Государево око заглянет в особняк Тюдоров

Добрый день!

Япония, пишут, запустила на орбиту спутник для создания искусственных звездопадов – чтоб люди любовались, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал создание системы спутников дистанционного зондирования Земли "Государево око" – чтобы видеть все, что происходит на Земле, причем не только под прямым углом, но и под “иным углом”. Хорошая идея, а то без государева присмотра ерунда какая-то происходит на Земле:

“ИГ” взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома в Магнитогорске. Следственный комитет продолжает настаивать, что это был взрыв бытового газа.

Суд в Пскове отправил под домашний арест главу местного отделения “Открытой России”, а ее мужа поместил в СИЗО. Их обвиняют в распространении наркотиков (которые, как утверждают активисты, им подбросили).

Суд по избранию меры пресечения Насте Рыбке и Алексу Лесли пройдет на этих выходных. Обыски в квартирах их родственников уже прошли.

Россия допустит в Керченский пролив специалистов из Германии и Франции, об участии представителей Украины речи не идет.

В жизни всегда есть место для конспирологии…

“Исламское государство” взяло на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом сообщила организация Site Intelligence Group, отслеживающая информацию о деятельности террористов. Следственный комитет России настаивает, что приоритетной версией остается взрыв бытового газа. В то же время из ниоткуда появилось издание Baza, утверждающее, что им известны имена исполнителей теракта. Все версии, а также неувязки между ними, изложены тут. Хозяйка квартиры, которую якобы снимали террористы, подтвердила, что там был проведен обыск, а ее саму вызывали на допрос в Следственный комитет, где она дала подписку о неразглашении.

В Норвегии задержали 20-летнего россиянина из Башкирии, который в четверг напал с ножом на женщину в супермаркете. Его действия расследуют как теракт.

…и для забавы

Издание The Insider обнаружило у главы “Почты России” Николая Подгузова квартиру за миллиард рублей (386 кв. м в Knightsbridge Private Park – это в Москве, но жилая единица, которую занимает Подгузов, называется “особняк Тюдоров”). За год Подгузов зарабатывает чуть меньше 9 миллионов, и ему на эти деньги надо кормить троих детей и неработающую жену. В “Почте России” тут же сказали, что квартира за миллиард – ничего такого: надо просто продать две квартиры в Москве и взять ипотеку. Сам Подгузов сказал, что указанная The Insider цена квартиры его “сильно позабавила” и что на самом деле он заплатил в 10 раз меньше. Ну 100 млн – это, конечно, не миллиард, это уже посильная сумма.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл стал (вместе с Валентиной Матвиенко) почетным профессором РАН. "Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет", – сказала руководитель пресс-службы Академии наук Светлана Попова. Это она процитировала персонажа из сериала "Гений", который сейчас показывает телеканал "Культура".

…а также для задержаний, пыток и увольнений

Псковский районный суд отправил под домашний арест координатора местного отделения “Открытой России” Лию Милушкину, а ее мужа Артёма – в СИЗО. Их обвиняют в сбыте 2 и 4 граммов амфетамина соответственно. Вины они не признают и считают свое преследование политическим. Оба объявили голодовку.

Очень невеселый рассказ о том, как в Томске прессуют активистов левых убеждений, можно почитать тут.

Сегодня – десятая годовщина убийства адвоката Станислава Маркелова, защищавшего в том числе и антифашистов, и журналистки Анастасии Бабуровой, освещавшей эти процессы. Читайте об этом деле здесь.

Рэпера Хаски в прошлом году задержали в Краснодаре и вообще преследовали (вместе с группой IC3PEAK) по доносу организации “Общее дело”. Что это за окологосударственное “Дело”, объясняется здесь, а сам Хаски пожаловался на свое задержание в ЕСПЧ.

Героиня расследования Навального о Дерипаске Настя Рыбка назвала свое задержание в Шереметьево “подлым обманом”. Зато в СИЗО ей нравится: в тайской тюрьме она, по ее словам, спала на бетонном полу, а в московской есть матрас. “Здесь просто космос”, – сказала Рыбка. Рыбку и ее “тренера по личностному росту” Алекса Лесли обвиняют в вовлечении в занятие проституцией. Дома у их родственников прошли обыски. Вот тут можно посмотреть, как ее задерживали с помощью инвалидной коляски, и прочитать, что говорит ее адвокат.

В Уфе за пьянство на рабочем месте уволили дознавательницу, которая в октябре прошлого года обвинила своих коллег в изнасиловании прямо в здании полиции. Впрочем, пьянство действительно имело место.

Украинское

Журналисты нашли кинобизнес в России у украинского комика Зеленского. Он намерен идти в президенты – бизнес, правда, состоит в продаже авторских прав.

7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, перевозивший уголь под флагом Панамы. Двое моряков погибли, четверо пропали без вести. Эта трагедия помогла раскрыть схему, по которой добытый в Донбассе уголь вывозится за границу под видом российского.

Россия согласилась допустить специалистов из Германии и Франции в Керченский пролив для контроля за судоходством. Об участии украинской стороны речи не идет. Как это будет, рассказано тут.

В Германии начали уголовное расследование в отношении журналиста с пророссийскими симпатиями Мануэля Оксенрайтера. Ранее граждане Польши, которых сейчас судят за поджог Венгерского культурного центра в Ужгороде в Закарпатской области Украины, обвинили его в организации этого преступления.

Авиакатастрофа

Два российских Су-34 столкнулись над Японским морем. Одного пилота удалось найти живым, в Татарском проливе обнаружены тела еще двух. Заведено уголовное дело.

Ссылки для чтения

История. Сегодня в Чехии отмечают День Яна Палаха – 19 января 1969 года студент философского факультета Карлова университета умер в больнице от ожогов. Несколькими днями ранее он поджег себя на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против готовности чехословацкого общества смириться с советской оккупацией. Здесь подборка материалов из архивов КГБ Украины, в которых рассказывается о волне самосожжений, захвативших мир – от Вьетнама до США и от Москвы до Центральной Европы – в 60-70-е годы. Или отрывок из книги Татьяны Ворониной “Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда” – к близящейся годовщине снятия блокады, которую в Петербурге опять хотят отметить “военно-исторической реконструкцией”, дающей возможность “прочувствовать, проникнуться гнетущей обстановкой блокадного Ленинграда”.

Старинные интервью. Разговор Фредерика Бегбедера с писателями Умберто Эко и Антонио Табукки, взятое в марте 2002 года. Или продолжение разговора Аркадия Драгомощенко и Эрика Горошевского с немецкими студентами, состоявшегося в марте 1985 года – в этой части разговора появляется издатель “Митиного журнала” Дмитрий Волчек (начало здесь).

Фотографии. Подборка фотографий разных известных людей, сделанных Игорем Мухиным в 1990-е годы (с комментариями автора). Здесь важнейшие фотографии Дэвида Боуи с комментариями специалиста по Дэвиду Боуи. И чтобы два раза не вставать, еще про Боуи: старинный друг музыканта Джордж Андервуд рассказывает, как они были волчатами, подрались из-за девушки, играли блюз и путешествовали по США.

Переводчики и перевод. Разговор с Александром Филипповым-Чеховым – переводчиком, главредом издательства libra, выпускающего нетривиальную немецкоязычную литературу, и автором телеграм-канала bookhate, регулярно скандализирующего московский бомонд. Цитата: “Переводчики очень любят жаловаться, что никто не дает им интересных заказов, но в нынешних условиях ничто не мешает им не брать неинтересные заказы, а самим перевести и издать то, что заблагорассудится. Не должна эта дискуссия сводиться к тому, что издатели-гандоны мало платят”. Или перевод текста совсем еще юного Жиля Делеза о женщине, которая как таковая не имеет пока философского статуса (о если бы это до сих пор было так!).

Злободневное. Рассказ о том, как живет продавец базы взломанных емейлов, сообщения о которой потрясли мир в четверг. И любопытный материал о том, как дружат крайние (чтобы не сказать дремучие) традиционалисты из России и США и кому это выгодно.

Искренне ваши,

Семь Сорок