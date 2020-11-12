Что общего между Холмсом и Нурсултаном

Доброе утро!

Жизнь идет своим чередом: в московском СИЗО “Лефортово” появился еще один обвиняемый в госизмене – правда, о нем ничего не известно, кроме имени. А известно вот что:

В России – рекордное число смертей от коронавируса за сутки. Вакцина Sputnik V объявила о своей 92-процентной эффективности.

Правозащитники насчитали 900 уголовных дел в связи с протестами в Беларуси.

Армянская оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Россия создает в Судане военно-морскую базу.

Хроники пандемии

По данным на утро среды, суточный прирост новых случаев Covid-19 в России составил 19 851. В Москве выявлено 4477 новых случаев, в Петербурге – 1574. Всего инфицированных в стране с начала эпидемии 1 миллион 837 тысяч. Официальное число жертв эпидемии достигло к утру вторника 31 593 человек (+432 за сутки, это рекорд). За день в Москве скончался еще 71 человек.

На фоне этих печальных рекордов твиттер российской вакцины Sputnik V (у нее есть свой твиттер) сообщил, что ее эффективность составляет 92%. Из чего следует, что скоро все будет хорошо, но пока в России не хватает коек и врачей (в Сибири участковым врачам активно помогают волонтеры), зато хватает репрессий: в Нижегородской области журналиста оштрафовали на 300 тысяч рублей по статье о “коронавирусных фейках”, в Вологде задержали членов “Альянса врачей”, пытавшихся передать медикам средства индивидуальной защиты.

ГБУ “Ритуал” обещает хоронить жертв коронавируса в гробах со стеклянными крышками – все ради удобства клиентов.

Число инфицированных во всем мире продолжает расти. В Италии эта цифра превысила миллион человек, ежедневный прирост новых случаев заболевания во Франции превышает 35 тысяч. Частичный локдаун вновь вводят власти Калифорнии и нескольких других американских штатов.

Суровые белорусские будни

По подсчетам правозащитного центра “Весна”, с мая 2020 года, когда в Беларуси развернулась неожиданно живая предвыборная кампания, власти завели 900 уголовных дел, связанных с выборами. За участие в мирных акциях было задержано в общей сложности 16 тысяч человек.

Одно из этих уголовных дел связано с сооснователем фонда BY_help Алексеем Леончиком – его подозревают в “призывах к действиям, причиняющим вред нацбезопасности Беларуси”. Леончик координирует выплату компенсаций пострадавшим о действий силовиков в Беларуси. Накануне стало известно, что белорусские банки блокируют его денежные переводы – в интервью он рассказывает, как фонд будет справляться с этим новым препятствием.

Параллельно идет активная деятельность по созданию “параллельной” белорусской оппозиции: бизнесмен Юрий Воскресенский – участник встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ, первым отпущенный из-под стражи, – объявил о регистрации “Круглого стола демократических сил” для диалога с властями и добавил, что к нему уже переметнулись члены президиума Координационного совета. Здесь Павел Латушко спорит с Вознесенским и обвиняет его в провокации.

Почитайте, как живет Роман Зайцев, раненный гранатой в Минске 9 августа и чудом выживший. Размышления об альтернативных формах протеста, собраны тут.

Последствия войны в Нагорном Карабахе

В Армении продолжаются митинги с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Парламентская оппозиция не смогла отстранить его от власти из-за отсутствия кворума и выдвинула ему ультиматум. Правящая фракция “Мой шаг” ответила, что отставка значила бы отказ от российского посредничества, вывод миротворцев и возобновление войны.

Впрочем, Россию так просто из региона уже не выдворить – киевский политолог Григорий Перепелица считает, что Москва давно добивалась постоянного военного присутствия в этой части Южного Кавказа и останется там надолго, фактически подчинив Армению Кремлю.

Россия тем временем подписала с Турцией соглашение о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Почему Азербайджан оказался в этой войне успешнее, тут объясняют военные эксперты.

Российское

Премьер-министр Мишустин подписал соглашение о создании российской военно-морской базы в Судане. Там будут служить до 300 человек и размещаться до четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Госдума окончательно одобрила повышение подоходного налога для граждан с постоянным годовым доходом свыше пяти миллионов рублей.

За год отток капитала из России вырос почти в два раза.

Задержаны руководители "Нижегородского водоканала": они брали от контрагентов 15% от суммы контракта "за покровительство".

В Новосибирской области после смерти заключенного, тело которого с признаками насилия нашли на территории исправительной колонии №13, арестанты устроили бунт. Об этом сообщают адвокаты заключенных, власти все отрицают.

В Ленинградской области муж зверски убил жену на работе. Ранее она заявляла в полицию об угрозах с его стороны.

США после выборов

Американские медиа объявили о победе Трампа на Аляске, в штате Джорджия решено полностью пересчитать поданные на выборах голоса (там с небольшим перевесом победил Байден).

Команда действующего президента Трампа активно занимается судебными исками, однако, по мнению американского правоведа Джоша Блэкмана, даже если все их удовлетворят, повлиять на исход выборов они не смогут. Поэтому самое время ознакомиться с биографией избранного вице-президента США Камалы Харрис.

Курьезы

Институт русского языка им. Пушкина выбрал словами года “самоизоляцию” и “обнуление”.

Обнулили, в частности, главу петербургского горизбиркома: несмотря на то, что его работа трижды признавалась неудовлетворительной, губернатор СПб вручил ему орден Почета.

Росреестр частично рассекретил данные о недвижимости г-д ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 (если вы забыли, так зовут сыновей бывшего генпрокурора Чайки).

По данным британской Times, дом Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне принадлежал в 2015 году дочери первого президента Казахстана Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали. А может, и сейчас принадлежит.

Шесть ссылок

До войны и после нее. Рассказ историка Александра Гогуна о советско-германских переговорах ноября 1940 года, на которых обсуждалась послевоенная дележка мира. Или конспект лекции Отто Бёма о Нюрнбергском процессе и его последствиях для мировой политики.

Рассказ историка Александра Гогуна о советско-германских переговорах ноября 1940 года, на которых обсуждалась послевоенная дележка мира. Или конспект лекции Отто Бёма о Нюрнбергском процессе и его последствиях для мировой политики. Как писать о музыке. Беседа с музыковедом Романом Насоновым, автором книги “Музыка: Диалог с Богом. От архаики до электроники” (изд-во “Никея”). Или разговор с дирижером Игорем Блажковым о том, как он переписывался со Стравинским и разбирал архив старинных рукописных нот Берлинской певческой академии.

Беседа с музыковедом Романом Насоновым, автором книги “Музыка: Диалог с Богом. От архаики до электроники” (изд-во “Никея”). Или разговор с дирижером Игорем Блажковым о том, как он переписывался со Стравинским и разбирал архив старинных рукописных нот Берлинской певческой академии. В море и на небе. Рассказ биолога Евгения Щербакова о жизни на океанском дне. Или отрывок из книжки Алексея Левина “Белые карлики. Будущее Вселенной” (изд-во “Альпина нон-фикшн”) – об ученых, изучавших белые карлики, и целях, которые они преследовали.

Искренне Ваши,

Семь Сорок