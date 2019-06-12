Голунов вышел – остальные остались

Доброе утро!

В России сегодня выходной – празднуют День России, и в рядах прогрессивной общественности, сплоченно боровшейся за освобождение журналиста “Медузы” Ивана Голунова снова нет единства. Но все по порядку:

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела против Ивана Голунова и анонсировал отставки в московской полиции. Вечером Голунова освободили из-под домашнего ареста.

Мэрия Москвы не согласовала сегодняшний марш в поддержку Голунова и пожаловалась на его организаторов в прокуратуру. Зато согласован митинг 16 июня, заявку на который подали главред МК Павел Гусев и сотрудница RT Екатерина Винокурова.

Дмитрий Муратов из “Новой газеты” объяснил, что решение освободить Голунова принял лично Путин. Он похвалил его мудрость.

Обвиняемые по делу “Нового величия” не признали своей вины. Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию в их поддержку.

Сегодня состоится инаугурация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. За два дня протестов в стране задержаны около 700 человек.

Дела Голунова больше нет

Вчера днем глава российского МВД Владимир Колокольцев объявил, что дело против журналиста “Медузы” Ивана Голунова прекращено “по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз”. Видео этой речи Колокольцева очень хорошо смотрится вместе с записью заявления, сделанного 8 июня начальником Управления информации ГУВД Москвы полковником Титовым. Колокольцев сказал, что участвовавшие в задержании Голунова полицейские отстранены от работы на период проверки, и анонсировал отставки двух генералов московской полиции. Новости о задержании журналиста были удалены с сайта МВД. Вечером Иван Голунов вышел на свободу из здания Следственного комитета.

Еще до этого радостного момента мэрия Москвы отказалась от публичных переговоров с организаторами сегодняшнего марша в защиту Голунова и пожаловалась на них в прокуратуру. Тут же было обнародовано совместное заявление адвоката Сергея Бадамшина и руководителей “Медузы”, “Новой газеты” и The Bell, в котором они, указав на то, что организаторы задержания Голунова не наказаны, призвали не ходить на марш, а вместо этого “немного выпить” и уже потом добиваться согласованного митинга. Добиваться ничего не пришлось: мэрия оперативно согласовала мероприятие 16 июня, заявку на которое подали владелец “Московского комсомольца” Павел Гусев и сотрудница государственного телеканала RT Екатерина Винокурова.

Утром во вторник еще не закрытое дело Голунова обсуждали в Совете Федерации (сенатор Людмила Нарусова даже предложила привлечь МВД за “распространение фейковых новостей”, создающее “угрозу нацбезопасности”) и стали циркулировать слухи (не подтвердившиеся), что наказание за хранение наркотиков будут смягчать, но уже вечером выяснилось, что судьба Голунова решалась сначала в беседах Дмитрия Муратова и Алексея Венедиктова с мэрией Москвы, а потом в голове у Путина. Глава совета директоров “Новой газеты” Дмитрий Муратов, который все это рассказал, положительно оценил решение “политического руководства страны”.

Тем временем ФБК Навального опубликовал расследование о семействе фсбшников Медоевых, оказавшимся очень богатым – и недвижимостью, и госконтрактами (ранее издание "Проект" связывало подполковника ФСБ Марата Медоева с уголовным делом против Голунова). А начальник полицейских, задержавших и избивших Голунова, полковник МВД Щиров в интервью RT жалуется на преследования со стороны журналистов.

По делам о хранении и покушении на сбыт наркотиков по-прежнему сидят многие активисты (вот список самых громких) и простые люди (вот только один из примеров). А вот здесь квалифицированно разъясняются статистические аномалии в объеме изъятых у граждан наркотиков, свидетельствующие о том, что их очень часто подбрасывают.

Другие дела остались

В Москве идет суд по делу “Нового величия”. Все обвиняемые отказались признать вину. Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за акцию в их поддержку – это уже “повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия” с его стороны.

Песков сказал, что на повторный арест за то же самое соратника Навального Леонида Волкова в Кремле “внимания не обратили”.

О деле активиста из Реутова, яблочника Евгения Куракина, арестованного неизвестно за что, подробно рассказано здесь.

Репортаж со станции Шиес в Архангельской области, где местные жители протестуют против строительства полигона для московского мусора, читайте тут.

В Москве задержан подозреваемый в разгроме редакции издания “Сноб”.

Все остальное

Сегодня в Казахстане пройдет инаугурация президента Токаева. За два дня выборно-послевыборных протестов в стране задержали около 700 человек, тут рассказано как.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов, назначил главу СБУ и отправил в Раду документы на увольнение генпрокурора и главы МИДа. Конституционный суд Украины рассматривает законность его указа о роспуске Верховной Рады.

При пожаре в одесской психиатрической больнице погибли шесть человек.

В Гонконге продолжаются массовые протесты против законопроекта о возможности экстрадиции в Китай.

Шесть ссылок с бонусом

Биографии. Фрагмент воспоминаний Всеволода Викторовича Стратонова (1869–1938) “По волнам жизни” (выходит в НЛО) – астронома и российского чиновника, высланного из Петрограда на философском пароходе. Или отрывок из биографии Евгения Харитонова (1941–1981), которую готовит Алексей Конаков – Харитонов, один из важнейших писателей своего времени, до сих пор известен очень не многим, при жизни не публиковался и даже неофициальную премию Андрея Белого получил посмертно (фрагмент о детстве Харитонова Конаков ранее публиковал здесь).

Разговоры с гуманитариями. “Мастер поэтической мысли” Михаил Эпштейн рассказывает Александру Генису о своей новой книге “Феникс философии: Русская мысль позднесоветского периода (1953–1991)”, которая только что вышла по-английски. Или беседа профессора Венского университета Федора Полякова с Иваном Толстым – о ленинградской классической филологии давних времен и нынешней венской русистике.

Философия. Фрагмент из книги Рене Жирара “Ложь романтизма и правда романа” (НЛО) или “Шесть тезисов о животном, которых следует избегать” из книги канадского философа и политического теоретика Брайана Массуми “Чему животные учат нас в политике?” (изд-во Hyle Press).

Злободневное. Монологи женщин из разных стран Средней Азии, которых насильно выдали замуж в очень раннем возрасте.

Искренне Ваши,

Семь Сорок