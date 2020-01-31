Чрезвычайный вирус

Доброе утро!

Сегодня в 23:00 по Лондону (а по Москве завтра в два часа ночи) свершится брекзит, о котором так долго говорили все кому не лень. После этого, впрочем, ничего не поменяется – до конца года будет действовать переходный период. Все тонкости объясняются здесь, а премьер Борис Джонсон отдельно объяснит их британцам в специальном телеобращении. Новости такие:

По делу Ивана Голунова арестованы пятеро бывших полицейских. Один частично признал вину (в применении силы).

Генпрокуратура обязала Следственный комитет поменять обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону.

Израильтянка Наама Иссахар вернулась домой на самолете премьера Нетаньяху.

ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в связи с китайским коронавирусом.

Судебно-следственно-прокурорские подвижки

По делу журналиста Ивана Голунова арестованы пятеро бывших полицейских. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Лишь один из арестованных частично признал вину – в применении силы к Голунову. Обвиняемые уже жалуются на давление со стороны следствия, а адвокат Игоря Ляховца прямо называет дело политическим (почитайте, оно того стоит). В чем-то он даже прав, раз следствие, как говорят источники “Коммерсанта”, не рассматривает версию о связи подброса наркотиков Голунову с его публикациями.

арестованы пятеро бывших полицейских. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков. Лишь один из арестованных частично признал вину – в применении силы к Голунову. Обвиняемые уже жалуются на давление со стороны следствия, а адвокат Игоря Ляховца прямо называет дело политическим (почитайте, оно того стоит). В чем-то он даже прав, раз следствие, как говорят источники “Коммерсанта”, не рассматривает версию о связи подброса наркотиков Голунову с его публикациями. Генпрокуратура обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону.

с убийства на необходимую оборону. Опубликован список поручений Путина по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека, их 11. Три относятся к судебной системе: поручено дать защите право назначать судебную экспертизу, придумать специального следственного судью, чтобы контролировал соблюдение прав обвиняемых до суда, и расширить подсудность судов присяжных. Но реально выполнены наверняка будут другие два поручения: усилить ответственность за оскорбления и создать единую базу жертв политических репрессий (чтобы “Мемориал”, давно эту базу создавший, сам в нее, при всех своих штрафах, никогда включен не был).

по итогам декабрьского заседания Совета по правам человека, их 11. Три относятся к судебной системе: поручено дать защите право назначать судебную экспертизу, придумать специального следственного судью, чтобы контролировал соблюдение прав обвиняемых до суда, и расширить подсудность судов присяжных. Но реально выполнены наверняка будут другие два поручения: усилить ответственность за оскорбления и создать единую базу жертв политических репрессий (чтобы “Мемориал”, давно эту базу создавший, сам в нее, при всех своих штрафах, никогда включен не был). Израильтянку Нааму Иссахар выпустили из подмосковной тюрьмы прямо в объятия находившегося в Москве премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Домой она прилетела на его самолете.

Житейские истории

Зарплата Дмитрия Медведева, несмотря на переход на другую работу, осталась прежней: 618 тысяч рублей в месяц.

У главы ВТБ Андрея Костина денег, похоже, гораздо больше: вот подготовленный “Открытыми медиа” обзор недвижимости его жены (квартира за миллиард рядом с Патриаршими прудами, 13 участков в Подмосковье и т.д.), а про роскошную жизнь его любимой подруги Наили Аскер-заде ранее рассказывал Навальный. Если сложить, много.

Против отца, оставившего своих сыновей в Шереметьеве на попечение добрых людей, завели, помимо дела об оставлении в опасности, еще и дело об истязании жены и детей. Сыновей отдадут бабушке.

Вот загадочная история москвича Алишера Мухитдинова (он же “Александр Славрос”), создавшего крупнейший “фейсбук для нациков” IronMarch.org. Сайт взрастил несколько нацистских организаций по всему миру, члены одной из них совершили по меньшей мере пять убийств на территории США. По непонятной причине все сайты “Славроса” в какой-то момент исчезли, сам он тихо живет в трехкомнатной квартире на Юго-Западе и, возможно, переводит субтитры к фильмам.

Как проходят “проверку на девственность” в Таджикистане подробно рассказано тут – не для слабонервных.

“Терроризм”, “экстремизм” и прочее такое

В Петербурге по обвинению в призывах к терроризму арестованы двое уроженцев Кыргызстана – они якобы сделали 40 трафаретных граффити в центре и на Петроградке с изображением Путина и надписью “Увидишь – убей”. Следствию кажется важным, что они приехали из Оша – как и смертник Акбарджон Джалилов, который считается исполнителем теракта в петербургском метро в апреле 2017 года.

В Печоре – после массовых обысков с изъятием всего компьютерного – возбуждено уголовное дело об экстремизме против двоих Свидетелей Иеговы: один проповедовал, другой слушал.

В Петербурге прокуратура требует от оппозиционно-креативного движения “Весна” прекратить деятельность и “отчитаться о результатах”. Основание в том, что на участников движения все время составляют административные протоколы, а те рассказывают об этом в соцсетях (а это “оправдание противоправной активности”). Какой ужас.

В Беларуси появились первые расплывчатые официальные заявления о существовании “сахарного дела”, в рамках которого внезапно пропали директора всех сахарных заводов страны. По словам генпрокурора Конюка, речь идет о мошеннических схемах, “которые заключаются между нашими руководителями предприятий и контрагентами, в основном российскими”. Здесь об “отраслевой” форме работы белорусского КГБ рассказывает журналист Юрий Дракахруст.

Вирусное

Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию международного значения из-за нового коронавируса из Китая. Число жертв составило 213 человек, заразившихся – почти 10 тысяч.

Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке.

Вот здесь хороший обзор разных мер, принимаемых по всему миру, и самых неожиданных последствий этой эпидемии, а тут рассказ о действиях властей китайской провинции Хубэй в первые дни эпидемии и жесткой критике, которой их теперь подвергают “простые граждане” в “Жэньминь жибао”. Возможно, именно события подобного рода когда-нибудь поломают созданную в Китае монолитную конструкцию власти.

Шесть ссылок

История. (1) Отрывок из книги Леонтия Ланника “После Российской империи: германская оккупация 1918 г.” (изд-во “Евразия”) – о полугодичной немецкой оккупации Крыма на исходе Первой мировой войны. (2) Блокадные письма фольклориста и литературоведа Марка Азадовского с комментариями его сына Константина Азадовского (Константин Азадовский родился 14 сентября 1941 года, семья эвакуировалась из Ленинграда лишь в конце марта 1942-го). (3) Рассказ о расстрельном полигоне НКВД под Екатеринбургом, рядом с которым строят новый биатлонный комплекс – его трасса пройдет прямо по землям, где все еще находятся останки расстрелянных.

(1) Отрывок из книги Леонтия Ланника “После Российской империи: германская оккупация 1918 г.” (изд-во “Евразия”) – о полугодичной немецкой оккупации Крыма на исходе Первой мировой войны. (2) Блокадные письма фольклориста и литературоведа Марка Азадовского с комментариями его сына Константина Азадовского (Константин Азадовский родился 14 сентября 1941 года, семья эвакуировалась из Ленинграда лишь в конце марта 1942-го). (3) Рассказ о расстрельном полигоне НКВД под Екатеринбургом, рядом с которым строят новый биатлонный комплекс – его трасса пройдет прямо по землям, где все еще находятся останки расстрелянных. Литература и искусство. Лада Панова рассказывает о написанной в 1929 году пьесе Михаила Кузмина “Смерть Нерона”, которую никто не ставит, – неизвестное открывается порой на самом видном месте. Или симпатичный разговор с художницей и литератором Наталией Червинской, которая работала с Норштейном на “Союзмультфильме”, дружила с диссидентами и эмигрировала в США – в целом о том, что “не все хорошие художники входят в историю искусств”.

Лада Панова рассказывает о написанной в 1929 году пьесе Михаила Кузмина “Смерть Нерона”, которую никто не ставит, – неизвестное открывается порой на самом видном месте. Или симпатичный разговор с художницей и литератором Наталией Червинской, которая работала с Норштейном на “Союзмультфильме”, дружила с диссидентами и эмигрировала в США – в целом о том, что “не все хорошие художники входят в историю искусств”. Старые фотографии. Разговор с Екатериной Викулиной, куратором выставки “Шестидесятые: взгляд на город”, которая идет в Риге, – и очень хорошие карточки.

Искренне Ваши,

Семь Сорок