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Создать исцеляющую среду

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Все, что нужно знать рано утром 17 декабря

Доброе утро!

В Берлине неизвестные вскрыли могилу ближайшего сподвижника Гитлера Рейнхарда Гейдриха, убитого в Праге в мае 1942 года. Найти могилу было непросто, плиты с именем на ней не было. Главное, чтоб теперь не выяснилось, что это он сам ее вскрыл изнутри, а то и без этого новостей хватает:

  • Сумма штрафов, выписанных “Мемориалу” достигла 3 млн рублей; Московская Хельсинкская группа объявила сбор пожертвований для продолжения работы.
  • Путин запретил бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.
  • Под Казанью ОМОН разогнал лагерь протестующих против строительства мусоросжигательного завода.
  • Бывший боец белорусского СОБРа рассказал, как участвовал в убийствах оппонентов Лукашенко в конце 1990-х.

Российское политическое

  • Путин подписал закон, который вводит крупные штрафы за нарушение порядка деятельности СМИ – "иностранного агента" и физических лиц, работающих как СМИ – "иностранные агенты", заморозил накопительную часть пенсии до конца 2022 года и запретил фсбшникам выезжать за границу в течение пяти лет после увольнения.
  • Мэр Москвы скоро будет отчитываться перед Мосгордумой о проделанной работе, депутаты будут задавать ему вопросы, но задать ему вопрос о репрессиях за летние митинги не разрешили, не положено. Зато можно будет спросить, как именно московские власти собираются создавать в больницах и поликлиниках “исцеляющую среду”.
  • Московская мэрия обнародовала планы на 10 лет по вывозу московского мусора в соседние регионы для дальнейшего сжигания (переработка не планируется). Под Казанью ОМОН разогнал палаточный лагерь противников строительства мусоросжигательного завода. Одного из задержанных арестовали на семь суток.
  • “Московское дело” идет своим чередом: Егор Жуков обжаловал вынесенный ему приговор (вот интервью с ним), сегодня начнется рассмотрение дела программиста Сергея Суровцева (взял металлическое ограждение и пошел с ним на росгвардейца) – накануне Мосгорсуд оставил его в СИЗО, 12 декабря Суровцев объявил голодовку.
  • НКО. “Мемориалу” суд вынес новые штрафы, теперь их общая сумма составляет 3 млн рублей, Московская Хельсинкская группа объявила о сборе средств для продолжения работы, потому что не надеется на президентские гранты.
  • ФБК. Директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбыл 10 суток, но потом все-таки отпустили.

Российская уголовщина

  • Бывший министр финансов Московской области получил 14 лет за хищение 14 млрд рублей (хищения имели место в 2005–2008 годах, потом его долго ловили во Франции).
  • Под Петербургом полиция пришла в дом к многодетной семье по подозрению в том, что отец насилует там свою дочь, и обнаружила склад с оружием. Задержанный не стал разговаривать с полицией, представившись полковником ГРУ.
  • Rambler передумал преследовать основателей сервера Nginx (хотя уголовное дело прекратить теперь не так просто), но требует заблокировать Twitch.
  • В Хабаровске полиция провела рейд “Нелегальный мигрант” и “выявила 73 гражданина” без документов. Сами “выявленные” описывают “рейд” так: "Задержали всех водителей. Нас избили и забрали документы. Избивали до утра. У меня перелом ребра. На лице никаких следов избиения нет, но все тело в синяках. Мне даже не дали спросить, за что нас избивают. Заводили в комнату по десять человек, где трое избивали дубинками. Все были в масках. Мы не видели, что это был за отдел, кем были эти люди. Некоторых заставили жевать миграционные бумажки и запивать их водой".

Вокруг России

  • Бывший сотрудник спецотряда МВД Беларуси (СОБР) Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппозиционных политиков – оппонентов Лукашенко в конце 1990-х годов. Сейчас он ждет политического убежища в одной из европейских стран.
  • В Казахстане в День независимости прошли митинги оппозиции, собравшиеся вспоминали жертв расстрела бастующих нефтяников в городе Жанаозен в 2011 году.
  • Президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о децентрализации власти, предусматривающий новую структуру местного самоуправления. Никаких упоминаний об особом статусе Донецкой и Луганской областей в документе нет, но в качестве отдельной единицы присутствует Автономная республика Крым. Ранее похожую реформу пытался провести Петр Порошенко, но тогда документ дальше первого чтения не продвинулся.
  • Вышла третья часть расследования Настоящего Времени о нарушении крымских санкций – в нем речь идет о том, как сохраняют свой бизнес в Крыму украинский олигарх Ахметов, российский бизнесмен и акционер “Новой газеты” Александр Лебедев, экс-депутаты Верховной Рады Украины братья Клюевы.
  • Чехия выдворила четверых иностранцев, проживавших в домах, арендуемых российским посольством в Праге. Их гражданство не называется. Россия на основании очень старых договоренностей арендует в Праге несколько домов, часть помещений в которых сдает третьим лицам (что незаконно). Пересмотреть договоренности не получается уже несколько десятилетий.

Вокруг света

  • Во Франции ушел в отставку министр, отвечавший за проведение пенсионной реформы. Причиной стал конфликт интересов: Жан-Поль Делевуа связан со страховыми компаниями, которые выиграют от предложенной реформы. Планы проведения пенсионной реформы вызвали крупные акции протеста.
  • В США подан коллективный иск от 14 семей из Демократической республики Конго к технологическим гигантам Apple, Google, Dell, Microsoft, Tesla. Истцы утверждают, что их дети погибли или получили увечья, работая на кобальтовых шахтах, принадлежащих британскому сырьевому трейдеру Glencore. Техногиганты, утверждается в иске, знали об использовании детского труда на шахтах, но ничего не сделали, чтобы прекратить эту практику, хотя ресурсы для этого у них есть.
  • Турция не нашла ничего подозрительного в смерти основателя “Белых касок” Джеймса Ле Мезюрье – получается, что он просто выбросился из окна.
  • Россия и Китай предлагают Совбезу ООН снять часть санкций с КНДР.
  • “Дылда” Кантемира Балагова вошла в шорт-лист “Оскара”.

Шесть ссылок

  • Забавное. Отрывок из “Книжица наших забав” (изд-во ОГИ), составленной филологом и писателем Романом Шмараковым – это сборник анекдотов в старом смысле слова, “коротких рассказов о примечательном случае”, которые были записаны латинскими авторами в XI–XIII вв. Или рассказ о странных ошибках в текстах Пушкина – вы уверены, что знаете, как на самом деле звали станционного смотрителя?
  • Революция и реставрация. Отличный обзор спектаклей 21-го фестиваля "NET – Новый европейский театр", который прошел сразу в Москве и Петербурге. Или сложный рассказ о том, зачем Эрмитаж восстанавливает Пальмиру.
  • Научное. История бобра – в XIX веке бобер вымирал по всей Евразии, потом их стали успешно восстанавливать, причем иной раз с помощью бобра канадского, теперь идет борьба бобра с бобром, все очень непросто. Или хороший рассказ историка левой мысли Ильи Будрайтскиса о том, как понимал роль интеллектуала в обществе Антонио Грамши и как такое понимание трансформируется в нынешних политических конфликтах, перекочевывая к правым.

Искренне Ваши,
Семь Сорок

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