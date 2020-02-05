Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет

Доброе утро!
Иран объявил, что до конца недели запустит в космос очередной спутник, а в перспективе и космонавтов. Правда, одевать их собираются не в скафандры, а в детские карнавальные костюмы – но кто знает, может, все получится. У всех остальных пока получается так:
- Путин объявил, что поправки к Конституции ему продиктовала жизнь, принять продиктованное “реально за три месяца”.
- Число жертв коронавируса в Китае выросло до 490 человек, больны больше 24 тысяч.
- Российские онкологи требуют от Минздрава обеспечить бесперебойные поставки жизненно важных лекарств.
- Трамп обратился к Конгрессу с речью о положении в стране. Ожидается, что сегодня Сенат США оправдает его по делу об импичменте.
Наша жизнь с точки зрения деревьев
- Общаясь с народом в Череповце, Путин объяснил, что предложенные им поправки к российской Конституции “продиктованы жизнью”, а не желанием как можно дольше оставаться у власти. По его мнению, принять поправки (в том числе “народные”) можно успеть за три месяца. В копилку “народных” поправок бросил свои три копейки вице-спикер Госдумы Петр Толстой – предложил конституционно определить брак как союз мужчины и женщины, чтобы “поставить надежный заслон” для ЛГБТ.
- Создавать новые партии разных российских граждан тоже, видимо, заставляет жизнь, а вовсе не Кремль. В Минюст поданы документы на регистрацию “Зеленой альтернативы”. Партия, которую возглавляет некто Хвостов, хочет выдвинуть в Думу художника Васю Ложкина, автора “Великой прекрасной России”.
- Близится пятая годовщина убийства Бориса Немцова. Подавать заявку на проведение традиционного Марша памяти еще рано, поэтому люди доброй воли подали письмо на имя московского мэра Собянина с просьбой не запрещать марш.
- Издание “Проект” продолжает исследовать имущество, иметь которое высокопоставленных российских госслужащих тоже заставляет жизнь. Вот обзор владений главы ВГТРК Олега Добродеева и его семьи.
- Еще два полезных материала о жизни: рассказ о намеках, которые не понял утративший доверие Путина глава Чувашии Михаил Игнатьев, и полная история дела “Сети”, приговоры по которому вынесут 10 февраля.
Прочее российское
- Ежегодные доклады. Центр “Сова”, который занимается правами меньшинств в России, отмечает рост числа расистских убийств и нападений на представителей ЛГБТ, еще одна необычная черта 2019 года – активизация расистских группировок самих этнических меньшинств. В совместном докладе “Агоры” и “Роскомсвободы” говорится о росте числа блокировок в интернете, усилении давления на IT-бизнес и снижении числа уголовных дел. Особая черта минувшего года – правительственные шатдауны, когда интернет внезапно перестает работать в местах скопления протестующих против чего-нибудь.
- Заблокировать Telegram российским регуляторам интернета так и не удалось, зато с отдельными каналами прекрасно справляется ФСБ – вот история исчезновения третьего по популярности политического Telegram-канала “Футляр для виолончели”.
- Еще можно блокировать по решению судов: управление МВД в Калининграде подало иск к изданию "Новые колеса" с требованием удалить публикации о гибели в отделе полиции задержанного Ивана Вшивкова. То, что Вшивкова больше нет, в МВД не отрицают (он обварился кипятком из разорвавшейся трубы и умер) – удалить публикации надо, потому что в них содержится “негативная оценка” действий полиции. Надо было, наверное, похвалить.
- ЕСПЧ присудил 29 россиянам более 835 тысяч евро за пытки в полиции и коммуницировал жалобы Навального и “Медиазоны” на цензуру со стороны властей в связи с расследованием про Настю Рыбку, Дерипаску и вице-премьера Приходько.
Болезни
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 490 человек, количество зараженных превысило 24 тысячи. Эвакуированных из Китая россиян разместят на две недели карантина в санатории под Тюменью (правда, самим эвакуируемым не объясняют, куда их везут). Коронавирус обнаружили у десяти человек на круизном лайнере в Японии, они госпитализированы.
Вчера был Всемирный день борьбы против рака. ВОЗ предсказывает рост числа случаев онкологических заболеваний на 60% в ближайшие 20 лет, российские онкологи обратились к Минздраву с требованием обеспечить бесперебойную поставку лекарств (вот здесь это обращение комментирует детский онколог Андрей Масчан). Об организациях взаимопомощи для онкобольных рассказано тут, с реальными историями. И вот о перспективах лечения рака: как технологии исследования генома помогают онкологам.
Россия на мировой арене
- Лукашенко прокомментировал арест директоров всех четырех сахарных заводов в Беларуси: "Они создали в Москве "прокладку" – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии, что Киев готов помочь Беларуси с поставками нефти ради создания “действительно независимого энергетического рынка”. Независимого, понятное дело, от России – с которой Киев ведет переговоры о новом обмене пленными, и на этот раз он коснется прежде всего крымских татар, помочь в этом должен президент Турции Эрдоган (о чем велась речь в ходе его визита в Киев).
- Похоже, действительно велась: президент Зеленский объявил, что Украина начнет бороться с организацией проповедника и главного врага Эрдогана Фетхуллаха Гюлена FETÖ, и это коснется учебных заведений. У Эрдогана, в свою очередь, свои средства давления на Путина – они уже обсудили по телефону нападение сирийской армии на турецких военных. По данным источников “Новой газеты”, погибшие в Сирии офицеры спецназа ФСБ должны были обеспечивать безопасность во время встречи высшего руководства Сирии и Турции.
- Музей Холокоста Яд Вашем извинился за прокремлевские "исторические ошибки" в видео, показанном на форуме с участием Путина. Заявление поступило в газету Haaretz. Музей признает, что искажение исторических фактов было допущено в угоду политическим и дипломатическим интересам Путина.
Американское
- Президент США Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью о “Великом Американском Возвращении”, в которой рассказал об успехах в экономике, реформе системы тюремных наказаний, новых торговых договорах, укреплении обороноспособности, успешной борьбе с эпидемиями и т.д. В завершение Трамп даже предложил принять закон о декретном отпуске (!). Десять законодателей-демократов бойкотировали мероприятие. Сегодня Сенат США должен оправдать Трампа по делу об импичменте.
- Неприятная для демократов история с невозможностью подсчитать результаты кокусов в Айове закончилась объявлением победы самого молодого претендента в кандидаты – Пита Бутиджича, второе место занимает сенатор Берни Сандерс. Следующий этап отбора кандидатов, праймериз в Нью-Гемпшире, состоится 11 февраля.
- По данным немецкой газеты Handelsblatt, США могут ввести новые санкции в отношении газопровода “Северный поток–2”.
- Европейский Союз, со своей стороны, отверг предложенный Трампом ближневосточный мирный план, заявив, что при необходимости будет оспаривать планы Израиля по дальнейшей аннексии палестинских земель.
In memoriam
В Москве на 90-м году жизни умер социолог Теодор Шанин, основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки"). Многие читали на “Кольте” серию интервью, которую сделал с Шаниным Александр Архангельский, а вот недавний разговор с ним о его научном и философском пути.
Историк Валентин Янин умер 2 февраля. Вот здесь его коллеги и ученики объясняют, как работы Янина перевернули научные представления о древнем Новгороде.
Семь ссылок
- История. Интервью с создателем проекта “Прожито” Михаилом Мельниченко о центрах советского анекдотопечатанья, дневниках крестьян и банде попрыгунчиков. Или гид по выставке “Скрипка Бромберга. Жертвы антиеврейских кампаний 1920–50-х годов в СССР”, составленный Борисом Беленкиным.
- Мечты о счастье. “Анкета спящего работника” – эссе из очень левого журнала Endnotes (разбор жизни современного офиса, критика капитализма, технологии и наемного труда и вопрос о возможности другого будущего). Или очень познавательная статья Ольги Гончаровой, в которой она разбирает, как вопрос о (всеобщем) счастье появился в общественных науках, перекочевал оттуда в экономические и теперь возвращается обратно.
- Холера, цинга, алкоголизм. Фрагмент из книжки Сони Шах “Пандемия. Всемирная история смертельных вирусов” (изд-во “Альпина нон-фикшн”), отрывок из исследования Джона Элфинстона “Русская верность, честь и отвага” (изд-во НЛО) о борьбе с высокой смертностью на флоте. Или увлекательные рассказы молодых алкоголиков о водке, вине и пиве – и о том, чем это все иногда оборачивается.
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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