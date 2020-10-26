На всю оставшуюся жизнь

Доброе утро!

Сегодня исполняется 18 лет освобождению театрального центра на Дубровке, в результате которого погибли, по разным оценкам, от 130 до 174 заложников. Вот разговоры с выжившими о том, как неизвестный газ повлиял на их дальнейшую жизнь. В новостях все то же:

Милиция применила светошумовые гранаты против участников воскресного марша в Минске. Тихановская объявила общенациональную забастовку.

США объявили о новом перемирии в Нагорном Карабахе – оно должно вступить в силу сегодня в восемь утра.

В Украине подсчитывают голоса на местных выборах: в большинстве крупных городов лидируют действующие мэры.

Общее число инфицированных Covid-19 в России с начала эпидемии перевалило за полтора миллиона. В Испании введено чрезвычайное положение и комендантский час.

“Насилие – единственное, на что он способен”

После крупнейшего за последние недели воскресного марша в Минске Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку: “Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов – это не сила”. Срок “народного ультиматума”, предъявленного Тихановской Лукашенко, истек вечером в воскресенье. Смысл забастовки разъясняет член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова; политолог Валерий Карбалевич реконструирует логику, которой руководствуется в этом противостоянии Лукашенко.

Марш, собравший свыше ста тысяч участников, поначалу проходил мирно. Люди добирались до центра города, несмотря на засилье спецтехники, традиционно закрытое метро и неработающий мобильный интернет. Милиция начала взрывать светошумовые гранаты уже вечером, когда часть протестующих на улице Орловской попыталась пройти дальше по направлению к Дворцу Независимости, одной из резиденций Лукашенко. Сообщалось о пострадавших. Люди начали разбегаться, а силовики – ловить их во дворах и даже в квартирах, где их укрывали местные жители (вот видео как раз такого эпизода, слабонервным не смотреть; вот сборное видео за весь день; вот фоторепортаж). По данным правозащитного центра “Весна”, по всей Беларуси в воскресенье были задержаны не менее 290 человек (на акциях в регионах “хапун” начался еще днем).

Накануне Лукашенко говорил по телефону с Госсекретарем США Майком Помпео – тот требовал освободить из-под домашнего ареста политтехнолога Виталия Шклярова (у которого есть гражданство США) и выразил поддержку демократическим устремлениям белорусского народа. В субботу же в разных городах Беларуси прошли женские акции, были единичные задержания.

Что будет дальше? Советник Тихановской по международным отношениям Франак Вячорка рассказывает о дипломатических усилиях белорусской оппозиции; российский политолог Андрей Колесников объясняет, почему Кремль никогда не согласится на Беларусь, открытую как Востоку, так и Западу; социальный аналитик Андрей Шуман перечисляет признаки постепенной утраты власти Александром Лукашенко. В довершение всего – отличный разговор с белорусским писателем Владимиром Мартиновичем, который с ужасом следит из Вильнюса за происходящим на родине.

Хроники пандемии

По данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 16 710. В Москве выявлено 4455 новых случаев, в Петербурге – 709. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 514 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру воскресенья 26 050 человек (+229 за сутки). За день в Москве скончались еще 62 человека.

Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом воздержится от рекомендаций снова закрыть международное авиасообщение на фоне второй волны. В Москве 133 человека оштрафованы на общую сумму в 1,8 млн рублей за непредоставление отрицательного теста на Covid-19 после возвращения из-за границы. Столичные власти срочно реформируют систему QR-кодов для допуска в рестораны и клубы, убирая из нее сведения о юрлице – работа началась после того, как журналист “Медузы” Иван Голунов пробил одно такое юрлицо и обнаружил, что совладельцами ресторана “Simach в Недальнем” являются сестра премьера Мишустина и ее муж.

Есть верные признаки перегруженности российской системы здравоохранения:

Много шуму наделало видео из новокузнецкого ковидного морга, буквально заваленного телами в черных мешках (с сегодняшнего дня школы и колледжи в регионе, а также 30% работников переводят на дистанционный режим);

Вот разговоры с медиками из разных российских городов о трудовых подвигах, которые они совершают (34 вызова за сутки), вот интервью с инфекционисткой из Томска о 14-часовых рабочих сменах.

На фоне всего этого в Петербурге несколько сотен пенсионеров собрали на концерт в БКЗ “Октябрьский”. Концерт был посвящен 75-летию Победы и назывался “На всю оставшуюся жизнь”.

Страны Европы одна за другой ужесточают антикоронавирусные меры: в Испании введено чрезвычайное положение и комендантский час с 23:00 до 6:00, магазины пока работают. В Италии закрываются кинотеатры, бассейны и спортзалы, рестораны и бары будут работать только до 18:00. Коронавирус обнаружен у премьера Болгарии и президента Польши.

Российская рутина

В Хабаровске в субботу прошла 106-я акция в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала, в ней приняли участие несколько сотен человек. Из-за гололеда шествие сменило маршрут, чтобы не скользить и не падать на крутых подъемах и спусках.

В Ульяновске неизвестные избили юриста-градозащитника, вот разговор с ним.

В Ленобласти убит "хозяин Выборга" Александр Петров; снайпер стрелял с противоположного берега реки.

По подозрению в махинациях задержан глава космодрома “Восточный”.

Другие битвы

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе сегодня утром должно вступить в силу очередное “гуманитарное перемирие”. Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана. Ранее Ильхам Алиев объявил о переходе под контроль Азербайджана более ста населенных пунктов в Карабахе.

Местные выборы в Украине прошли при низкой явке. В большинстве крупных городов побеждают действующие главы. Экзитполы свидетельствуют, что инициативы из опроса Зеленского поддержали большинство украинцев.

В Польше протесты против полного запрета абортов прошли у католических церквей. В Познани демонстрацию устроили прямо во время мессы. Аборты в Польше и так были фактически запрещены: они допускались лишь в случае угрозы жизни матери, изнасилования и врожденных дефектов плода. Теперь последнее – не повод, ибо дискриминирует еще не родившегося ребенка.

Франция отозвала своего посла в Турции для консультаций, после того как турецкий президент Реджеп Эрдоган рекомендовал Эммануэлю Макрону полечиться у психиатра (так он прокомментировал речь Макрона в защиту светского государства в связи с убийством школьного учителя Самюэля Пати).

Умер глава корпорации Samsung, богатейший гражданин Южной Кореи.

Шесть ссылок

Бунин. К 150-летию первого русского нобелевского лауреата по литературе – разговор с литературоведом Сергеем Морозовым и рассказ о кремлевских проектах репатриации писателя.

К 150-летию первого русского нобелевского лауреата по литературе – разговор с литературоведом Сергеем Морозовым и рассказ о кремлевских проектах репатриации писателя. Философия. Михаил Маяцкий разъясняет лозунг феноменологии “Назад к самим вещам” и показывает, что отличало его от современного феноменологии авангарда. Или статья британского философа Иэна Гамильтона Гранта, посвященная связи между немецким идеализмом ХIХ века и призывами Жиля Делеза к радикальному отказу от основ и укорененностей.

Михаил Маяцкий разъясняет лозунг феноменологии “Назад к самим вещам” и показывает, что отличало его от современного феноменологии авангарда. Или статья британского философа Иэна Гамильтона Гранта, посвященная связи между немецким идеализмом ХIХ века и призывами Жиля Делеза к радикальному отказу от основ и укорененностей. Наука. Отрывок из книги Евгения Берковича “Альберт Эйнштейн и „революция вундеркиндов“. Очерки становления квантовой механики и единой теории поля” (изд-во URSS). Или фрагмент из “Симфонии № 6. Углерод и эволюция почти всего” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) минералога и астробиолога Роберта Хейзена.

Отрывок из книги Евгения Берковича “Альберт Эйнштейн и „революция вундеркиндов“. Очерки становления квантовой механики и единой теории поля” (изд-во URSS). Или фрагмент из “Симфонии № 6. Углерод и эволюция почти всего” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) минералога и астробиолога Роберта Хейзена. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок