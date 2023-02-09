Доброе утро!

В Москве в продажу поступили новые карты России с четырьмя аннексированными у Украины областями, не полностью подконтрольными России – правда, стоят эти карты очень дорого и тираж у них небольшой: спрос невелик, а границы подвижны. В остальном так:

Жертвой российского авиаудара по предприятию в Черниговской области стал один человек, еще двое ранены.

Президент Украины побывал с визитом в Великобритании, провел переговоры с Макроном и Шольцем в Париже и сегодня направляется в Брюссель.

По данным “Агентства”, заключенным российских колоний угрожают новыми делами за отказ вербоваться на войну.

В расследовании "Системы" рассказывается о работе Главного радиочастотного центра – цензурирующего органа, подконтрольного Роскомнадзору.

Из репертуара "Современника" убрали последний спектакль с Лией Ахеджаковой.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии выросло до 12 тысяч человек. Сейсмологи предсказывают новые мощные толчки в этом регионе в ближайшие годы.

Зеленский-путешественник

Президент Украины побывал с неожиданным визитом в Великобритании – он провел переговоры с премьером Риши Сунаком, встретился с королем Карлом III, выступил в парламенте и съездил на военную базу, где украинские военные осваивают британские танки (вот видеодайджест этой поездки). В течение дня Зеленский несколько раз повторял, что Украине для победы нужны западные самолеты – он даже подарил спикеру британского парламента шлем украинского пилота с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!" По словам премьер-министра Великобритании, на переговорах с Зеленским обсуждались темпы поставок танков, дальнобойные снаряды и системы ПВО, однако в деле помощи Украине “ничего не исключено”, поэтому министру обороны Соединенного Королевства поручено изучить, какие боевые самолеты можно передать Киеву (другое дело, что на овладение этими машинами у пилотов могут уйти годы).

К приезду Зеленского Великобритания ввела санкции против Светланы Кривоногих – матери третьей дочери Путина (после рождения которой мать внезапно превратилась в акционера банка “Россия”), и против еще семи лиц и шести российских компаний, в числе которых “Москомсвязь”, обеспечивающая IT-инфраструктуру компаниям путинских приближенных, зарабатывающим в интересах российского президента.

Из Великобритании Зеленский прилетел в Париж, где провел переговоры с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем – с ними он тоже обсуждал поставку тяжелого вооружения и боевых самолетов. Лидеры Франции и Германии заверили Зеленского, что их страны будут помогать Украине столько, сколько потребуется.

Сегодня Зеленского ожидают в Брюсселе, где начнется чрезвычайный саммит ЕС.

Здесь промежуточные результаты заграничного тура Зеленского и перспективы войны комментирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Военные сводки

Российская армия совершила авианалет на некое предприятие в Черниговской области – оно разрушено, один человек убит, еще двое тяжело ранены.

Новостей с фронтов нет – кроме очередного текста об ужасах осады Бахмута, откуда до сих пор не выехали мирные жители, и еще одного репортажа с передовой, где украинские военные рассказывают о своих полузабытых мирных профессиях. На фоне этой тишины американский Институт изучения войны объявил о начале большого российского наступления в Луганской области на участке Сватово-Кременная. Россия бросила в бой пока еще не все подготовленные резервы.

Британская военная разведка в своей ежедневной сводке рассказывает, как Россия и Украина с момента освобождения Херсона ведут борьбу за контроль над дельтой Днепра, чтобы предотвратить наступление по Днепру с моря, а сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне Майкл Кофман объясняет, почему давно обещанные Украине БМП гораздо важнее танков, и делает предположение, что дальнейшие российские ракетные обстрелы украинской инфраструктуры будут целиком зависеть от того, сколько ракет Россия может производить прямо сейчас.

История войны:

В совместном расследовании украинского проекта “Схемы” и Русской службы Радио Свобода рассказывается о пытках мирных жителей в оккупированной Балаклее Харьковской области: пережившие пытки украинцы показывают журналистам, где и что с ними делали (один из героев материала умер вскоре после съемок), а брошенные россиянами документы и забытая флешка помогают идентифицировать ответственных за убийства и издевательства офицеров ФСБ и российской армии.

Глава департамента защиты интересов детей Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко отчиталась о возвращении в Украину 128 детей, до этого насильно вывезенных в Россию. Всего таких детей в России может оставаться до 16 тысяч, и российские власти делают все возможное, чтобы молниеносно снабдить их своим гражданством и отдать в приемные семьи. Именно в связи с детьми уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выходит из Европейского института омбудсмена (ЕИО) и порезал на камеру членский билет организации. Причина в том, что двух украинских детей, находившихся на территории Австрии, вывез в Россию генеральный секретарь и член правления ЕИО доктор Йозеф Зигеле (австрийские власти начали расследование).

Война, вид из России

Губернатор Брянской области сообщил о ночной атаке украинских дронов. Все они якобы сбиты, разрушений и пострадавших нет.

В Госдуме подготовили новые поправки в УК и КоАП, вводящие статьи о “фейках” и “дискредитации” участников боевых действий, в том числе “добровольцев”. Ранее пожелание иметь такие поправки высказывал Пригожин. Цель – свести на нет всякие упоминания о криминальном прошлом вагнеровцев.

Меж тем новых “добровольцев”, по данным “Агентства”, вербуют в колониях, угрожая новыми уголовными делами, а сидящих в СИЗО забирают под обещание прекратить дела, по которым они арестованы.

Глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал перевести мобилизованных тувинцев, заявивших, что их избивают военные ДНР, в национальное подразделение “Черный барс” (где их, предположительно, не должны избивать за то, что они тувинцы). В то же время Ховалыг предупредил, что это “дело не быстрое”.

Еще одна законодательная инициатива, которая вскоре дойдет до Госдумы, состоит в том, чтобы сократить срок признания военнослужащих пропавшими без вести до трех месяцев, а признания пропавших погибшими – до полугода. Автор инициативы Андрей Турчак говорит, что так родственники смогут быстрее получать “гробовые”, на деле же это облегчит работу военного ведомства с телами, часть из которых можно будет просто не искать. О том, как дотошные матери погибших российских военных пытаются получить тела своих детей для захоронения, рассказывается в этом жутковатом материале.

В больнице в Луганской области умер после ранения неонацист, создатель ЧВК “ЕНОТ” и российский наемник Игорь Мангушев с позывным Берег, выступавший летом прошлого года с черепом защитника "Азовстали". Мангушев получил ранение в голову при невыясненных обстоятельствах – кто-то выстрелил в него с близкого расстояния. Вот рассказ о его мутной биографии с неизбежным предположением о том, что Мангушева “убрали” свои же.

У создателя ЧВК Вагнера дела пока идут очень хорошо: вот расследование “Верстки”, в котором рассказывается о полученных его структурами госконтрактах на рекордную сумму в 100 млрд рублей и о расширении владений Пригожина и его ближайших родственников в Подмосковье и Петербурге. Правда, благоволят Пригожину не все: его на дух не выносят губернатор СПб Александр Беглов и российский премьер Михаил Мишустин.

Русско-белорусская жизнь

В расследовании “Системы” (нового расследовательского проекта Настоящего Времени и Радио Свобода) рассказывается о Главном радиочастотном центре – структуре Роскомнадзора, которая цензурирует независимые медиа (в том числе белорусские), составляет и посылает в Минюст доносы на потенциальных "иноагентов", собирает "фейки" о российской армии в соцсетях (в том числе на оккупированных территориях), помогает "Яндексу" удалять информацию о преступлениях российских военных в Украине, обучает нейросети искать оскорбления в адрес Путина (а также мемы про краба и моль) и создает новые системы контроля за интернетом под страшными названиями “Вепрь” и “Окулус”. Для упрощения слежки за гражданами ГРЧЦ разработал секретный мессенджер, через который интернет-цензурщики общаются с сотрудниками всего российского силового блока. Расследование основано на документах, полученных в результате взлома ГРЧЦ белорусской хакерской группой “Киберпартизаны”. “Киберпартизаны” поделились архивом сразу со многими медиа – в соответствующей публикации “Важных историй” можно даже поискать самого себя в списках кандидатов в “иноагенты”, ЛОМов или потенциальных угроз.

Признанный “иностранным агентом” краснодарский адвокат Михаил Беньяш выяснил, что “иноагентом” его признали в том числе за репост записи сформированного нейросетью телеграм-канала Neural Meduza (к “иноагентской” в тот момент “Медузе” этот канал не имеет ни малейшего отношения). Опасной для российского государства постепенно становится медуза как таковая.

У блогера из Ивановской области прошел третий обыск по уголовному делу о “дискредитации” армии из-за роликов на YouTube. Дело возбуждено по материалам двух видео, опубликованных на канале с 16 подписчиками, отдельным эпизодом идет речь обвиняемого в суде по обжалованию штрафа: “Какой международный мир мы поддержали, уничтожив Северодонецк?” – спрашивал блогер. Это тоже сочли “дискредитацией”.

Суд в Екатеринбурге оштрафовал местного жителя на 35 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за антивоенный пикет, который он провел вместе с женой в перед Новым годом. Фотография пикетчиков с замазанными лицами появилась в телеграм-канале “Феминистского антивоенного сопротивления”, и сотрудники Центра “Э” потратили полмесяца, чтобы вычислить их по записям с камер видеонаблюдения.

Арестованного по делу о военных “фейках” адвоката Дмитрия Талантова переводят из СИЗО в больницу. Талантов был одним из адвокатов журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам по делу о госизмене.

В Верхней Салде Свердловской области без объяснения причин задержали журналиста Мстислава Письменкова. Его заставили разблокировать ноутбук и забрали оттуда папку со всеми материалами. В ответ на возмущение полиция пригрозила журналисту “заломить руки” и “упечь надолго”. Письменков приехал в Верхнюю Салду по заданию проекта "Новой газеты". По слухам, его подозревали в запуске дрона над предприятием "ВСМПО-Ависмы" – корпорации, которая до российского вторжения в Украину поставляла титан для Boeing и Airbus.

На двери экс‑кандидата в Госдуму и доцента МГУ Михаила Лобанова нарисовали краской большую букву Z, пока он с женой отдыхал в Армении. Ранее ему поступали угрозы в духе того, что "их кувалды и до Еревана дотянутся".

Из репертуара "Современника" убрали последний спектакль с Лией Ахеджаковой. Актриса очень расстроена.

В Континентальной хоккейной лиге озаботились тем, что болельщики новосибирской команды “Сибирь” при исполнении российского гимна поют “Славься, Сибирь” вместо “Славься, страна”. Попахивает осквернением гимна.

Прокуратура запросила 23 года колонии для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Приговор вынесут в пятницу. Ранее присяжные признали его виновным в совершении заказных убийств в 2000-е годы.

В Беларуси журналиста и активиста Союза поляков Анджея Почобута приговорили к восьми годам колонии усиленного режима (разжигание вражды и вред нацбезопасности), а двум “рельсовым партизанам” дали 14 и 16 лет колонии.

В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки – два человека погибли, четверо ранены. Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области выросло до восьми.

Правительство России обсуждает с бизнесом разовый "добровольный" взнос в бюджет. О сложностях, которые будут ждать российскую экономику в 2023 году, здесь рассказывает экономист Олег Ицхоки.

Международное эхо войны

Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. Основной темой российских информационных атак, по подсчетам ЕС, стала война в Украине, причем в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.

К другим 40 процентам можно, видимо, отнести выступление Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН, сделанное по приглашению России. Российское вторжение в Украину он осудил, назвав его незаконным, но потом призвал немедленно прекратить войну – в том же духе, в каком недавно призывал прекратить ее Явлинский. Комментарии других участников Pink Floyd (очень ругательные) можно почитать тут.

Суд в Латвии арестовал 22-летнюю студентку СПбГУ и активистку партии "Русский союз Латвии" Татьяну Андриец. Она, предположительно, является одним из администраторов телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики", оправдывающего российское вторжение в Украину.

Следственная группа по делу о крушении рейса МH17 над Донбассом в 2014 году, объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит лично на Путине.

МИД России запретил въезд в страну для 77 граждан США; среди них – губернаторы штатов и дочь экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

США выдвинули обвинения против главы Музея Фаберже Владимира Воронченко: он помогал Вексельбергу обходить санкции для обслуживания американской недвижимости. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

США сняли санкции с Григория Лепса – предположительно, в связи со смертью вора в законе, деньги для которого Лепс, как утверждали американские власти, перевозил.

Землетрясение

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии выросло до 12 тысяч человек и будет расти еще. Хуже того: сейсмологи предсказывают, что в ближайшие годы землетрясения будут происходить по всему причерноморскому и кавказскому региону, а под особенной угрозой находится 15-миллионный Стамбул, власти которого делают для смягчения возможных последствий будущей катастрофы явно недостаточно. Россияне, бежавшие в Турцию от мобилизации, говорят, что никакие землетрясения не заставят их вернуться обратно. Утром в среду в Турции было зафиксировано еще несколько толчков, но уже не таких сильных.

Группу российских спасателей, направленных в Турцию, возглавляет советник главы МЧС Данил Мартынов. Ранее он работал в структурах Росгвардии по Чечне и считался одним из наиболее приближенных к Кадырову силовиков. Мартынов активно участвовал в подготовке российского вторжения в Украину и обещал Кадырову устроить танцы "в районе Майдана или Крещатика".

По сравнению с Турцией, ситуация в Сирии куда более плачевная: трагедия разворачивается на фоне затяжного гуманитарного кризиса, спасать людей из-под завалов просто некому, а эвакуировать их – некуда.

Шесть ссылок

Актуальное искусство. Рецензия на документально-игровой спектакль Григория Кофмана "Это не я, это был Путин", который поставлен в Берлине по мотивам интервью с россиянами об их отношении к войне в Украине. Или осмысление опыта 2022 года в работах трех российских художников.

Рецензия на документально-игровой спектакль Григория Кофмана "Это не я, это был Путин", который поставлен в Берлине по мотивам интервью с россиянами об их отношении к войне в Украине. Или осмысление опыта 2022 года в работах трех российских художников. Русские евреи. Рассказ о еврейской части творчества Самуила Маршака. Или история о том, как сибирский инженер Моисей Новомейский “оживил” Мертвое море.

Рассказ о еврейской части творчества Самуила Маршака. Или история о том, как сибирский инженер Моисей Новомейский “оживил” Мертвое море. Ревтуризм. Два отрывка из книги Джулии Л. Микенберг “Американки в Красной России: В погоне за советской мечтой” (изд-во “НЛО”): первый, из авторского введения, в котором освещаются раннесоветские представления по вопросам пола, и второй, в котором рассказывается, чем интересовались американки и как проходили организованные для них экскурсии.

Искренне Ваши,

Семь Сорок