Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет

Доброе утро!

Иран объявил, что до конца недели запустит в космос очередной спутник, а в перспективе и космонавтов. Правда, одевать их собираются не в скафандры, а в детские карнавальные костюмы – но кто знает, может, все получится. У всех остальных пока получается так:

Путин объявил, что поправки к Конституции ему продиктовала жизнь, принять продиктованное “реально за три месяца”.

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 490 человек, больны больше 24 тысяч.

Российские онкологи требуют от Минздрава обеспечить бесперебойные поставки жизненно важных лекарств.

Трамп обратился к Конгрессу с речью о положении в стране. Ожидается, что сегодня Сенат США оправдает его по делу об импичменте.

Наша жизнь с точки зрения деревьев

Общаясь с народом в Череповце, Путин объяснил, что предложенные им поправки к российской Конституции “продиктованы жизнью”, а не желанием как можно дольше оставаться у власти. По его мнению, принять поправки (в том числе “народные”) можно успеть за три месяца. В копилку “народных” поправок бросил свои три копейки вице-спикер Госдумы Петр Толстой – предложил конституционно определить брак как союз мужчины и женщины, чтобы “поставить надежный заслон” для ЛГБТ.

Создавать новые партии разных российских граждан тоже, видимо, заставляет жизнь, а вовсе не Кремль. В Минюст поданы документы на регистрацию “Зеленой альтернативы”. Партия, которую возглавляет некто Хвостов, хочет выдвинуть в Думу художника Васю Ложкина, автора “Великой прекрасной России”.

Близится пятая годовщина убийства Бориса Немцова. Подавать заявку на проведение традиционного Марша памяти еще рано, поэтому люди доброй воли подали письмо на имя московского мэра Собянина с просьбой не запрещать марш.

Издание “Проект” продолжает исследовать имущество, иметь которое высокопоставленных российских госслужащих тоже заставляет жизнь. Вот обзор владений главы ВГТРК Олега Добродеева и его семьи.

Еще два полезных материала о жизни: рассказ о намеках, которые не понял утративший доверие Путина глава Чувашии Михаил Игнатьев, и полная история дела “Сети”, приговоры по которому вынесут 10 февраля.

Прочее российское

Ежегодные доклады. Центр “Сова”, который занимается правами меньшинств в России, отмечает рост числа расистских убийств и нападений на представителей ЛГБТ, еще одна необычная черта 2019 года – активизация расистских группировок самих этнических меньшинств. В совместном докладе “Агоры” и “Роскомсвободы” говорится о росте числа блокировок в интернете, усилении давления на IT-бизнес и снижении числа уголовных дел. Особая черта минувшего года – правительственные шатдауны, когда интернет внезапно перестает работать в местах скопления протестующих против чего-нибудь.

Центр “Сова”, который занимается правами меньшинств в России, отмечает рост числа расистских убийств и нападений на представителей ЛГБТ, еще одна необычная черта 2019 года – активизация расистских группировок самих этнических меньшинств. В совместном докладе “Агоры” и “Роскомсвободы” говорится о росте числа блокировок в интернете, усилении давления на IT-бизнес и снижении числа уголовных дел. Особая черта минувшего года – правительственные шатдауны, когда интернет внезапно перестает работать в местах скопления протестующих против чего-нибудь. Заблокировать Telegram российским регуляторам интернета так и не удалось, зато с отдельными каналами прекрасно справляется ФСБ – вот история исчезновения третьего по популярности политического Telegram-канала “Футляр для виолончели”.

российским регуляторам интернета так и не удалось, зато с отдельными каналами прекрасно справляется ФСБ – вот история исчезновения третьего по популярности политического Telegram-канала “Футляр для виолончели”. Еще можно блокировать по решению судов : управление МВД в Калининграде подало иск к изданию "Новые колеса" с требованием удалить публикации о гибели в отделе полиции задержанного Ивана Вшивкова. То, что Вшивкова больше нет, в МВД не отрицают (он обварился кипятком из разорвавшейся трубы и умер) – удалить публикации надо, потому что в них содержится “негативная оценка” действий полиции. Надо было, наверное, похвалить.

: управление МВД в Калининграде подало иск к изданию "Новые колеса" с требованием удалить публикации о гибели в отделе полиции задержанного Ивана Вшивкова. То, что Вшивкова больше нет, в МВД не отрицают (он обварился кипятком из разорвавшейся трубы и умер) – удалить публикации надо, потому что в них содержится “негативная оценка” действий полиции. Надо было, наверное, похвалить. ЕСПЧ присудил 29 россиянам более 835 тысяч евро за пытки в полиции и коммуницировал жалобы Навального и “Медиазоны” на цензуру со стороны властей в связи с расследованием про Настю Рыбку, Дерипаску и вице-премьера Приходько.

Болезни

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 490 человек, количество зараженных превысило 24 тысячи. Эвакуированных из Китая россиян разместят на две недели карантина в санатории под Тюменью (правда, самим эвакуируемым не объясняют, куда их везут). Коронавирус обнаружили у десяти человек на круизном лайнере в Японии, они госпитализированы.

Вчера был Всемирный день борьбы против рака. ВОЗ предсказывает рост числа случаев онкологических заболеваний на 60% в ближайшие 20 лет, российские онкологи обратились к Минздраву с требованием обеспечить бесперебойную поставку лекарств (вот здесь это обращение комментирует детский онколог Андрей Масчан). Об организациях взаимопомощи для онкобольных рассказано тут, с реальными историями. И вот о перспективах лечения рака: как технологии исследования генома помогают онкологам.

Россия на мировой арене

Лукашенко прокомментировал арест директоров всех четырех сахарных заводов в Беларуси: "Они создали в Москве "прокладку" – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии, что Киев готов помочь Беларуси с поставками нефти ради создания “действительно независимого энергетического рынка”. Независимого, понятное дело, от России – с которой Киев ведет переговоры о новом обмене пленными, и на этот раз он коснется прежде всего крымских татар, помочь в этом должен президент Турции Эрдоган (о чем велась речь в ходе его визита в Киев).

Похоже, действительно велась: президент Зеленский объявил, что Украина начнет бороться с организацией проповедника и главного врага Эрдогана Фетхуллаха Гюлена FETÖ, и это коснется учебных заведений. У Эрдогана, в свою очередь, свои средства давления на Путина – они уже обсудили по телефону нападение сирийской армии на турецких военных. По данным источников “Новой газеты”, погибшие в Сирии офицеры спецназа ФСБ должны были обеспечивать безопасность во время встречи высшего руководства Сирии и Турции.

Музей Холокоста Яд Вашем извинился за прокремлевские "исторические ошибки" в видео, показанном на форуме с участием Путина. Заявление поступило в газету Haaretz. Музей признает, что искажение исторических фактов было допущено в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина.

Американское

Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью о “Великом Американском Возвращении”, в которой рассказал об успехах в экономике, реформе системы тюремных наказаний, новых торговых договорах, укреплении обороноспособности, успешной борьбе с эпидемиями и т.д. В завершение Трамп даже предложил принять закон о декретном отпуске (!). Десять законодателей-демократов бойкотировали мероприятие. Сегодня Сенат США должен оправдать Трампа по делу об импичменте.

Неприятная для демократов история с невозможностью подсчитать результаты кокусов в Айове закончилась объявлением победы самого молодого претендента в кандидаты – Пита Бутиджича, второе место занимает сенатор Берни Сандерс. Следующий этап отбора кандидатов, праймериз в Нью-Гемпшире, состоится 11 февраля.

По данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут ввести новые санкции в отношении газопровода “Северный поток–2”.

Европейский Союз, со своей стороны, отверг предложенный Трампом ближневосточный мирный план, заявив, что при необходимости будет оспаривать планы Израиля по дальнейшей аннексии палестинских земель.

In memoriam

В Москве на 90-м году жизни умер социолог Теодор Шанин, основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"). Многие читали на “Кольте” серию интервью, которую сделал с Шаниным Александр Архангельский, а вот недавний разговор с ним о его научном и философском пути.

Историк Валентин Янин умер 2 февраля. Вот здесь его коллеги и ученики объясняют, как работы Янина перевернули научные представления о древнем Новгороде.

Семь ссылок

История. Интервью с создателем проекта “Прожито” Михаилом Мельниченко о центрах советского анекдотопечатанья, дневниках крестьян и банде попрыгунчиков. Или гид по выставке “Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний 1920–50-х годов в СССР”, составленный Борисом Беленкиным.

Интервью с создателем проекта “Прожито” Михаилом Мельниченко о центрах советского анекдотопечатанья, дневниках крестьян и банде попрыгунчиков. Или гид по выставке “Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний 1920–50-х годов в СССР”, составленный Борисом Беленкиным. Мечты о счастье. “Анкета спящего работника” – эссе из очень левого журнала Endnotes (разбор жизни современного офиса, критика капитализма, технологии и наемного труда и вопрос о возможности другого будущего). Или очень познавательная статья Ольги Гончаровой, в которой она разбирает, как вопрос о (всеобщем) счастье появился в общественных науках, перекочевал оттуда в экономические и теперь возвращается обратно.

“Анкета спящего работника” – эссе из очень левого журнала Endnotes (разбор жизни современного офиса, критика капитализма, технологии и наемного труда и вопрос о возможности другого будущего). Или очень познавательная статья Ольги Гончаровой, в которой она разбирает, как вопрос о (всеобщем) счастье появился в общественных науках, перекочевал оттуда в экономические и теперь возвращается обратно. Холера, цинга, алкоголизм. Фрагмент из книжки Сони Шах “Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), отрывок из исследования Джона Элфинстона “Русская верность, честь и отвага” (изд-во НЛО) о борьбе с высокой смертностью на флоте. Или увлекательные рассказы молодых алкоголиков о водке, вине и пиве – и о том, чем это все иногда оборачивается.

Искренне Ваши,

Семь Сорок