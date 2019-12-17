Создать исцеляющую среду

Доброе утро!
В Берлине неизвестные вскрыли могилу ближайшего сподвижника Гитлера Рейнхарда Гейдриха, убитого в Праге в мае 1942 года. Найти могилу было непросто, плиты с именем на ней не было. Главное, чтоб теперь не выяснилось, что это он сам ее вскрыл изнутри, а то и без этого новостей хватает:
- Сумма штрафов, выписанных “Мемориалу” достигла 3 млн рублей; Московская Хельсинкская группа объявила сбор пожертвований для продолжения работы.
- Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.
- Под Казанью ОМОН разогнал лагерь протестующих против строительства мусоросжигательного завода.
- Бывший боец белорусского СОБРа рассказал, как участвовал в убийствах оппонентов Лукашенко в конце 1990-х.
Российское политическое
- Путин подписал закон, который вводит крупные штрафы за нарушение порядка деятельности СМИ – "иностранного агента" и физических лиц, работающих как СМИ – "иностранные агенты", заморозил накопительную часть пенсии до конца 2022 года и запретил фсбшникам выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.
- Мэр Москвы скоро будет отчитываться перед Мосгордумой о проделанной работе, депутаты будут задавать ему вопросы, но задать ему вопрос о репрессиях за летние митинги не разрешили, не положено. Зато можно будет спросить, как именно московские власти собираются создавать в больницах и поликлиниках “исцеляющую среду”.
- Московская мэрия обнародовала планы на 10 лет по вывозу московского мусора в соседние регионы для дальнейшего сжигания (переработка не планируется). Под Казанью ОМОН разогнал палаточный лагерь противников строительства мусоросжигательного завода. Одного из задержанных арестовали на семь суток.
- “Московское дело” идет своим чередом: Егор Жуков обжаловал вынесенный ему приговор (вот интервью с ним), сегодня начнется рассмотрение дела программиста Сергея Суровцева (взял металлическое ограждение и пошел с ним на росгвардейца) – накануне Мосгорсуд оставил его в СИЗО, 12 декабря Суровцев объявил голодовку.
- НКО. “Мемориалу” суд вынес новые штрафы, теперь их общая сумма составляет 3 млн рублей, Московская Хельсинкская группа объявила о сборе средств для продолжения работы, потому что не надеется на президентские гранты.
- ФБК. Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 10 суток, но потом все-таки отпустили.
Российская уголовщина
- Бывший министр финансов Московской области получил 14 лет за хищение 14 млрд рублей (хищения имели место в 2005–2008 годах, потом его долго ловили во Франции).
- Под Петербургом полиция пришла в дом к многодетной семье по подозрению в том, что отец насилует там свою дочь, и обнаружила склад с оружием. Задержанный не стал разговаривать с полицией, представившись полковником ГРУ.
- Rambler передумал преследовать основателей сервера Nginx (хотя уголовное дело прекратить теперь не так просто), но требует заблокировать Twitch.
- В Хабаровске полиция провела рейд “Нелегальный мигрант” и “выявила 73 гражданина” без документов. Сами “выявленные” описывают “рейд” так: "Задержали всех водителей. Нас избили и забрали документы. Избивали до утра. У меня перелом ребра. На лице никаких следов избиения нет, но все тело в синяках. Мне даже не дали спросить, за что нас избивают. Заводили в комнату по десять человек, где трое избивали дубинками. Все были в масках. Мы не видели, что это был за отдел, кем были эти люди. Некоторых заставили жевать миграционные бумажки и запивать их водой".
Вокруг России
- Бывший сотрудник спецотряда МВД Беларуси (СОБР) Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппозиционных политиков – оппонентов Лукашенко в конце 1990-х годов. Сейчас он ждет политического убежища в одной из европейских стран.
- В Казахстане в День независимости прошли митинги оппозиции, собравшиеся вспоминали жертв расстрела бастующих нефтяников в городе Жанаозен в 2011 году.
- Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации власти, предусматривающий новую структуру местного самоуправления. Никаких упоминаний об особом статусе Донецкой и Луганской областей в документе нет, но в качестве отдельной единицы присутствует Автономная республика Крым. Ранее похожую реформу пытался провести Петр Порошенко, но тогда документ дальше первого чтения не продвинулся.
- Вышла третья часть расследования Настоящего Времени о нарушении крымских санкций – в нем речь идет о том, как сохраняют свой бизнес в Крыму украинский олигарх Ахметов, российский бизнесмен и акционер “Новой газеты” Александр Лебедев, экс-депутаты Верховной Рады Украины братья Клюевы.
- Чехия выдворила четверых иностранцев, проживавших в домах, арендуемых российским посольством в Праге. Их гражданство не называется. Россия на основании очень старых договоренностей арендует в Праге несколько домов, часть помещений в которых сдает третьим лицам (что незаконно). Пересмотреть договоренности не получается уже несколько десятилетий.
Вокруг света
- Во Франции ушел в отставку министр, отвечавший за проведение пенсионной реформы. Причиной стал конфликт интересов: Жан-Поль Делевуа связан со страховыми компаниями, которые выиграют от предложенной реформы. Планы проведения пенсионной реформы вызвали крупные акции протеста.
- В США подан коллективный иск от 14 семей из Демократической республики Конго к технологическим гигантам Apple, Google, Dell, Microsoft, Tesla. Истцы утверждают, что их дети погибли или получили увечья, работая на кобальтовых шахтах, принадлежащих британскому сырьевому трейдеру Glencore. Техногиганты, утверждается в иске, знали об использовании детского труда на шахтах, но ничего не сделали, чтобы прекратить эту практику, хотя ресурсы для этого у них есть.
- Турция не нашла ничего подозрительного в смерти основателя “Белых касок” Джеймса Ле Мезюрье – получается, что он просто выбросился из окна.
- Россия и Китай предлагают Совбезу ООН снять часть санкций с КНДР.
- “Дылда” Кантемира Балагова вошла в шорт-лист “Оскара”.
Шесть ссылок
- Забавное. Отрывок из “Книжица наших забав” (изд-во ОГИ), составленной филологом и писателем Романом Шмараковым – это сборник анекдотов в старом смысле слова, “коротких рассказов о примечательном случае”, которые были записаны латинскими авторами в XI–XIII вв. Или рассказ о странных ошибках в текстах Пушкина – вы уверены, что знаете, как на самом деле звали станционного смотрителя?
- Революция и реставрация. Отличный обзор спектаклей 21-го фестиваля "NET – Новый европейский театр", который прошел сразу в Москве и Петербурге. Или сложный рассказ о том, зачем Эрмитаж восстанавливает Пальмиру.
- Научное. История бобра – в XIX веке бобер вымирал по всей Евразии, потом их стали успешно восстанавливать, причем иной раз с помощью бобра канадского, теперь идет борьба бобра с бобром, все очень непросто. Или хороший рассказ историка левой мысли Ильи Будрайтскиса о том, как понимал роль интеллектуала в обществе Антонио Грамши и как такое понимание трансформируется в нынешних политических конфликтах, перекочевывая к правым.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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