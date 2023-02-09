Доброе утро!
В Москве в продажу поступили новые карты России с четырьмя аннексированными у Украины областями, не полностью подконтрольными России – правда, стоят эти карты очень дорого и тираж у них небольшой: спрос невелик, а границы подвижны. В остальном так:
- Жертвой российского авиаудара по предприятию в Черниговской области стал один человек, еще двое ранены.
- Президент Украины побывал с визитом в Великобритании, провел переговоры с Макроном и Шольцем в Париже и сегодня направляется в Брюссель.
- По данным “Агентства”, заключенным российских колоний угрожают новыми делами за отказ вербоваться на войну.
- В расследовании "Системы" рассказывается о работе Главного радиочастотного центра – цензурирующего органа, подконтрольного Роскомнадзору.
- Из репертуара "Современника" убрали последний спектакль с Лией Ахеджаковой.
- Число жертв землетрясения в Турции и Сирии выросло до 12 тысяч человек. Сейсмологи предсказывают новые мощные толчки в этом регионе в ближайшие годы.
Зеленский-путешественник
Президент Украины побывал с неожиданным визитом в Великобритании – он провел переговоры с премьером Риши Сунаком, встретился с королем Карлом III, выступил в парламенте и съездил на военную базу, где украинские военные осваивают британские танки (вот видеодайджест этой поездки). В течение дня Зеленский несколько раз повторял, что Украине для победы нужны западные самолеты – он даже подарил спикеру британского парламента шлем украинского пилота с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить!" По словам премьер-министра Великобритании, на переговорах с Зеленским обсуждались темпы поставок танков, дальнобойные снаряды и системы ПВО, однако в деле помощи Украине “ничего не исключено”, поэтому министру обороны Соединенного Королевства поручено изучить, какие боевые самолеты можно передать Киеву (другое дело, что на овладение этими машинами у пилотов могут уйти годы).
К приезду Зеленского Великобритания ввела санкции против Светланы Кривоногих – матери третьей дочери Путина (после рождения которой мать внезапно превратилась в акционера банка “Россия”), и против еще семи лиц и шести российских компаний, в числе которых “Москомсвязь”, обеспечивающая IT-инфраструктуру компаниям путинских приближенных, зарабатывающим в интересах российского президента.
Из Великобритании Зеленский прилетел в Париж, где провел переговоры с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем – с ними он тоже обсуждал поставку тяжелого вооружения и боевых самолетов. Лидеры Франции и Германии заверили Зеленского, что их страны будут помогать Украине столько, сколько потребуется.
Сегодня Зеленского ожидают в Брюсселе, где начнется чрезвычайный саммит ЕС.
Здесь промежуточные результаты заграничного тура Зеленского и перспективы войны комментирует секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Военные сводки
Российская армия совершила авианалет на некое предприятие в Черниговской области – оно разрушено, один человек убит, еще двое тяжело ранены.
Новостей с фронтов нет – кроме очередного текста об ужасах осады Бахмута, откуда до сих пор не выехали мирные жители, и еще одного репортажа с передовой, где украинские военные рассказывают о своих полузабытых мирных профессиях. На фоне этой тишины американский Институт изучения войны объявил о начале большого российского наступления в Луганской области на участке Сватово-Кременная. Россия бросила в бой пока еще не все подготовленные резервы.
Британская военная разведка в своей ежедневной сводке рассказывает, как Россия и Украина с момента освобождения Херсона ведут борьбу за контроль над дельтой Днепра, чтобы предотвратить наступление по Днепру с моря, а сотрудник Центра военно-морского анализа в Арлингтоне Майкл Кофман объясняет, почему давно обещанные Украине БМП гораздо важнее танков, и делает предположение, что дальнейшие российские ракетные обстрелы украинской инфраструктуры будут целиком зависеть от того, сколько ракет Россия может производить прямо сейчас.
История войны:
- В совместном расследовании украинского проекта “Схемы” и Русской службы Радио Свобода рассказывается о пытках мирных жителей в оккупированной Балаклее Харьковской области: пережившие пытки украинцы показывают журналистам, где и что с ними делали (один из героев материала умер вскоре после съемок), а брошенные россиянами документы и забытая флешка помогают идентифицировать ответственных за убийства и издевательства офицеров ФСБ и российской армии.
- Глава департамента защиты интересов детей Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко отчиталась о возвращении в Украину 128 детей, до этого насильно вывезенных в Россию. Всего таких детей в России может оставаться до 16 тысяч, и российские власти делают все возможное, чтобы молниеносно снабдить их своим гражданством и отдать в приемные семьи. Именно в связи с детьми уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выходит из Европейского института омбудсмена (ЕИО) и порезал на камеру членский билет организации. Причина в том, что двух украинских детей, находившихся на территории Австрии, вывез в Россию генеральный секретарь и член правления ЕИО доктор Йозеф Зигеле (австрийские власти начали расследование).
Война, вид из России
- Губернатор Брянской области сообщил о ночной атаке украинских дронов. Все они якобы сбиты, разрушений и пострадавших нет.
- В Госдуме подготовили новые поправки в УК и КоАП, вводящие статьи о “фейках” и “дискредитации” участников боевых действий, в том числе “добровольцев”. Ранее пожелание иметь такие поправки высказывал Пригожин. Цель – свести на нет всякие упоминания о криминальном прошлом вагнеровцев.
- Меж тем новых “добровольцев”, по данным “Агентства”, вербуют в колониях, угрожая новыми уголовными делами, а сидящих в СИЗО забирают под обещание прекратить дела, по которым они арестованы.
- Глава Тувы Владислав Ховалыг пообещал перевести мобилизованных тувинцев, заявивших, что их избивают военные ДНР, в национальное подразделение “Черный барс” (где их, предположительно, не должны избивать за то, что они тувинцы). В то же время Ховалыг предупредил, что это “дело не быстрое”.
- Еще одна законодательная инициатива, которая вскоре дойдет до Госдумы, состоит в том, чтобы сократить срок признания военнослужащих пропавшими без вести до трех месяцев, а признания пропавших погибшими – до полугода. Автор инициативы Андрей Турчак говорит, что так родственники смогут быстрее получать “гробовые”, на деле же это облегчит работу военного ведомства с телами, часть из которых можно будет просто не искать. О том, как дотошные матери погибших российских военных пытаются получить тела своих детей для захоронения, рассказывается в этом жутковатом материале.
- В больнице в Луганской области умер после ранения неонацист, создатель ЧВК “ЕНОТ” и российский наемник Игорь Мангушев с позывным Берег, выступавший летом прошлого года с черепом защитника "Азовстали". Мангушев получил ранение в голову при невыясненных обстоятельствах – кто-то выстрелил в него с близкого расстояния. Вот рассказ о его мутной биографии с неизбежным предположением о том, что Мангушева “убрали” свои же.
- У создателя ЧВК Вагнера дела пока идут очень хорошо: вот расследование “Верстки”, в котором рассказывается о полученных его структурами госконтрактах на рекордную сумму в 100 млрд рублей и о расширении владений Пригожина и его ближайших родственников в Подмосковье и Петербурге. Правда, благоволят Пригожину не все: его на дух не выносят губернатор СПб Александр Беглов и российский премьер Михаил Мишустин.
Русско-белорусская жизнь
- В расследовании “Системы” (нового расследовательского проекта Настоящего Времени и Радио Свобода) рассказывается о Главном радиочастотном центре – структуре Роскомнадзора, которая цензурирует независимые медиа (в том числе белорусские), составляет и посылает в Минюст доносы на потенциальных "иноагентов", собирает "фейки" о российской армии в соцсетях (в том числе на оккупированных территориях), помогает "Яндексу" удалять информацию о преступлениях российских военных в Украине, обучает нейросети искать оскорбления в адрес Путина (а также мемы про краба и моль) и создает новые системы контроля за интернетом под страшными названиями “Вепрь” и “Окулус”. Для упрощения слежки за гражданами ГРЧЦ разработал секретный мессенджер, через который интернет-цензурщики общаются с сотрудниками всего российского силового блока. Расследование основано на документах, полученных в результате взлома ГРЧЦ белорусской хакерской группой “Киберпартизаны”. “Киберпартизаны” поделились архивом сразу со многими медиа – в соответствующей публикации “Важных историй” можно даже поискать самого себя в списках кандидатов в “иноагенты”, ЛОМов или потенциальных угроз.
- Признанный “иностранным агентом” краснодарский адвокат Михаил Беньяш выяснил, что “иноагентом” его признали в том числе за репост записи сформированного нейросетью телеграм-канала Neural Meduza (к “иноагентской” в тот момент “Медузе” этот канал не имеет ни малейшего отношения). Опасной для российского государства постепенно становится медуза как таковая.
- У блогера из Ивановской области прошел третий обыск по уголовному делу о “дискредитации” армии из-за роликов на YouTube. Дело возбуждено по материалам двух видео, опубликованных на канале с 16 подписчиками, отдельным эпизодом идет речь обвиняемого в суде по обжалованию штрафа: “Какой международный мир мы поддержали, уничтожив Северодонецк?” – спрашивал блогер. Это тоже сочли “дискредитацией”.
- Суд в Екатеринбурге оштрафовал местного жителя на 35 тысяч рублей по статье о “дискредитации” за антивоенный пикет, который он провел вместе с женой в перед Новым годом. Фотография пикетчиков с замазанными лицами появилась в телеграм-канале “Феминистского антивоенного сопротивления”, и сотрудники Центра “Э” потратили полмесяца, чтобы вычислить их по записям с камер видеонаблюдения.
- Арестованного по делу о военных “фейках” адвоката Дмитрия Талантова переводят из СИЗО в больницу. Талантов был одним из адвокатов журналиста Ивана Сафронова, приговоренного к 22 годам по делу о госизмене.
- В Верхней Салде Свердловской области без объяснения причин задержали журналиста Мстислава Письменкова. Его заставили разблокировать ноутбук и забрали оттуда папку со всеми материалами. В ответ на возмущение полиция пригрозила журналисту “заломить руки” и “упечь надолго”. Письменков приехал в Верхнюю Салду по заданию проекта "Новой газеты". По слухам, его подозревали в запуске дрона над предприятием "ВСМПО-Ависмы" – корпорации, которая до российского вторжения в Украину поставляла титан для Boeing и Airbus.
- На двери экс‑кандидата в Госдуму и доцента МГУ Михаила Лобанова нарисовали краской большую букву Z, пока он с женой отдыхал в Армении. Ранее ему поступали угрозы в духе того, что "их кувалды и до Еревана дотянутся".
- Из репертуара "Современника" убрали последний спектакль с Лией Ахеджаковой. Актриса очень расстроена.
- В Континентальной хоккейной лиге озаботились тем, что болельщики новосибирской команды “Сибирь” при исполнении российского гимна поют “Славься, Сибирь” вместо “Славься, страна”. Попахивает осквернением гимна.
- Прокуратура запросила 23 года колонии для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Приговор вынесут в пятницу. Ранее присяжные признали его виновным в совершении заказных убийств в 2000-е годы.
- В Беларуси журналиста и активиста Союза поляков Анджея Почобута приговорили к восьми годам колонии усиленного режима (разжигание вражды и вред нацбезопасности), а двум “рельсовым партизанам” дали 14 и 16 лет колонии.
- В Новосибирске в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки – два человека погибли, четверо ранены. Количество погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области выросло до восьми.
- Правительство России обсуждает с бизнесом разовый "добровольный" взнос в бюджет. О сложностях, которые будут ждать российскую экономику в 2023 году, здесь рассказывает экономист Олег Ицхоки.
Международное эхо войны
- Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. Основной темой российских информационных атак, по подсчетам ЕС, стала война в Украине, причем в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.
- К другим 40 процентам можно, видимо, отнести выступление Роджера Уотерса на заседании Совбеза ООН, сделанное по приглашению России. Российское вторжение в Украину он осудил, назвав его незаконным, но потом призвал немедленно прекратить войну – в том же духе, в каком недавно призывал прекратить ее Явлинский. Комментарии других участников Pink Floyd (очень ругательные) можно почитать тут.
- Суд в Латвии арестовал 22-летнюю студентку СПбГУ и активистку партии "Русский союз Латвии" Татьяну Андриец. Она, предположительно, является одним из администраторов телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики", оправдывающего российское вторжение в Украину.
- Следственная группа по делу о крушении рейса МH17 над Донбассом в 2014 году, объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит лично на Путине.
- МИД России запретил въезд в страну для 77 граждан США; среди них – губернаторы штатов и дочь экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
- США выдвинули обвинения против главы Музея Фаберже Владимира Воронченко: он помогал Вексельбергу обходить санкции для обслуживания американской недвижимости. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
- США сняли санкции с Григория Лепса – предположительно, в связи со смертью вора в законе, деньги для которого Лепс, как утверждали американские власти, перевозил.
Землетрясение
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии выросло до 12 тысяч человек и будет расти еще. Хуже того: сейсмологи предсказывают, что в ближайшие годы землетрясения будут происходить по всему причерноморскому и кавказскому региону, а под особенной угрозой находится 15-миллионный Стамбул, власти которого делают для смягчения возможных последствий будущей катастрофы явно недостаточно. Россияне, бежавшие в Турцию от мобилизации, говорят, что никакие землетрясения не заставят их вернуться обратно. Утром в среду в Турции было зафиксировано еще несколько толчков, но уже не таких сильных.
Группу российских спасателей, направленных в Турцию, возглавляет советник главы МЧС Данил Мартынов. Ранее он работал в структурах Росгвардии по Чечне и считался одним из наиболее приближенных к Кадырову силовиков. Мартынов активно участвовал в подготовке российского вторжения в Украину и обещал Кадырову устроить танцы "в районе Майдана или Крещатика".
По сравнению с Турцией, ситуация в Сирии куда более плачевная: трагедия разворачивается на фоне затяжного гуманитарного кризиса, спасать людей из-под завалов просто некому, а эвакуировать их – некуда.
Шесть ссылок
- Актуальное искусство. Рецензия на документально-игровой спектакль Григория Кофмана "Это не я, это был Путин", который поставлен в Берлине по мотивам интервью с россиянами об их отношении к войне в Украине. Или осмысление опыта 2022 года в работах трех российских художников.
- Русские евреи. Рассказ о еврейской части творчества Самуила Маршака. Или история о том, как сибирский инженер Моисей Новомейский “оживил” Мертвое море.
- Ревтуризм. Два отрывка из книги Джулии Л. Микенберг “Американки в Красной России: В погоне за советской мечтой” (изд-во “НЛО”): первый, из авторского введения, в котором освещаются раннесоветские представления по вопросам пола, и второй, в котором рассказывается, чем интересовались американки и как проходили организованные для них экскурсии.
Искренне Ваши,
Семь Сорок