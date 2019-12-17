Создать исцеляющую среду

Доброе утро!

В Берлине неизвестные вскрыли могилу ближайшего сподвижника Гитлера Рейнхарда Гейдриха, убитого в Праге в мае 1942 года. Найти могилу было непросто, плиты с именем на ней не было. Главное, чтоб теперь не выяснилось, что это он сам ее вскрыл изнутри, а то и без этого новостей хватает:

Сумма штрафов, выписанных “Мемориалу” достигла 3 млн рублей; Московская Хельсинкская группа объявила сбор пожертвований для продолжения работы.

Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.

Под Казанью ОМОН разогнал лагерь протестующих против строительства мусоросжигательного завода.

Бывший боец белорусского СОБРа рассказал, как участвовал в убийствах оппонентов Лукашенко в конце 1990-х.

Российское политическое

Путин подписал закон, который вводит крупные штрафы за нарушение порядка деятельности СМИ – "иностранного агента" и физических лиц, работающих как СМИ – "иностранные агенты", заморозил накопительную часть пенсии до конца 2022 года и запретил фсбшникам выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.

подписал закон, который вводит крупные штрафы за нарушение порядка деятельности СМИ – "иностранного агента" и физических лиц, работающих как СМИ – "иностранные агенты", заморозил накопительную часть пенсии до конца 2022 года и запретил фсбшникам выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения. Мэр Москвы скоро будет отчитываться перед Мосгордумой о проделанной работе, депутаты будут задавать ему вопросы, но задать ему вопрос о репрессиях за летние митинги не разрешили, не положено. Зато можно будет спросить, как именно московские власти собираются создавать в больницах и поликлиниках “исцеляющую среду”.

скоро будет отчитываться перед Мосгордумой о проделанной работе, депутаты будут задавать ему вопросы, но задать ему вопрос о репрессиях за летние митинги не разрешили, не положено. Зато можно будет спросить, как именно московские власти собираются создавать в больницах и поликлиниках “исцеляющую среду”. Московская мэрия обнародовала планы на 10 лет по вывозу московского мусора в соседние регионы для дальнейшего сжигания (переработка не планируется). Под Казанью ОМОН разогнал палаточный лагерь противников строительства мусоросжигательного завода. Одного из задержанных арестовали на семь суток.

обнародовала планы на 10 лет по вывозу московского мусора в соседние регионы для дальнейшего сжигания (переработка не планируется). Под Казанью ОМОН разогнал палаточный лагерь противников строительства мусоросжигательного завода. Одного из задержанных арестовали на семь суток. “Московское дело” идет своим чередом: Егор Жуков обжаловал вынесенный ему приговор (вот интервью с ним), сегодня начнется рассмотрение дела программиста Сергея Суровцева (взял металлическое ограждение и пошел с ним на росгвардейца) – накануне Мосгорсуд оставил его в СИЗО, 12 декабря Суровцев объявил голодовку.

идет своим чередом: Егор Жуков обжаловал вынесенный ему приговор (вот интервью с ним), сегодня начнется рассмотрение дела программиста Сергея Суровцева (взял металлическое ограждение и пошел с ним на росгвардейца) – накануне Мосгорсуд оставил его в СИЗО, 12 декабря Суровцев объявил голодовку. НКО . “Мемориалу” суд вынес новые штрафы, теперь их общая сумма составляет 3 млн рублей, Московская Хельсинкская группа объявила о сборе средств для продолжения работы, потому что не надеется на президентские гранты.

. “Мемориалу” суд вынес новые штрафы, теперь их общая сумма составляет 3 млн рублей, Московская Хельсинкская группа объявила о сборе средств для продолжения работы, потому что не надеется на президентские гранты. ФБК. Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 10 суток, но потом все-таки отпустили.

Российская уголовщина

Бывший министр финансов Московской области получил 14 лет за хищение 14 млрд рублей (хищения имели место в 2005–2008 годах, потом его долго ловили во Франции).

Под Петербургом полиция пришла в дом к многодетной семье по подозрению в том, что отец насилует там свою дочь, и обнаружила склад с оружием. Задержанный не стал разговаривать с полицией, представившись полковником ГРУ.

Rambler передумал преследовать основателей сервера Nginx (хотя уголовное дело прекратить теперь не так просто), но требует заблокировать Twitch.

В Хабаровске полиция провела рейд “Нелегальный мигрант” и “выявила 73 гражданина” без документов. Сами “выявленные” описывают “рейд” так: "Задержали всех водителей. Нас избили и забрали документы. Избивали до утра. У меня перелом ребра. На лице никаких следов избиения нет, но все тело в синяках. Мне даже не дали спросить, за что нас избивают. Заводили в комнату по десять человек, где трое избивали дубинками. Все были в масках. Мы не видели, что это был за отдел, кем были эти люди. Некоторых заставили жевать миграционные бумажки и запивать их водой".

Вокруг России

Бывший сотрудник спецотряда МВД Беларуси (СОБР) Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппозиционных политиков – оппонентов Лукашенко в конце 1990-х годов. Сейчас он ждет политического убежища в одной из европейских стран.

В Казахстане в День независимости прошли митинги оппозиции, собравшиеся вспоминали жертв расстрела бастующих нефтяников в городе Жанаозен в 2011 году.

Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации власти, предусматривающий новую структуру местного самоуправления. Никаких упоминаний об особом статусе Донецкой и Луганской областей в документе нет, но в качестве отдельной единицы присутствует Автономная республика Крым. Ранее похожую реформу пытался провести Петр Порошенко, но тогда документ дальше первого чтения не продвинулся.

Вышла третья часть расследования Настоящего Времени о нарушении крымских санкций – в нем речь идет о том, как сохраняют свой бизнес в Крыму украинский олигарх Ахметов, российский бизнесмен и акционер “Новой газеты” Александр Лебедев, экс-депутаты Верховной Рады Украины братья Клюевы.

Чехия выдворила четверых иностранцев, проживавших в домах, арендуемых российским посольством в Праге. Их гражданство не называется. Россия на основании очень старых договоренностей арендует в Праге несколько домов, часть помещений в которых сдает третьим лицам (что незаконно). Пересмотреть договоренности не получается уже несколько десятилетий.

Вокруг света

Во Франции ушел в отставку министр, отвечавший за проведение пенсионной реформы. Причиной стал конфликт интересов: Жан-Поль Делевуа связан со страховыми компаниями, которые выиграют от предложенной реформы. Планы проведения пенсионной реформы вызвали крупные акции протеста.

В США подан коллективный иск от 14 семей из Демократической республики Конго к технологическим гигантам Apple, Google, Dell, Microsoft, Tesla. Истцы утверждают, что их дети погибли или получили увечья, работая на кобальтовых шахтах, принадлежащих британскому сырьевому трейдеру Glencore. Техногиганты, утверждается в иске, знали об использовании детского труда на шахтах, но ничего не сделали, чтобы прекратить эту практику, хотя ресурсы для этого у них есть.

Турция не нашла ничего подозрительного в смерти основателя “Белых касок” Джеймса Ле Мезюрье – получается, что он просто выбросился из окна.

Россия и Китай предлагают Совбезу ООН снять часть санкций с КНДР.

“Дылда” Кантемира Балагова вошла в шорт-лист “Оскара”.

Шесть ссылок

Забавное. Отрывок из “Книжица наших забав” (изд-во ОГИ), составленной филологом и писателем Романом Шмараковым – это сборник анекдотов в старом смысле слова, “коротких рассказов о примечательном случае”, которые были записаны латинскими авторами в XI–XIII вв. Или рассказ о странных ошибках в текстах Пушкина – вы уверены, что знаете, как на самом деле звали станционного смотрителя?

Отрывок из “Книжица наших забав” (изд-во ОГИ), составленной филологом и писателем Романом Шмараковым – это сборник анекдотов в старом смысле слова, “коротких рассказов о примечательном случае”, которые были записаны латинскими авторами в XI–XIII вв. Или рассказ о странных ошибках в текстах Пушкина – вы уверены, что знаете, как на самом деле звали станционного смотрителя? Революция и реставрация. Отличный обзор спектаклей 21-го фестиваля "NET – Новый европейский театр", который прошел сразу в Москве и Петербурге. Или сложный рассказ о том, зачем Эрмитаж восстанавливает Пальмиру.

Отличный обзор спектаклей 21-го фестиваля "NET – Новый европейский театр", который прошел сразу в Москве и Петербурге. Или сложный рассказ о том, зачем Эрмитаж восстанавливает Пальмиру. Научное. История бобра – в XIX веке бобер вымирал по всей Евразии, потом их стали успешно восстанавливать, причем иной раз с помощью бобра канадского, теперь идет борьба бобра с бобром, все очень непросто. Или хороший рассказ историка левой мысли Ильи Будрайтскиса о том, как понимал роль интеллектуала в обществе Антонио Грамши и как такое понимание трансформируется в нынешних политических конфликтах, перекочевывая к правым.

Искренне Ваши,

Семь Сорок