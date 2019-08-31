Добрый день!

Он обещает быть насыщенным – массовые акции протеста сегодня запланированы не только в Москве, но и в Гонконге и сразу нескольких городах Великобритании. Но обо всем по порядку:

В Москве пройдет шествие от Чистых прудов до Пушкинской площади. Прокуратура предупредила Любовь Соболь, что эта акция незаконна.

С губернаторских выборов в Петербурге снялся режиссер Владимир Бортко – единственный кандидат, который мог довести врио Беглова до второго тура.

Точная дата обмена заключенными между Россией и Украиной пока не определена.

Россиянин, подозреваемый в убийстве кистинца в Берлине, въехал в Евросоюз по паспорту, выданному на имя несуществующего человека.

“Выпороть навальнят”

Сегодня днем в Москве планируется шествие против политических репрессий от Чистых прудов до Пушкинской площади. Накануне прокуратура предупредила Любовь Соболь, что акция незаконна.

В пятницу московские власти закрыли общественное пространство “Яма”, потому что там должна была пройти студенческая дискуссия о политическом давлении на вузы (она должна была быть митингом, но его не разрешили). Студенты переместились в Сахаровский центр, полиция околачивалась вокруг.

Следственный комитет выпустил специальный видеоролик о губительности протестов для судеб молодежи, а на случай если по-хорошему не получится, администрация президента ведет переговоры с казаками и “ветеранами Донбасса”, стараясь привлечь их к разгону митингов (это называется “выпороть навальнят”, утверждают источники). Вот как раз большой материал о том, кто такие казаки – полезные, получается, сведения. Росгвардейцев же собираются “оснастить” видеорегистраторами для “фиксации обстановки”.

Единый день голосования

С губернаторских выборов в Петербурге снялся единственный кандидат, который был способен помешать врио-самовыдвиженцу Беглову выиграть в первом туре – режиссер “Собачьего сердца” Владимир Бортко, он шел на выборы от КПРФ. “Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в подкидного дурака. Я не хочу быть этим дураком”, – сказал Бортко.

Доподлинно не известно, является ли это самостоятельным решением Бортко или его попросили так сделать в мэрии. В КПРФ решение режиссера назвали большой ошибкой. Теперь врио-самовыдвиженцу противостоят малоизвестная Надежда Тихонова от “Справедливой России” и некогда известный Михаил Амосов от “Гражданской платформы”.

Суд в Петербурге снял с муниципальных выборов независимого кандидата Даниила Кена из-за “распространения нацистской символики” во ВКонтакте. Кен опубликовал там фотографию листовки, в которой его называют фашистом.

Против независимого кандидата в муниципальные депутаты в Петербурге Игоря Демидова возбудили уголовное дело о поддельном дипломе (он утверждает, что диплом подлинный).

И вот отличная история из Орехова-Зуева: там независимый кандидат обнаружил, что кому-то было не лень превращать тройки в восьмерки и нули в девятки в его подписных листах. Вручную.

Последствия московских гуляний

Беларусь выслала в Москву задержанного ранее участника московской акции 27 июня Никиту Чирцова. Он прилетел в Домодедово, а его не задержали. Вот разговор с ним.

Суд в Москве (один и тот же) признал законными отказы Следственного Комитета принимать жалобу дизайнера Константина Коновалова на сломанную при задержании ногу и жалобу 17-летнего Александра Костюка на избиение при задержании. Судья Анатолий Беляков посчитал "несостоятельными" доводы о незаконности и необоснованности действий полицейских.

Следственный комитет назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала 21-летнего студента ВШЭ Егора Жукова, которого обвиняют по делу о "массовых беспорядках" на митинге 27 июля. Адвокат говорит, что это значит, что у следствия на Жукова “ничего нет” по делу о массовых беспорядках. Вот здесь рассказ о других обвиняемых по этому делу.

Заклятые друзья

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который еще в среду казался делом решенным, теперь снова окутан неопределенностью. Злополучный пост в фейсбуке о том, что украинские заключенные летят домой (его репостнул новый генпрокурор Украины), породил массу ничем не обоснованных ожиданий и публикаций в прессе; утром в пятницу журналисты впустую дежурили в киевском аэропорту.

В пятницу в Москву прилетал “кум Путина” Виктор Медведчук – его, в отличие от адвокатов, пустили к украинцам в СИЗО “Лефортово”. Есть версия, что трудности в переговорах об обмене вызвало желание Москвы получить бывшего начальника противовоздушной обороны в одном из отрядов так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. Считается, что он может быть ключевым свидетелем по делу о крушении малазийского Боинга MH17 летом 2014 года.

Зато стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского позовут в Москву на празднование 75-летия Победы.

Все прочее

В совместном расследовании журнала "Шпигель", группы Bellingcat и российского издания The Insider говорится, что россиянин, подозреваемый в убийстве кистинца, участника второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили (оно произошло в центре Берлина 23 августа) въехал в Евросоюз по паспорту на имя несуществующего человека. Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения нет ни в одной российской базе. Расследователи предполагают, что “Соколов” – выходец из преступного мира, который сотрудничает с российскими спецслужбами.

Суд в Петербурге принял решение о выдворении из России 39-летнего блогера Эльвина Исаева. Исаев, этнический азербайджанец, постоянно критикует в своем блоге власти Азербайджана. Блог он ведет из Петербурга, где живет с русской женой. Российское гражданство он получил в 2001 году. Теперь его гражданство аннулировано.

Пекин отклонил предложение Гонконга отказаться от закона об экстрадиции. На сегодня в Гонконге запланирована новая акция оппозиции, хотя власти города ее запретили. В пятницу гонконгская полиция задержала троих известных активистов, в том числе лидера протестного движения Джошуа Вонга. Потом их отпустили.

Крупные акции протеста планируются сегодня в Великобритании. Широкое негодование вызвало решение премьера Бориса Джонсона о пророгации (приостановке деятельности) парламента на пять недель.

В воскресенье, 1 сентября, исполнится 15 лет захвату заложников в бесланской школе. 1 сентября 2004 года 32 террориста захватили в заложники больше тысячи школьников, родителей и сотрудников школы, присутствовавших на торжественной линейке. Погибли 186 детей, 17 учителей, 111 родственников, 19 силовиков и гражданских спасателей. Здесь о трагедии вспоминают учителя школы, тут мать погибшего рассказывает о расследовании (до сих пор незавершенном) и претензиях к властям.

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