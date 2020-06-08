Гудбай, “Брат 2”

Доброе утро!

Сегодня в подмосковном Алабино пройдет первая (если не считать тех, что проходили с конца марта до середины апреля) репетиция парада Победы. Если вам начинает казаться, что День Победы превратился в День сурка, то так оно и есть:

Политтехнологи запланировали широкое празднование Дня России под лозунгом “Мы победили коронавирус”. Темпы прироста новых случаев не снижаются.

Путин приказал создать генетическую базу россиян.

Протесты против полицейского произвола в США поддержали акциями по всему миру. Российский Первый канал заменил финальные титры “Брата 2” кадрами беспорядков в США – они шли под “Гудбай, Америка”.

Число жертв коронавируса по всему миру перевалило за 400 тысяч, инфицированных – за семь миллионов. Бразилия закрыла статистику по Covid-19.

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“Мы победили коронавирус”

Близкое к московскому чиновничеству агентство “ИМА-Консалтинг” подготовило для Администрации президента план всенародного празднования 12 июня, Дня России: будут граффити, флешмобы, патриотические стикеры на основе медведя с балалайкой, челлендж в тиктоке и значки для переживших болезнь с надписью “Мы победили коронавирус”.

По официальным данным на утро воскресенья, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 8984 – это больше, чем в пятницу. Всего в России свыше 467 тысяч инфицированных, почти 227 тысяч из них поправились. Общее число умерших составляло на утро воскресенья 5859. Covid-19 выявлен у главного раввина России Берла Лазара.

В России по ускоренной схеме зарегистрирован второй препарат для лечений Covid-19. Эпидемия плавно перекочевывает в регионы, и там с ней бороться трудно: пациентам с коронавирусом в Республиканской клинической инфекционной больнице в Улан-Удэ запретили ходить в туалет и выдали для этих целей ведра (потому что больница старая и там нет системы очистки стоков). Врачам в некоторых регионах “путинские” надбавки по-прежнему не платят: вот история из аннексированного Крыма, вот рассказы сибирских медработников, которые работали в Москве, но ничего не получили. Зато свое получат исследователи “генома россиян” под руководством предполагаемой старшей дочери Путина: президент поручил создать Национальную базу генетической информации, что бы это ни значило.

Российский Минюст ознакомился с ограничениями, введенными в разных регионах России в связи с эпидемией, и признал их соответствующими конституции. Московские власти обсуждают отмену цифровых пропусков с середины июня – но в столице уже бурлит культурная жизнь, на Красной площади проходит книжная ярмарка. Правда, засидевшиеся дома горожане начинают стрелять из окон.

Нечто вроде политики

Журналист Илья Азар отсидел 10 суток за одиночный пикет и вышел на свободу.

отсидел 10 суток за одиночный пикет и вышел на свободу. Исполнился год задержанию журналиста Ивана Голунова (тогда за одиночные пикеты еще не сажали). Следствие, утверждает адвокат Сергей Бадамшин, продолжается, но найдут ли заказчиков подброса наркотиков журналисту, пока неясно. Вот разговор с самим Иваном – о его нелегкой жизни после всего с ним случившегося.

(тогда за одиночные пикеты еще не сажали). Следствие, утверждает адвокат Сергей Бадамшин, продолжается, но найдут ли заказчиков подброса наркотиков журналисту, пока неясно. Вот разговор с самим Иваном – о его нелегкой жизни после всего с ним случившегося. Российский государственный телеканал RT подал иск о защите деловой репутации против Навального , Любови Соболь и уральского издания Znak.com – вероятно, в связи с расследованием ФБК о накрутках RT в YouTube.

, Любови Соболь и уральского издания Znak.com – вероятно, в связи с расследованием ФБК о накрутках RT в YouTube. Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из КПРФ за то, что она пригласила Навального и Соболь на круглый стол в Мосгордуме.

на круглый стол в Мосгордуме. В Беларуси продолжились задержания на акциях по сбору подписей за претендентов на участие в президентских выборах от оппозиции.

продолжились задержания на акциях по сбору подписей за претендентов на участие в президентских выборах от оппозиции. В разных городах Казахстана в субботу были задержаны десятки участников акций протеста, организованных демократической оппозицией.

Black Lives Matter

В США продолжаются акции протеста против произвола полиции по отношению к афроамериканцам. Президент Трамп вывел из Вашингтона войска Национальной гвардии. Акции в поддержку американских протестов прошли на выходных по всему миру, в Бристоле протестующие свалили с пьедестала и утопили в Эйвоне статую филантропа-работорговца Эдварда Колстона.

Сегодня состоится первое судебное заседание по делу полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден собирается встретиться с семьей погибшего. Вот хороший текст историка-американиста Ивана Куриллы, в котором объясняются особенности нынешних протестов.

Российский Первый канал тоже не мог остаться в стороне: вместо финальных титров фильма Алексея Балабанова “Брат 2”, которые идут под песню “Наутилуса” “Гудбай, Америка”, на канале показали – под этот саундтрек – кадры протестов в США, после чего сразу же началась программа “Время”. (А еще в сети появилось видео, как росгвардейцы задерживают в Москве чернокожего человека и называют его “обезьяной”, но в Росгвардии говорят, что это неправда).

Вокруг света

Число жертв коронавирусной пандемии во всем мире превысило 400 тысяч человек, число инфицированных – семь миллионов. Бразилия, вышедшая на второе место в мире по числу заболевших, закрыла часть статистики по коронавирусу.

Страны ОПЕК+ договорились продлить ограничения на добычу нефти до начала августа.

Сергей и Юлия Скрипаль, пережившие отравление “Новичком” в Солсбери в марте 2018 года, сменили имена и переехали из Великобритании в Новую Зеландию. Во всяком случае, так пишет Sunday Times.

Шесть ссылок

Русская классика. Сайт “Отвратительные мужики” открыл для себя поэта Александра Тинякова (1886–1934) и рассказал о его жизни и творчестве (вот хорошая статья о нем, а вот целый подкаст). Или архивная публикация – заметки редактора и критика Анны Берзер о романе Солженицына "Август четырнадцатого", увлекательно.

Сайт “Отвратительные мужики” открыл для себя поэта Александра Тинякова (1886–1934) и рассказал о его жизни и творчестве (вот хорошая статья о нем, а вот целый подкаст). Или архивная публикация – заметки редактора и критика Анны Берзер о романе Солженицына "Август четырнадцатого", увлекательно. К западу от Москвы, к востоку от Берлина. Рассказ о рижской гей-культуре 1920-х годов и неизвестное ранее свидетельство о большой любви гомосексуалов, опубликованный в 1928 году в латвийском журнале за подписью “Силуэт”. Или интервью в письмах с художником Сергеем Шабохиным о польском и белорусском искусстве.

Рассказ о рижской гей-культуре 1920-х годов и неизвестное ранее свидетельство о большой любви гомосексуалов, опубликованный в 1928 году в латвийском журнале за подписью “Силуэт”. Или интервью в письмах с художником Сергеем Шабохиным о польском и белорусском искусстве. Поп-история. Каталог виноватых в разных бедах, постигших Россию за последние сто лет (в снижении ВВП виноваты курильщики). Или краткая история падения Голливуда (ибо Голливуд уже не торт, считает автор).

Искренне Ваши,

Семь Сорок