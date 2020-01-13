“Лжецы, лжецы!”

Доброе утро!

В Ираке вновь подверглась обстрелу база Балад в провинции Салах-эд-Дин, на которой размещались американские военные (впрочем, большинство из них были эвакуированы после обстрела 4 января), ирано-американское противостояние в регионе не окончено. Основные новости все о том же:

Иран признал, что украинский “Боинг” был непреднамеренно сбит ракетой.

Украина и Канада требуют проведения полного и прозрачного расследования, официальных извинений и выплаты компенсации.

Путин сказал, что воюющие в Ливии российские наемники “не представляют интересов России”. Сегодня в Москве пройдут переговоры о перемирии в Ливии.

Президент самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку на фоне протестов. Новые выборы назначены на 22 марта.

“Система работала с помехами”

Утром в субботу Иран признал, что украинский “Боиг” 8 января был непреднамеренно сбит ракетой вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Ответственность взял на себя Корпус стражей Исламской революции. Главком ВВС иранского КСИР Амир Али Хаджизаде на специальной пресс-конференции объяснил, что система ПВО была размещена на базе КСИР за несколько часов до катастрофы, оператор, увидевший движущийся объект, не смог связаться с командованием из-за помех в работе системы и принял неверное решение. Генерал возложил частичную ответственность за случившееся на США. Глава МИД Ирана также указал в твиттере, что ошибка случилась в момент кризиса, “вызванного авантюризмом США”.

Президент Украины потребовал от Ирана компенсации, полного расследования и привлечения виновных к ответственности. Того же требует и Канада. Украинские следователи считают, что ракета попала в нижнюю часть кабины самолета, к расшифровке “черных ящиков” привлекут французских специалистов.

Что такое ЗРК “Тор”, из которого была выпущена ракета, объясняется здесь. Общее описание иранской военной машины читайте тут.

В Иране все выходные продолжались студенческие протесты с требованием наказать военных, которые сбили самолет. скандировали антиправительственные лозунги: "Лжецы, лжецы!", “Позор КСИР” и “Долой диктатора!”.

На этом фоне единственная в Иране олимпийская медалистка Кимия Ализаде (бронза по тхэквондо в Рио-де-Жанейро) объявила, что уехала из страны по политическим мотивам (предположительно, в Нидерланды).

Хаджимба ушел

ЦИК самопровозглашенной Абхазии назначил новые президентские выборы на 22 марта. В воскресенье в Сухуми побывали помощник Путина Владислав Сурков и замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. Протестующие покинули здание администрации президента, занятое ими несколькими днями ранее и направились к резиденции Рауля Хаджимбы. Вскоре тот объявил об отставке, сегодня будет назначен исполняющий обязанности президента. Хаджимба не исключил своего участия в новых выборах.

Путин-миротворец

В субботу Путин и Меркель три часа обсуждали в Москве “Северный поток–2” и положение в Ливии. На совместной пресс-конференции Меркель сказала, что Германия не поддерживает санкции США против участников проекта "Северный поток–2", а Путин выразил уверенность, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод и он начнет работать в конце 2020 года или начале 2021-го (подробнее здесь).

Отвечая на вопрос журналистов, Путин сказал о воюющих в Ливии российских наемниках, что они не представляют интересы России и денег от государства не получают.

В ночь на 12 января в Ливии было объявлено перемирие между правительственными войсками и армией Халифы Хафтара, но спустя несколько часов стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. По телефону Путин обсудил ситуацию в Ливии с президентом Франции и премьером Италии. Хафтар, по сведениям источников, приехал в Москву для переговоров, ожидается и прибытие главы правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Сегодня в российском МИДе пройдет встреча министров обороны и иностранных дел России и Турции.

Российское

Суд в Набережных Челнах арестовал по подозрению в призывах к терроризму местного активиста Карима Ямадаева. “Призывы к терроризму” якобы выражены в его видео в YouTube, где инсценирован суд над Путиным, его пресс-секретарем Песковым и главой "Роснефти" Сечиным. Ранее в связи с этим же видео Ямадаева обвинили по статье об оскорблении представителя власти. До этого он отбывал административный арест за “надгробие Путина”.

В Подмосковье прошли похороны 16-летнего активиста Александра Финковского, который был найден повешенным у себя дома. Отец подростка, режиссер-документалист Игорь Финковский, считает, что его сына могли убить.

Вокруг света

В Украине задержали "группу киллеров" и подозреваемого в убийстве Амины Окуевой.

Умер султан Омана Кабус бин Саид аль Бу Саид, пробывший у власти полвека. Ему было 79 лет.

Премьер Мальты ушел в отставку на фоне скандала вокруг расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Президент Тайваня Цай Инвэнь на выборах в субботу переизбрана на второй срок. Она выступает за окончательное размежевание острова с Китайской Народной Республикой.

По всей Испании в воскресенье прошли массовые шествия в защиту целостности страны и за развитие демократии. Акции организовала гражданская платформа "Испания существует", причиной стала тревога по поводу планов нового коалиционного правительства, в состав которого войдут социалисты, коммунист и ультралевые популисты из партии “Подемос”.

Королева Великобритании Елизавета II вызвала своего внука принца Гарри, чтобы обсудить ситуацию вокруг его отказа от статуса члена королевской семьи. На сегодняшней встрече в королевской резиденции Сандрингем также будут присутствовать принц Чарльз и принц Уильям. Жена принца Гарри Меган Маркл присоединится к совещанию по телефону (она заключила контракт с компанией Disney на озвучивание мультипликационных персонажей).

Шесть ссылок

Литературное. Обзор переводов польских книг, вышедших по-русски в 2019 году, или рассказ о Кареле Чапеке – к 130-летию, пожалуй, самого известного чешского писателя.

Обзор переводов польских книг, вышедших по-русски в 2019 году, или рассказ о Кареле Чапеке – к 130-летию, пожалуй, самого известного чешского писателя. Дневники. Тайный дневник фронтовика Алексея Марината, который готовит к публикации проект “Прожито”. Или фрагменты “стариковского” дневника историка культуры Леонида Баткина (1932–2016) за 2015 год.

Тайный дневник фронтовика Алексея Марината, который готовит к публикации проект “Прожито”. Или фрагменты “стариковского” дневника историка культуры Леонида Баткина (1932–2016) за 2015 год. История и социология. Интервью с историком Леонидом Люксом о природе тоталитаризма, сходствах и различиях между большевизмом и нацизмом. Или рассказ социолога Петра Иванова о том, кто, как и зачем возводит заборы в современных городах.

Искренне Ваши,

Семь Сорок