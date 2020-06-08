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7:40

Гудбай, “Брат 2”

Все, что нужно знать рано утром 8 июня

Доброе утро!

Сегодня в подмосковном Алабино пройдет первая (если не считать тех, что проходили с конца марта до середины апреля) репетиция парада Победы. Если вам начинает казаться, что День Победы превратился в День сурка, то так оно и есть:

  • Политтехнологи запланировали широкое празднование Дня России под лозунгом “Мы победили коронавирус”. Темпы прироста новых случаев не снижаются.
  • Путин приказал создать генетическую базу россиян.
  • Протесты против полицейского произвола в США поддержали акциями по всему миру. Российский Первый канал заменил финальные титры “Брата 2” кадрами беспорядков в США – они шли под “Гудбай, Америка”.
  • Число жертв коронавируса по всему миру перевалило за 400 тысяч, инфицированных – за семь миллионов. Бразилия закрыла статистику по Covid-19.
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“Мы победили коронавирус”

Близкое к московскому чиновничеству агентство “ИМА-Консалтинг” подготовило для Администрации президента план всенародного празднования 12 июня, Дня России: будут граффити, флешмобы, патриотические стикеры на основе медведя с балалайкой, челлендж в тиктоке и значки для переживших болезнь с надписью “Мы победили коронавирус”.

По официальным данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8984 – это больше, чем в пятницу. Всего в России свыше 467 тысяч инфицированных, почти 227 тысяч из них поправились. Общее число умерших составляло на утро воскресенья 5859. Covid-19 выявлен у главного раввина России Берла Лазара.

В России по ускоренной схеме зарегистрирован второй препарат для лечений Covid-19. Эпидемия плавно перекочевывает в регионы, и там с ней бороться трудно: пациентам с коронавирусом в Республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ запретили ходить в туалет и выдали для этих целей ведра (потому что больница старая и там нет системы очистки стоков). Врачам в некоторых регионах “путинские” надбавки по-прежнему не платят: вот история из аннексированного Крыма, вот рассказы сибирских медработников, которые работали в Москве, но ничего не получили. Зато свое получат исследователи “генома россиян” под руководством предполагаемой старшей дочери Путина: президент поручил создать Национальную базу генетической информации, что бы это ни значило.

Российский Минюст ознакомился с ограничениями, введенными в разных регионах России в связи с эпидемией, и признал их соответствующими конституции. Московские власти обсуждают отмену цифровых пропусков с середины июня – но в столице уже бурлит культурная жизнь, на Красной площади проходит книжная ярмарка. Правда, засидевшиеся дома горожане начинают стрелять из окон.

Нечто вроде политики

  • Журналист Илья Азар отсидел 10 суток за одиночный пикет и вышел на свободу.
  • Исполнился год задержанию журналиста Ивана Голунова (тогда за одиночные пикеты еще не сажали). Следствие, утверждает адвокат Сергей Бадамшин, продолжается, но найдут ли заказчиков подброса наркотиков журналисту, пока неясно. Вот разговор с самим Иваном – о его нелегкой жизни после всего с ним случившегося.
  • Российский государственный телеканал RT подал иск о защите деловой репутации против Навального, Любови Соболь и уральского издания Znak.com – вероятно, в связи с расследованием ФБК о накрутках RT в YouTube.
  • Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ за то, что она пригласила Навального и Соболь на круглый стол в Мосгордуме.
  • В Беларуси продолжились задержания на акциях по сбору подписей за претендентов на участие в президентских выборах от оппозиции.
  • В разных городах Казахстана в субботу были задержаны десятки участников акций протеста, организованных демократической оппозицией.

Black Lives Matter

В США продолжаются акции протеста против произвола полиции по отношению к афроамериканцам. Президент Трамп вывел из Вашингтона войска Национальной гвардии. Акции в поддержку американских протестов прошли на выходных по всему миру, в Бристоле протестующие свалили с пьедестала и утопили в Эйвоне статую филантропа-работорговца Эдварда Колстона.

Сегодня состоится первое судебное заседание по делу полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден собирается встретиться с семьей погибшего. Вот хороший текст историка-американиста Ивана Куриллы, в котором объясняются особенности нынешних протестов.

Российский Первый канал тоже не мог остаться в стороне: вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова “Брат 2”, которые идут под песню “Наутилуса” “Гудбай, Америка”, на канале показали – под этот саундтрек – кадры протестов в США, после чего сразу же началась программа “Время”. (А еще в сети появилось видео, как росгвардейцы задерживают в Москве чернокожего человека и называют его “обезьяной”, но в Росгвардии говорят, что это неправда).

Вокруг света

  • Число жертв коронавирусной пандемии во всем мире превысило 400 тысяч человек, число инфицированных – семь миллионов. Бразилия, вышедшая на второе место в мире по числу заболевших, закрыла часть статистики по коронавирусу.
  • Страны ОПЕК+ договорились продлить ограничения на добычу нефти до начала августа.
  • Сергей и Юлия Скрипаль, пережившие отравление “Новичком” в Солсбери в марте 2018 года, сменили имена и переехали из Великобритании в Новую Зеландию. Во всяком случае, так пишет Sunday Times.

Шесть ссылок

  • Русская классика. Сайт “Отвратительные мужики” открыл для себя поэта Александра Тинякова (1886–1934) и рассказал о его жизни и творчестве (вот хорошая статья о нем, а вот целый подкаст). Или архивная публикация – заметки редактора и критика Анны Берзер о романе Солженицына "Август четырнадцатого", увлекательно.
  • К западу от Москвы, к востоку от Берлина. Рассказ о рижской гей-культуре 1920-х годов и неизвестное ранее свидетельство о большой любви гомосексуалов, опубликованный в 1928 году в латвийском журнале за подписью “Силуэт”. Или интервью в письмах с художником Сергеем Шабохиным о польском и белорусском искусстве.
  • Поп-история. Каталог виноватых в разных бедах, постигших Россию за последние сто лет (в снижении ВВП виноваты курильщики). Или краткая история падения Голливуда (ибо Голливуд уже не торт, считает автор).

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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