиарды рублей выручки в год.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил три “мерседеса” спортсменам, вступившим в принадлежащий ему бойцовский клуб “Ахмат”.

Для крымского отеля, связанного с "Газпромом", за бюджетные деньги строят опреснитель воды. Жителям полуострова, уже полгода живущим в “режиме экономии”, эта опресненная вода не достанется.

65-летняя жительница Крыма получила 12 лет колонии по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Дело рассматривалось в закрытом режиме. С осени 2019 года она сидела в “Лефортове”.

Победил ли Лукашенко протест?

Здесь на этот вопрос отвечают политолог Вадим Можейко и правозащитник Алесь Беляцкий. Подводя итоги протестных акций конца прошлой недели, оба приходят к выводу, что страна находится в “полувоенной ситуации”. Новые тому свидетельства:

Возбуждено уголовное дело о подготовке терактов против бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и участников инициативы BYPOL, объединяющей сотрудников правоохранительных органов, уволившихся на волне протестов. 26 марта МВД Беларуси объявило о предотвращении двух терактов, а днем ранее инициатива BYPOL объявила, что КГБ Беларуси готовят “теракт”, который позволит ввести в стране военное положение.

Житель Бобруйска получил один год и один месяц колонии плюс принудительное лечение от алкоголизма за оскорбление Лукашенко.

Еще один телеграм-канал объявлен “экстремистским”.

В Минске за участие в митинге судят курьера службы доставки еды Menu.by, задержанного на улице вместе с едой за красную корпоративную жилетку.

Обнародован доклад Human Rights Watch о репрессиях против журналистов: заведено не менее 18 уголовных дел, около 400 сотрудников прессы задерживали по обвинению в административных правонарушениях.

Суд в Петербурге отказался выдворять из России белоруса, арестованного за участие в съемках оппозиционного ролика, и оштрафовал его на пять тысяч рублей. Это уже второе такое мягкое решение.

Вокруг света

Движение судов по Суэцкому каналу восстановилось – контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели без разгрузки. Ожидается, что пробка рассосется дней за пять, а убытки будут подсчитывать еще долго.

В США начался суд над бывшим полицейским Дереком Шовеном, обвиняемом в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

При крушении вертолета на Аляске погиб самый богатый человек Чехии Петр Келлнер.

В Ташкенте неизвестные напали на участников встречи любителей аниме и избили ее организатора – известного блогера, в последнее время критиковавшего власти Узбекистана.

Франция признала, что несет ответственность за события, которые привели к геноциду 1994 года в Руанде.

Новой главой Amnesty International стала Аньес Калламар – ранее она занимала пост спецдокладчика ООН по внесудебным казням.

Хроники пандемии

По данным оперативного штаба на утро понедельника, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России снова упал – до 8711. Число инфицированных в стране с начала эпидемии – 4 млн 528 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру понедельника 98 033 человек (+293 за сутки).

The Washington Post изучила доклад ВОЗ, подготовленный по итогам визита специалистов организации в Ухань. В нем утверждается, что версия об искусственном происхождении коронавируса маловероятна.

Шесть ссылок

Столпы советской литературы. Разговор с филологом Галиной Воронцовой о наследии А.Н. Толстого. Или рассуждения о том, как читать сегодня Юрия Трифонова – к сорокалетию со дня его смерти.

Разговор с филологом Галиной Воронцовой о наследии А.Н. Толстого. Или рассуждения о том, как читать сегодня Юрия Трифонова – к сорокалетию со дня его смерти. Недокино. Фрагмент из книги социолога Вадима Радаева “Смотрим кино, понимаем жизнь” (издательский дом ВШЭ) – анализ флирта на материале фильма Алексея Учителя “Прогулка”. Или разговор с художником из Калининграда Кириллом Глущенко: его многолетний проект о фантомном издательстве “Глущенкоиздат” недавно пополнился фильмом “Огни Москвы”.

Фрагмент из книги социолога Вадима Радаева “Смотрим кино, понимаем жизнь” (издательский дом ВШЭ) – анализ флирта на материале фильма Алексея Учителя “Прогулка”. Или разговор с художником из Калининграда Кириллом Глущенко: его многолетний проект о фантомном издательстве “Глущенкоиздат” недавно пополнился фильмом “Огни Москвы”. Современный культурный кризис. В чем конкретно он состоит, здесь объясняет режиссер Алвис Херманис, а здесь философ Михаил Ямпольский.

В чем конкретно он состоит, здесь объясняет режиссер Алвис Херманис, а здесь философ Михаил Ямпольский. Больше интересных текстов, интервью и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени. Читать эту рассылку тоже можно из Telegram. Подписывайтесь!

Искренне Ваши,

Семь Сорок