Не рожал – не президент

Доброе утро!
Зонд Европейского космического агентства Solar Orbiter прислал на Землю фотографии Солнца с расстояния в 77 млн километров – полюбуйтесь на них прямо сейчас, а то после новостей уже не впечатлят:
- На журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на участке для “всенародного голосования”, составили три протокола.
- С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. У него дома и в ФБК прошли обыски.
- Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской представил план действий.
- ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске, журналистам приказано пугать людей коронавирусом, чтобы не выходили на митинги за Фургала.
Опасные люди
- Глава Чечни обязал бюджетников подписаться в соцсетях на государственный телеканал “Грозный”: “Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он не подписан на канал "Грозный" в ютубе, ВКонтакте и других социальных сетях, то это опасный для нас человек", – объяснил Кадыров.
- На корреспондента “Медиазоны” в Петербурге Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке в ходе “всенародного голосования” о поправках к Конституции, составили протокол о неповиновении полицейскому. Готовятся также протоколы о вмешательстве в осуществление работы избиркома и нарушении "режима самоизоляции". Дело о воспрепятствовании работе журналиста, которое требует возбудить его защита, пока не заведено.
- С Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о “клевете” на снявшихся в агитационном ролике о поправках. В ФБК и у Навального дома прошли обыски.
- Вот замечательный разговор с Петром Верзиловым о восьми обысках и непонятных уголовных делах, в связи с которыми его допрашивают и возят на экспертизы: “Складывается полное ощущение, что был дан приказ возбудить хоть какое-то уголовное дело на Верзилова. Возбуждайте дело, какое – решайте сами”.
- Мартин Ларыш – чешский приятель обвиняемого в госизмене бывшего журналиста и советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова – отрицает свою связь со спецслужбами Чехии. Ранее “кадровым сотрудником чешских спецслужб” Ларыша назвали “источники” агентства ТАСС. От дальнейших комментариев он отказался, чтобы не навредить Сафронову.
- В отношении создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова расследуются семь уголовных дел, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
- В центре Москвы задержан участник климатической забастовки – за то, что дал комментарий журналистам.
- Сторонники лишенного сана схиигумена Сергия, который требует, чтобы Путин передал ему власть, провели альтернативный крестный ход в Екатеринбурге в связи с годовщиной расстрела царской семьи. Никого не задерживали.
“Уголовный кодекс никто не отменит”
ФСБ объявила о предотвращения теракта, который “гражданин одной из центральноазиатских республик” готовил по наущению “главарей международных террористов” на митингах в Хабаровске. По слухам, власти Приморского края предписали журналистам пугать людей коронавирусом, чтобы они не ходили на митинги в поддержку Фургала. Полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе говорит, что митинги не повлияют на правосудие, “уголовный кодекс никто не отменит”. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в свою очередь заявил, что люди ходят на митинги за деньги. Вот неплохой репортаж из Хабаровска.
Тем временем эпидемия
По официальным данным на утро пятницы, в России выявлено 6406 новых случаев Covid-19 (на 22 меньше, чем днем ранее). За сутки умерли 186 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 12 123. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 759 тысяч.
Общее число инфицированных по всему миру превысило 14 млн, число жертв приближается к 600 тысячам. Индия стала третьей страной в мире, где выявлено больше миллиона случаев Covid-19. Казахстан объединяет статистику по коронавирусу и пневмонии, чтобы получить реальные данные о масштабах эпидемии. В отдельных странах и регионах власти возвращают ограничения: в Израиле закрываются рестораны и спортзалы, в Барселоне – кинотеатры и ночные клубы. В Грузии, наоборот, турбизнес требует от властей открыть границы для иностранцев.
Есть уже темы, по которым можно подводить итоги. Вот рассказ о том, как и почему российские власти не справились с ростом домашнего насилия во время действия “режима самоизоляции”.
Страх Лукашенко перед женщиной
После объединения штабов наиболее серьезных соперников Лукашенко, который представляют три женщины – жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника Цепкало и Мария Колесникова, возглавляющая штаб арестованного и незарегистрированного Виктора Бабарико, – президент Беларуси предложил ввести в конституцию страны новое требование для кандидатов в президенты: “Не служил в армии – не можешь быть президентом”. Женщины составляют 55% избирателей в Беларуси, поэтому логичнее было бы предложить другое требование: не рожал – не лезь (эта шутка сразу же появилась в соцсетях). Объединенный штаб уже предложил план дальнейших действий, вот интервью с его участницами.
Избитого милицией журналиста Радио Свобода в Беларуси Антона Трофимовича задержали снова, когда он шел снимать побои. Журналист считает, что таким образом милиция пытается оправдать насилие в отношении него, а само дело политическое.
Нечего терять, кроме своих цепей
- Строители газпромовского “Лахта-центра” в Петербурге устроили забастовку с требованием повышения зарплаты, участвуют около 500 человек, в основном это граждане республик Центральной Азии.
- В аэропорту Шереметьево бастуют ремонтные рабочие – им не платят сверхурочных.
- Безработица в России выросла до максимума за 8 лет.
- Зато некоторые получают работу мечты: заместителем председателя Верховного суда России стала однокурсница Путина, которая не имеет опыта в арбитраже, но будет заниматься именно им.
Постпоправочное
Новая российская конституция потихоньку начинает менять реальность. Вот два серьезных материала, анализирующие эти изменения: о новом, растянутом на три дня, голосовании на выборах и о фактическом исключении трансгендеров из жизни.
Вокруг света
- Законопроект против "российских хакеров" в ближайшее время будет направлен в Палату представителей Конгресса США. Об этом заявил лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти. Это в связи с попыткой украсть вакцину.
- В Брюсселе открылся двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза – обсуждается совместный план восстановления экономик и бюджет ЕС на ближайшие семь лет. Макрон говорит, что Евросоюз переживает беспрецедентный кризис.
- ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить правозащитникам Лейле и Арифу Юнус более 50 тысяч евро за преследования, вызванные их критикой правительства.
- Живущие в Великобритании азербайджанцы провели акцию протеста перед зданием посольства Армении в Лондоне в связи с боевыми действиями на азербайджано-армянской границе. Началась драка, один человек пострадал.
- Королева Великобритании посвятила в рыцари столетнего ветерана Тома Мура, собравшего около 33 млн фунтов на поддержку Национальной системы здравоохранения. Получилась ужасно трогательная церемония.
Ссылки для чтения
- История. Отрывки из дневников отца Даниила Хармса Ивана Павловича Ювачева, которые выходят в изд-ве “Галеев-Галерея” (с комментариями издателя). Или отрывок из сборника карикатур на графа Сергея Юльевича Витте (вышел в изд-ве ЕУ СПб) – с картинками.
- Словесность. Синолог Владимир Малявин рассказывает, как читать “Книгу перемен”, “Дао дэ цзин”, “Книгу гор и морей” и другие классические тексты. Или разговор с литературным критиком Юлией Подлубной, лауреатом премии “Неистовый Виссарион”, о нелегкой доле литкритика в наши дни.
- Большие города. Отрывок из книги социолога Йорана Терборна “Города власти” (изд. дом ВШЭ) – о том, как большевики перестраивали православную Москву. Или разговор с социологом Евгением Варшавером о паттернах расселения мигрантов в больших городах и разных связанных с ними предрассудках.
- Поп-культурология. Рассказ о том, как менялось понятие непристойного в литературе. Или краткая история опиатов в XX веке.
- Злободневное. Пять забавных сюжетов о сносе, переделке или спасении памятников и борьбе с отжившей идеологией и статья искусствоведа Ребекки Зорах о текущем американском памятникопаде.
- И о жизни. Поэт и художник-перформер Роман Сергеевич Осминкин рассуждает о капитализме после коронавируса.
- Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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