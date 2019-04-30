Если где-то убыло, значит, где-то прибыло

Доброе утро!

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов записал песню про своего коня по кличке Ровач. В ней есть такие мудрые слова: "Ты нам предвещаешь удачи, ты – предвосхищенье, Ровач! Где есть постановка задачи, там есть и решенье, Ровач". Звучит оптимистично, особенно на фоне новостей:

Путин продолжил разговоры о взаимопаспортизации россиян и украинцев. В Ростовской области открылся первый центр выдачи паспортов жителям так называемой “ЛНР”.

Замдиректора российской ФСИН рассказал о систематическом избиении арестованных в ходе следственных действий.

В Беларуси задержан бывший начальник охраны Лукашенко – за взятки.

Сегодня сложит с себя полномочия император Японии Акихито.

Святое украинское гражданство

Президент России продолжил занимательную дискуссию о российских и украинских паспортах, предложив избранному президенту Украины вернуть гражданство “бывшему грузину” Михаилу Саакашвили. Это была реакция Путина на опубликованные в фейсбуке слова Зеленского о том, что Украина будет предоставлять гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов.

Действующий президент Украины Петр Порошенко тоже внес свой вклад: "Мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Потому что они его примут, все 140 миллионов, потому что у нас лучше", – сказал Порошенко.

Глеб Павловский считает, что в такого рода “дискуссиях” Путин Зеленского не перетроллит. Время покажет – пока только можно констатировать, что в городе Новошахтинск Ростовской области открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям так называемой “ЛНР”.

Кое-что о российском хозяйствовании

Если верить российскому министерству энергетики, по трубопроводу “Дружба” в Беларусь уже начала поступать качественная нефть. Гипотезы о том, откуда в “Дружбе” взялся миллион тонн грязной нефти, изложены тут.

Россия впервые за 13 лет не вошла в пятерку стран-лидеров по расходам на оборону. Почему военные расходы уменьшились, рассказано здесь.

Роспотребнадзор подтвердил нарушение санитарных норм поставщиками питания в школы и детские сады, то есть компаниями, связанными с “поваром Путина” Евгением Пригожиным.

В Москве по делу о хищении арестован бывший руководитель НПО “Техномаш” – головного предприятия “Роскосмоса”, которое занимается созданием ракет и разгонных блоков.

И о “мусорной реформе”: памятнику Ломоносову у главного здания МГУ дали в руки мусорное ведро с надписью "Если где-то убыло, значит, где-то прибыло". Примерно так уроженец нынешней Архангельской области сформулировал закон сохранения материи в письме Леонарду Эйлеру.

Суровая юстиция

Минюст России отказался регистрировать “Открытую Россию” Михаила Ходорковского, потому что – угадайте почему – они неправильно оформили документы.

По данным доклада вашингтонской юридической компании Perseus Stategies, число политзаключенных в России превысило 230 человек.

Замдиректора российской ФСИН рассказал о систематическом избиении арестованных в ходе следственных действий – по его данным, за последний год московские и подмосковные СИЗО отказались принять 200 арестантов, которых привозили от следователей “еле живыми”.

Обвиняемого в экстремизме по делу "Нового величия" Павла Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии и “принудительным мерам медицинского характера амбулаторного типа”. Ребровский заключил сделку со следствием. Еще один фигурант этого дела, тоже сотрудничавший со следствием, в начале марта получил условный срок. Из оставшихся восьми обвиняемых четверо сидят под домашним арестом, еще четверо – в СИЗО.

Генпрокуратура России опубликовала у себя на сайте приговор отцу полковника Захарченко до того, как суд этот приговор вынес.

Как проходил обыск у родителей Александра Горбунова, которого РБК в прошлом году назвал автором телеграм-канала “Сталингулаг” (но сам телеграм-канал этого не подтвердил), можно почитать тут.

В Казахстане активисту дали пять суток за баннер с цитатой из Конституции.

В Беларуси по делу о взятке задержан заместитель госсекретаря Совета безопасности и экс-начальник охраны Лукашенко (очень, говорят, влиятельный человек).

В дальних странах

Сегодня император Японии Акихито уйдет на покой. 1 мая императором станет его сын Нарухито. Подробности тут.

Президент Индонезии решил перенести столицу из уходящей под землю и перенаселенной Джакарты, но еще не решил куда (к тому же, пока не известно, избран он на новый срок или нет).

Связанное с джихадистами Al-Furqan Media опубликовало – впервые с 2014 года – видео с обращением (предположительно) Абу Бакра аль-Багдади, главаря "ИГ".

В США уволен директор тюрьмы Гуантанамо.

О норвежских приключениях белухи с камерой GoPro, которая крепилась на ремень с надписью Equipment St. Petersburg, читайте тут.

P.S.

В день международной солидарности трудящихся Семь Сорок работать не будут и вам не советуют. Следующая рассылка придет 2 мая, читайте пока ссылки.

Шесть ссылок

Русская классика. Большой текст на “Полке” о “Демоне” Лермонтова и дискуссия Юрия Сапрыкина, Максима Трудолюбова и Андрея Зорина о Толстом как моралисте.

Российская история. Жизнь и двойственную натуру царя Василия IV Шуйского объясняет историк Дмитрий Левчик. И вот еще один отрывок из новой книжки Евгения Анисимова “Держава и топор” – о жизни в государстве, где недоносительство считалось более серьезным преступлением, чем ложный донос.

Кино и музыка. Разговор с enfant terrible белорусского кино Никитой Лаврецким (интересный) или большой ликбез о десяти главных произведениях Генри Пёрселла.

Искренне Ваши,

Семь Сорок