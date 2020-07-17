Не рожал – не президент

Доброе утро!

Зонд Европейского космического агентства Solar Orbiter прислал на Землю фотографии Солнца с расстояния в 77 млн километров – полюбуйтесь на них прямо сейчас, а то после новостей уже не впечатлят:

На журналиста Давида Френкеля, которому сломали руку на участке для “всенародного голосования”, составили три протокола.

С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете. У него дома и в ФБК прошли обыски.

Объединенный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской представил план действий.

ФСБ объявила о предотвращении теракта в Хабаровске, журналистам приказано пугать людей коронавирусом, чтобы не выходили на митинги за Фургала.

Опасные люди

Глава Чечни обязал бюджетников подписаться в соцсетях на государственный телеканал “Грозный”: “Если ему нет до этого дела, его нельзя назвать работником и тем более товарищем на нашем пути. Если он не подписан на канал "Грозный" в ютубе, ВКонтакте и других социальных сетях, то это опасный для нас человек", – объяснил Кадыров.

На корреспондента “Медиазоны” в Петербурге Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке в ходе “всенародного голосования” о поправках к Конституции, составили протокол о неповиновении полицейскому. Готовятся также протоколы о вмешательстве в осуществление работы избиркома и нарушении "режима самоизоляции". Дело о воспрепятствовании работе журналиста, которое требует возбудить его защита, пока не заведено.

С Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о “клевете” на снявшихся в агитационном ролике о поправках. В ФБК и у Навального дома прошли обыски.

Вот замечательный разговор с Петром Верзиловым о восьми обысках и непонятных уголовных делах, в связи с которыми его допрашивают и возят на экспертизы: “Складывается полное ощущение, что был дан приказ возбудить хоть какое-то уголовное дело на Верзилова. Возбуждайте дело, какое – решайте сами”.

Мартин Ларыш – чешский приятель обвиняемого в госизмене бывшего журналиста и советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова – отрицает свою связь со спецслужбами Чехии. Ранее “кадровым сотрудником чешских спецслужб” Ларыша назвали “источники” агентства ТАСС. От дальнейших комментариев он отказался, чтобы не навредить Сафронову.

В отношении создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова расследуются семь уголовных дел, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

В центре Москвы задержан участник климатической забастовки – за то, что дал комментарий журналистам.

Сторонники лишенного сана схиигумена Сергия, который требует, чтобы Путин передал ему власть, провели альтернативный крестный ход в Екатеринбурге в связи с годовщиной расстрела царской семьи. Никого не задерживали.

“Уголовный кодекс никто не отменит”

ФСБ объявила о предотвращения теракта, который “гражданин одной из центральноазиатских республик” готовил по наущению “главарей международных террористов” на митингах в Хабаровске. По слухам, власти Приморского края предписали журналистам пугать людей коронавирусом, чтобы они не ходили на митинги в поддержку Фургала. Полпред Путина в Дальневосточном федеральном округе говорит, что митинги не повлияют на правосудие, “уголовный кодекс никто не отменит”. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в свою очередь заявил, что люди ходят на митинги за деньги. Вот неплохой репортаж из Хабаровска.

Тем временем эпидемия

По официальным данным на утро пятницы, в России выявлено 6406 новых случаев Covid-19 (на 22 меньше, чем днем ранее). За сутки умерли 186 человек, общее число жертв эпидемии составляло на утро четверга 12 123. Общее число инфицированных за весь период эпидемии – 759 тысяч.

Общее число инфицированных по всему миру превысило 14 млн, число жертв приближается к 600 тысячам. Индия стала третьей страной в мире, где выявлено больше миллиона случаев Covid-19. Казахстан объединяет статистику по коронавирусу и пневмонии, чтобы получить реальные данные о масштабах эпидемии. В отдельных странах и регионах власти возвращают ограничения: в Израиле закрываются рестораны и спортзалы, в Барселоне – кинотеатры и ночные клубы. В Грузии, наоборот, турбизнес требует от властей открыть границы для иностранцев.

Есть уже темы, по которым можно подводить итоги. Вот рассказ о том, как и почему российские власти не справились с ростом домашнего насилия во время действия “режима самоизоляции”.

Страх Лукашенко перед женщиной

После объединения штабов наиболее серьезных соперников Лукашенко, который представляют три женщины – жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника Цепкало и Мария Колесникова, возглавляющая штаб арестованного и незарегистрированного Виктора Бабарико, – президент Беларуси предложил ввести в конституцию страны новое требование для кандидатов в президенты: “Не служил в армии – не можешь быть президентом”. Женщины составляют 55% избирателей в Беларуси, поэтому логичнее было бы предложить другое требование: не рожал – не лезь (эта шутка сразу же появилась в соцсетях). Объединенный штаб уже предложил план дальнейших действий, вот интервью с его участницами.

Избитого милицией журналиста Радио Свобода в Беларуси Антона Трофимовича задержали снова, когда он шел снимать побои. Журналист считает, что таким образом милиция пытается оправдать насилие в отношении него, а само дело политическое.

Нечего терять, кроме своих цепей

Строители газпромовского “Лахта-центра” в Петербурге устроили забастовку с требованием повышения зарплаты, участвуют около 500 человек, в основном это граждане республик Центральной Азии.

В аэропорту Шереметьево бастуют ремонтные рабочие – им не платят сверхурочных.

Безработица в России выросла до максимума за 8 лет.

Зато некоторые получают работу мечты: заместителем председателя Верховного суда России стала однокурсница Путина, которая не имеет опыта в арбитраже, но будет заниматься именно им.

Постпоправочное

Новая российская конституция потихоньку начинает менять реальность. Вот два серьезных материала, анализирующие эти изменения: о новом, растянутом на три дня, голосовании на выборах и о фактическом исключении трансгендеров из жизни.

Вокруг света

Законопроект против "российских хакеров" в ближайшее время будет направлен в Палату представителей Конгресса США. Об этом заявил лидер республиканцев в Конгрессе Кевин Маккарти. Это в связи с попыткой украсть вакцину.

В Брюсселе открылся двухдневный чрезвычайный саммит Евросоюза – обсуждается совместный план восстановления экономик и бюджет ЕС на ближайшие семь лет. Макрон говорит, что Евросоюз переживает беспрецедентный кризис.

ЕСПЧ обязал власти Азербайджана выплатить правозащитникам Лейле и Арифу Юнус более 50 тысяч евро за преследования, вызванные их критикой правительства.

Живущие в Великобритании азербайджанцы провели акцию протеста перед зданием посольства Армении в Лондоне в связи с боевыми действиями на азербайджано-армянской границе. Началась драка, один человек пострадал.

Королева Великобритании посвятила в рыцари столетнего ветерана Тома Мура, собравшего около 33 млн фунтов на поддержку Национальной системы здравоохранения. Получилась ужасно трогательная церемония.

Ссылки для чтения

История. Отрывки из дневников отца Даниила Хармса Ивана Павловича Ювачева, которые выходят в изд-ве “Галеев-Галерея” (с комментариями издателя). Или отрывок из сборника карикатур на графа Сергея Юльевича Витте (вышел в изд-ве ЕУ СПб) – с картинками.

Отрывки из дневников отца Даниила Хармса Ивана Павловича Ювачева, которые выходят в изд-ве “Галеев-Галерея” (с комментариями издателя). Или отрывок из сборника карикатур на графа Сергея Юльевича Витте (вышел в изд-ве ЕУ СПб) – с картинками. Словесность. Синолог Владимир Малявин рассказывает, как читать “Книгу перемен”, “Дао дэ цзин”, “Книгу гор и морей” и другие классические тексты. Или разговор с литературным критиком Юлией Подлубной, лауреатом премии “Неистовый Виссарион”, о нелегкой доле литкритика в наши дни.

Синолог Владимир Малявин рассказывает, как читать “Книгу перемен”, “Дао дэ цзин”, “Книгу гор и морей” и другие классические тексты. Или разговор с литературным критиком Юлией Подлубной, лауреатом премии “Неистовый Виссарион”, о нелегкой доле литкритика в наши дни. Большие города. Отрывок из книги социолога Йорана Терборна “Города власти” (изд. дом ВШЭ) – о том, как большевики перестраивали православную Москву. Или разговор с социологом Евгением Варшавером о паттернах расселения мигрантов в больших городах и разных связанных с ними предрассудках.

Отрывок из книги социолога Йорана Терборна “Города власти” (изд. дом ВШЭ) – о том, как большевики перестраивали православную Москву. Или разговор с социологом Евгением Варшавером о паттернах расселения мигрантов в больших городах и разных связанных с ними предрассудках. Поп-культурология. Рассказ о том, как менялось понятие непристойного в литературе. Или краткая история опиатов в XX веке.

Рассказ о том, как менялось понятие непристойного в литературе. Или краткая история опиатов в XX веке. Злободневное. Пять забавных сюжетов о сносе, переделке или спасении памятников и борьбе с отжившей идеологией и статья искусствоведа Ребекки Зорах о текущем американском памятникопаде.

Пять забавных сюжетов о сносе, переделке или спасении памятников и борьбе с отжившей идеологией и статья искусствоведа Ребекки Зорах о текущем американском памятникопаде. И о жизни. Поэт и художник-перформер Роман Сергеевич Осминкин рассуждает о капитализме после коронавируса.

Поэт и художник-перформер Роман Сергеевич Осминкин рассуждает о капитализме после коронавируса. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок