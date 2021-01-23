Привычка к насилию

Доброе утро!

Агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, близкие к администрации российского президента, что Кремль планирует посадить Навального на долгие годы. Какая новость! Происходит же следующее:

Все министерства и ведомства РФ дружно призвали россиян не выходить на сегодняшнюю акцию с требованием освобождения Навального. Всех известных полиции активистов задержали, заранее заведено уголовное дело против “неустановленных лиц”.

Путин предлагает отменить возрастные ограничения для чиновников, которых он назначает.

В Беларуси пачками выносят приговоры участникам протеста. Сегодня ожидаются цепи солидарности на улицах.

Британский штамм коронавируса не только более заразен, но и более смертоносен.

Мероприятия по обеспечению чистоты и порядка

Замминистра внутренних дел России Виталий Шулика поручил сегодня собрать личный состав на работе для проведения “мероприятий по обеспечению чистоты и порядка в служебных помещениях”. Теперь понятно, как именуются на нынешнем бюрократическом жаргоне главные улицы и площади российских городов. В Москве и Петербурге их, кстати, обнесли ограждениями.

Роскомнадзор рапортует, что соцсети удаляют “незаконную информацию” о митинге (ВК действительно удалил большую часть соответствующих встреч). Мэр Москвы призвал горожан не ходить на субботнюю акцию, полиция громогласно предупредила об ответственности, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сравнила митинги с сексом и алкоголем: мол, до 18 лет нельзя. Сравнение уместное, но секс-то давно уже разрешили с 16 лет. Министерство просвещения тоже предостерегло, вузы грозят участникам акций отчислением. Следственный комитет заранее возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия – пока против “неустановленных лиц”. Здесь эту проактивную молодежную политику комментирует политолог Андрей Колесников: “Это историко-демографическая борьба между стареющей элитой и молодым населением”.

Соратников Навального отправляют под административный арест: Георгию Албурову дали 10 суток, Кире Ярмыш – девять, Любовь Соболь оштрафовали на 250 тысяч рублей за “повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия” (в следующий раз может быть уголовка). На пять суток арестован адвокат Владлена Лося Мансур Гильманов – видимо, за то, что его избили в полиции. Почти сто адвокатов требуют от министра Колокольцева освободить своего коллегу. Сторонников Навального в регионах тоже “обезвредили” – вот длинный список задержанных в разных городах.

В Петербурге задержали даже активиста, который собирался спеть (пока вроде не запрещенную) песню Цоя “Перемен!”. На всякий случай на десять суток посадили бывшего мундепа Светлану Уткину, у которой ранее отобрали депутатский мандат под надуманным предлогом. В Москве полиция пришла к 97-летнему дедушке продюсера Александра Уржанова (сам он живет теперь в Берлине) – хотели допросить хоть дедушку по старинному делу о мошенничестве с пожертвованиями на мэрскую кампанию Навального 2013 года. Тогда по этому делу сидели под домашним арестом коллеги Навального Константин Янкаускас и Николай Ляскин, а исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков вынужден был уехать за границу. Теперь это дело возрождают и ищут потерпевших (Уржанов пожертвовал Навальному 500 рублей). Вот что сейчас рассказывает Янкаускас.

Социолог Лев Гудков ничего не ждет от сегодняшней акции, думает, что она будет малочисленной и объясняет это “привычкой к насилию”. В качестве иллюстрации этого тезиса – интервью с режиссером Александром Сокуровым: он рассказывает, что ничего изменить нельзя, потому что где же взять столько чиновников, чтобы заменить коррумпированных, и потому что России нужен некий гуманитарный восстановитель, а политика вообще грязное дело. Актриса Лия Ахеджакова не столь премудра – она верит в молодежь и кипит негодованием в связи с фильмом о дворце Путина и всем происходящим с Навальным. И не она одна.

Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что никакой акции с требованием освободить Навального нет, а есть только провокаторы. Со стороны “провокаторов” почитайте главу московского штаба Навального Олега Степанова (он резонно говорит, что даже если сегодня задержат вообще всех, Путина от этого больше любить не станут) и рассуждения главы сети региональных штабов Навального Леонида Волкова – он рассказывает, как надо себя вести, и объясняет, почему это все не бессмысленно. Петербургская арт-группа “Явь” тоже так думает, вот их граффити на Литейном:

Вести из Матросской тишины

С Навальным в СИЗО “Матросская тишина” встретился его адвокат Вадим Кобзев. Передать Навальному распечатки новостей о Навальном Кобзеву не разрешили, но он узнал, что Алексею передали письма и разрешили позвонить семье. Таким образом возник новый пост Навального из СИЗО, проиллюстрированный нарезкой из неудачных дублей фильма про дворец Путина.

Компания “Аэрокомплекс”, занимавшаяся вертолетной площадкой в этом дворце, косвенно подтвердила, что это “резиденция президента” (Песков продолжает это отрицать). Вот разговор с экологом Андреем Рудомахой, чьи фотографии – после избиения за попытку исследовать вырубку леса под виноградники – были использованы в фильме ФБК. Рудомаху избили в декабре 2017 года, этот момент попал на камеры наблюдения, но, несмотря на наличие улик, уголовное дело не заводят.

Здесь можно посмотреть жалобу на арест Навального, подготовленную его адвокатами – крайне занимательное чтение. Глава Евросовета Шарль Мишель позвонил Путину и призвал освободить Навального.

Работать до после смерти

Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий возрастные ограничения для назначаемых им чиновников. Сейчас им положено работать до 65 лет с возможным продлением до 70. Путин предлагает дать им сидеть в своих креслах до 70 с возможным продлением навсегда.

И это не шутка: умерший от коронавируса депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев голосовал в Госдуме, будучи при этом в коме в реанимации. Причем голосовал даже в день смерти (возможно, что после нее). То же самое делал и депутат-коммунист Шурчанов, тоже скончавшийся от коронавируса. Гвозди бы делать из этих людей.

Беларусь: самосожжение и приговоры

Выступая в Совете безопасности ООН, Светлана Тихановская призвала включить белорусский вопрос в повестку дня официального заседания Совбеза и описала собравшимся масштабы репрессий, охвативших страну. Главным образом она рассказывала о преследованиях журналистов.

Но преследуют не только их. 60-летний минчанин Александр Губейко получил два года колонии за сопротивление полиции (он шел в магазин за конфетами, его схватили, избили, после чего он попал в больницу, а теперь – в колонию). Двое студентов из Бреста приговорены к двум и полутора годам колонии за расписанные ограждения и “вызывающие танцы” перед омоновцами. В Лиде журналист, освещавший процесс над Витольдом Ашурком (приговоренным к пяти годам) сам стал подозреваемым по делу о “злостном хулиганстве”.

У Дома правительства в Минске попытался совершить самосожжение 35-летний мужчина. Огонь потушили, он получил пятидесятипроцентный ожог кожи, сейчас в больнице без сознания.

Беларусь лишилась права проведения чемпионата мира по пятиборью (он должен был пройти в июне и стать квалификационным к Олимпиаде).

Сегодня белорусы планируют выстроиться в цепи солидарности вдоль дорог.

Вокруг света

В Центральноафриканской республике введен режим чрезвычайной ситуации в связи с наступлением повстанцев на столицу страны Банги. Там находится довольно большой контингент российских военнослужащих. Об интересах России в Африке читайте здесь.

В Казахстане нападают на беженцев из Синьцзяна – предположительно, с целью запугивания, чтобы они не рассказывали о преследовании этнических меньшинств в Китае и “лагерях перевоспитания”.

Twitter заблокировал аккаунт верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи – он угрожал уже заблокированному Трампу.

Главной Пентагона утвержден 67-летний генерал Ллойд Остин. Он стал первым афроамериканцем на этом посту.

Хроники пандемии

По данным на утро пятницы, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 21 513 (незначительное падение). Число инфицированных в стране с начала эпидемии составляет 3 миллиона 677 тысяч. Официальное число жертв достигло к утру пятницы 68 412 человек (+580 за сутки). О том, как идет вакцинация в российских регионах, читайте здесь – в основном она сводится к записыванию в листы ожидания.

Премьер Великобритании Борис Джонсон объявил, со ссылкой на своих научных советников, что “британский штамм” не только более заразен, но и более смертоносен. Профессор медицины Университета Восточной Англии Пол Хантер полагает, что коронавирус будет распространяться десятилетиями – по его подсчетам, добиться коллективного иммунитета не получится.

Ссылки для чтения

История. Фрагмент из книги британского историка Кэтрин Мерридейл “Ленин в поезде” (изд-во Corpus) о возвращении вождя революции из эмиграции в Россию. Или краткая история плавания.

Фрагмент из книги британского историка Кэтрин Мерридейл “Ленин в поезде” (изд-во Corpus) о возвращении вождя революции из эмиграции в Россию. Или краткая история плавания. Классики о классиках. Беседа с литературоведом и писателем Павлом Нерлером о чудесных находках в мандельштамоведении. Или рассказ Анатолия Наймана о его любимых книгах.

Беседа с литературоведом и писателем Павлом Нерлером о чудесных находках в мандельштамоведении. Или рассказ Анатолия Наймана о его любимых книгах. Современная поэзия. Отзыв Ольги Баллы о сборнике интервью с 15 современными поэт(к)ами о жизни и литературе (изд-во Цирк "Олимп"+TV) и разговор с интервьюером этих стихотворцев Владимиром Коркуновым.

Отзыв Ольги Баллы о сборнике интервью с 15 современными поэт(к)ами о жизни и литературе (изд-во Цирк "Олимп"+TV) и разговор с интервьюером этих стихотворцев Владимиром Коркуновым. Художества. Разговор Дмитрия Волчека с художником крови и нефти Андреем Молодкиным – последний его проект называется "Белый дом, наполненный кровью американских граждан". Или рассказ об американском фотографе и страстном меломане Анселе Адамсе, которого часто называют главным фотопейзажистом.

Разговор Дмитрия Волчека с художником крови и нефти Андреем Молодкиным – последний его проект называется "Белый дом, наполненный кровью американских граждан". Или рассказ об американском фотографе и страстном меломане Анселе Адамсе, которого часто называют главным фотопейзажистом. Культурная политика. Любопытные рассуждения Кирилла Кобрина о культуре отмены (cancel culture). Или беседа с соорганизаторками Школа литературных практик при Шанинке писательницей Евгенией Некрасовой и поэтессой Оксаной Васякиной о том, как они хотят преодолеть отсталость российской словесности и переформатировать литпроцесс.

Любопытные рассуждения Кирилла Кобрина о культуре отмены (cancel culture). Или беседа с соорганизаторками Школа литературных практик при Шанинке писательницей Евгенией Некрасовой и поэтессой Оксаной Васякиной о том, как они хотят преодолеть отсталость российской словесности и переформатировать литпроцесс. Противоречивые ученые. Разговор с компьютерным психологом Михалом Косински, на основе разработок которого печально известная контора Cambridge Analytica занималась психологическим профайлингом пользователей Facebook. Теперь Косински заявляет, что может научить нейросеть определять по фотографии человека его политические взгляды. Или забавный рассказ о самом знаменитом украинском псевдоисторике Валерии Бебике – он утверждает, что древние украинцы – прародители мировой цивилизации, Иисус был галичанином, а Геракл – из Крыма.

Разговор с компьютерным психологом Михалом Косински, на основе разработок которого печально известная контора Cambridge Analytica занималась психологическим профайлингом пользователей Facebook. Теперь Косински заявляет, что может научить нейросеть определять по фотографии человека его политические взгляды. Или забавный рассказ о самом знаменитом украинском псевдоисторике Валерии Бебике – он утверждает, что древние украинцы – прародители мировой цивилизации, Иисус был галичанином, а Геракл – из Крыма. Художественные отрывки. Фрагмент из книги Филиппо Томмазо Маринетти “Очарование Египта” (изд-во магазина “Циолковский”), посвященной городу его детства, Александрии. Или фрагмент из романа Петера Хандке “Второй меч” (изд-во “Эксмо”) – переводчица Анна Кукес называет этот текст романом о мести.

Фрагмент из книги Филиппо Томмазо Маринетти “Очарование Египта” (изд-во магазина “Циолковский”), посвященной городу его детства, Александрии. Или фрагмент из романа Петера Хандке “Второй меч” (изд-во “Эксмо”) – переводчица Анна Кукес называет этот текст романом о мести. Больше интересных текстов и репортажей вы всегда найдете в Telegram-канале Настоящего Времени, заведенном специально для лонгридов.

Искренне Ваши,

Семь Сорок