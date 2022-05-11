Доброе утро!

Умер первый президент Украины Леонид Кравчук. В январе ему исполнилось 88 лет. “Россия не знает другого способа примирения и обсуждения, кроме силы. Россия не видит человека, а видит страну”, – говорил он в 2019 году в интервью Настоящему Времени. Последние новости как будто подтверждают его правоту:

Минобороны России заявило о прорыве украинской обороны в районе Попасной и выходе к административной границе Луганской области. Киев это не комментирует.

Президент Украины обвинил Россию в отказе от любых предложений по эвакуации людей с "Азовстали". На территории завода остаются около ста гражданских лиц.

По данным американской разведки, Путин готовится к затяжной войне и не отказался от своих планов по созданию сухопутного коридора до Приднестровья.

В России подали в отставку четыре губернатора. Пятый отказался от переизбрания.

Rutube приостановил работу после кибератаки. Источник The Village утверждает, что сервис "не подлежит восстановлению".

Участница Pussy Riot Мария Алехина бежала из России.

Сейм Литвы признал Россию государством-террористом.

Военные сводки

Минобороны России заявило о прорыве украинской обороны в районе города Попасная и выходе к административной границе Луганской области. Киев это не комментирует, сообщая об ожесточенных боях в районе Рубежного, перегруппировке российских войск на изюмском направлении и безуспешных атаках российской армии в Донецкой области в районе Каменки, Марьинки и Новомихайловки. Усиление российских обстрелов отмечается и на Запорожском направлении, откуда, предположительно, российские войска должны двигаться навстречу идущим с севера своим, чтобы окружить украинских военных. По оценке Пентагона, российская армия на несколько недель отстает от плана операции на Донбассе. Американская разведка полагает, что Москва готовится к затяжной войне, Путин не отказывается от завоевания территорий за пределами Донбасса, а упорное сопротивление украинской армии лишь увеличивает вероятность введения в России военного положения.

То, что планы полного захвата юга Украины по-прежнему актуальны, свидетельствуют и обстрелы Одесской и Николаевской областей – здесь их комментирует украинский военный эксперт Павел Лакийчук. Вот история одной из жертв ракетного обстрела Николаева – осколок, попавший в голову девятилетней Софии, полностью прошел мозг, застряв в задней черепной ямке, но девочку чудом спасли.

Российская армия продолжает обстрелы и бомбардировки территории завода “Азовсталь” в Мариуполе, где, по данным батальона “Азов”, по-прежнему находятся около ста гражданских лиц, пятьсот раненых (фотографии) и около тысячи военных. Президент Украины обвинил Россию в том, что она отвергает все предложения по выводу людей с территории предприятия. Вариантов вывода может быть множество – от эвакуации по земле под эгидой ООН и Красного Креста до вывоза морем с участием третьей черноморской державы с последующим интернированием военнослужащих в этой стране.

Жители Мариуполя, вышедшие из блокированного города в сторону так называемой “ДНР” и потом оказавшиеся в России, разъезжаются оттуда по миру – вот история Дениса и Виктории, которым удалось выехать в Финляндию, где на днях они станут родителями. Мариупольцам, которых российские власти поселили в Пензенской области в поселке, где раньше жили специалисты по уничтожению советского химоружия, выехать из России помогали волонтеры Игорь Жулимов и Ирина Гурская, но местные власти организовали их травлю и заставили свернуть деятельность (причем так, что они даже не рассказывают, что именно произошло) – почитайте репортаж о них. Число беженцев внутри Украины, по данным ООН, превысило восемь миллионов человек.

На этом фоне Беларусь объявила об усилении группировки войск в приграничных районах и втором этапе внезапной проверки сил реагирования, связав это решение с "наращиванием военного контингента стран Запада вблизи белорусских границ". В приграничных регионах России, где время от времени горят нефтебазы, а ФСБ объявляет о поимке диверсантов, война пока в полной мере не чувствуется – скорее, людей беспокоит привычка властей никого ни о чем не информировать, вот репортаж из прифронтовой зоны.

Новые военные фотографии из Украины смотрите тут.

Оккупация и ее последствия

Власти Харьковской области утверждают, что под завалами дома в оккупированном Изюме найдены тела 44 погибших; депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник рассказывает, что эти дома российские военные обстреливали из танков с расстояния в 200 метров, а помочь оказавшимся под завалами непосредственно после обрушения было невозможно, потому что стрельба не прекращалась ни на минуту (сейчас о числе жертв сообщили местные жители).

Катарский телеканал "Аль-Джазира" опубликовал репортаж из Киевской области, в котором показан вагон-рефрижератор, заполненный телами погибших в Украине российских военных – Россия отказывается забирать эти тела. О том, как хоронили убитых российскими военными мирных жителей во время оккупации Киевской области, здесь рассказывает глава ритуальной службы поселка Немешаево Игорь Середа. Жертвой артиллерийских обстрелов села Шевченково в Киевской области стала журналистка Оксана Гайдар. Гайдар и ее мать погибли 11 или 12 марта, но известно об этом стало только сейчас.

Во вторник Ирпень и Бучу посетили главы МИД Германии и Нидерландов Анналена Бербок и Вопке Хукстра. Оба заявили, что воскресить убитых и унять боль выживших они не могут, но будут всеми силами способствовать осуществлению правосудия. Бербок, кроме того, сказала, что Германия намерена навсегда отказаться от российских энергоресурсов. Частичный отказ может произойти раньше, чем Бербок рассчитывала: Украина остановила треть транзита российского газа в Европу в связи с переходом одной из компрессорных станций под контроль сил так называемой “ЛНР”.

Генпрокуратура Украины обвинила российских военных в краже коллекции скифского золота и других ценностей из музея в Мелитополе. США и Евросоюз обвинили Россию в кибератаке на спутниковую интернет-связь в Украине и Европе за час до вторжения 24 февраля – последствия атаки почувствовали на себе тысячи жителей Центральной Европы.

Сейм Литвы признал Россию государством, "осуществляющим терроризм", а действия России в Украине – геноцидом украинского народа. Место России в Совете ООН по правам человека по решению Генассамблеи ООН заняла Чехия.

А упало, Б пропало

По данным Bloomberg, Минфин России во внутреннем прогнозе предсказывает в этом году самое сильное падение экономики с 1994 года. Минфин отрицает само существование этого прогноза.

Видеосервис Rutube, считавшийся российской альтернативой YouTube, уже два дня не работает после кибератаки. Источник The Village утверждает, что он не подлежит восстановлению. В самом сервисе это яростно отрицают.

Губернаторы четырех регионов России (Томской, Кировской, Саратовской областей и республики Марий Эл) объявили об отставке. Губернатор Рязанской области сказал, что не будет выдвигаться на новый срок.

Мэра города Называевск Омской области арестовали по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с пожаром, уничтожившим в городе около ста домов. Пожар начался из-за короткого замыкания в трансформаторной будке, поэтому начальник региональных электросетей тоже арестован.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев вышел сухим из воды. Он опубликовал пост о том, как местные дети расстреливают из пневматической винтовки чучело “последнего фашиста”, вывешенное вверх ногами на воротах частного дома. “Мы растим наших детей патриотами и защитникам Отечества”, – удовлетворенно отметил мэр. Когда жители города пожаловались губернатору, мэр удалил пост, открестился от расстрела чучела и даже начал “разбираться в инциденте”.

“Самоочищение” российского общества продолжается

Стриминговый сервис "Яндекс.Музыка" удалил подкаст “Медиазоны” "Х*й войне", сославшись на решение Генпрокуратуры от 9 мая.

На жителя Сочи Никиту Ботберга, который принес на “Бессмертный полк” портрет с надписью “Он воевал не за это”, составили административный протокол за “дискредитацию” российской армии, а потом арестовали на пять суток за неповиновение полиции.

В Ленобласти возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным флагом в связи с сожжением российского триколора с буквой Z и надписью “Своих не бросаем” в садовом товариществе “Юбилейное-Ручьи”. Обвиняемый – Станислав Семенюк. Ранее его уволили с должности осветителя московской филармонии за то, что 31 января 2021 года, в день акции в поддержку Навального, он вывел на стену концертного зала им. Чайковского надпись “Свободу политзаключенным”. Сейчас на Семенюка донесли соседи.

Суд отправил в СИЗО бывшего оператора штаба Навального в Архангельске Руслана Ахметшина, задержанного накануне в московском аэропорту. В марте против него возбудили дело о реабилитации нацизма из-за комментариев о праздновании 9 мая в России (“пошлый карнавал”, “вакханалия по всей стране”), после чего он находился под запретом определенных действий, который не включал в себя ограничений на перемещения.

Участнице Pussy Riot Марии Алехиной, которой суд изменил наказание по "санитарному делу" с ограничения свободы на заключение в колонии, еще до суда удалось уехать из России через Беларусь (оттуда она выехала по документу, который предоставила ей некая европейская страна). Выйти из дома в Москве незаметно для полиции она смогла, переодевшись в форму курьера Delivery Club.

Троим обвиняемым по делу “Весны” (им вменяют “создание организации, посягающей на личность и права граждан”) суд запретил пользоваться интернетом и выходить из дома по ночам. Еще двоим фигурантам дела меру пресечения изберут сегодня. Накануне был заблокирован сайт “Весны”. Активистское объединение “Весна” устраивало нестандартные протестные акции в Петербурге и других городах, в том числе против войны в Украине.

Суд в Москве начал рассматривать дело муниципального депутата Кетеван Хараидзе. Хараидзе, боровшаяся с незаконной застройкой в Тверском районе Москвы, была задержана в июне 2021 года вскоре после того, как объявила о намерении баллотироваться на выборах в Госдуму. Ее обвинили в вымогательстве. Человек, на показаниях которого строится обвинение, извинился перед ней и сказал, что его вынудили ее оговорить.

Карельского краеведа и правозащитника Юрия Дмитриева, приговоренного к 15 годам лишения свободы, этапировали в колонию строгого режима в Мордовии. Он будет отбывать срок в ИК-18 в поселке Потьма (с учетом уже проведенного в заключении времени – 10 лет). Дмитриева, обнаружившего массовые захоронения жертв сталинского террора в урочище Сандармох, впервые арестовали в 2016 году. Его обвинили в изготовлении детской порнографии, а потом и в развратных действиях в отношении приемной дочери. В 2018 году суд его оправдал, но потом Дмитриева арестовали снова. Издание “Проект” назвало заказчиком этого дела помощника Путина фсбшника Анатолия Серышева. Причина, вероятнее всего, в том, что предок этого Серышева по имени Василий Михайлович фигурировал в опубликованном Дмитриевым списке кадровых сотрудников НКВД, непосредственно принимавших участие в расстрелах. Коллега Дмитриева, директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин, был осужден по статье о педофилии на девять лет. Он умер в 2020 году в тюремной больнице.

Шесть ссылок

Насущное. Разговор Ивана Толстого с историком Натальей Громовой на тему “Что с нами, русскими, не так?”. Или беседа с социологом Львом Гудковым о российском культе победы, милитаризме пропаганды и механизмах ее воздействия на граждан.

Разговор Ивана Толстого с историком Натальей Громовой на тему “Что с нами, русскими, не так?”. Или беседа с социологом Львом Гудковым о российском культе победы, милитаризме пропаганды и механизмах ее воздействия на граждан. Писатели. Очерк жизни и творчества Юрия Олеши. Или рассказ о жизни и творчестве югославского авангардиста, основателя зенитизма Любомира Мицича (1895–1971) – к выходу его романа “Варварогений децивилизатор” (1938) в изд-ве “Гилея”.

Очерк жизни и творчества Юрия Олеши. Или рассказ о жизни и творчестве югославского авангардиста, основателя зенитизма Любомира Мицича (1895–1971) – к выходу его романа “Варварогений децивилизатор” (1938) в изд-ве “Гилея”. История живописи. Искусствовед Елизавета Климова рассказывает, как выглядел настоящий мужчина в искусстве Нового времени. Анастасия Фролкова объясняет, как обращение к герметической традиции помогает понять купальщиц школы Фонтенбло – изображения обнаженных по пояс аристократок, сидящих в ванне и загадочно глядящих на зрителя.

Искренне Ваши,

Семь Сорок